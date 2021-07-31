Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.930,10 5,85 -13,75 İş Bankası (C) 5,27 3,13 -22,42 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 4,29 15,26 İş Fin.Kir. 2,89 2,48 -25,13 İş Girişim 9,70 3,19 -48,81 İş GMYO 1,87 1,08 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,61 5,10 -18,00 İş Yat. Ort. 2,81 1,81 -16,45 İşbir Holding 5.300,60 -1,93 93,62 Işık Plastik 35,66 -0,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 1,15 -22,81 İttifak Holding 1,60 11,11 -28,25 İz Hayvancılık Tarım 18,26 -2,35 1,44 İzmir Demir Çelik 2,65 10,42 -19,93 İzmir Fırça 5,61 8,30 0,90 Jantsa Jant Sanayi 71,05 -3,33 71,42 Kafein Yazılım 27,90 0,36 30,74 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,51 4,60 Kaplamin 19,81 2,91 -41,39 Kardemir (A) 7,12 8,87 19,66 Kardemir (B) 7,10 10,08 34,72 Kardemir (D) 7,85 8,13 35,81 Karel Elektronik 34,02 3,09 47,53 Karsan Otomotiv 4,57 21,22 40,62 Karsu Tekstil 7,68 -1,41 -10,18 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,90 12,60 Kartonsan 51,85 2,27 -45,23 Katmerciler Ekipman 3,00 11,11 -2,60 Kent Gıda 209,80 -7,78 -41,00 Kerevitaş Gıda 4,47 1,13 -32,07 Kervan Gıda 16,24 -2,87 23,96 Kervansaray Yat. Holding 0,62 3,33 -50,79 Kiler GMYO 1,74 6,10 -30,68 Klimasan Klima 20,36 1,70 19,98 Koç Holding 20,56 4,21 0,53 Konfrut Gıda 16,38 0,80 -3,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,60 -5,08 160,14 Konya Çimento 891,70 -7,38 -21,09 Koray GMYO 8,91 18,01 100,22 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 16,42 50,48 Koza Altın 104,50 -0,85 8,07 Koza Madencilik 13,70 2,39 -11,56 Körfez GMYO 5,14 2,19 -11,38 Kristal Kola 1,87 1,08 -52,30 Kron Telekomünikasyon 49,76 -9,03 35,07 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -9,80 46,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,87 33,49 24,78 Kütahya Porselen 47,54 -12,53 -5,77 Kütahya Şeker 22,02 40,79 Lider Faktoring 3,26 14,39 -4,40 Link Bilgisayar 31,12 -1,52 -1,51 Logo Yazılım 36,18 -4,54 16,19 Lokman Hekim Sağlık 9,60 2,78 33,92 Lüks Kadife 44,90 -3,52 55,83 Makina Takım 2,85 5,17 -16,42 Manas Enerji Yönetimi 14,47 Marka Yatırım Holding 4,40 0,92 -31,57 Marmaris Altınyunus 168,70 -4,80 51,85 Marshall 239,40 -2,29 -21,94 Martı GMYO 1,07 -2,73 -58,10 Martı Otel 1,82 -3,19 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 31,50 -1,07 Mavi Giyim 53,40 -1,17 3,47 Mazhar Zorlu Holding 39,00 -3,47 23,89 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,08 -0,11 Mega Polietilen 6,66 -17,27 -13,05 Menderes Tekstil 2,19 4,78 -29,13 Mercan Kimya 10,24 -3,03 Merit Turizm 16,79 -13,90 62,08 Merko Gıda 5,01 -0,40 -42,01 Metemtur Yatırım 6,82 13,86 -15,65 Metro Holding 1,61 1,90 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 -0,44 -21,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,14 -25,75 Migros Ticaret 34,10 1,13 -20,33 Milpa 3,79 -0,26 -17,61 Mistral GMYO 3,88 -4,43 -17,62 MLP Sağlık 22,50 -1,06 13,24 MMC San. ve Tic. Yat. 7,10 17,36 54,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,54 -2,08 -36,37 Mondi Tire Kutsan 8,00 3,90 5,26 Naturel Enerji 36,02 -0,77 1,44 Naturelgaz 7,97 0,38 Net Holding 3,97 -0,50 15,74 Netaş Telekom. 19,35 1,10 -31,09 Niğbaş Niğde Beton 11,74 1,29 -77,42 Nuh Çimento 38,30 2,02 -20,26 Nurol GMYO 15,00 15,92 105,76 Odaş Elektrik 1,78 -3,78 -54,36 Orge Enerji Elektrik 5,96 6,24 29,21 Orma Orman Mahsulleri 26,02 -5,72 76,77 Osmanlı Menkul 22,54 -0,91 -26,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 3,20 -17,93 Otokar 291,50 7,88 -4,20 Oyak Çimento 6,44 0,00 -26,65 Oyak Yat. Ort. 7,20 3,00 4,32 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,86 -0,32 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,25 -15,50 Özak GMYO 4,16 4,79 -18,43 Özbal Çelik Boru 14,20 7,01 116,79 Özderici GMYO 1,48 7,25 -33,33 Özerden Plastik 8,01 -9,49 -11,00 Pamukova Elektrik 32,38 -7,27 51,88 Panora GMYO 6,86 4,41 13,99 Papilon Savunma 14,68 -0,41 -35,50 Park Elek.Madencilik 4,71 0,86 -12,29 Parsan 28,10 0,93 15,64 Pegasus 70,65 0,14 -5,29 Peker GMYO 0,98 -3,92 -56,68 Penguen Gıda 3,10 0,65 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,40 1,78 Pera GMYO 