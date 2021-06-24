Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı
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Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı

Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Uluslararası fuar şirketi Reed MIDEM'in Gayrimenkul Bölüm Direktörü Filippo Rean, Avrupa'da büyük yatırımcıların gayrimenkule geri döndüğünü belirterek, "Büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor.

Uluslararası fuar şirketi Reed MIDEM'in Gayrimenkul Bölüm Direktörü Filippo Rean, Avrupa'da büyük yatırımcıların gayrimenkule geri döndüğünü belirterek, "Büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türk gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen RE360 Gayrimenkul Buluşması, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM'in stratejik partnerliğiyle gerçekleştirildi.

Küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerin ele alındığı, salgından sonra sektörü nelerin beklediğine dair konuların masaya yatırıldığı etkinlik, sektörel içerik ve iş birliği platformu Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Reed MIDEM Gayrimenkul Bölüm Direktörü Rean, salgının hızını kestiğini ve son 6 ayda çok daha iyi durumlara gelindiğini belirterek, aşılamanın hızıyla birlikte umutların arttığını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün dinamiklerine bakıldığında çok büyük etkinliklerin görüldüğüne işaret eden Rean, aşılama hızının artmasıyla Avrupa'da işlerin olumlu yönde değişmeye başladığını kaydetti.

Rean, bu dönüşümde mega şehirlerin nasıl değişeceğinin tartışılırken, kurumsal yatırımcı tarafında inanılmaz yükseliş yaşandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük gruplar yatırım yapmaya başladı. Özellikle Avrupa kıtasında büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor. Biz de fiziksel etkinliklerimizi eylül itibarıyla yeniden başlatacağız. 5 bin kişinin katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Avrupa'yı ana lokasyon olarak belirlediğimiz etkinliğimize inanılmaz olumlu tepki aldık. İşlerin rayına girdiği Avrupa kıtasında kasımda ise gayrimenkul ve perakende ile ilgili bir etkinliğimiz olacak."

"Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük konut projesini hayata geçiriyoruz"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'yle 250 bin kişinin bir arada yaşadığı yatay mimariye sahip bir proje hedeflediklerini söyledi.

Şahin, "Kentin göz bebeği olacağını düşündüğüm projenin hayata geçirilmesiyle sanayi çalışanlarının uygun fiyatlarda konut sahibi olabilmesinin yanı sıra insanların yolda harcadığı zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak. Cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak." ifadelerini kullandı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise RE360'ta, dijital değişim ve dönüşümle şekillenen yeni ekonomide gayrimenkul ve ilgili sektörlerin hızlı, zorlu adaptasyon süreci ve pandemi sonrasını Türkiye ve dünyadaki ilham verici örnekleriyle aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden biri olan ve bağlantıdaki pek çok sektörü de besleyen gayrimenkulün Türkiye ekonomisindeki önemini vurguladı.

"Galataport, 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak"

Hepsiemlak Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Tandoğan da salgının dijitalleşmeyi çok hızlandırdığını belirterek, "Biz de işimizi büyüttük, yeni teknolojiler ekledik. Teknolojik dönüşümümüzü salgınla iyice hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık ise Kovid-19 döneminde AVM sayılarını 5'ten 8'e çıkardıklarını, bunun sektöre ve Türkiye'ye duydukları güvenden kaynaklandığını vurguladı.

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, dünyada ilk kez kurgulanan bir terminal alanı sunan Galataport'taki sahil şeridinin gemi olmayınca halka açılarak yürüyüş alanı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Galataport'a 1,5 milyonu gemilerden olmak üzere yıllık 8,5 milyon yabancı ziyaretçi beklediklerini aktaran Tavas, "Yıllık toplam beklentimiz ise 25 milyon. 2 bin 400 araç kapasiteli otopark alanıyla bölgenin otopark sorununa çözüm sağlayacak proje, 3 bin 500 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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