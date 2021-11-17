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Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aksaray'da yatsı namazına giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam caminin önünde hayatını kaybetti.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yatsı namazına giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam caminin önünde hayatını kaybetti.

Kaza, Selçuklu Mahallesi 64. Paşacık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kılmak için evinden çıkarak caminin yolunu tutan Mehmet Buğdaycı (81), kaldırım kenarında yürüdüğü esnada Nazmi A. (23) idaresindeki 68 DS 584 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen yaşlı adam metrelerce sürüklendi. Fren seslerini duyarak kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, otomobilin durmak için 46 metre fren yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yatsı namazı için camiye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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