Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,20 -4,22 -27,16 İş Bankası (C) 5,16 2,18 -24,04 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 0,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,93 2,09 -24,09 İş Girişim 8,27 2,10 -56,36 İş GMYO 2,12 6,00 -16,54 İş Y. Men. Değ. 13,48 0,60 -18,78 İş Yat. Ort. 2,65 1,92 -21,20 İşbir Holding 59,50 7,11 10,85 Işık Plastik 6,30 -3,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 0,00 -13,16 İttifak Holding 1,33 -0,75 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 22,88 12,27 27,11 İzmir Demir Çelik 2,31 -0,43 -30,20 İzmir Fırça 6,28 0,00 12,95 Jantsa Jant Sanayi 57,10 -4,83 37,76 Kafein Yazılım 20,68 -0,48 -3,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,17 5,70 Kaplamin 22,80 2,43 -32,54 Kardemir (A) 5,59 -0,18 -6,05 Kardemir (B) 5,58 -2,11 5,88 Kardemir (D) 6,47 3,52 11,94 Karel Elektronik 8,83 -0,11 31,31 Karsan Otomotiv 3,61 -2,17 11,08 Karsu Tekstil 8,70 5,84 1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,50 21,44 Kartonsan 46,30 -1,49 -51,10 Katmerciler Ekipman 1,33 3,10 -23,22 Kent Gıda 189,20 0,16 -46,79 Kerevitaş Gıda 4,13 0,73 -37,23 Kervan Gıda 12,27 2,25 19,88 Kervansaray Yat. Holding 0,67 36,73 -46,83 Kiler GMYO 1,98 2,06 -21,12 Kızılbük GYO 28,08 6,36 Klimasan Klima 10,07 3,92 19,35 Koç Holding 22,76 5,18 11,28 Konfrut Gıda 3,76 -0,79 -11,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,05 -2,04 154,45 Konya Çimento 812,00 -3,84 -28,14 Koray GMYO 6,90 -5,22 55,06 Kordsa Teknik Tekstil 25,44 0,32 63,60 Koza Altın 95,15 1,98 -1,60 Koza Madencilik 14,55 3,56 -6,07 Körfez GMYO 5,25 -10,26 -9,48 Kristal Kola 1,32 0,00 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,36 1,71 -9,45 Kuştur Kuşadası Turizm 173,90 -1,14 10,55 Kuyas Yatırım 2,54 0,00 10,43 Kütahya Porselen 64,00 10,34 26,86 Kütahya Şeker Fabrikası 39,10 -27,26 Lider Faktoring 3,48 6,42 2,05 Link Bilgisayar 28,22 0,28 -10,69 Logo Yazılım 41,44 -0,14 33,08 Lokman Hekim Sağlık 11,00 7,42 54,98 Lüks Kadife 44,54 1,04 55,11 Makina Takım 2,83 -1,74 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 16,53 6,17 Margün Enerji 9,14 Marka Yatırım Holding 4,32 -2,70 -32,81 Marmaris Altınyunus 171,10 0,00 54,01 Marshall 271,00 -5,48 -11,64 Martı GMYO 0,98 -5,77 -61,62 Martı Otel 1,68 -2,33 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 33,22 -2,29 Mavi Giyim 64,30 2,06 24,59 Mazhar Zorlu Holding 32,42 0,93 2,99 Meditera Tıbbi Malzeme 34,76 -1,97 Mega Polietilen 5,01 1,21 -34,60 Menderes Tekstil 2,09 -0,48 -32,36 Mercan Kimya 10,41 -5,88 Merit Turizm 15,10 -4,13 45,76 Merko Gıda 4,84 -3,39 -43,98 Metemtur Yatırım 3,28 2,18 -59,43 Metro Holding 1,39 0,72 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,67 0,75 -7,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 -0,54 -21,46 Migros Ticaret 31,70 -1,43 -25,93 Milpa 4,16 6,12 -9,57 Mistral GMYO 4,39 1,15 -6,79 MLP Sağlık 26,86 1,21 35,18 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 -3,51 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,59 -1,05 -44,39 Mondi Tire Kutsan 8,15 3,95 7,24 Nasmed Egepol 5,73 -0,35 Naturel Enerji 33,84 -5,53 -4,70 Naturelgaz 7,29 -2,80 Net Holding 4,79 3,90 39,65 Netaş Telekom. 