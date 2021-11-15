Yattara, Trabzonspor'dan ayrılma görüntülerini gözyaşları içinde izledi

"Milli takımda gençler çok iyi oynuyor"

"Şenol Güneş son döneminde kendi bildikleri konusunda fazla ısrarcı oldu"

- Ibrahima Yattara, Trabzonspor'dan ayrılma görüntülerini ağlayarak izledi.

"Trabzonspor haricinde şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı avantajlı olarak görüyorum. Hem genç oyuncuları var, hem de git gide daha iyiye gidiyorlar."

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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