Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde yapılacak.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et