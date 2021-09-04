Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.000,00 -1,27 -23,46 İş Bankası (C) 5,69 0,89 -16,23 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,05 3,04 -20,98 İş Girişim 8,45 -0,82 -55,41 İş GMYO 1,86 2,20 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,05 3,22 -9,32 İş Yat. Ort. 2,79 1,82 -17,04 İşbir Holding 98,65 3,95 83,78 Işık Plastik 37,64 -2,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 -19,30 İttifak Holding 1,52 4,83 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,75 2,01 4,17 İzmir Demir Çelik 2,64 -0,38 -20,23 İzmir Fırça 7,57 0,13 36,15 Jantsa Jant Sanayi 67,20 -0,22 62,13 Kafein Yazılım 24,40 0,41 14,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,62 1,61 Kaplamin 24,16 -0,90 -28,52 Kardemir (A) 6,70 -0,74 12,61 Kardemir (B) 6,65 -1,04 26,19 Kardemir (D) 7,60 -1,81 31,49 Karel Elektronik 31,22 2,16 35,39 Karsan Otomotiv 3,79 -3,32 16,62 Karsu Tekstil 10,00 8,93 16,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 -6,27 Kartonsan 50,90 3,46 -46,24 Katmerciler Ekipman 1,47 -4,55 -15,14 Kent Gıda 211,60 9,75 -40,49 Kerevitaş Gıda 4,58 2,92 -30,40 Kervan Gıda 16,39 -1,15 25,10 Kervansaray Yat. Holding 0,58 1,75 -53,97 Kiler GMYO 1,83 3,39 -27,09 Kızılbük GYO 23,00 -0,26 Klimasan Klima 10,86 4,42 28,71 Koç Holding 23,04 -2,37 12,65 Konfrut Gıda 17,16 5,15 1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,35 13,61 159,96 Konya Çimento 903,00 4,25 -20,09 Koray GMYO 6,74 -9,77 51,46 Kordsa Teknik Tekstil 23,68 0,59 52,28 Koza Altın 104,00 0,29 7,55 Koza Madencilik 16,14 1,64 4,20 Körfez GMYO 5,03 2,24 -13,28 Kristal Kola 1,43 7,52 -53,19 Kron Telekomünikasyon 35,60 6,46 -3,37 Kuştur Kuşadası Turizm 204,20 5,75 29,82 Kuyas Yatırım 2,42 -3,20 5,22 Kütahya Porselen 56,65 -6,36 12,29 Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 13,16 Lider Faktoring 3,04 -0,98 -10,85 Link Bilgisayar 29,84 2,61 -5,56 Logo Yazılım 40,86 1,79 31,21 Lokman Hekim Sağlık 10,34 -0,58 44,25 Lüks Kadife 48,36 9,56 67,84 Makina Takım 3,09 3,34 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 17,23 0,70 Marka Yatırım Holding 5,06 -2,69 -21,31 Marmaris Altınyunus 189,60 2,32 70,66 Marshall 232,00 2,16 -24,36 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 2,07 20,35 -2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,86 2,52 Mavi Giyim 58,05 0,96 12,48 Mazhar Zorlu Holding 36,00 0,06 14,36 Meditera Tıbbi Malzeme 38,64 -2,91 Mega Polietilen 5,87 7,12 -23,37 Menderes Tekstil 2,36 8,76 -23,62 Mercan Kimya 9,54 0,21 Merit Turizm 16,24 -0,06 56,77 Merko Gıda 5,03 5,45 -41,78 Metemtur Yatırım 3,82 11,05 -52,75 Metro Holding 1,48 0,68 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,86 13,94 -1,04 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 9,30 -19,31 Migros Ticaret 35,08 0,52 -18,04 Milpa 4,00 0,00 -13,04 Mistral GMYO 4,27 3,64 -9,34 MLP Sağlık 25,48 1,19 28,23 MMC San. ve Tic. Yat. 5,64 2,36 22,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,41 3,93 -37,47 Mondi Tire Kutsan 9,37 4,93 23,29 Nasmed Egepol 6,65 Naturel Enerji 38,80 4,58 9,27 Naturelgaz 7,88 1,29 Net Holding 4,81 6,65 40,23 Netaş Telekom. 