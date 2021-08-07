Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.302,10 -4,66 -17,77 İş Bankası (C) 5,44 3,23 -19,91 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 -1,83 13,16 İş Fin.Kir. 3,11 7,61 -19,43 İş Girişim 10,73 10,62 -43,38 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,08 3,45 -15,17 İş Yat. Ort. 2,85 1,42 -15,26 İşbir Holding 5.000,00 -5,67 82,64 Işık Plastik 37,40 4,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 5,68 -18,42 İttifak Holding 1,54 -3,75 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 18,20 -0,33 1,11 İzmir Demir Çelik 2,91 9,81 -12,07 İzmir Fırça 5,84 4,10 5,04 Jantsa Jant Sanayi 73,30 3,17 76,85 Kafein Yazılım 26,30 -5,73 23,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 0,64 Kaplamin 23,00 16,10 -31,95 Kardemir (A) 7,38 3,65 24,03 Kardemir (B) 7,32 3,10 38,90 Kardemir (D) 8,00 1,91 38,41 Karel Elektronik 34,58 1,65 49,96 Karsan Otomotiv 3,93 -14,00 20,92 Karsu Tekstil 8,02 4,43 -6,20 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,45 -4,13 Kartonsan 53,05 2,31 -43,97 Katmerciler Ekipman 3,05 1,67 -0,97 Kent Gıda 209,00 -0,38 -41,23 Kerevitaş Gıda 4,60 2,91 -30,09 Kervan Gıda 16,35 0,68 24,80 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -1,61 -51,59 Kiler GMYO 1,78 2,30 -29,08 Klimasan Klima 21,34 4,81 25,75 Koç Holding 20,98 2,04 2,58 Konfrut Gıda 17,27 5,43 2,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,45 -3,49 151,06 Konya Çimento 897,00 0,59 -20,62 Koray GMYO 8,31 -6,73 86,74 Kordsa Teknik Tekstil 24,24 3,59 55,88 Koza Altın 107,70 3,06 11,38 Koza Madencilik 13,92 1,61 -10,14 Körfez GMYO 5,14 0,00 -11,38 Kristal Kola 1,86 -0,53 -52,55 Kron Telekomünikasyon 49,64 -0,24 34,74 Kuştur Kuşadası Turizm 221,20 -3,83 40,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 1,74 26,96 Kütahya Porselen 52,15 9,70 3,37 Kütahya Şeker 35,44 60,94 Lider Faktoring 3,01 -7,67 -11,73 Link Bilgisayar 31,88 2,44 0,90 Logo Yazılım 37,66 4,09 20,94 Lokman Hekim Sağlık 9,25 -3,65 29,04 Lüks Kadife 46,50 3,56 61,39 Makina Takım 2,93 2,81 -14,08 Manas Enerji Yönetimi 17,30 19,56 Marka Yatırım Holding 4,20 -4,55 -34,68 Marmaris Altınyunus 163,50 -3,08 47,16 Marshall 243,00 1,50 -20,77 Martı GMYO 1,09 1,87 -57,31 Martı Otel 1,74 -4,40 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 33,08 5,02 Mavi Giyim 55,90 4,68 8,31 Mazhar Zorlu Holding 38,38 -1,59 21,92 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,96 2,51 Mega Polietilen 6,07 -8,86 -20,76 Menderes Tekstil 2,21 0,91 -28,48 Mercan Kimya 9,73 -4,98 Merit Turizm 17,10 1,85 65,07 Merko Gıda 5,18 3,39 -40,05 Metemtur Yatırım 4,17 -38,86 -48,43 Metro Holding 1,58 -1,86 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 2,21 -20,07 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 6,94 -20,60 Migros Ticaret 34,42 0,94 -19,58 Milpa 3,80 0,26 -17,39 Mistral GMYO 4,03 3,87 -14,44 MLP Sağlık 24,40 8,44 22,80 MMC San. ve Tic. Yat. 5,98 -15,77 30,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,47 -0,93 -36,96 Mondi Tire Kutsan 8,18 2,25 7,63 Naturel Enerji 37,26 3,44 4,93 Naturelgaz 8,08 1,38 Net Holding 3,93 -1,01 14,58 Netaş Telekom. 