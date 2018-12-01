Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat

Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Çarşamba günü yapacağı ihalelerle yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. İhalelerle akaryakıt ve servis istasyonu arsası, özel eğitim alanı, konut ve ticaret alanları ile Şehir Hastanesi karşısında bulunan iş yerleri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi 5 Aralık Çarşamba günü altı farklı ihale ile yatırımcılara cazip fırsatlar sunacak. Saat 14.00'te yapılacak olan ihaleyle Pervane Mahallesi'nde bulunan 2 bin 273 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu alanı satışa sunulacak. 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.10'da ise Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehir Hastanesi karşısındaki özel eğitim alanı arsasının ihalesi yapılacak. Satışa sunulacak olan arsanın 9 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.20'de yapacağı ihalede ise Gültepe Mahallesi'ndeki konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na cepheli arsasının 9 bin 152 metrekare inşaat alanı bulunuyor. 5 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da ise Şeker Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi karşısında bulunan 23 adet iş yeri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Çarşamba günü ayrıca daha önce ihaleye çıkarılan Şehir Hastanesi karşısındaki 1 adet ticaret alanı arsası ile Gültepe Mahallesi-Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın yanında bulunan 1 adet akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsasını pazarlık usulü ihaleyle satışa sunacak.

Yapılacak ihalelere katılmak isteyenlerin 5 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'e kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor. - KAYSERİ