16,29 3,49 -41,99 Niğbaş Niğde Beton 8,40 5,00 -83,85 Nuh Çimento 33,80 1,87 -29,62 Nurol GMYO 9,35 7,59 28,26 Odaş Elektrik 1,38 1,47 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,91 7,37 Orge Enerji Elektrik 5,90 -3,28 27,91 Orma Orman Mahsulleri 25,00 -1,96 69,84 Osmanlı Menkul 26,22 7,46 -14,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -1,67 -20,73 Otokar 323,70 7,26 6,38 Oyak Çimento 6,61 -0,60 -24,72 Oyak Yat. Ort. 6,70 0,00 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 25,34 8,76 Oylum Sınai Yatırımlar 8,65 -25,62 83,65 Özak GMYO 4,59 1,77 -10,00 Özbal Çelik Boru 13,25 -5,83 102,29 Özderici GMYO 1,42 -2,07 -36,04 Özerden Plastik 8,09 8,01 -10,11 Pamel Elektrik 49,80 10,13 133,58 Panora GMYO 6,80 3,03 15,40 Papilon Savunma 12,72 0,16 -44,06 Park Elek.Madencilik 4,45 -0,89 -17,13 Parsan 26,40 -0,60 8,64 Pegasus 78,00 8,71 4,56 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,25 10,54 -35,64 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,80 -0,39 Pera GMYO 1,44 5,88 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,48 -0,62 22,65 Petkim 6,52 4,15 30,92 Petrokent Turizm 2.889,90 22,20 218,83 Pınar Et ve Un 15,77 0,45 -27,94 Pınar Su 7,37 -5,87 -0,81 Pınar Süt 15,76 0,57 -30,11 Plastikkart 22,30 6,19 54,33 Polisan Holding 2,69 1,13 -30,03 Politeknik Metal 327,90 -3,50 -19,18 Prizma Press Matbaacılık 3,94 -2,23 -28,10 QNB Finans Fin. Kir. 69,00 2,83 -44,93 QNB Finansbank 36,30 -3,71 -48,40 QUA Granite Hayal Yapı 12,75 -0,31 Ral Yatırım Holding 5,29 3,12 19,14 Ray Sigorta 9,62 3,11 -37,73 Reysaş GMYO 2,74 -4,20 -15,48 Reysaş Lojistik 4,90 -7,55 -5,30 Rhea Girişim 1,97 2,07 -47,04 Rodrigo Tekstil 13,63 0,81 -0,58 Royal Halı 2,99 -0,33 -13,08 RTA Laboratuvarları 22,46 3,98 -25,83 Sabancı Holding 9,78 3,93 -11,30 Safkar Ege Soğutmacılık 7,29 -0,14 -33,00 Sanel Mühendislik 5,00 5,49 46,20 Sanifoam Sünger 23,10 6,35 69,85 Sanko Pazarlama 9,61 0,84 3,69 Saray Matbaacılık 4,02 -0,50 -54,16 Sarkuysan 12,67 5,85 45,68 Sasa Polyester 26,76 1,52 78,58 Say Yenilenebilir Enerji 22,22 9,89 161,10 Sekuro Plastik 20,46 -1,82 46,56 Selçuk Ecza Deposu 8,41 1,08 -37,39 Selçuk Gıda 4,72 -3,48 -5,22 Selva Gıda Sanayi 8,41 5,39 Senkron Güvenlik 27,60 4,94 5,10 Serve Film Prodüksiyon 15,02 15,54 -6,13 Servet GMYO 79,35 1,73 1,21 Seyitler Kimya 22,26 1,37 65,34 Silverline Endüstri 5,09 0,59 -40,81 Sinpaş GMYO 4,24 0,95 1,44 Smartiks Yazılım 5,39 -0,55 -39,16 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 4,35 -8,87 Söktaş 2,93 1,74 -9,87 Sönmez Filament 38,00 8,57 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,50 -2,17 -43,75 Sumaş Suni Tahta 90,00 6,51 76,43 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,61 -23,28 Şekerbank 0,97 -1,02 -35,76 Şişe Cam 8,19 0,00 14,39 Şok Marketler Ticaret 11,77 -2,49 -5,69 T. Halk Bankası 4,27 -0,47 -23,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,70 -5,49 -30,14 T.S.K.B. 1,20 1,69 -31,29 T.Tuborg 16,45 1,42 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,10 -2,11 128,87 Tat Gıda 9,16 4,09 -20,77 TAV Havalimanları 26,26 2,02 23,29 Taze Kuru Gıda 193,30 -8,00 -10,63 Tek-Art Turizm 1,24 -3,13 -38,61 Tekfen Holding 13,75 -0,22 -16,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,85 -3,15 -32,45 Temapol Polimer Plastik 14,39 1,77 25,13 TGS Dış Ticaret 15,70 12,14 23,52 Tofaş Oto. Fab. 51,70 3,40 67,25 Torunlar GMYO 3,42 -2,84 -12,31 Trabzon Liman 26,96 0,90 -16,06 Trabzonspor Sportif 3,25 -5,25 33,20 Trend GMYO 6,52 0,15 -48,13 TSKB GMYO 2,82 -6,00 -41,57 Tuğçelik 13,65 1,87 68,94 Tukaş 6,76 1,35 -30,24 Turcas Petrol 3,52 4,76 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 11,02 1,19 Turkcell 15,09 -2,01 -1,35 Tümosan Motor ve Traktör 15,75 1,81 11,94 Tüpraş 113,50 2,44 5,09 Türk Hava Yolları 14,05 3,16 8,83 Türk İlaç Serum 12,20 1,84 Türk Prysmian Kablo 16,50 7,28 36,79 Türk Telekom 7,39 4,42 -6,45 Türk Traktör 168,00 12,22 -1,39 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 -0,30 19,57 Türkiye Sigorta 4,88 2,31 -21,01 Ufuk Yatırım 18,93 -0,42 41,27 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -2,81 -10,14 Ulusoy Elektrik 50,70 0,50 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,61 8,30 10,25 Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02 Uşak Seramik 1,63 0,00 -30,34 Utopya Turizm 21,50 -2,27 -44,59 Uzertaş Boya 31,90 12,32 -43,64 Ülker Bisküvi 19,06 0,16 -14,60 Ünlü Yatırım Holding 5,59 -9,69 Vakıf Fin. Kir. 7,67 2,13 125,06 Vakıf GMYO 1,49 3,47 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,04 -1,31 -17,93 Vakıflar Bankası 3,25 -0,61 -31,00 Vakko Tekstil 9,23 0,00 47,29 Vanet Gıda 6,45 0,00 -16,56 VBT Yazılım 20,94 4,60 Verusa Holding 45,48 -1,56 0,89 Verusaturk Girisim 20,60 0,10 57,88 Vestel 25,76 -1,35 43,57 Vestel Beyaz Eşya 48,42 -0,78 29,54 Viking Kağıt 6,34 1,77 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 3,02 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,64 8,44 -9,81 Yataş 13,95 1,09 -3,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 -2,11 -26,14 Yeni Gimat GMYO 15,94 7,34 37,51 Yeo Teknoloji 69,40 -5,19 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,07 -3,60 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,10 -1,41 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,00 -0,11 -35,97 Yonga Mobilya 18,76 -3,45 -37,02 Yükselen Çelik 5,05 0,20 -3,48 Yünsa 16,45 9,74 18,42 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 0,00 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler