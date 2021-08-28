Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.400,00
|-1,87
|-22,47
|İş Bankası (C)
|5,64
|1,26
|-16,97
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-7,50
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-0,34
|-23,32
|İş Girişim
|8,52
|-5,75
|-55,04
|İş GMYO
|1,82
|-1,62
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,58
|4,52
|-12,16
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-0,36
|-18,53
|İşbir Holding
|4.840,00
|12,69
|76,80
|Işık Plastik
|38,72
|-3,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|-2,68
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,38
|1,32
|2,11
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-2,93
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,56
|6,18
|35,97
|Jantsa Jant Sanayi
|67,35
|-3,79
|62,49
|Kafein Yazılım
|24,30
|-1,62
|13,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,42
|-2,66
|Kaplamin
|24,38
|-4,39
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,75
|-2,17
|13,45
|Kardemir (B)
|6,72
|-1,47
|27,51
|Kardemir (D)
|7,74
|1,71
|33,91
|Karel Elektronik
|30,56
|-5,50
|32,52
|Karsan Otomotiv
|3,92
|3,70
|20,62
|Karsu Tekstil
|9,18
|6,74
|7,37
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,15
|-7,00
|Kartonsan
|49,20
|-2,77
|-48,03
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|-6,23
|-11,10
|Kent Gıda
|192,80
|1,47
|-45,78
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|1,37
|-32,37
|Kervan Gıda
|16,58
|1,04
|26,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-1,72
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,77
|1,72
|-29,48
|Kızılbük GYO
|23,06
|8,26
|Klimasan Klima
|10,40
|-6,79
|23,26
|Koç Holding
|23,60
|1,81
|15,39
|Konfrut Gıda
|16,32
|-6,58
|-3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|54,00
|-7,38
|128,81
|Konya Çimento
|866,20
|2,39
|-23,35
|Koray GMYO
|7,47
|9,21
|67,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|-0,25
|51,38
|Koza Altın
|103,70
|-2,45
|7,24
|Koza Madencilik
|15,88
|2,32
|2,52
|Körfez GMYO
|4,92
|-1,60
|-15,17
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,44
|-11,11
|-9,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|193,10
|-2,96
|22,76
|Kuyas Yatırım
|2,50
|-6,02
|8,70
|Kütahya Porselen
|60,50
|5,77
|19,92
|Kütahya Şeker Fabrikası
|63,85
|22,91
|Lider Faktoring
|3,07
|3,72
|-9,97
|Link Bilgisayar
|29,08
|-2,28
|-7,96
|Logo Yazılım
|40,14
|3,77
|28,90
|Lokman Hekim Sağlık
|10,40
|3,28
|45,09
|Lüks Kadife
|44,14
|-4,83
|53,20
|Makina Takım
|2,99
|-2,61
|-12,32
|Manas Enerji Yönetimi
|17,11
|-6,25
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|10,17
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|185,30
|13,82
|66,79
|Marshall
|227,10
|-2,03
|-25,95
|Martı GMYO
|1,11
|4,72
|-56,53
|Martı Otel
|1,72
|2,38
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,98
|1,22
|Mavi Giyim
|57,50
|2,86
|11,41
|Mazhar Zorlu Holding
|35,98
|-4,16
|14,29
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,80
|-3,26
|Mega Polietilen
|5,48
|-3,35
|-28,46
|Menderes Tekstil
|2,17
|3,83
|-29,77
|Mercan Kimya
|9,52
|0,53
|Merit Turizm
|16,25
|-3,56
|56,86
|Merko Gıda
|4,77
|-1,85
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|3,44
|-10,18
|-57,45
|Metro Holding
|1,47
|-3,29
|-29,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|3,29
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-2,82
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,90
|-3,70
|-18,46
|Milpa
|4,00
|-2,44
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,12
|1,48
|-12,53
|MLP Sağlık
|25,18
|1,61
|26,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,51
|-2,48
|19,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,13
|-3,13
|-39,83
|Mondi Tire Kutsan
|8,93
|7,85
|17,50
|Naturel Enerji
|37,10
|2,54
|4,48
|Naturelgaz
|7,78
|-1,27
|Net Holding
|4,51
|14,47
|31,49
|Netaş Telekom.
