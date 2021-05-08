Yatlara motosikletli alkol servisini polisin dikkati yakaladı

Bakırköy'de yatlara içki servisi yapan markete baskın yapan polis ekipleri, içeride bir depoya gizlenmiş piyasa değeri 70 bin lira olan içki ele geçirdi.

Bakırköy'de yatlara içki servisi yapan markete baskın yapan polis ekipleri, içeride bir depoya gizlenmiş piyasa değeri 70 bin lira olan içki ele geçirdi. Tekel ruhsatı bulunmadığını belirlenen iş yeri kapatıldı.

Bakırköy Yeşilköy'de tam kapanma kapsamında uygulama yapan ekipler, bir motosikletli kuryeyi durdurdu. Şahıs ve motosiklette yapılan inceleme sırasında motosikletin sepetinde alkol ve pos cihazlarını gören ekipler, şahsa alkolü nerede sattıklarını ve nereye götürdüğünü sordu. Polisin sorusu üzerine şahıs kendisinin market çalışanı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yeşilköy Şehit Şakir Tosun polis merkezi ekipleri, adrese gittiklerinde marketin kapalı olduğunu gördü. Ekipler daha sonra yaptıkları incelemede şahısların marketin kepenklerini kapatarak satışa devam ettiklerini belirledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, ilk olarak markette görünen noktalarda herhangi bir şeye rastlamadı. Bir kapının önündeki damacanaları çeken ekipler, kapıyı açtıklarında içeride piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan alkol buldu. Şahısların bu yöntemlerle alkolü marinada bulunan yatlara ve evlere servis ettiklerini tespit etti. Öte yandan yapılan kontrollerde marketin tekel ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Yaptıkları incelemenin ardından iş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, iş yeri kapatıldı ve kaçak olarak satılan alkollere de el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı