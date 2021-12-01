"Yatırımcılar Türkiye'ye Soru İşaretleriyle Bakıyor" - Haberler
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"Yatırımcılar Türkiye'ye Soru İşaretleriyle Bakıyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Wall Street'te uzun yıllar vadeli borsalar uzmanı ve emtia analisti olarak çalışan, aynı zamanda finans ve ekonomi dersleri veren Esen Ünal, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin yabancı yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırdığını söyledi.

Wall Street'te uzun yıllar vadeli borsalar uzmanı ve emtia analisti olarak çalışan, aynı zamanda finans ve ekonomi dersleri veren Esen Ünal, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinin yabancı yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırdığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...

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