Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64
İş Bankası (B)45.441,00-11,3212,20
İş Bankası (C)7,628,7012,18
İş Bankası (Kur.)550.000,000,0044,74
İş Fin.Kir.3,9112,681,30
İş Girişim9,191,32-51,50
İş GMYO2,61-2,612,76
İş Y. Men. Değ.21,667,9830,50
İş Yat. Ort.3,217,00-4,55
İşbir Holding66,5053,9423,89
İşbir Sentetik Dokuma12,122,28

Işık Plastik5,45-3,20

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,99-1,00-13,16
İttifak Holding1,39-7,95-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,861,3615,89
İzmir Demir Çelik2,746,20-17,21
İzmir Fırça7,083,8127,34
Jantsa Jant Sanayi71,507,1272,50
Kafein Yazılım22,820,536,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,071,17

Kaplamin29,48-2,77-12,78
Kardemir (A)9,7111,7463,19
Kardemir (B)9,6412,0982,92
Kardemir (D)10,8916,7288,41
Karel Elektronik12,776,7789,91
Karsan Otomotiv4,26-2,9631,08
Karsu Tekstil9,041,695,73
Kartal Yenilenebilir Enerji15,754,37

Kartonsan64,400,70-31,98
Katmerciler Ekipman1,56-2,50-9,95
Kent Gıda193,106,16-45,70
Kerevitaş Gıda5,12-1,92-22,19
Kervan Gıda13,604,2132,87
Kervansaray Yat. Holding0,63-3,08-50,00
Kiler GMYO2,18-2,24-13,15
Kızılbük GYO29,801,02

Klimasan Klima12,0213,9342,46
Koç Holding33,185,5362,23
Konfrut Gıda4,767,4512,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,95-1,84204,87
Konya Çimento1.186,6019,695,01
Konya Kağıt7,83-0,63

Koray GMYO7,264,7663,15
Kordsa Teknik Tekstil37,302,36139,87
Koza Altın139,703,3344,47
Koza Madencilik21,802,4440,74
Körfez GMYO6,611,6913,97
Kristal Kola1,728,18-43,70
Kron Telekomünikasyon41,90-3,1013,74
Kuştur Kuşadası Turizm238,408,1251,56
Kuyas Yatırım4,7128,34104,78
Kütahya Porselen129,3027,01156,29
Kütahya Şeker Fabrikası31,00-13,21

Lider Faktoring4,168,3321,99
Link Bilgisayar31,34-3,27-0,81
Logo Yazılım50,202,5361,21
Lokman Hekim Sağlık13,565,5392,84
Lüks Kadife57,953,30101,82
Makina Takım3,59-4,015,28
Manas Enerji Yönetimi16,10-5,01

Margün Enerji9,931,02

Marka Yatırım Holding3,993,10-37,95
Marmaris Altınyunus279,0034,01151,13
Marshall265,706,54-13,37
Martı GMYO0,991,02-61,23
Martı Otel1,81-3,21-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,52-3,61

Mavi Giyim80,156,3055,30
Mazhar Zorlu Holding34,548,149,72
Meditera Tıbbi Malzeme40,220,70

Mega Polietilen6,56-6,42-14,36
Menderes Tekstil2,43-0,41-21,36
Mercan Kimya10,561,54

Merit Turizm28,388,74173,96
Merko Gıda5,680,35-34,26
Metemtur Yatırım4,4432,14-45,09
Metro Holding1,15-3,36-38,57
Metro Petrol ve Tesisleri2,450,82-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,782,22-21,91
Mia Teknoloji30,80-12,50

Migros Ticaret43,001,420,47
Milpa4,323,10-6,09
Mistral GMYO4,551,11-2,69
MLP Sağlık34,102,1071,62
MMC San. ve Tic. Yat.4,37-22,10-5,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,742,35

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,0920,72-23,29
Mondi Tire Kutsan11,256,3348,03
Nasmed Egepol8,59-6,53

Naturel Enerji40,461,1513,95
Naturelgaz7,97-0,99

Net Holding5,956,6373,47
Netaş Telekom.20,16-2,33-28,21
Niğbaş Niğde Beton12,5855,12-75,81
Nuh Çimento47,64-2,50-0,81
Nurol GMYO8,035,2410,15
Odaş Elektrik1,59-2,45-45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,4025,32

Orge Enerji Elektrik7,122,1554,36
Orma Orman Mahsulleri39,5014,29168,34
Osmanlı Menkul31,9822,154,02
Ostim Endüstriyel Yat1,82-0,55-22,01
Otokar415,50-2,4636,55
Otto Holding26,80-1,83154,51
Oyak Çimento8,302,47-5,47
Oyak Yat. Ort.7,50-0,408,66
Oyak Yatırım Menkul41,9214,22

Oylum Sınai Yatırımlar8,30-0,7276,22
Özak GMYO7,079,1038,63
Özbal Çelik Boru23,32-3,64256,03
Özderici GMYO1,792,29-19,37
Özerden Plastik8,09-1,22-10,11
Pamel Elektrik70,25-0,50229,50
Panora GMYO8,651,5347,34
Papilon Savunma14,88-4,12-34,56
Park Elek.Madencilik6,48-1,6720,67
Parsan36,660,5550,86
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,9110,13

Pegasus104,7012,6440,35
Peker GMYO1,060,95-54,69
Penguen Gıda4,35-7,64-13,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım390,3014,79

Pera GMYO1,37-1,44-21,79
Pergamon Dış Ticaret27,301,0448,95
Petkim9,2713,0586,14
Petrokent Turizm5.000,0011,65451,63
Pınar Et ve Un22,264,021,72
Pınar Su3,841,05-5,52
Pınar Süt21,188,34-6,07
Plastikkart18,85-2,8432,33
Polisan Holding3,22-2,72-16,25
Politeknik Metal526,0028,4829,65
Prizma Press Matbaacılık4,104,33-25,18
QNB Finans Fin. Kir.91,001,22-27,37
QNB Finansbank45,88-4,50-34,78
QUA Granite Hayal Yapı15,114,50

Rainbow Polikarbonat15,91

Ral Yatırım Holding13,77-11,62210,14
Ray Sigorta14,9710,07-3,11
Reysaş GMYO3,890,0019,99
Reysaş Lojistik5,780,8711,71
Rhea Girişim2,093,98-43,82
Rodrigo Tekstil15,116,7110,21
Royal Halı3,356,35-2,62
RTA Laboratuvarları21,96-2,05-27,48
Sabancı Holding14,363,5330,24
Safkar Ege Soğutmacılık7,85-4,85-27,85
Sanel Mühendislik5,351,7156,43
Sanifoam Sünger34,30-5,87152,21
Sanko Pazarlama10,580,4714,16
Saray Matbaacılık4,49-9,48-48,80
Sarkuysan21,224,02143,98
Sasa Polyester47,021,64213,79
Say Yenilenebilir Enerji30,126,06253,94
Sekuro Plastik19,77-0,8041,62
Selçuk Ecza Deposu11,600,87-13,64
Selçuk Gıda5,04-3,081,20
Selva Gıda Sanayi9,38-15,57

Senkron Güvenlik23,70-0,75-9,75
Serve Film Prodüksiyon13,712,39-14,31
Servet GMYO104,000,0032,65
Seyitler Kimya15,61-4,8215,94
Silverline Endüstri5,55-4,15-35,47
Sinpaş GMYO4,14-3,27-0,96
Smartiks Yazılım5,50-2,83-37,92
Sodaş Sodyum Sanayii30,00-6,3713,91
Söktaş2,90-1,36-10,79
Sönmez Filament34,20-8,99-35,70
Sönmez Pamuklu9,51-1,65-35,55
Sumaş Suni Tahta88,605,2973,69
Şeker Fin. Kir.5,22-0,76-18,44
Şekerbank1,20-0,83-20,53
Şişe Cam15,7919,17120,55
Şok Marketler Ticaret15,484,9524,04
T. Halk Bankası5,266,69-5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,5013,95-21,12
T.S.K.B.1,58-0,63-9,53
T.Tuborg22,804,4028,59
Tat Gıda12,203,395,52
TAV Havalimanları38,9621,9082,91
Tek-Art Turizm1,43-0,69-29,21
Tekfen Holding23,6820,3944,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,520,27-13,16
Temapol Polimer Plastik16,85-3,4946,52
Tetamat Gıda Yatırımları246,10-10,1813,78
TGS Dış Ticaret16,411,3629,11
Tofaş Oto. Fab.91,700,05196,66
Torunlar GMYO4,7215,4021,03
Trabzon Liman41,364,1828,77
Trabzonspor Sportif6,89-7,27182,38
Trend GMYO6,853,47-45,51
TSKB GMYO3,085,84-36,18
Tuğçelik19,130,79136,76
Tukaş8,21-5,63-15,27
Turcas Petrol4,439,11-8,66
Tureks Turizm Taşımacılık15,09-3,21

Turkcell20,00-1,4834,08
Tümosan Motor ve Traktör20,301,7044,28
Tüpraş173,0011,6160,19
Türk Hava Yolları22,2420,0272,27
Türk İlaç Serum12,53-3,32

Türk Prysmian Kablo64,8013,39437,21
Türk Telekom10,700,9435,45
Türk Traktör230,404,9735,23
Türker Proje Gayrimenkul138,502,6722,67
Türkiye Sigorta5,833,00-5,63
Ufuk Yatırım20,00-2,5349,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,700,82-12,74
Ulusal Faktoring2,490,00

Ulusoy Elektrik68,3018,7833,01
Ulusoy Un Sanayi7,033,2338,15
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,88-1,05-19,66
Utopya Turizm12,40-27,32-68,04
Uzertaş Boya35,840,56-36,68
Ülker Bisküvi21,661,79-2,95
Ünlü Yatırım Holding5,924,23

Vakıf Fin. Kir.5,8512,0771,65
Vakıf GMYO1,891,07-21,21
Vakıf Yat. Ort.6,112,17-16,98
Vakıflar Bankası4,034,95-14,44
Vakko Tekstil11,103,2677,13
Vanet Gıda6,20-7,05-19,79
VBT Yazılım23,26-0,43

Verusa Holding54,70-3,1921,34
Verusaturk Girisim24,66-4,4288,99
Vestel29,463,6677,64
Vestel Beyaz Eşya7,905,0577,99
Viking Kağıt7,123,19-20,89
Yapı ve Kredi Bank.3,553,2018,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,384,75-5,00
Yataş13,532,04-4,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,21-2,73-27,05
Yeni Gimat GMYO18,895,1862,96
Yeo Teknoloji59,451,54

Yeşil GMYO0,932,20-32,61
Yeşil Yapı1,060,95-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,061,98-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme15.698,5029,380,63
Yonga Mobilya25,76-4,10-13,53
Yükselen Çelik6,45-0,9224,15
Yünsa13,641,72-1,81
Ziraat GMYO2,858,37

Zorlu Enerji1,81-1,09-28,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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