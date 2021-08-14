Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.554,00 -2,25 -19,62 İş Bankası (C) 5,41 -0,55 -20,36 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -6,98 5,26 İş Fin.Kir. 2,96 -4,82 -23,32 İş Girişim 9,21 -14,17 -51,40 İş GMYO 1,85 -1,07 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,66 4,12 -11,67 İş Yat. Ort. 2,76 -3,16 -17,93 İşbir Holding 4.300,00 -14,00 57,07 Işık Plastik 41,70 11,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 -17,54 İttifak Holding 1,47 -4,55 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,25 0,27 1,39 İzmir Demir Çelik 2,70 -7,22 -18,42 İzmir Fırça 6,20 6,16 11,51 Jantsa Jant Sanayi 71,50 -2,46 72,50 Kafein Yazılım 25,44 -3,27 19,21 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,15 4,45 Kaplamin 25,92 12,70 -23,31 Kardemir (A) 7,79 5,56 30,92 Kardemir (B) 7,70 5,19 46,11 Kardemir (D) 8,37 4,62 44,81 Karel Elektronik 32,94 -4,74 42,84 Karsan Otomotiv 3,93 0,00 20,92 Karsu Tekstil 8,27 3,12 -3,27 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,65 30,62 Kartonsan 52,00 -1,98 -45,07 Katmerciler Ekipman 3,01 -1,31 -2,27 Kent Gıda 198,00 -5,26 -44,32 Kerevitaş Gıda 4,44 -3,48 -32,52 Kervan Gıda 16,18 -1,04 23,50 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -3,28 -53,17 Kiler GMYO 1,74 -2,25 -30,68 Kızılbük GMYO 16,82 Klimasan Klima 21,60 1,22 27,28 Koç Holding 23,04 9,82 12,65 Konfrut Gıda 17,07 -1,16 1,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,45 0,00 151,06 Konya Çimento 855,00 -4,68 -24,34 Koray GMYO 7,75 -6,74 74,16 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 -0,50 55,11 Koza Altın 103,70 -3,71 7,24 Koza Madencilik 13,50 -3,02 -12,85 Körfez GMYO 5,11 -0,58 -11,90 Kristal Kola 1,31 -9,63 -57,12 Kron Telekomünikasyon 43,56 -12,25 18,24 Kuştur Kuşadası Turizm 206,00 -6,87 30,96 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 -17,12 5,22 Kütahya Porselen 58,05 11,31 15,06 Kütahya Şeker Fabrikası 42,86 20,94 Lider Faktoring 2,91 -3,32 -14,66 Link Bilgisayar 30,68 -3,76 -2,90 Logo Yazılım 39,56 5,05 27,04 Lokman Hekim Sağlık 9,62 4,00 34,20 Lüks Kadife 45,92 -1,25 59,37 Makina Takım 3,02 3,07 -11,44 Manas Enerji Yönetimi 15,94 -7,86 Marka Yatırım Holding 5,20 23,81 -19,13 Marmaris Altınyunus 163,00 -0,31 46,71 Marshall 236,00 -2,88 -23,05 Martı GMYO 1,07 -1,83 -58,10 Martı Otel 1,65 -5,17 -22,54 Matriks Bilgi Dağıtım 33,58 1,51 Mavi Giyim 57,05 2,06 10,54 Mazhar Zorlu Holding 37,40 -2,55 18,81 Meditera Tıbbi Malzeme 34,74 -3,39 Mega Polietilen 5,95 -1,98 -22,32 Menderes Tekstil 2,09 -5,43 -32,36 Mercan Kimya 10,15 4,32 Merit Turizm 16,00 -6,43 54,45 Merko Gıda 4,87 -5,98 -43,63 Metemtur Yatırım 3,75 -10,07 -53,62 Metro Holding 1,53 -3,16 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,43 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -4,86 -24,46 Migros Ticaret 37,22 8,13 -13,04 Milpa 4,35 14,47 -5,43 Mistral GMYO 4,18 3,72 -11,25 MLP Sağlık 24,00 -1,64 20,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,55 -7,19 20,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,37 -1,34 -37,81 Mondi Tire Kutsan 8,18 0,00 7,63 Naturel Enerji 36,68 -1,56 3,30 Naturelgaz 7,84 -2,97 Net Holding 3,78 -3,82 10,20 Netaş Telekom. 