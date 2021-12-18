Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 10,00 85,50 İş Bankası (B) 51.108,90 12,47 26,20 İş Bankası (C) 8,01 5,12 17,92 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 27,27 84,21 İş Fin.Kir. 3,51 -10,23 -9,07 İş Girişim 8,63 -6,09 -54,46 İş GMYO 2,85 9,20 12,20 İş Y. Men. Değ. 23,10 6,65 39,18 İş Yat. Ort. 2,98 -7,17 -11,39 İşbir Holding 61,45 -7,59 14,48 İşbir Sentetik Dokuma 11,51 -5,03 Işık Plastik 4,75 -12,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -8,08 -20,18 İttifak Holding 1,31 -5,76 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 19,42 -6,90 7,89 İzmir Demir Çelik 2,63 -4,01 -20,53 İzmir Fırça 6,51 -8,05 17,09 Jantsa Jant Sanayi 68,30 -4,48 64,78 Kafein Yazılım 19,69 -13,72 -7,73 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,15 -10,07 Kaplamin 26,08 -11,53 -22,84 Kardemir (A) 10,21 5,15 71,60 Kardemir (B) 9,71 0,73 84,25 Kardemir (D) 11,70 7,44 102,42 Karel Elektronik 13,20 3,37 96,30 Karsan Otomotiv 3,89 -8,69 19,69 Karsu Tekstil 8,21 -9,18 -3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,30 -15,56 Kartonsan 59,00 -8,39 -37,68 Katmerciler Ekipman 1,36 -12,82 -21,49 Kent Gıda 178,70 -7,46 -49,75 Kerevitaş Gıda 4,88 -4,69 -25,84 Kervan Gıda 12,70 -6,62 24,08 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -7,94 -53,97 Kiler GMYO 1,84 -15,60 -26,69 Kızılbük GYO 30,18 1,28 Klimasan Klima 11,02 -8,32 30,60 Koç Holding 33,96 2,35 66,04 Konfrut Gıda 4,59 -3,57 8,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,90 -11,19 170,76 Konya Çimento 1.077,50 -9,19 -4,65 Konya Kağıt 7,40 -5,49 Koray GMYO 6,60 -9,09 48,31 Kordsa Teknik Tekstil 37,80 1,34 143,09 Koza Altın 140,90 0,86 45,71 Koza Madencilik 21,98 0,83 41,90 Körfez GMYO 6,34 -4,08 9,31 Kristal Kola 1,53 -11,05 -49,92 Kron Telekomünikasyon 38,34 -8,50 4,07 Kuştur Kuşadası Turizm 216,60 -9,14 37,70 Kuyas Yatırım 4,03 -14,44 75,22 Kütahya Porselen 103,00 -20,34 104,16 Kütahya Şeker Fabrikası 28,02 -9,61 Lider Faktoring 3,93 -5,53 15,25 Link Bilgisayar 28,74 -8,30 -9,04 Logo Yazılım 46,80 -6,77 50,29 Lokman Hekim Sağlık 13,39 -1,25 90,42 Lüks Kadife 52,90 -8,71 84,23 Makina Takım 3,27 -8,91 -4,11 Manas Enerji Yönetimi 14,83 -7,89 Margün Enerji 9,52 -4,13 Marka Yatırım Holding 3,65 -8,52 -43,23 Marmaris Altınyunus 274,00 -1,79 146,62 Marshall 225,80 -15,02 -26,38 Martı GMYO 0,91 -8,08 -64,36 Martı Otel 1,80 -0,55 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 21,20 -9,86 Mavi Giyim 77,00 -3,93 49,20 Mazhar Zorlu Holding 32,08 -7,12 1,91 Meditera Tıbbi Malzeme 46,00 14,37 Mega Polietilen 5,75 -12,35 -24,93 Menderes Tekstil 2,18 -10,29 -29,45 Mercan Kimya 9,70 -8,14 Merit Turizm 29,16 2,75 181,48 Merko Gıda 4,72 -16,90 -45,37 Metemtur Yatırım 3,54 -20,27 -56,22 Metro Holding 1,14 -0,87 -39,11 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -6,94 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 -7,30 -27,61 Mia Teknoloji 31,42 2,01 Migros Ticaret 45,00 4,65 5,14 Milpa 3,69 -14,58 -19,78 Mistral GMYO 4,24 -6,81 -9,32 MLP Sağlık 37,54 10,09 88,93 MMC San. ve Tic. Yat. 3,83 -12,36 -16,74 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,68 -3,45 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,26 -9,13 -30,30 Mondi Tire Kutsan 10,00 -11,11 31,58 Nasmed Egepol 7,54 -12,22 Naturel Enerji 38,98 -3,66 9,78 Naturelgaz 7,25 -9,03 Net Holding 6,02 1,18 75,51 Netaş Telekom. 18,26 -9,42 -34,97 Niğbaş Niğde Beton 16,56 31,64 -68,15 Nuh Çimento 45,26 -5,00 -5,76 Nurol GMYO 7,12 -11,33 -2,33 Odaş Elektrik 1,41 -11,32 -51,77 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 20,14 3,81 Orge Enerji Elektrik 6,65 -6,60 44,17 Orma Orman Mahsulleri 34,42 -12,86 133,83 Osmanlı Menkul 28,04 -12,32 -8,80 Ostim Endüstriyel Yat 1,64 -9,89 -29,73 Otokar 394,50 -5,05 29,65 Otto Holding 26,08 -2,69 147,67 Oyak Çimento 7,58 -8,67 -13,67 Oyak Yat. Ort. 6,90 -8,00 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 45,90 9,49 Oylum Sınai Yatırımlar 6,45 -22,29 36,94 Özak GMYO 6,63 -6,22 30,00 Özbal Çelik Boru 23,46 0,60 258,17 Özderici GMYO 1,58 -11,73 -28,83 Özerden Plastik 7,35 -9,15 -18,33 Pamel Elektrik 88,55 26,05 315,34 Panora GMYO 9,26 7,05 57,73 Papilon Savunma 14,09 -5,31 -38,03 Park Elek.Madencilik 6,10 -5,86 13,59 Parsan 34,20 -6,71 40,74 Pasifik GYO 15,62 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,49 -10,21 Pegasus 97,25 -7,12 30,36 Peker GMYO 1,00 -5,66 -57,25 Penguen Gıda 3,70 -14,94 -26,73 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 406,80 4,23 Pera GMYO 1,27 -7,30 -27,50 Pergamon Dış Ticaret 25,12 -7,99 37,05 Petkim 9,70 4,64 94,78 Petrokent Turizm 6.116,90 22,34 574,86 Pınar Et ve Un 20,62 -7,37 -5,77 Pınar Su 3,64 -5,21 -10,44 Pınar Süt 19,50 -7,93 -13,52 Plastikkart 16,85 -10,61 18,29 Polisan Holding 3,03 -5,90 -21,19 Politeknik Metal 531,70 1,08 31,05 Prizma Press Matbaacılık 3,77 -8,05 -31,20 QNB Finans Fin. Kir. 79,05 -13,13 -36,91 QNB Finansbank 44,16 -3,75 -37,23 QUA Granite Hayal Yapı 12,69 -16,02 Rainbow Polikarbonat 11,95 -24,89 Ral Yatırım Holding 11,63 -15,54 161,94 Ray Sigorta 12,88 -13,96 -16,63 Reysaş GMYO 3,36 -13,62 3,64 Reysaş Lojistik 5,18 -10,38 0,12 Rhea Girişim 1,93 -7,66 -48,12 Rodrigo Tekstil 17,63 16,68 28,59 Royal Halı 3,29 -1,79 -4,36 RTA Laboratuvarları 20,54 -6,47 -32,17 Sabancı Holding 15,08 5,01 36,77 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 -8,28 -33,82 Sanel Mühendislik 5,13 -4,11 50,00 Sanifoam Sünger 31,02 -9,56 128,09 Sanko Pazarlama 9,66 -8,70 4,23 Saray Matbaacılık 4,11 -8,46 -53,14 Sarkuysan 20,80 -1,98 139,15 Sasa Polyester 52,00 10,59 247,03 Say Yenilenebilir Enerji 27,14 -9,89 218,92 Sekuro Plastik 17,19 -13,05 23,14 Selçuk Ecza Deposu 11,67 0,60 -13,12 Selçuk Gıda 4,40 -12,70 -11,65 Selva Gıda Sanayi 11,66 24,31 Senkron Güvenlik 21,60 -8,86 -17,75 Serve Film Prodüksiyon 13,01 -5,11 -18,69 