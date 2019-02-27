Yatırımcılara Fon Desteği Anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırım Fonu yöneticilerinin katılımı ile "Girişim Sermayesi Yatırım Fonları" tanıtım toplantısı düzenlendi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, toplantıda, finansman konusunun girişimcilik konusunda ve şirketlerin büyüme sürecinde en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Küresel ekonomik koşullar nedeniyle kaynak bulmada güçlük yaşandığını belirten Ünverdi, "Böyle bir dönemde sunulan fonlardan faydalanmak, şirketlerimizin iş geliştirme süreçlerine önemli katkılarda bulunacaktır. Ayrıca bugün burada temsil edilen mevcut fonlardan alınan hizmetlerin firmalarımıza yeni ufuklar açacağına inanıyorum. İş dünyası olarak da bu tür kaynakları tanımak, bu kültürü içselleştirerek farklı enstrümanları daha çok kullanmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Ahmet Cüneyt Selçuk, "doğrudan yatırımlar", "doğrudan yatırımlarla girişim sermayesinin ilişkisi", "startup ekosistemi" ve "1514 programı" hakkında sunum yaptı.

Toplantıda daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Ahmet Burak Dağlıoğlu moderatörlüğünde katılımcı fonların temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi.

Dağlıoğlu, panelde, şunları aktardı:

"Devlet olarak bu fonlara, bir hibe kanalı ve hazine aracılığıyla yatırım olarak güvendiğimizi gösteriyoruz. Bu fona diğer özel yatırımcıları da davet etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Gaziantep'te ciddi bir sanayi altyapısı, ticaret kültürü var ve birikmiş bir sermaye olduğuna inanıyoruz. Ayrıca vizyoner bir iş dünyası olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda dünyadaki ekonomik değişim ve dönüşümle paralel olan gelişmenin burada karşılık bulacağına inanıyoruz."

Toplantının son bölümünde Boğaziçi Ventures'ten Burak Balık, İnci Çömlekçioğlu ve Tuna Ercilli, IDA Capital'den Cem Baytok, Startupfon'dan Gülsüm Çıracı ve Gamze Can, Actus Portföy'den Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan ile Actus Advise'den Erman Turan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA