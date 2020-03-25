Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
25.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:15
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için yatsı ezanının ardından camilerde dua okundu.
Yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını da güçlendirmek amacıyla minarelerden semaya yükselen duada niyazda bulunuldu.
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Kaynak: İHA