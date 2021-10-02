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Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.501,20-4,22-27,16
İş Bankası (C)5,162,18-24,04
İş Bankası (Kur.)360.000,000,00-5,26
İş Fin.Kir.2,932,09-24,09
İş Girişim8,272,10-56,36
İş GMYO2,126,00-16,54
İş Y. Men. Değ.13,480,60-18,78
İş Yat. Ort.2,651,92-21,20
İşbir Holding59,507,1110,85
Işık Plastik6,30-3,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,990,00-13,16
İttifak Holding1,33-0,75-40,36
İz Hayvancılık Tarım22,8812,2727,11
İzmir Demir Çelik2,31-0,43-30,20
İzmir Fırça6,280,0012,95
Jantsa Jant Sanayi57,10-4,8337,76
Kafein Yazılım20,68-0,48-3,09
Kalekim Kimyevi Maddeler13,175,70

Kaplamin22,802,43-32,54
Kardemir (A)5,59-0,18-6,05
Kardemir (B)5,58-2,115,88
Kardemir (D)6,473,5211,94
Karel Elektronik8,83-0,1131,31
Karsan Otomotiv3,61-2,1711,08
Karsu Tekstil8,705,841,75
Kartal Yenilenebilir Enerji17,5021,44

Kartonsan46,30-1,49-51,10
Katmerciler Ekipman1,333,10-23,22
Kent Gıda189,200,16-46,79
Kerevitaş Gıda4,130,73-37,23
Kervan Gıda12,272,2519,88
Kervansaray Yat. Holding0,6736,73-46,83
Kiler GMYO1,982,06-21,12
Kızılbük GYO28,086,36

Klimasan Klima10,073,9219,35
Koç Holding22,765,1811,28
Konfrut Gıda3,76-0,79-11,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,05-2,04154,45
Konya Çimento812,00-3,84-28,14
Koray GMYO6,90-5,2255,06
Kordsa Teknik Tekstil25,440,3263,60
Koza Altın95,151,98-1,60
Koza Madencilik14,553,56-6,07
Körfez GMYO5,25-10,26-9,48
Kristal Kola1,320,00-56,79
Kron Telekomünikasyon33,361,71-9,45
Kuştur Kuşadası Turizm173,90-1,1410,55
Kuyas Yatırım2,540,0010,43
Kütahya Porselen64,0010,3426,86
Kütahya Şeker Fabrikası39,10-27,26

Lider Faktoring3,486,422,05
Link Bilgisayar28,220,28-10,69
Logo Yazılım41,44-0,1433,08
Lokman Hekim Sağlık11,007,4254,98
Lüks Kadife44,541,0455,11
Makina Takım2,83-1,74-17,01
Manas Enerji Yönetimi16,536,17

Margün Enerji9,14

Marka Yatırım Holding4,32-2,70-32,81
Marmaris Altınyunus171,100,0054,01
Marshall271,00-5,48-11,64
Martı GMYO0,98-5,77-61,62
Martı Otel1,68-2,33-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım33,22-2,29

Mavi Giyim64,302,0624,59
Mazhar Zorlu Holding32,420,932,99
Meditera Tıbbi Malzeme34,76-1,97

Mega Polietilen5,011,21-34,60
Menderes Tekstil2,09-0,48-32,36
Mercan Kimya10,41-5,88

Merit Turizm15,10-4,1345,76
Merko Gıda4,84-3,39-43,98
Metemtur Yatırım3,282,18-59,43
Metro Holding1,390,72-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,670,75-7,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,83-0,54-21,46
Migros Ticaret31,70-1,43-25,93
Milpa4,166,12-9,57
Mistral GMYO4,391,15-6,79
MLP Sağlık26,861,2135,18
MMC San. ve Tic. Yat.5,50-3,5119,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,59-1,05-44,39
Mondi Tire Kutsan8,153,957,24
Nasmed Egepol5,73-0,35

Naturel Enerji33,84-5,53-4,70
Naturelgaz7,29-2,80

Net Holding4,793,9039,65
Netaş Telekom.16,293,49-41,99
Niğbaş Niğde Beton8,405,00-83,85
Nuh Çimento33,801,87-29,62
Nurol GMYO9,357,5928,26
Odaş Elektrik1,381,47-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,917,37

Orge Enerji Elektrik5,90-3,2827,91
Orma Orman Mahsulleri25,00-1,9669,84
Osmanlı Menkul26,227,46-14,98
Ostim Endüstriyel Yat1,85-1,67-20,73
Otokar323,707,266,38
Oyak Çimento6,61-0,60-24,72
Oyak Yat. Ort.6,700,00-2,93
Oyak Yatırım Menkul25,348,76

Oylum Sınai Yatırımlar8,65-25,6283,65
Özak GMYO4,591,77-10,00
Özbal Çelik Boru13,25-5,83102,29
Özderici GMYO1,42-2,07-36,04
Özerden Plastik8,098,01-10,11
Pamel Elektrik49,8010,13133,58
Panora GMYO6,803,0315,40
Papilon Savunma12,720,16-44,06
Park Elek.Madencilik4,45-0,89-17,13
Parsan26,40-0,608,64
Pegasus78,008,714,56
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,2510,54-35,64
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,80-0,39

Pera GMYO1,445,88-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,48-0,6222,65
Petkim6,524,1530,92
Petrokent Turizm2.889,9022,20218,83
Pınar Et ve Un15,770,45-27,94
Pınar Su7,37-5,87-0,81
Pınar Süt15,760,57-30,11
Plastikkart22,306,1954,33
Polisan Holding2,691,13-30,03
Politeknik Metal327,90-3,50-19,18
Prizma Press Matbaacılık3,94-2,23-28,10
QNB Finans Fin. Kir.69,002,83-44,93
QNB Finansbank36,30-3,71-48,40
QUA Granite Hayal Yapı12,75-0,31

Ral Yatırım Holding5,293,1219,14
Ray Sigorta9,623,11-37,73
Reysaş GMYO2,74-4,20-15,48
Reysaş Lojistik4,90-7,55-5,30
Rhea Girişim1,972,07-47,04
Rodrigo Tekstil13,630,81-0,58
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları22,463,98-25,83
Sabancı Holding9,783,93-11,30
Safkar Ege Soğutmacılık7,29-0,14-33,00
Sanel Mühendislik5,005,4946,20
Sanifoam Sünger23,106,3569,85
Sanko Pazarlama9,610,843,69
Saray Matbaacılık4,02-0,50-54,16
Sarkuysan12,675,8545,68
Sasa Polyester26,761,5278,58
Say Yenilenebilir Enerji22,229,89161,10
Sekuro Plastik20,46-1,8246,56
Selçuk Ecza Deposu8,411,08-37,39
Selçuk Gıda4,72-3,48-5,22
Selva Gıda Sanayi8,415,39

Senkron Güvenlik27,604,945,10
Serve Film Prodüksiyon15,0215,54-6,13
Servet GMYO79,351,731,21
Seyitler Kimya22,261,3765,34
Silverline Endüstri5,090,59-40,81
Sinpaş GMYO4,240,951,44
Smartiks Yazılım5,39-0,55-39,16
Sodaş Sodyum Sanayii24,004,35-8,87
Söktaş2,931,74-9,87
Sönmez Filament38,008,57-45,87
Sönmez Pamuklu13,50-2,17-43,75
Sumaş Suni Tahta90,006,5176,43
Şeker Fin. Kir.4,910,61-23,28
Şekerbank0,97-1,02-35,76
Şişe Cam8,190,0014,39
Şok Marketler Ticaret11,77-2,49-5,69
T. Halk Bankası4,27-0,47-23,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,70-5,49-30,14
T.S.K.B.1,201,69-31,29
T.Tuborg16,451,42-7,22
Taç Tarım Ürünleri24,10-2,11128,87
Tat Gıda9,164,09-20,77
TAV Havalimanları26,262,0223,29
Taze Kuru Gıda193,30-8,00-10,63
Tek-Art Turizm1,24-3,13-38,61
Tekfen Holding13,75-0,22-16,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,85-3,15-32,45
Temapol Polimer Plastik14,391,7725,13
TGS Dış Ticaret15,7012,1423,52
Tofaş Oto. Fab.51,703,4067,25
Torunlar GMYO3,42-2,84-12,31
Trabzon Liman26,960,90-16,06
Trabzonspor Sportif3,25-5,2533,20
Trend GMYO6,520,15-48,13
TSKB GMYO2,82-6,00-41,57
Tuğçelik13,651,8768,94
Tukaş6,761,35-30,24
Turcas Petrol3,524,76-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık11,021,19

Turkcell15,09-2,01-1,35
Tümosan Motor ve Traktör15,751,8111,94
Tüpraş113,502,445,09
Türk Hava Yolları14,053,168,83
Türk İlaç Serum12,201,84

Türk Prysmian Kablo16,507,2836,79
Türk Telekom7,394,42-6,45
Türk Traktör168,0012,22-1,39
Türker Proje Gayrimenkul135,00-0,3019,57
Türkiye Sigorta4,882,31-21,01
Ufuk Yatırım18,93-0,4241,27
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-2,81-10,14
Ulusoy Elektrik50,700,50-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,618,3010,25
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,630,00-30,34
Utopya Turizm21,50-2,27-44,59
Uzertaş Boya31,9012,32-43,64
Ülker Bisküvi19,060,16-14,60
Ünlü Yatırım Holding5,59-9,69

Vakıf Fin. Kir.7,672,13125,06
Vakıf GMYO1,493,47-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,04-1,31-17,93
Vakıflar Bankası3,25-0,61-31,00
Vakko Tekstil9,230,0047,29
Vanet Gıda6,450,00-16,56
VBT Yazılım20,944,60

Verusa Holding45,48-1,560,89
Verusaturk Girisim20,600,1057,88
Vestel25,76-1,3543,57
Vestel Beyaz Eşya48,42-0,7829,54
Viking Kağıt6,341,77-29,56
Yapı ve Kredi Bank.2,393,02-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,648,44-9,81
Yataş13,951,09-3,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,25-2,11-26,14
Yeni Gimat GMYO15,947,3437,51
Yeo Teknoloji69,40-5,19

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,07-3,60-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,10-1,41-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.989,00-0,11-35,97
Yonga Mobilya18,76-3,45-37,02
Yükselen Çelik5,050,20-3,48
Yünsa16,459,7418,42
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,540,00-39,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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