Servet GMYO 89,65 -13,80 14,35 Seyitler Kimya 15,41 -1,28 14,46 Silverline Endüstri 5,05 -9,01 -41,28 Sinpaş GMYO 3,94 -4,83 -5,74 Smartiks Yazılım 5,07 -7,82 -42,78 Sodaş Sodyum Sanayii 33,00 10,00 25,30 Söktaş 2,63 -9,31 -19,10 Sönmez Filament 36,90 7,89 -30,62 Sönmez Pamuklu 9,22 -3,05 -37,52 Sumaş Suni Tahta 86,95 -1,86 70,46 Şeker Fin. Kir. 4,86 -6,90 -24,06 Şekerbank 1,16 -3,33 -23,18 Şişe Cam 15,94 0,95 122,64 Şok Marketler Ticaret 15,12 -2,33 21,15 T. Halk Bankası 5,13 -2,47 -7,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,85 -4,07 -24,33 T.S.K.B. 1,62 2,53 -7,24 T.Tuborg 21,98 -3,60 23,96 Tat Gıda 12,04 -1,31 4,14 TAV Havalimanları 39,02 0,15 83,19 Tek-Art Turizm 1,29 -9,79 -36,14 Tekfen Holding 25,06 5,83 52,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 -10,64 -22,40 Temapol Polimer Plastik 14,68 -12,88 27,65 Tetamat Gıda Yatırımları 298,00 21,09 37,77 TGS Dış Ticaret 15,01 -8,53 18,10 Tofaş Oto. Fab. 85,05 -7,25 175,14 Torunlar GMYO 4,23 -10,38 8,46 Trabzon Liman 39,84 -3,68 24,03 Trabzonspor Sportif 6,52 -5,37 167,21 Trend GMYO 6,07 -11,39 -51,71 TSKB GMYO 2,76 -10,39 -42,81 Tuğçelik 14,65 -23,42 81,31 Tukaş 7,53 -8,28 -22,29 Turcas Petrol 4,16 -6,09 -14,23 Tureks Turizm Taşımacılık 12,10 -19,81 Turkcell 21,00 5,00 40,79 Tümosan Motor ve Traktör 19,21 -5,37 36,53 Tüpraş 186,60 7,86 72,78 Türk Hava Yolları 22,62 1,71 75,21 Türk İlaç Serum 11,10 -11,41 Türk Prysmian Kablo 54,00 -16,67 347,67 Türk Telekom 9,92 -7,29 25,58 Türk Traktör 217,80 -5,47 27,84 Türker Proje Gayrimenkul 128,20 -7,44 13,55 Türkiye Sigorta 5,31 -8,92 -14,05 Ufuk Yatırım 21,96 9,80 63,88 Ulaşlar Turizm Yat. 3,38 -8,65 -20,28 Ulusal Faktoring 2,41 -3,21 Ulusoy Elektrik 68,50 0,29 33,40 Ulusoy Un Sanayi 6,46 -8,11 26,95 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,69 -10,11 -27,78 Utopya Turizm 13,50 8,87 -65,21 Uzertaş Boya 32,84 -8,37 -41,98 Ülker Bisküvi 21,46 -0,92 -3,84 Ünlü Yatırım Holding 6,37 7,60 Vakıf Fin. Kir. 5,11 -12,65 49,94 Vakıf GMYO 1,75 -7,41 -27,05 Vakıf Yat. Ort. 5,64 -7,69 -23,37 Vakıflar Bankası 3,93 -2,48 -16,56 Vakko Tekstil 9,97 -10,18 59,10 Vanet Gıda 5,72 -7,74 -26,00 VBT Yazılım 20,30 -12,73 Verusa Holding 48,66 -11,04 7,94 Verusaturk Girisim 23,90 -3,08 83,17 Vestel 28,26 -4,07 70,41 Vestel Beyaz Eşya 8,17 3,42 84,07 Viking Kağıt 6,44 -9,55 -28,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,60 1,41 20,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,14 -12,33 -16,72 Yataş 12,53 -7,39 -11,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 -6,23 -31,59 Yeni Gimat GMYO 20,70 9,58 78,57 Yeo Teknoloji 51,10 -14,05 Yeşil GMYO 0,84 -9,68 -39,13 Yeşil Yapı 1,01 -4,72 -45,11 Yeşil Yatırım Holding 1,94 -5,83 -54,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -10,82 -10,26 Yonga Mobilya 25,20 -2,17 -15,41 Yükselen Çelik 5,78 -10,39 11,25 Yünsa 12,70 -6,89 -8,58 Ziraat GMYO 2,61 -8,42 Zorlu Enerji 1,72 -4,97 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi