Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 10,00 68,64 İş Bankası (B) 45.441,00 -11,32 12,20 İş Bankası (C) 7,62 8,70 12,18 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 0,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,91 12,68 1,30 İş Girişim 9,19 1,32 -51,50 İş GMYO 2,61 -2,61 2,76 İş Y. Men. Değ. 21,66 7,98 30,50 İş Yat. Ort. 3,21 7,00 -4,55 İşbir Holding 66,50 53,94 23,89 İşbir Sentetik Dokuma 12,12 2,28 Işık Plastik 5,45 -3,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,00 -13,16 İttifak Holding 1,39 -7,95 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,86 1,36 15,89 İzmir Demir Çelik 2,74 6,20 -17,21 İzmir Fırça 7,08 3,81 27,34 Jantsa Jant Sanayi 71,50 7,12 72,50 Kafein Yazılım 22,82 0,53 6,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,07 1,17 Kaplamin 29,48 -2,77 -12,78 Kardemir (A) 9,71 11,74 63,19 Kardemir (B) 9,64 12,09 82,92 Kardemir (D) 10,89 16,72 88,41 Karel Elektronik 12,77 6,77 89,91 Karsan Otomotiv 4,26 -2,96 31,08 Karsu Tekstil 9,04 1,69 5,73 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,75 4,37 Kartonsan 64,40 0,70 -31,98 Katmerciler Ekipman 1,56 -2,50 -9,95 Kent Gıda 193,10 6,16 -45,70 Kerevitaş Gıda 5,12 -1,92 -22,19 Kervan Gıda 13,60 4,21 32,87 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -3,08 -50,00 Kiler GMYO 2,18 -2,24 -13,15 Kızılbük GYO 29,80 1,02 Klimasan Klima 12,02 13,93 42,46 Koç Holding 33,18 5,53 62,23 Konfrut Gıda 4,76 7,45 12,66 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,95 -1,84 204,87 Konya Çimento 1.186,60 19,69 5,01 Konya Kağıt 7,83 -0,63 Koray GMYO 7,26 4,76 63,15 Kordsa Teknik Tekstil 37,30 2,36 139,87 Koza Altın 139,70 3,33 44,47 Koza Madencilik 21,80 2,44 40,74 Körfez GMYO 6,61 1,69 13,97 Kristal Kola 1,72 8,18 -43,70 Kron Telekomünikasyon 41,90 -3,10 13,74 Kuştur Kuşadası Turizm 238,40 8,12 51,56 Kuyas Yatırım 4,71 28,34 104,78 Kütahya Porselen 129,30 27,01 156,29 Kütahya Şeker Fabrikası 31,00 -13,21 Lider Faktoring 4,16 8,33 21,99 Link Bilgisayar 31,34 -3,27 -0,81 Logo Yazılım 50,20 2,53 61,21 Lokman Hekim Sağlık 13,56 5,53 92,84 Lüks Kadife 57,95 3,30 101,82 Makina Takım 3,59 -4,01 5,28 Manas Enerji Yönetimi 16,10 -5,01 Margün Enerji 9,93 1,02 Marka Yatırım Holding 3,99 3,10 -37,95 Marmaris Altınyunus 279,00 34,01 151,13 Marshall 265,70 6,54 -13,37 Martı GMYO 0,99 1,02 -61,23 Martı Otel 1,81 -3,21 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,52 -3,61 Mavi Giyim 80,15 6,30 55,30 Mazhar Zorlu Holding 34,54 8,14 9,72 Meditera Tıbbi Malzeme 40,22 0,70 Mega Polietilen 6,56 -6,42 -14,36 Menderes Tekstil 2,43 -0,41 -21,36 Mercan Kimya 10,56 1,54 Merit Turizm 28,38 8,74 173,96 Merko Gıda 5,68 0,35 -34,26 Metemtur Yatırım 4,44 32,14 -45,09 Metro Holding 1,15 -3,36 -38,57 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 0,82 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 2,22 -21,91 Mia Teknoloji 30,80 -12,50 Migros Ticaret 43,00 1,42 0,47 Milpa 4,32 3,10 -6,09 Mistral GMYO 4,55 1,11 -2,69 MLP Sağlık 34,10 2,10 71,62 MMC San. ve Tic. Yat. 4,37 -22,10 -5,00 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 2,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,09 20,72 -23,29 Mondi Tire Kutsan 11,25 6,33 48,03 Nasmed Egepol 8,59 -6,53 Naturel Enerji 40,46 1,15 13,95 Naturelgaz 7,97 -0,99 Net Holding 5,95 6,63 73,47 Netaş Telekom. 20,16 -2,33 -28,21 Niğbaş Niğde Beton 12,58 55,12 -75,81 Nuh Çimento 47,64 -2,50 -0,81 Nurol GMYO 8,03 5,24 10,15 Odaş Elektrik 1,59 -2,45 -45,61 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,40 25,32 Orge Enerji Elektrik 7,12 2,15 54,36 Orma Orman Mahsulleri 39,50 14,29 168,34 Osmanlı Menkul 31,98 22,15 4,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,82 -0,55 -22,01 Otokar 415,50 -2,46 36,55 Otto Holding 26,80 -1,83 154,51 Oyak Çimento 8,30 2,47 -5,47 Oyak Yat. Ort. 7,50 -0,40 8,66 Oyak Yatırım Menkul 41,92 14,22 Oylum Sınai Yatırımlar 8,30 -0,72 76,22 Özak GMYO 7,07 9,10 38,63 Özbal Çelik Boru 23,32 -3,64 256,03 Özderici GMYO 1,79 2,29 -19,37 Özerden Plastik 8,09 -1,22 -10,11 Pamel Elektrik 70,25 -0,50 229,50 Panora GMYO 8,65 1,53 47,34 Papilon Savunma 14,88 -4,12 -34,56 Park Elek.Madencilik 6,48 -1,67 20,67 Parsan 36,66 0,55 50,86 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,91 10,13 Pegasus 104,70 12,64 40,35 Peker GMYO 1,06 0,95 -54,69 Penguen Gıda 4,35 -7,64 -13,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 390,30 14,79 Pera GMYO 1,37 -1,44 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 27,30 1,04 48,95 Petkim 9,27 13,05 86,14 Petrokent Turizm 5.000,00 11,65 451,63 Pınar Et ve Un 22,26 4,02 1,72 Pınar Su 3,84 1,05 -5,52 Pınar Süt 21,18 8,34 -6,07 Plastikkart 18,85 -2,84 32,33 Polisan Holding 3,22 -2,72 -16,25 Politeknik Metal 526,00 28,48 29,65 Prizma Press Matbaacılık 4,10 4,33 -25,18 QNB Finans Fin. Kir. 91,00 1,22 -27,37 QNB Finansbank 45,88 -4,50 -34,78 QUA Granite Hayal Yapı 15,11 4,50 Rainbow Polikarbonat 15,91 Ral Yatırım Holding 13,77 -11,62 210,14 Ray Sigorta 14,97 10,07 -3,11 Reysaş GMYO 3,89 0,00 19,99 Reysaş Lojistik 5,78 0,87 11,71 Rhea Girişim 2,09 3,98 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,11 6,71 10,21 Royal Halı 3,35 6,35 -2,62 RTA Laboratuvarları 21,96 -2,05 -27,48 Sabancı Holding 14,36 3,53 30,24 Safkar Ege Soğutmacılık 7,85 -4,85 -27,85 Sanel Mühendislik 5,35 1,71 56,43 Sanifoam Sünger 34,30 -5,87 152,21 Sanko Pazarlama 10,58 0,47 14,16 Saray Matbaacılık 4,49 -9,48 -48,80 Sarkuysan 21,22 4,02 143,98 Sasa Polyester 47,02 1,64 213,79 Say Yenilenebilir Enerji 30,12 6,06 253,94 Sekuro Plastik 19,77 -0,80 41,62 Selçuk Ecza Deposu 11,60 0,87 -13,64 Selçuk Gıda 5,04 -3,08 1,20 Selva Gıda Sanayi 9,38 -15,57 Senkron Güvenlik 23,70 -0,75 -9,75 Serve Film Prodüksiyon 13,71 2,39 -14,31 Servet GMYO 104,00 0,00 32,65 Seyitler Kimya 15,61 -4,82 15,94 Silverline Endüstri 