17,94 -12,23 -36,11 Niğbaş Niğde Beton 11,00 -3,34 -78,85 Nuh Çimento 39,00 2,47 -18,80 Nurol GMYO 16,79 5,46 130,32 Odaş Elektrik 1,35 -1,46 -53,82 Orge Enerji Elektrik 6,14 -2,69 33,12 Orma Orman Mahsulleri 29,50 -3,59 100,41 Osmanlı Menkul 22,16 -2,38 -28,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -4,66 -18,29 Otokar 338,00 -1,26 11,08 Oyak Çimento 6,86 -2,42 -21,87 Oyak Yat. Ort. 6,96 -1,97 0,84 Oyak Yatırım Menkul 24,02 0,42 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 3,31 -13,80 Özak GMYO 4,31 3,11 -15,49 Özbal Çelik Boru 12,18 -7,94 85,95 Özderici GMYO 1,51 -3,21 -31,98 Özerden Plastik 7,90 -9,40 -12,22 Pamukova Elektrik 32,16 -1,11 50,84 Panora GMYO 6,32 -0,33 5,99 Papilon Savunma 14,81 -1,04 -34,87 Park Elek.Madencilik 4,75 -1,66 -11,55 Parsan 28,16 -1,12 15,88 Pegasus 70,80 1,87 -5,09 Peker GMYO 0,94 -3,09 -59,82 Penguen Gıda 3,06 -3,77 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 65,35 33,97 Pera GMYO 1,48 -7,50 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,61 26,58 Petkim 5,98 3,82 20,08 Petrokent Turizm 2.038,90 -2,66 124,94 Pınar Et ve Un 16,59 -6,48 -24,19 Pınar Su 7,45 0,68 0,27 Pınar Süt 16,62 -8,78 -26,30 Plastikkart 17,98 5,76 24,43 Polisan Holding 2,75 -1,43 -28,47 Politeknik Metal 342,50 0,15 -15,58 Prizma Press Matbaacılık 4,94 11,01 -9,85 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 -5,00 -39,35 QNB Finansbank 40,00 -3,43 -43,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,91 -3,94 Ral Yatırım Holding 4,38 -0,45 -1,35 Ray Sigorta 9,85 -1,50 -36,25 Reysaş GMYO 5,10 4,51 -6,42 Reysaş Lojistik 4,10 -7,24 -20,76 Rhea Girişim 1,87 -5,56 -49,73 Rodrigo Tekstil 16,12 9,29 17,58 Royal Halı 3,21 -3,60 -6,69 RTA Laboratuvarları 20,54 -3,48 -32,17 Sabancı Holding 9,89 1,64 -10,30 Safkar Ege Soğutmacılık 9,84 5,24 -9,56 Sanel Mühendislik 4,77 -0,21 39,47 Sanifoam Sünger 20,06 8,37 47,50 Sanko Pazarlama 10,16 -1,55 9,63 Saray Matbaacılık 4,13 -8,22 -52,91 Sarkuysan 12,59 1,61 44,76 Sasa Polyester 28,42 -4,63 89,66 Say Yenilenebilir Enerji 24,36 0,66 186,25 Sekuro Plastik 22,14 -3,99 58,60 Selçuk Ecza Deposu 8,66 0,46 -35,53 Selçuk Gıda 6,13 20,20 23,09 Selva Gıda Sanayi 7,09 -7,80 Senkron Güvenlik 27,98 20,81 6,55 Serve Film Prodüksiyon 14,70 -1,93 -8,13 Servet GMYO 69,70 1,31 -11,10 Seyitler Kimya 16,53 5,96 22,78 Silverline Endüstri 5,55 2,59 -35,47 Sinpaş GMYO 3,89 -14,32 -6,94 Smartiks Yazılım 5,70 -1,55 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 21,72 -2,95 -17,53 Söktaş 2,38 -3,95 -26,79 Sönmez Filament 38,74 1,20 -44,81 Sönmez Pamuklu 13,20 -6,85 -45,00 Sumaş Suni Tahta 81,00 18,25 58,05 Şeker Fin. Kir. 5,50 -0,90 -14,06 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,69 8,62 21,38 Şok Marketler Ticaret 12,27 2,16 -1,68 T. Halk Bankası 4,63 -0,86 -16,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 -1,00 -35,93 T.S.K.B. 1,32 -0,75 -24,42 T.Tuborg 16,90 -0,29 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 25,30 -1,17 140,27 Tat Gıda 9,00 0,67 -22,15 TAV Havalimanları 23,48 4,36 10,23 Taze Kuru Gıda 205,60 -4,81 -4,95 Tek-Art Turizm 1,42 -4,05 -29,70 Tekfen Holding 14,54 -0,27 -11,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -9,40 -23,21 Temapol Polimer Plastik 15,62 5,90 35,83 TGS Dış Ticaret 13,86 8,37 9,05 Tofaş Oto. Fab. 42,56 10,49 37,69 Torunlar GMYO 3,63 4,01 -6,92 Trabzon Liman 28,74 -3,82 -10,52 Trabzonspor Sportif 3,40 -0,29 39,34 Trend GMYO 6,66 -4,58 -47,02 TSKB GMYO 3,34 10,60 -41,91 Tuğçelik 13,20 -6,71 63,37 Tukaş 6,67 -1,91 -31,17 Turcas Petrol 3,41 -5,54 -29,69 Tureks Turizm Taşımacılık 9,94 -0,60 Turkcell 15,43 0,33 0,87 Tümosan Motor ve Traktör 17,79 2,54 26,44 Tüpraş 100,60 2,50 -6,85 Türk Hava Yolları 12,42 -3,20 -3,80 Türk İlaç Serum 14,89 3,12 Türk Prysmian Kablo 11,68 3,91 -3,17 Türk Telekom 6,88 3,30 -14,98 Türk Traktör 177,70 -0,62 4,30 Türker Proje Gayrimenkul 118,00 -1,26 4,52 Türkiye Sigorta 4,83 0,84 -21,82 Ufuk Yatırım 16,94 19,97 26,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 -6,17 -10,38 Ulusoy Elektrik 54,00 -0,37 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,02 -2,33 -1,35 Umpaş Holding 1,21 -2,42 -53,64 Uşak Seramik 1,87 -2,60 -20,09 Utopya Turizm 18,88 -0,63 -51,34 Uzertaş Boya 36,46 -4,05 -35,58 Ülker Bisküvi 19,73 -1,94 -11,59 Ünlü Yatırım Holding 5,10 -6,42 Vakıf Fin. Kir. 8,76 -0,11 157,04 Vakıf GMYO 1,46 -2,67 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,72 3,38 -8,70 Vakıflar Bankası 3,49 -1,41 -25,90 Vakko Tekstil 10,50 -2,33 67,56 Vanet Gıda 5,27 1,35 -31,82 VBT Yazılım 21,90 16,43 Verusa Holding 46,18 -1,74 2,44 Verusaturk Girisim 21,98 4,17 68,45 Vestel 29,60 1,16 51,58 Vestel Beyaz Eşya 47,20 2,12 26,28 Viking Kağıt 7,60 26,88 -15,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 0,81 -16,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,76 -1,98 -15,01 Yataş 13,48 -1,03 -6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,69 -0,27 -16,14 Yeni Gimat GMYO 13,73 0,00 18,44 Yeşil GMYO 0,98 -4,85 -28,99 Yeşil Yapı 1,10 -5,17 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,14 -4,46 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.113,40 -7,70 -28,76 Yonga Mobilya 21,14 -1,21 -29,03 Yükselen Çelik 5,61 -0,18 7,23 Yünsa 11,46 4,75 -17,50 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,62 -0,32 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi