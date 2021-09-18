Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00-5,06-25,93
İş Bankası (C)5,27-2,77-22,42
İş Bankası (Kur.)360.000,00-10,00-5,26
İş Fin.Kir.2,96-0,67-23,32
İş Girişim8,01-11,39-57,73
İş GMYO1,840,00-27,56
İş Y. Men. Değ.13,99-3,32-15,71
İş Yat. Ort.2,70-1,46-19,72
İşbir Holding68,60-17,3527,80
Işık Plastik7,21-20,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,39-4,14-37,67
İz Hayvancılık Tarım18,16-0,600,89
İzmir Demir Çelik2,42-6,20-26,88
İzmir Fırça6,52-9,0717,27
Jantsa Jant Sanayi65,00-3,8556,82
Kafein Yazılım22,50-7,415,44
Kalekim Kimyevi Maddeler12,382,31

Kaplamin23,68-0,34-29,94
Kardemir (A)6,07-6,182,02
Kardemir (B)6,11-5,1215,94
Kardemir (D)6,73-7,6816,44
Karel Elektronik8,850,0031,61
Karsan Otomotiv3,55-5,089,23
Karsu Tekstil8,67-5,451,40
Kartal Yenilenebilir Enerji14,97-0,07

Kartonsan49,80-0,36-47,40
Katmerciler Ekipman1,36-6,21-21,49
Kent Gıda194,00-2,90-45,44
Kerevitaş Gıda4,34-3,13-34,04
Kervan Gıda15,88-1,6121,21
Kervansaray Yat. Holding0,46-17,86-63,49
Kiler GMYO1,85-0,54-26,29
Kızılbük GYO26,008,79

Klimasan Klima10,25-0,6821,48
Koç Holding23,505,1914,90
Konfrut Gıda3,96-7,26-6,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,10-7,31163,14
Konya Çimento864,00-5,05-23,54
Koray GMYO7,254,4762,92
Kordsa Teknik Tekstil25,202,1162,06
Koza Altın94,95-5,71-1,81
Koza Madencilik14,44-7,14-6,78
Körfez GMYO5,5912,93-3,62
Kristal Kola1,34-5,63-56,14
Kron Telekomünikasyon34,50-6,15-6,35
Kuştur Kuşadası Turizm178,80-6,0413,67
Kuyas Yatırım2,82-0,3522,61
Kütahya Porselen57,25-0,7813,48
Kütahya Şeker Fabrikası64,90-32,43

Lider Faktoring3,306,45-3,23
Link Bilgisayar28,90-1,83-8,53
Logo Yazılım42,601,6236,80
Lokman Hekim Sağlık11,309,8257,64
Lüks Kadife45,48-2,5357,85
Makina Takım2,99-1,32-12,32
Manas Enerji Yönetimi16,981,01

Marka Yatırım Holding4,58-5,95-28,77
Marmaris Altınyunus173,20-2,0955,90
Marshall255,0013,54-16,86
Martı GMYO1,08-1,82-57,71
Martı Otel1,77-7,81-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım36,122,03

Mavi Giyim64,2012,1424,40
Mazhar Zorlu Holding34,00-2,918,01
Meditera Tıbbi Malzeme37,98-2,11

Mega Polietilen5,47-0,55-28,59
Menderes Tekstil2,22-5,93-28,16
Mercan Kimya11,51-0,43

Merit Turizm15,99-0,3754,35
Merko Gıda5,190,19-39,93
Metemtur Yatırım3,39-4,24-58,07
Metro Holding1,39-4,79-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,772,59-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,902,70-18,45
Migros Ticaret32,50-2,99-24,07
Milpa4,298,61-6,74
Mistral GMYO4,66-5,28-1,06
MLP Sağlık26,80-0,5234,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,38-6,1116,96
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,95-3,20-41,35
Mondi Tire Kutsan8,25-7,308,55
Nasmed Egepol6,13-11,16

Naturel Enerji37,360,165,22
Naturelgaz7,780,26

Net Holding4,47-2,8330,32
Netaş Telekom.16,68-3,47-40,60
Niğbaş Niğde Beton10,790,00-79,25
Nuh Çimento33,58-3,89-30,08
Nurol GMYO14,69-18,75101,51
Odaş Elektrik1,39-4,79-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,927,36

Orge Enerji Elektrik6,400,7938,75
Orma Orman Mahsulleri27,10-5,5784,10
Osmanlı Menkul27,505,85-10,83
Ostim Endüstriyel Yat2,29-1,72-16,84
Otokar314,50-4,153,36
Oyak Çimento6,45-3,59-26,54
Oyak Yat. Ort.6,68-4,16-3,22
Oyak Yatırım Menkul24,540,74

Oylum Sınai Yatırımlar7,4140,0857,32
Özak GMYO4,63-2,11-9,22
Özbal Çelik Boru14,35-8,31119,08
Özderici GMYO1,560,00-29,73
Özerden Plastik7,553,28-16,11
Pamel Elektrik47,765,01124,02
Panora GMYO6,750,4514,55
Papilon Savunma13,46-4,74-40,80
Park Elek.Madencilik4,47-4,89-16,76
Parsan26,86-0,8910,53
Pegasus70,503,45-5,50
Peker GMYO0,96-2,04-58,96
Penguen Gıda3,02-5,03-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım140,0026,01

Pera GMYO1,42-4,05-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,62-2,4223,41
Petkim6,232,6425,10
Petrokent Turizm1.977,101,38118,13
Pınar Et ve Un16,83-0,06-23,09
Pınar Su8,01-0,997,81
Pınar Süt16,65-1,19-26,16
Plastikkart19,00-3,8031,49
Polisan Holding2,72-4,56-29,25
Politeknik Metal347,30-4,67-14,40
Prizma Press Matbaacılık4,04-3,35-26,28
QNB Finans Fin. Kir.65,70-7,33-47,57
QNB Finansbank38,16-2,20-45,76
QUA Granite Hayal Yapı12,03-2,43

Ral Yatırım Holding3,99-1,24-10,14
Ray Sigorta9,69-0,41-37,28
Reysaş GMYO2,971,02-8,39
Reysaş Lojistik5,0519,39-2,40
Rhea Girişim1,99-1,97-46,51
Rodrigo Tekstil14,59-6,356,42
Royal Halı3,23-3,87-6,10
RTA Laboratuvarları24,160,83-20,21
Sabancı Holding9,67-1,43-12,30
Safkar Ege Soğutmacılık7,76-3,84-28,68
Sanel Mühendislik5,00-1,9646,20
Sanifoam Sünger26,309,5893,38
Sanko Pazarlama9,68-1,434,45
Saray Matbaacılık4,13-4,84-52,91
Sarkuysan12,71-1,6346,14
Sasa Polyester26,78-1,6978,72
Say Yenilenebilir Enerji22,28-2,79161,81
Sekuro Plastik21,343,3952,87
Selçuk Ecza Deposu8,71-4,29-35,15
Selçuk Gıda5,47-24,039,84
Selva Gıda Sanayi8,32-12,61

Senkron Güvenlik26,56-3,561,14
Serve Film Prodüksiyon12,50-9,42-21,88
Servet GMYO72,20-0,28-7,91
Seyitler Kimya21,505,8159,69
Silverline Endüstri5,410,00-37,09
Sinpaş GMYO4,20-1,410,48
Smartiks Yazılım5,57-5,43-37,13
Sodaş Sodyum Sanayii22,88-7,96-13,12
Söktaş2,871,06-11,71
Sönmez Filament37,40-0,27-46,72
Sönmez Pamuklu13,55-2,73-43,54
Sumaş Suni Tahta88,95-7,3474,38
Şeker Fin. Kir.5,04-4,91-21,25
Şekerbank1,01-1,94-33,11
Şişe Cam8,33-2,4616,35
Şok Marketler Ticaret12,370,65-0,88
T. Halk Bankası4,67-0,64-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,6613,75-23,82
T.S.K.B.1,25-3,10-28,43
T.Tuborg17,00-0,41-4,12
Taç Tarım Ürünleri26,40-4,97150,71
Tat Gıda8,851,03-23,45
TAV Havalimanları23,260,879,20
Taze Kuru Gıda202,900,35-6,20
Tek-Art Turizm1,33-3,62-34,16
Tekfen Holding14,10-1,40-14,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,48-1,67-25,17
Temapol Polimer Plastik14,55-0,8226,52
TGS Dış Ticaret14,50-17,1414,08
Tofaş Oto. Fab.47,981,8755,22
Torunlar GMYO3,56-8,01-8,72
Trabzon Liman26,70-3,33-16,87
Trabzonspor Sportif3,18-5,9230,33
Trend GMYO6,56-0,91-47,81
TSKB GMYO3,281,55-32,04
Tuğçelik13,014,7561,01
Tukaş6,974,65-28,07
Turcas Petrol3,45-3,09-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık11,036,16

Turkcell15,64-1,942,24
Tümosan Motor ve Traktör16,44-2,8916,84
Tüpraş108,705,740,65
Türk Hava Yolları12,722,50-1,47
Türk İlaç Serum13,87-6,60

Türk Prysmian Kablo14,865,5423,19
Türk Telekom7,210,70-10,90
Türk Traktör159,70-2,80-6,26
Türker Proje Gayrimenkul138,10-9,3222,32
Türkiye Sigorta5,03-1,95-18,58
Ufuk Yatırım20,08-2,3349,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,91-10,73-7,78
Ulusoy Elektrik51,25-2,29-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,300,574,16
Umpaş Holding1,20-4,00-54,02
Uşak Seramik1,76-2,76-24,79
Utopya Turizm21,86-3,70-43,66
Uzertaş Boya29,20-6,71-48,41
Ülker Bisküvi19,530,36-12,49
Ünlü Yatırım Holding5,5915,26

Vakıf Fin. Kir.8,14-2,75138,85
Vakıf GMYO1,480,00-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,450,94-12,36
Vakıflar Bankası3,44-1,15-26,96
Vakko Tekstil10,05-2,2460,38
Vanet Gıda6,328,03-18,24
VBT Yazılım21,60-2,70

Verusa Holding49,26-0,169,27
Verusaturk Girisim21,42-3,5164,16
Vestel27,90-2,2442,87
Vestel Beyaz Eşya48,902,3930,83
Viking Kağıt6,41-5,32-28,78
Yapı ve Kredi Bank.2,45-1,21-18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,84-5,69-12,02
Yataş13,91-1,90-3,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,45-2,82-21,59
Yeni Gimat GMYO14,970,8129,14
Yeo Teknoloji51,4045,12

Yeşil GMYO0,98-2,97-28,99
Yeşil Yapı1,17-2,50-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,210,45-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme10.849,904,44-30,45
Yonga Mobilya20,58-4,46-30,91
Yükselen Çelik5,01-2,72-4,24
Yünsa12,9919,83-6,49
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,58-4,82-37,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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