5,55 -4,15 -35,47 Sinpaş GMYO 4,14 -3,27 -0,96 Smartiks Yazılım 5,50 -2,83 -37,92 Sodaş Sodyum Sanayii 30,00 -6,37 13,91 Söktaş 2,90 -1,36 -10,79 Sönmez Filament 34,20 -8,99 -35,70 Sönmez Pamuklu 9,51 -1,65 -35,55 Sumaş Suni Tahta 88,60 5,29 73,69 Şeker Fin. Kir. 5,22 -0,76 -18,44 Şekerbank 1,20 -0,83 -20,53 Şişe Cam 15,79 19,17 120,55 Şok Marketler Ticaret 15,48 4,95 24,04 T. Halk Bankası 5,26 6,69 -5,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,50 13,95 -21,12 T.S.K.B. 1,58 -0,63 -9,53 T.Tuborg 22,80 4,40 28,59 Tat Gıda 12,20 3,39 5,52 TAV Havalimanları 38,96 21,90 82,91 Tek-Art Turizm 1,43 -0,69 -29,21 Tekfen Holding 23,68 20,39 44,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 0,27 -13,16 Temapol Polimer Plastik 16,85 -3,49 46,52 Tetamat Gıda Yatırımları 246,10 -10,18 13,78 TGS Dış Ticaret 16,41 1,36 29,11 Tofaş Oto. Fab. 91,70 0,05 196,66 Torunlar GMYO 4,72 15,40 21,03 Trabzon Liman 41,36 4,18 28,77 Trabzonspor Sportif 6,89 -7,27 182,38 Trend GMYO 6,85 3,47 -45,51 TSKB GMYO 3,08 5,84 -36,18 Tuğçelik 19,13 0,79 136,76 Tukaş 8,21 -5,63 -15,27 Turcas Petrol 4,43 9,11 -8,66 Tureks Turizm Taşımacılık 15,09 -3,21 Turkcell 20,00 -1,48 34,08 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 1,70 44,28 Tüpraş 173,00 11,61 60,19 Türk Hava Yolları 22,24 20,02 72,27 Türk İlaç Serum 12,53 -3,32 Türk Prysmian Kablo 64,80 13,39 437,21 Türk Telekom 10,70 0,94 35,45 Türk Traktör 230,40 4,97 35,23 Türker Proje Gayrimenkul 138,50 2,67 22,67 Türkiye Sigorta 5,83 3,00 -5,63 Ufuk Yatırım 20,00 -2,53 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 0,82 -12,74 Ulusal Faktoring 2,49 0,00 Ulusoy Elektrik 68,30 18,78 33,01 Ulusoy Un Sanayi 7,03 3,23 38,15 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,88 -1,05 -19,66 Utopya Turizm 12,40 -27,32 -68,04 Uzertaş Boya 35,84 0,56 -36,68 Ülker Bisküvi 21,66 1,79 -2,95 Ünlü Yatırım Holding 5,92 4,23 Vakıf Fin. Kir. 5,85 12,07 71,65 Vakıf GMYO 1,89 1,07 -21,21 Vakıf Yat. Ort. 6,11 2,17 -16,98 Vakıflar Bankası 4,03 4,95 -14,44 Vakko Tekstil 11,10 3,26 77,13 Vanet Gıda 6,20 -7,05 -19,79 VBT Yazılım 23,26 -0,43 Verusa Holding 54,70 -3,19 21,34 Verusaturk Girisim 24,66 -4,42 88,99 Vestel 29,46 3,66 77,64 Vestel Beyaz Eşya 7,90 5,05 77,99 Viking Kağıt 7,12 3,19 -20,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 3,20 18,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,38 4,75 -5,00 Yataş 13,53 2,04 -4,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,21 -2,73 -27,05 Yeni Gimat GMYO 18,89 5,18 62,96 Yeo Teknoloji 59,45 1,54 Yeşil GMYO 0,93 2,20 -32,61 Yeşil Yapı 1,06 0,95 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,06 1,98 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.698,50 29,38 0,63 Yonga Mobilya 25,76 -4,10 -13,53 Yükselen Çelik 6,45 -0,92 24,15 Yünsa 13,64 1,72 -1,81 Ziraat GMYO 2,85 8,37 Zorlu Enerji 1,81 -1,09 -28,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi