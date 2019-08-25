Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak

25.08.2019 11:30

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.