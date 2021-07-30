Yatırımını tamamlayan firmalara tapuları veriliyor
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Yatırımını tamamlayan firmalara tapuları veriliyor

Yatırımını tamamlayan firmalara tapuları veriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırımını tamamlayan firmalara tapuları verilmeye devam ediliyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırımını tamamlayan firmalara tapuları verilmeye devam ediliyor.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar tarafından yatırımı tamamlanan bir firmaya daha tapusu verildi. Tapu töreninde firma yetkilileri ve OSB Müdürü Muhammet Bacaksız hazır bulundu. Tapu devir töreninde konuşan Kaymakam Kapar, "OSB içerisinde yatırımlarını tamamlayarak tapu devir işlemini gerçekleştirilen firmamıza tapusunun hayırlara vesile olmasını temenni eder, kendilerine Allah'tan kazasız, belasız hayırlı ve helal kazançlar nasip etmesini dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından tapu hak sahibi firma yetkililerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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