17,98 5,27 -35,97 Niğbaş Niğde Beton 11,01 2,23 -78,83 Nuh Çimento 36,14 0,67 -24,75 Nurol GMYO 17,05 8,46 133,88 Odaş Elektrik 1,57 6,80 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 11,97 Orge Enerji Elektrik 6,33 0,80 37,24 Orma Orman Mahsulleri 28,70 -4,40 94,97 Osmanlı Menkul 25,96 7,72 -15,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 3,57 -15,75 Otokar 323,80 -0,37 6,41 Oyak Çimento 6,84 1,79 -22,10 Oyak Yat. Ort. 7,05 3,22 2,14 Oyak Yatırım Menkul 23,64 -0,34 Oylum Sınai Yatırımlar 4,40 12,82 -6,58 Özak GMYO 4,86 4,74 -4,71 Özbal Çelik Boru 14,15 9,01 116,03 Özderici GMYO 1,64 -0,61 -26,13 Özerden Plastik 7,53 4,58 -16,33 Pamel Elektrik 45,42 3,13 113,04 Panora GMYO 7,03 -1,13 17,90 Papilon Savunma 14,52 1,61 -36,14 Park Elek.Madencilik 4,92 4,46 -8,38 Parsan 27,12 2,26 11,60 Pegasus 70,90 0,35 -4,96 Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96 Penguen Gıda 3,10 6,53 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 87,00 8,75 Pera GMYO 1,52 0,00 -13,23 Pergamon Dış Ticaret 23,58 5,27 28,65 Petkim 6,17 -1,12 23,90 Petrokent Turizm 1.992,10 -0,40 119,78 Pınar Et ve Un 17,31 2,97 -20,90 Pınar Su 7,55 5,59 1,62 Pınar Süt 17,45 3,56 -22,62 Plastikkart 19,52 -1,96 35,09 Polisan Holding 2,76 2,99 -28,21 Politeknik Metal 357,50 2,11 -11,89 Prizma Press Matbaacılık 4,12 2,23 -24,82 QNB Finans Fin. Kir. 72,00 1,12 -42,54 QNB Finansbank 41,14 8,72 -41,52 QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -1,19 Ral Yatırım Holding 4,09 1,24 -7,88 Ray Sigorta 9,75 0,52 -36,89 Reysaş GMYO 2,86 -1,38 -11,78 Reysaş Lojistik 4,16 6,67 -19,60 Rhea Girişim 1,94 -3,96 -47,85 Rodrigo Tekstil 15,56 -1,83 13,49 Royal Halı 3,49 9,06 1,45 RTA Laboratuvarları 23,48 7,81 -22,46 Sabancı Holding 10,27 -1,25 -6,86 Safkar Ege Soğutmacılık 8,65 4,09 -20,50 Sanel Mühendislik 5,23 2,35 52,92 Sanifoam Sünger 21,22 6,47 56,03 Sanko Pazarlama 9,87 0,10 6,50 Saray Matbaacılık 4,44 -1,33 -49,37 Sarkuysan 13,94 4,42 60,28 Sasa Polyester 28,40 4,57 89,53 Say Yenilenebilir Enerji 23,28 2,46 173,56 Sekuro Plastik 21,36 1,04 53,01 Selçuk Ecza Deposu 9,36 6,36 -30,32 Selçuk Gıda 7,42 -4,26 49,00 Selva Gıda Sanayi 7,80 -1,27 Senkron Güvenlik 26,86 2,75 2,28 Serve Film Prodüksiyon 14,88 0,61 -7,00 Servet GMYO 71,85 -2,11 -8,35 Seyitler Kimya 20,60 5,21 53,01 Silverline Endüstri 5,63 5,83 -34,53 Sinpaş GMYO 4,44 8,29 6,22 Smartiks Yazılım 5,72 3,62 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 