Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik
Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde yapılacak.
Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz edilmesi halinde yapılacak.
Kaynak: Dunya.com