|17,08
|0,12
|-39,17
|Niğbaş Niğde Beton
|10,77
|-2,18
|-79,29
|Nuh Çimento
|35,90
|-1,54
|-25,25
|Nurol GMYO
|15,72
|-5,13
|115,64
|Odaş Elektrik
|1,47
|3,52
|-49,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,28
|-3,83
|36,15
|Orma Orman Mahsulleri
|30,02
|3,52
|103,94
|Osmanlı Menkul
|24,10
|2,82
|-21,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|1,82
|-18,66
|Otokar
|325,00
|-2,99
|6,81
|Oyak Çimento
|6,72
|-1,03
|-23,46
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-1,01
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|23,72
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,90
|-1,27
|-17,20
|Özak GMYO
|4,64
|4,50
|-9,02
|Özbal Çelik Boru
|12,98
|-2,48
|98,17
|Özderici GMYO
|1,65
|7,14
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,20
|-6,49
|-20,00
|Pamel Elektrik
|44,04
|7,31
|106,57
|Panora GMYO
|7,11
|6,92
|19,24
|Papilon Savunma
|14,29
|-1,52
|-37,15
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|-1,26
|-12,29
|Parsan
|26,52
|-3,14
|9,14
|Pegasus
|70,65
|1,80
|-5,29
|Peker GMYO
|0,94
|2,17
|-59,82
|Penguen Gıda
|2,91
|-2,68
|-42,38
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|80,00
|-16,62
|Pera GMYO
|1,52
|2,01
|-13,23
|Pergamon Dış Ticaret
|22,40
|-2,18
|22,21
|Petkim
|6,24
|4,87
|25,30
|Petrokent Turizm
|2.000,00
|-2,46
|120,65
|Pınar Et ve Un
|16,81
|-1,81
|-23,18
|Pınar Su
|7,15
|-2,99
|-3,77
|Pınar Süt
|16,85
|-1,23
|-25,28
|Plastikkart
|19,91
|6,47
|37,79
|Polisan Holding
|2,68
|-1,11
|-30,29
|Politeknik Metal
|350,10
|-2,21
|-13,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|-2,89
|-26,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,20
|-6,25
|-43,18
|QNB Finansbank
|37,84
|-3,86
|-46,21
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,60
|-0,08
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|-4,72
|-9,01
|Ray Sigorta
|9,70
|2,00
|-37,22
|Reysaş GMYO
|2,90
|6,22
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|3,90
|-0,51
|-24,62
|Rhea Girişim
|2,02
|-3,81
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,85
|3,59
|15,61
|Royal Halı
|3,20
|3,56
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|21,78
|-0,46
|-28,07
|Sabancı Holding
|10,40
|3,90
|-5,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,31
|-8,68
|-23,62
|Sanel Mühendislik
|5,11
|0,00
|49,42
|Sanifoam Sünger
|19,93
|-12,59
|46,54
|Sanko Pazarlama
|9,86
|-2,86
|6,39
|Saray Matbaacılık
|4,50
|0,00
|-48,69
|Sarkuysan
|13,35
|5,20
|53,49
|Sasa Polyester
|27,16
|-2,65
|81,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,72
|-5,25
|166,98
|Sekuro Plastik
|21,14
|-5,29
|51,43
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|-3,30
|-34,48
|Selçuk Gıda
|7,75
|-1,90
|55,62
|Selva Gıda Sanayi
|7,90
|-0,38
|Senkron Güvenlik
|26,14
|-6,51
|-0,46
|Serve Film Prodüksiyon
|14,79
|-3,65
|-7,56
|Servet GMYO
|73,40
|-5,17
|-6,38
|Seyitler Kimya
|19,58
|7,17
|45,43
|Silverline Endüstri
|5,32
|-3,10
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-9,09
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,52
|-1,78
|-37,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,00
|0,48
|-20,26
|Söktaş
|2,85
|19,75
|-12,33
|Sönmez Filament
|37,90
|-1,51
|-46,01
|Sönmez Pamuklu
|14,03
|2,86
|-41,54
|Sumaş Suni Tahta
|93,90
|14,70
|84,08
|Şeker Fin. Kir.
