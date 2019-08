YAÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Yalova Üniversitesi Senatosu (YAÜ) tarafından, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "akademisyenlik rolünü kötüye kullanan bazı kişilerin, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen terör belasına on binlerce şehit vermiş bir millet olarak, her şehit haberi geldiğinde yürekler yanarken en kritik zamanda ortaya çıkıp teröre moral desteği verdikleri" belirtildi.

Güvenlik güçlerinin 8 şehirde ayaklanma başlatan terör örgütüne karşı ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve insanların can güvenliğini korumak için açık mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akademisyenlerin eli kanlı terör canilerine tek kelime söylemeyip onlara destek vererek devlet yönetimini suçlayan bildiri yayınlamaları milletimizi derinden yaralamıştır. Dünyanın her tarafında suç kabul edilen terör destekçiliği Türk adaletinden de gerekli karşılığı görmüştür. Ancak Türk milleti adına karar veren Anayasa Mahkemesi, milletin ortak hassasiyetini dikkate almadığı gibi terörü desteklemenin suç olduğuna dair uluslararası ortak kabulü de yok saymıştır.

Yalova Üniversitesi Senatosu olarak ülkenin birliğine kastedip binlerce vatan evladının kanını akıtmış olan bir terör örgütünü destekleyen açıklamayı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmenin doğru olmadığını, AYM kararlarının kamu vicdanına uygun olması gerektiğini, kamu vicdanını rahatsız eden ve mahkeme üyelerinin yarısı tarafından da reddedilmiş olan terör destekçilerini aklama yönündeki AYM kararından üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: AA