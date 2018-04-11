Yatlar Kargo Gemisiyle Geliyor

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'te turizm sezonunun açılmasıyla yatlar da denize inmeye başladı.

Marmaris Körfezi'ne giriş yapan Antigua Barbuda St. Johns Limanı'na kayıtlı 9 bin 611 groston ağırlığında, 188 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki kargo gemisi "BBC Kansas", limana yanaştı.

Biri yelkenli olmak üzere üç lüks yat, gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki dev liftler yardımıyla denize indirildi.

İtalya'nın La Spezia limanından getirilen yatların indirilmesini vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, ulaşımın daha ucuz olması nedeniyle yatların kargo gemileriyle getirildiğini bildirdi.