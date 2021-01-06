Yatırımcılar ABD seçimine odaklandı
06.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:36
Yatırımcıların Georgia eyaletinde yenilen Senato seçimlerine odaklandığı ABD'deki açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Sanayi Ortalaması 100 puandan fazla yükseldi.
Yatırımcıların Georgia eyaletinde yenilen Senato seçimlerine odaklandığı ABD'deki açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Sanayi Ortalaması 100 puandan fazla yükseldi.
Yatırımcıların ABD'deki seçimlere odaklandığı Avrupa borsalarında da, endeksler Çarşamba gününe artıda başladı.Son bilgilere göre Demokrat Senato adayı Raphael Warnock, eyaletin 2020 Senato yarışında Cumhuriyetçi Parti adayını geçerek Demokratlar için 49. Senato koltuğunu kazandı.Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen borsalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ant Group'un Alipay'i ve Tencent'in QQ uygulaması da dahil olmak üzere sekiz uygulamanın sahibi Çinli şirketlerle para transferi işlemlerini engelleyen kararı imzalaması sonrasında düştü.ABD'de açılış öncesi işlemlere, Dow Jones Endeksi yüzde 0.42 değer kazandı. Bununla birlikte, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri koronavirüs vakalarındaki küresel artışa bağlı olarak düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 yüzde 1.77 ve S&P 500 endeksi de yüzde 0.14 düştü. Euro, dolar karşısında yüzde 0.36 artışla 1.23367 dolar düzeyine yükseldi.Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.81 ve Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.26 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.65 yükseldi.Euro, dolar karşısında yüzde 0.37 artışla 1.23382 dolara, sterlin de birimine göre yüzde 0.22 artarak 1.36561 dolara yükseldi.Nikkei 225 Endeksi kapanışta yüzde 0.38 düştü. Şangay Bileşik yüzde 0.22 yükselirken, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.09 düştü. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi aynı anda yüzde 0.06 düştü. Kospi yüzde 0.75 düştü. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1.12 düştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı