Yatırımcılar, Hazinenin Yarın Yapacağı Altın ve Döviz Tahvili İhracına Odaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruyagöre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi veyatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplamayöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

YILLIK GETİRİ ORANI YÜZDE 4

Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarakbelirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllıkgetiri oranı ise yüzde 4 olacak.

BİRÇOK BANKA ARACILIK EDECEK

Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılarasatılacak. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kuponödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası ,Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapıve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ASGARİ TUTAR 10 BİN DOLAR/EURO

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari taleptutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklindeihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faizgetirisi üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerinsatın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlettahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgilimaddesi uyarınca vergilendirilecek.

ALTIN TAHVİLİ İHRACI BAŞLIYOR

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın itibarıyla Türkiyegenelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası taleptoplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı,kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri ZiraatBankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf KatılımBankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamayabaşlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ALTINDA YILLIK GETİRİ YÜZDE 2,4

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin taleptoplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarınaaktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2(yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türklirası cinsinden ödenecek.

YATIRIMCILAR YARINI BEKLİYOR