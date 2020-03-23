Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüse karşı dünya genelinde büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde de çok sayıda önlemler alınarak virüsle mücadele ediliyor. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Bu akşam da Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından dua okundu.

İstanbul'un sembollerinden biri olan tarihi Ortaköy Camii'nde de yatsı ezanının ardından dua edildi.

Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA