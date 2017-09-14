''Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Edecek''

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte bir dizi te-maslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile bir ara-ya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve devam eden projeler hakkında görüşen heyet, Kocaeli'deki ana yol hatlarını masaya yatırdı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İstan-bul Karayolları 1.Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz ile şube müdürleri de toplantıda hazır bulundu.

BAYRAM'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atanan İlhan Bayram'ı makamında ziyaret etti. İsmail Kartal İSU'daki, İlhan Bayram'ın başarılı görevinden sonra Büyükşehir Belediyesi'nde önemli projelere imza atacağını söyledi. Kartal, Genel Sekreter İlhan Bayram'a yeni görevinde başarılar diledi.

KARAYOLLARI PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli'de yapımı devam eden Anibal ve Otogar Köprülü Yol Kavşaklarının son durumlarını değerlendiren heyet, projelerin zamanında tamamlanması konu-sunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti. Yapımı devam eden Kuzey Otoyolu'nun Organize sanayi bölgelerine bağlantı yollarının da konuşulduğu toplantı sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli'de yol projelerinin hem belediye hem de karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

"TÜM BİRİMLERİMİZLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Trafik düzenlemeleri ile ilgili konuşan Bayram, "trafik yoğunluğunun minimuma indirilmesi için planlamalarımızı koordineli şekilde yapıyoruz. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz gerekse bizler Büyükşehir olarak üzerimize düşen çalışmaları eksiksiz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda ziyaretlerinden dolayı uzun yollar birlikte çalıştığımız Genel Müdürümüz İsmail Kartal beyle birlikte, Kocaelimiz için yine güzel işler yapacağız" dedi.