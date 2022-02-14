Yatırımların merkezi Karacabey'e yeni bir yatırım daha geliyor

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa temasları kapsamında, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul- İzmir otoyolu ile bağlantısını sağlayacak kavşağın yapımı için de imzalar atıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın uzun yıllardır özlemle beklediği hızlı trenle ilgili müjdeli haberler verirken, hızlı tren güzergahında bulunan ve ülkemizin kalkınma hedeflerine ciddi katkı sağlaması beklenen TEKNOSAB'a da ev sahipliği yapan Karacabey, bu imza ile çok önemli bir yatırıma daha kavuşmaya hazırlanıyor.

Otoyol menfezleri yapılan ve araç geçişine uygun hale getirilen 1 km'lik kavşağın, yıl sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor.

Şehrimize hayırlı olsun

TEKNOSAB Müteşebbis heyetinde yer alan Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgesi olma özelliğindeki TEKNOSAB'ın Bursa'ya ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağını belirterek, bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla bölgenin çok önemli bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi.

Başkan Özkan, "Karacabey hızla gelişiyor, büyüyor. Biz de gerek altyapı gerekse üstyapıda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarıyla Karacabey'in geleceğini en iyi şekilde inşa etmeyi amaçlıyoruz. İmzaları atılan kavşak projesi ile Badırga tarafından Yenikarağaç'a doğru bir otoban çıkışı olacak. Ayrıca TEKNOSAB giriş ve çıkışları için de kamulaştırmalar başladı. TEKNOSAB, ülkemizin geleceği için başlı başına büyük bir atılım. İleri teknoloji imkânlarıyla donatılmış ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak olan TEKNOSAB, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri.Burası hem istihdam olarak bölgemize değer katacak hem de cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak. TEKNOSAB bölgesinin yaratacağı iş hacmi ile birlikte, Karacabey, gerçek bir 'teknoloji merkezi' haline gelecek. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Karacabey stratejik konuma sahip

Karacabey'in bulunduğu konum itibariyle son derece stratejik bir noktada yer aldığına dikkat çeken Özkan, " Karacabey'imiz bir taraftan Çanakkale, bir taraftan İzmir, diğer taraftan İstanbul ve Ankara yollarının kesiştiği noktada stratejik bir özelliğe sahip. İstanbul-İzmir otoyolunun bağlantı noktasında yer alan Karacabey'imiz limanlara yakınlığı, hızlı trene ev sahipliği yapacak olması, ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik mesafede oluşu, TEKNOSAB, Yeşildere ve Gölecik baraj inşaatları gibi gerçekleştirilen devasa ölçekli yatımların da etkisiyle her geçen gün önemini daha da artırıyor. Hızlı tren hattının da yük ve yolcu taşımacılığında kentimizi pek çok ilde olmayan ulaşım imkanlarına kavuşturması bakımından büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Biz de Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonuyla şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz. Karacabey'i hak ettiği noktaya taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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