|5,15
|-3,20
|-19,53
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|8,97
|3,10
|25,29
|Şok Marketler Ticaret
|12,39
|-0,32
|-0,72
|T. Halk Bankası
|4,73
|-2,47
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,70
|-1,01
|-36,57
|T.S.K.B.
|1,31
|0,00
|-24,99
|T.Tuborg
|16,86
|0,89
|-4,91
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|-2,20
|127,73
|Tat Gıda
|8,75
|-0,68
|-24,32
|TAV Havalimanları
|23,64
|3,68
|10,99
|Taze Kuru Gıda
|215,00
|10,77
|-0,60
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,73
|-31,68
|Tekfen Holding
|14,49
|1,12
|-11,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|-1,69
|-25,98
|Temapol Polimer Plastik
|14,11
|-4,60
|22,70
|TGS Dış Ticaret
|12,17
|-7,10
|-4,25
|Tofaş Oto. Fab.
|41,28
|2,33
|33,54
|Torunlar GMYO
|4,10
|7,33
|5,13
|Trabzon Liman
|28,04
|-1,06
|-12,70
|Trabzonspor Sportif
|3,63
|1,11
|48,77
|Trend GMYO
|6,60
|0,30
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,39
|-7,12
|-41,04
|Tuğçelik
|12,20
|-10,23
|50,99
|Tukaş
|6,60
|-2,37
|-31,89
|Turcas Petrol
|3,58
|5,92
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,08
|-4,36
|Turkcell
|15,95
|-0,25
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,08
|-8,61
|21,39
|Tüpraş
|99,60
|0,45
|-7,78
|Türk Hava Yolları
|12,68
|3,43
|-1,78
|Türk İlaç Serum
|15,08
|-1,89
|Türk Prysmian Kablo
|12,28
|3,11
|1,80
|Türk Telekom
|7,39
|2,50
|-8,68
|Türk Traktör
|171,00
|-0,52
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,00
|1,72
|9,83
|Türkiye Sigorta
|4,78
|-1,65
|-22,63
|Ufuk Yatırım
|23,96
|7,44
|78,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,50
|-3,58
|-17,45
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|-1,30
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-5,10
|2,39
|Umpaş Holding
|1,19
|-1,65
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,76
|-3,30
|-24,79
|Utopya Turizm
|20,20
|-16,53
|-47,94
|Uzertaş Boya
|31,90
|-6,07
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,32
|-0,72
|-13,43
|Ünlü Yatırım Holding
|4,93
|-6,98
|Vakıf Fin. Kir.
|8,35
|-2,79
|145,01
|Vakıf GMYO
|1,47
|-2,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|-5,04
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,28
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,24
|-3,40
|63,41
|Vanet Gıda
|5,95
|5,68
|-23,03
|VBT Yazılım
|21,50
|-15,62
|Verusa Holding
|45,20
|0,00
|0,27
|Verusaturk Girisim
|21,88
|-1,62
|67,69
|Vestel
|28,72
|-2,05
|47,07
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|3,62
|30,35
|Viking Kağıt
|6,56
|-6,69
|-27,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|0,79
|-14,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,00
|13,03
|-6,05
|Yataş
|14,07
|1,37
|-2,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,36
|-7,18
|-23,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,66
|-0,87
|17,84
|Yeşil GMYO
|0,96
|3,23
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,13
|6,60
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|0,00
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.760,00
|-3,06
|-31,03
|Yonga Mobilya
|21,38
|-0,65
|-28,23
|Yükselen Çelik
|5,35
|0,38
|2,26
|Yünsa
|10,43
|-3,07
|-24,92
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|-1,88
|-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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