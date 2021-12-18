Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3010,0085,50İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,3010,0085,50
İş Bankası (B)51.108,9012,4726,20
İş Bankası (C)8,015,1217,92
İş Bankası (Kur.)700.000,0027,2784,21
İş Fin.Kir.3,51-10,23-9,07
İş Girişim8,63-6,09-54,46
İş GMYO2,859,2012,20
İş Y. Men. Değ.23,106,6539,18
İş Yat. Ort.2,98-7,17-11,39
İşbir Holding61,45-7,5914,48
İşbir Sentetik Dokuma11,51-5,03

Işık Plastik4,75-12,84

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-8,08-20,18
İttifak Holding1,31-5,76-41,26
İz Hayvancılık Tarım19,42-6,907,89
İzmir Demir Çelik2,63-4,01-20,53
İzmir Fırça6,51-8,0517,09
Jantsa Jant Sanayi68,30-4,4864,78
Kafein Yazılım19,69-13,72-7,73
Kalekim Kimyevi Maddeler17,15-10,07

Kaplamin26,08-11,53-22,84
Kardemir (A)10,215,1571,60
Kardemir (B)9,710,7384,25
Kardemir (D)11,707,44102,42
Karel Elektronik13,203,3796,30
Karsan Otomotiv3,89-8,6919,69
Karsu Tekstil8,21-9,18-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji13,30-15,56

Kartonsan59,00-8,39-37,68
Katmerciler Ekipman1,36-12,82-21,49
Kent Gıda178,70-7,46-49,75
Kerevitaş Gıda4,88-4,69-25,84
Kervan Gıda12,70-6,6224,08
Kervansaray Yat. Holding0,58-7,94-53,97
Kiler GMYO1,84-15,60-26,69
Kızılbük GYO30,181,28

Klimasan Klima11,02-8,3230,60
Koç Holding33,962,3566,04
Konfrut Gıda4,59-3,578,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,90-11,19170,76
Konya Çimento1.077,50-9,19-4,65
Konya Kağıt7,40-5,49

Koray GMYO6,60-9,0948,31
Kordsa Teknik Tekstil37,801,34143,09
Koza Altın140,900,8645,71
Koza Madencilik21,980,8341,90
Körfez GMYO6,34-4,089,31
Kristal Kola1,53-11,05-49,92
Kron Telekomünikasyon38,34-8,504,07
Kuştur Kuşadası Turizm216,60-9,1437,70
Kuyas Yatırım4,03-14,4475,22
Kütahya Porselen103,00-20,34104,16
Kütahya Şeker Fabrikası28,02-9,61

Lider Faktoring3,93-5,5315,25
Link Bilgisayar28,74-8,30-9,04
Logo Yazılım46,80-6,7750,29
Lokman Hekim Sağlık13,39-1,2590,42
Lüks Kadife52,90-8,7184,23
Makina Takım3,27-8,91-4,11
Manas Enerji Yönetimi14,83-7,89

Margün Enerji9,52-4,13

Marka Yatırım Holding3,65-8,52-43,23
Marmaris Altınyunus274,00-1,79146,62
Marshall225,80-15,02-26,38
Martı GMYO0,91-8,08-64,36
Martı Otel1,80-0,55-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım21,20-9,86

Mavi Giyim77,00-3,9349,20
Mazhar Zorlu Holding32,08-7,121,91
Meditera Tıbbi Malzeme46,0014,37

Mega Polietilen5,75-12,35-24,93
Menderes Tekstil2,18-10,29-29,45
Mercan Kimya9,70-8,14

Merit Turizm29,162,75181,48
Merko Gıda4,72-16,90-45,37
Metemtur Yatırım3,54-20,27-56,22
Metro Holding1,14-0,87-39,11
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-6,94-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,65-7,30-27,61
Mia Teknoloji31,422,01

Migros Ticaret45,004,655,14
Milpa3,69-14,58-19,78
Mistral GMYO4,24-6,81-9,32
MLP Sağlık37,5410,0988,93
MMC San. ve Tic. Yat.3,83-12,36-16,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,68-3,45

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,26-9,13-30,30
Mondi Tire Kutsan10,00-11,1131,58
Nasmed Egepol7,54-12,22

Naturel Enerji38,98-3,669,78
Naturelgaz7,25-9,03

Net Holding6,021,1875,51
Netaş Telekom.18,26-9,42-34,97
Niğbaş Niğde Beton16,5631,64-68,15
Nuh Çimento45,26-5,00-5,76
Nurol GMYO7,12-11,33-2,33
Odaş Elektrik1,41-11,32-51,77
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,143,81

Orge Enerji Elektrik6,65-6,6044,17
Orma Orman Mahsulleri34,42-12,86133,83
Osmanlı Menkul28,04-12,32-8,80
Ostim Endüstriyel Yat1,64-9,89-29,73
Otokar394,50-5,0529,65
Otto Holding26,08-2,69147,67
Oyak Çimento7,58-8,67-13,67
Oyak Yat. Ort.6,90-8,00-0,03
Oyak Yatırım Menkul45,909,49

Oylum Sınai Yatırımlar6,45-22,2936,94
Özak GMYO6,63-6,2230,00
Özbal Çelik Boru23,460,60258,17
Özderici GMYO1,58-11,73-28,83
Özerden Plastik7,35-9,15-18,33
Pamel Elektrik88,5526,05315,34
Panora GMYO9,267,0557,73
Papilon Savunma14,09-5,31-38,03
Park Elek.Madencilik6,10-5,8613,59
Parsan34,20-6,7140,74
Pasifik GYO15,62

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,49-10,21

Pegasus97,25-7,1230,36
Peker GMYO1,00-5,66-57,25
Penguen Gıda3,70-14,94-26,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım406,804,23

Pera GMYO1,27-7,30-27,50
Pergamon Dış Ticaret25,12-7,9937,05
Petkim9,704,6494,78
Petrokent Turizm6.116,9022,34574,86
Pınar Et ve Un20,62-7,37-5,77
Pınar Su3,64-5,21-10,44
Pınar Süt19,50-7,93-13,52
Plastikkart16,85-10,6118,29
Polisan Holding3,03-5,90-21,19
Politeknik Metal531,701,0831,05
Prizma Press Matbaacılık3,77-8,05-31,20
QNB Finans Fin. Kir.79,05-13,13-36,91
QNB Finansbank44,16-3,75-37,23
QUA Granite Hayal Yapı12,69-16,02

Rainbow Polikarbonat11,95-24,89

Ral Yatırım Holding11,63-15,54161,94
Ray Sigorta12,88-13,96-16,63
Reysaş GMYO3,36-13,623,64
Reysaş Lojistik5,18-10,380,12
Rhea Girişim1,93-7,66-48,12
Rodrigo Tekstil17,6316,6828,59
Royal Halı3,29-1,79-4,36
RTA Laboratuvarları20,54-6,47-32,17
Sabancı Holding15,085,0136,77
Safkar Ege Soğutmacılık7,20-8,28-33,82
Sanel Mühendislik5,13-4,1150,00
Sanifoam Sünger31,02-9,56128,09
Sanko Pazarlama9,66-8,704,23
Saray Matbaacılık4,11-8,46-53,14
Sarkuysan20,80-1,98139,15
Sasa Polyester52,0010,59247,03
Say Yenilenebilir Enerji27,14-9,89218,92
Sekuro Plastik17,19-13,0523,14
Selçuk Ecza Deposu11,670,60-13,12
Selçuk Gıda4,40-12,70-11,65
Selva Gıda Sanayi11,6624,31

Senkron Güvenlik21,60-8,86-17,75
Serve Film Prodüksiyon13,01-5,11-18,69
Servet GMYO89,65-13,8014,35
Seyitler Kimya15,41-1,2814,46
Silverline Endüstri5,05-9,01-41,28
Sinpaş GMYO3,94-4,83-5,74
Smartiks Yazılım5,07-7,82-42,78
Sodaş Sodyum Sanayii33,0010,0025,30
Söktaş2,63-9,31-19,10
Sönmez Filament36,907,89-30,62
Sönmez Pamuklu9,22-3,05-37,52
Sumaş Suni Tahta86,95-1,8670,46
Şeker Fin. Kir.4,86-6,90-24,06
Şekerbank1,16-3,33-23,18
Şişe Cam15,940,95122,64
Şok Marketler Ticaret15,12-2,3321,15
T. Halk Bankası5,13-2,47-7,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,85-4,07-24,33
T.S.K.B.1,622,53-7,24
T.Tuborg21,98-3,6023,96
Tat Gıda12,04-1,314,14
TAV Havalimanları39,020,1583,19
Tek-Art Turizm1,29-9,79-36,14
Tekfen Holding25,065,8352,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,72-10,64-22,40
Temapol Polimer Plastik14,68-12,8827,65
Tetamat Gıda Yatırımları298,0021,0937,77
TGS Dış Ticaret15,01-8,5318,10
Tofaş Oto. Fab.85,05-7,25175,14
Torunlar GMYO4,23-10,388,46
Trabzon Liman39,84-3,6824,03
Trabzonspor Sportif6,52-5,37167,21
Trend GMYO6,07-11,39-51,71
TSKB GMYO2,76-10,39-42,81
Tuğçelik14,65-23,4281,31
Tukaş7,53-8,28-22,29
Turcas Petrol4,16-6,09-14,23
Tureks Turizm Taşımacılık12,10-19,81

Turkcell21,005,0040,79
Tümosan Motor ve Traktör19,21-5,3736,53
Tüpraş186,607,8672,78
Türk Hava Yolları22,621,7175,21
Türk İlaç Serum11,10-11,41

Türk Prysmian Kablo54,00-16,67347,67
Türk Telekom9,92-7,2925,58
Türk Traktör217,80-5,4727,84
Türker Proje Gayrimenkul128,20-7,4413,55
Türkiye Sigorta5,31-8,92-14,05
Ufuk Yatırım21,969,8063,88
Ulaşlar Turizm Yat.3,38-8,65-20,28
Ulusal Faktoring2,41-3,21

Ulusoy Elektrik68,500,2933,40
Ulusoy Un Sanayi6,46-8,1126,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,69-10,11-27,78
Utopya Turizm13,508,87-65,21
Uzertaş Boya32,84-8,37-41,98
Ülker Bisküvi21,46-0,92-3,84
Ünlü Yatırım Holding6,377,60

Vakıf Fin. Kir.5,11-12,6549,94
Vakıf GMYO1,75-7,41-27,05
Vakıf Yat. Ort.5,64-7,69-23,37
Vakıflar Bankası3,93-2,48-16,56
Vakko Tekstil9,97-10,1859,10
Vanet Gıda5,72-7,74-26,00
VBT Yazılım20,30-12,73

Verusa Holding48,66-11,047,94
Verusaturk Girisim23,90-3,0883,17
Vestel28,26-4,0770,41
Vestel Beyaz Eşya8,173,4284,07
Viking Kağıt6,44-9,55-28,44
Yapı ve Kredi Bank.3,601,4120,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,14-12,33-16,72
Yataş12,53-7,39-11,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,01-6,23-31,59
Yeni Gimat GMYO20,709,5878,57
Yeo Teknoloji51,10-14,05

Yeşil GMYO0,84-9,68-39,13
Yeşil Yapı1,01-4,72-45,11
Yeşil Yatırım Holding1,94-5,83-54,63
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,00-10,82-10,26
Yonga Mobilya25,20-2,17-15,41
Yükselen Çelik5,78-10,3911,25
Yünsa12,70-6,89-8,58
Ziraat GMYO2,61-8,42

Zorlu Enerji1,72-4,97-31,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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