20,44 5,63 -27,21 Niğbaş Niğde Beton 11,38 -3,07 -78,12 Nuh Çimento 38,06 -0,63 -20,75 Nurol GMYO 15,92 6,13 118,38 Odaş Elektrik 1,37 2,68 -53,14 Orge Enerji Elektrik 6,31 5,87 36,80 Orma Orman Mahsulleri 30,60 17,60 107,88 Osmanlı Menkul 22,70 0,71 -26,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,36 4,42 -14,30 Otokar 342,30 17,43 12,49 Oyak Çimento 7,03 9,16 -19,93 Oyak Yat. Ort. 7,10 -1,39 2,87 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,92 -3,78 Oylum Sınai Yatırımlar 3,93 -1,26 -16,56 Özak GMYO 4,18 0,48 -18,04 Özbal Çelik Boru 13,23 -6,83 101,98 Özderici GMYO 1,56 5,41 -29,73 Özerden Plastik 8,72 8,86 -3,11 Pamukova Elektrik 32,52 0,43 52,53 Panora GMYO 6,40 -6,71 6,34 Papilon Savunma 14,98 2,04 -34,18 Park Elek.Madencilik 4,83 2,55 -10,06 Parsan 28,48 1,35 17,20 Pegasus 69,50 -1,63 -6,84 Peker GMYO 0,97 -1,02 -58,53 Penguen Gıda 3,18 2,58 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 48,78 37,80 Pera GMYO 1,60 11,11 -8,66 Pergamon Dış Ticaret 23,06 1,32 25,81 Petkim 5,76 1,59 15,66 Petrokent Turizm 2.094,60 -5,07 131,09 Pınar Et ve Un 17,74 3,50 -18,93 Pınar Su 7,40 4,37 -0,40 Pınar Süt 18,22 4,23 -19,20 Plastikkart 17,00 0,00 17,65 Polisan Holding 2,79 1,45 -27,43 Politeknik Metal 342,00 -0,49 -15,71 Prizma Press Matbaacılık 4,45 4,46 -18,80 QNB Finans Fin. Kir. 80,00 -4,71 -36,15 QNB Finansbank 41,42 1,37 -41,12 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,88 1,43 Ral Yatırım Holding 4,40 4,51 -0,90 Ray Sigorta 10,00 1,83 -35,28 Reysaş GMYO 4,88 4,95 -10,46 Reysaş Lojistik 4,42 7,28 -14,57 Rhea Girişim 1,98 -1,98 -46,77 Rodrigo Tekstil 14,75 -2,12 7,59 Royal Halı 3,33 2,15 -3,20 RTA Laboratuvarları 21,28 -2,21 -29,72 Sabancı Holding 9,73 2,64 -11,75 Safkar Ege Soğutmacılık 9,35 21,11 -14,06 Sanel Mühendislik 4,78 -2,65 39,77 Sanifoam Sünger 18,51 -18,67 36,10 Sanko Pazarlama 10,32 6,83 11,35 Saray Matbaacılık 4,50 0,00 -48,69 Sarkuysan 12,39 1,31 42,46 Sasa Polyester 29,80 3,33 98,87 Say Yenilenebilir Enerji 24,20 1,17 184,37 Sekuro Plastik 23,06 3,78 65,19 Selçuk Ecza Deposu 8,62 2,50 -35,82 Selçuk Gıda 5,10 14,09 2,41 Selva Gıda Sanayi 7,69 -5,88 Senkron Güvenlik 23,16 -9,53 -11,81 Serve Film Prodüksiyon 14,99 -3,66 -6,31 Servet GMYO 68,80 -5,23 -12,24 Seyitler Kimya 15,60 0,78 15,87 Silverline Endüstri 5,41 -0,18 -37,09 Sinpaş GMYO 4,54 -1,09 8,61 Smartiks Yazılım 5,79 0,52 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 22,38 -2,36 -15,02 Söktaş 3,88 -0,26 -23,77 Sönmez Filament 38,28 -0,83 -45,47 Sönmez Pamuklu 14,17 8,58 -40,96 Sumaş Suni Tahta 68,50 18,21 33,66 Şeker Fin. Kir. 5,55 1,65 -13,28 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,00 5,40 11,74 Şok Marketler Ticaret 12,01 5,07 -3,77 T. Halk Bankası 4,67 1,74 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 -4,92 -35,29 T.S.K.B. 1,33 6,40 -23,85 T.Tuborg 16,95 2,11 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,60 -2,96 143,11 Tat Gıda 8,94 2,41 -22,67 TAV Havalimanları 22,50 -0,27 5,63 Taze Kuru Gıda 216,00 -7,42 -0,14 Tek-Art Turizm 1,48 -2,63 -26,73 Tekfen Holding 14,58 2,24 -11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 3,82 -15,24 Temapol Polimer Plastik 14,75 1,72 28,26 TGS Dış Ticaret 12,79 8,39 0,63 Tofaş Oto. Fab. 38,52 17,51 24,62 Torunlar GMYO 3,49 -1,69 -10,51 Trabzon Liman 29,88 0,00 -6,97 Trabzonspor Sportif 3,41 -6,83 39,75 Trend GMYO 6,98 2,50 -44,47 TSKB GMYO 3,02 9,03 -47,48 Tuğçelik 14,15 -0,21 75,12 Tukaş 6,80 1,95 -29,82 Turcas Petrol 3,61 4,64 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,00 -1,09 Turkcell 15,38 0,00 0,54 Tümosan Motor ve Traktör 17,35 -0,74 23,31 Tüpraş 98,15 4,64 -9,12 Türk Hava Yolları 12,83 0,79 -0,62 Türk İlaç Serum 14,44 5,22 Türk Prysmian Kablo 11,24 -3,68 -6,82 Türk Telekom 6,66 2,15 -17,70 Türk Traktör 178,80 5,67 4,95 Türker Proje Gayrimenkul 119,50 2,22 5,85 Türkiye Sigorta 4,79 2,57 -22,47 Ufuk Yatırım 14,12 1,58 5,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 3,05 -4,48 Ulusoy Elektrik 54,20 0,18 5,55 Ulusoy Un Sanayi 5,14 2,19 1,01 Umpaş Holding 1,24 1,64 -52,49 Uşak Seramik 1,92 9,09 -17,95 Utopya Turizm 19,00 -5,00 -51,03 Uzertaş Boya 38,00 8,57 -32,86 Ülker Bisküvi 20,12 0,90 -9,85 Ünlü Yatırım Holding 5,45 10,32 Vakıf Fin. Kir. 8,77 -1,13 157,34 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,50 -2,99 -11,68 Vakıflar Bankası 3,54 2,31 -24,84 Vakko Tekstil 10,75 -1,92 71,55 Vanet Gıda 5,20 -0,57 -32,73 VBT Yazılım 18,81 6,94 Verusa Holding 47,00 -1,76 4,26 Verusaturk Girisim 21,10 1,34 61,71 Vestel 29,26 -2,01 49,84 Vestel Beyaz Eşya 46,22 -0,60 23,66 Viking Kağıt 5,99 0,50 -33,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 3,35 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,38 -0,06 -13,29 Yataş 13,62 2,79 -5,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,70 -8,64 -15,91 Yeni Gimat GMYO 13,73 -0,44 18,44 Yeşil GMYO 1,03 4,04 -25,36 Yeşil Yapı 1,16 5,45 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,24 -2,61 -47,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.040,10 0,23 -22,82 Yonga Mobilya 21,40 -1,38 -28,16 Yükselen Çelik 5,62 7,46 7,42 Yünsa 10,94 1,77 -21,25 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 0,00 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi Yangınlara rağmen bu yılki turizm hedefinde değişiklik yok: 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir bekleniyor