15,24 -8,11 Söktaş 2,86 0,35 -12,02 Sönmez Filament 36,40 -3,96 -48,15 Sönmez Pamuklu 13,93 -0,71 -41,96 Sumaş Suni Tahta 105,00 11,82 105,84 Şeker Fin. Kir. 5,38 4,47 -15,94 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,76 -2,34 22,35 Şok Marketler Ticaret 12,50 0,89 0,16 T. Halk Bankası 4,77 0,85 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 1,52 -35,61 T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85 T.Tuborg 17,30 2,61 -2,43 Taç Tarım Ürünleri 23,78 -0,83 125,83 Tat Gıda 8,94 2,17 -22,67 TAV Havalimanları 23,74 0,42 11,46 Taze Kuru Gıda 213,50 -0,70 -1,29 Tek-Art Turizm 1,40 1,45 -30,69 Tekfen Holding 14,68 1,31 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,62 -25,52 Temapol Polimer Plastik 14,46 2,48 25,74 TGS Dış Ticaret 16,19 33,03 27,38 Tofaş Oto. Fab. 42,22 2,28 36,59 Torunlar GMYO 4,16 1,46 6,67 Trabzon Liman 28,34 1,07 -11,77 Trabzonspor Sportif 3,45 -4,96 41,39 Trend GMYO 6,59 -0,15 -47,57 TSKB GMYO 3,23 13,51 -33,08 Tuğçelik 12,21 0,08 51,11 Tukaş 6,83 3,48 -29,51 Turcas Petrol 3,72 3,91 -23,30 Tureks Turizm Taşımacılık 10,76 6,75 Turkcell 16,16 1,32 5,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,09 0,06 21,46 Tüpraş 103,70 4,12 -3,98 Türk Hava Yolları 12,88 1,58 -0,23 Türk İlaç Serum 15,34 1,72 Türk Prysmian Kablo 13,35 8,71 10,67 Türk Telekom 7,35 -0,54 -9,17 Türk Traktör 170,10 -0,53 -0,16 Türker Proje Gayrimenkul 133,80 7,90 18,51 Türkiye Sigorta 4,98 4,18 -19,39 Ufuk Yatırım 20,66 -13,77 54,18 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 16,86 -3,54 Ulusoy Elektrik 53,75 0,84 4,67 Ulusoy Un Sanayi 5,31 1,92 4,35 Umpaş Holding 1,25 5,04 -52,11 Uşak Seramik 1,88 6,82 -19,66 Utopya Turizm 23,00 13,86 -40,72 Uzertaş Boya 32,24 1,07 -43,04 Ülker Bisküvi 19,57 1,29 -12,31 Ünlü Yatırım Holding 4,93 0,00 Vakıf Fin. Kir. 8,64 3,47 153,52 Vakıf GMYO 1,55 5,44 -35,38 Vakıf Yat. Ort. 6,60 3,12 -10,33 Vakıflar Bankası 3,59 0,84 -23,78 Vakko Tekstil 10,35 1,07 65,17 Vanet Gıda 5,96 0,17 -22,90 VBT Yazılım 23,56 9,58 Verusa Holding 48,28 6,81 7,10 Verusaturk Girisim 22,24 1,65 70,44 Vestel 29,50 2,72 51,07 Vestel Beyaz Eşya 48,38 -0,70 29,44 Viking Kağıt 6,87 4,73 -23,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,61 1,95 -12,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 2,94 -3,29 Yataş 14,18 0,78 -1,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,67 9,23 -16,59 Yeni Gimat GMYO 13,93 1,98 20,17 Yeo Teknoloji 22,00 Yeşil GMYO 1,05 9,38 -23,91 Yeşil Yapı 1,26 11,50 -31,52 Yeşil Yatırım Holding 2,25 6,13 -47,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.240,00 4,46 -27,95 Yonga Mobilya 21,30 -0,37 -28,50 Yükselen Çelik 5,29 -1,12 1,11 Yünsa 10,63 1,92 -23,48 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,72 9,55 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi