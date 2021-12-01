"Yatırımcılar Türkiye'ye Soru İşaretleriyle Bakıyor"

Wall Street'te uzun yıllar vadeli borsalar uzmanı ve emtia analisti olarak çalışan, aynı zamanda finans ve ekonomi dersleri veren Esen Ünal, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin yabancı yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırdığını söyledi

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