1,44 14,29 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,76 -2,15 24,18 Petkim 5,67 6,98 13,86 Petrokent Turizm 2.206,40 -4,07 143,42 Pınar Et ve Un 17,14 1,72 -21,68 Pınar Su 7,09 0,71 -4,58 Pınar Süt 17,48 3,43 -22,48 Plastikkart 17,00 -2,30 17,65 Polisan Holding 2,75 3,77 -28,47 Politeknik Metal 343,70 -3,18 -15,29 Prizma Press Matbaacılık 4,26 0,71 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 83,95 -2,38 -33,00 QNB Finansbank 40,86 0,89 -41,92 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,50 6,00 Ral Yatırım Holding 4,21 13,78 -5,18 Ray Sigorta 9,82 -3,16 -36,44 Reysaş GMYO 4,65 -2,72 -14,68 Reysaş Lojistik 4,12 0,49 -20,37 Rhea Girişim 2,02 8,60 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,07 -5,10 9,92 Royal Halı 3,26 -1,21 -5,23 RTA Laboratuvarları 21,76 5,22 -28,14 Sabancı Holding 9,48 5,57 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,72 1,58 -29,04 Sanel Mühendislik 4,91 -1,01 43,57 Sanifoam Sünger 22,76 5,37 67,35 Sanko Pazarlama 9,66 3,54 4,23 Saray Matbaacılık 4,50 0,00 -48,69 Sarkuysan 12,23 2,60 40,62 Sasa Polyester 28,84 -3,55 92,47 Say Yenilenebilir Enerji 23,92 -1,08 181,08 Sekuro Plastik 22,22 5,81 59,17 Selçuk Ecza Deposu 8,41 2,44 -37,39 Selçuk Gıda 4,47 0,68 -10,24 Selva Gıda Sanayi 8,17 -0,12 Senkron Güvenlik 25,60 -3,47 -2,51 Serve Film Prodüksiyon 15,56 -7,87 -2,75 Servet GMYO 72,60 -1,89 -7,40 Seyitler Kimya 15,48 -8,94 14,98 Silverline Endüstri 5,42 -9,82 -36,98 Sinpaş GMYO 4,59 2,91 9,81 Smartiks Yazılım 5,76 -1,71 -34,99 Sodaş Sodyum Sanayii 22,92 4,66 -12,97 Söktaş 3,89 -1,52 -23,58 Sönmez Filament 38,60 1,58 -45,01 Sönmez Pamuklu 13,05 -5,43 -45,63 Sumaş Suni Tahta 57,95 -1,95 13,07 Şeker Fin. Kir. 5,46 0,18 -14,69 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,59 1,88 6,01 Şok Marketler Ticaret 11,43 -1,89 -8,42 T. Halk Bankası 4,59 -2,55 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,14 8,80 -31,94 T.S.K.B. 1,25 0,00 -28,43 T.Tuborg 16,60 -2,12 -8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,38 -6,52 150,52 Tat Gıda 8,73 4,30 -24,49 TAV Havalimanları 22,56 -4,24 5,92 Taze Kuru Gıda 233,30 8,56 7,86 Tek-Art Turizm 1,52 4,83 -24,75 Tekfen Holding 14,26 -0,49 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 3,67 -18,36 Temapol Polimer Plastik 14,50 -1,36 26,09 TGS Dış Ticaret 11,80 -1,17 -7,16 Tofaş Oto. Fab. 32,78 8,11 6,05 Torunlar GMYO 3,55 7,25 -8,97 Trabzon Liman 29,88 0,40 -6,97 Trabzonspor Sportif 3,66 23,23 50,00 Trend GMYO 6,81 -1,73 -45,82 TSKB GMYO 2,77 8,20 -51,83 Tuğçelik 14,18 15,57 75,50 Tukaş 6,67 0,15 -31,17 Turcas Petrol 3,45 -2,82 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,11 3,27 Turkcell 15,38 3,47 0,54 Tümosan Motor ve Traktör 17,48 5,68 24,24 Tüpraş 93,80 0,00 -13,15 Türk Hava Yolları 12,73 0,00 -1,39 Türk İlaç Serum 28,82 -7,57 Türk Prysmian Kablo 11,67 -2,91 -3,25 Türk Telekom 6,52 3,33 -19,43 Türk Traktör 169,20 2,61 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 116,90 -3,63 3,54 Türkiye Sigorta 4,67 0,86 -24,41 Ufuk Yatırım 13,90 0,72 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,93 0,51 -7,31 Ulusoy Elektrik 54,10 -2,08 5,36 Ulusoy Un Sanayi 5,03 0,80 -1,15 Umpaş Holding 1,22 -5,43 -53,26 Uşak Seramik 1,76 1,15 -24,79 Utopya Turizm 20,00 0,00 -48,45 Uzertaş Boya 35,00 -7,60 -38,16 Ülker Bisküvi 19,94 -0,40 -10,65 Ünlü Yatırım Holding 4,94 2,07 Vakıf Fin. Kir. 8,87 -3,27 160,27 Vakıf GMYO 1,49 2,05 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,70 -5,37 -8,97 Vakıflar Bankası 3,46 -0,29 -26,54 Vakko Tekstil 10,96 -1,79 74,90 Vanet Gıda 5,23 2,75 -32,34 VBT Yazılım 17,59 0,80 Verusa Holding 47,84 7,79 6,12 Verusaturk Girisim 20,82 -1,74 59,56 Vestel 29,86 0,32 52,91 Vestel Beyaz Eşya 46,50 3,39 24,41 Viking Kağıt 5,96 13,74 -33,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 5,29 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,40 -3,09 -13,24 Yataş 13,25 5,33 -8,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 -8,58 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,79 -1,78 18,96 Yeşil GMYO 0,99 -1,98 -28,26 Yeşil Yapı 1,10 -1,79 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,30 -7,63 -46,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.012,00 7,78 -23,00 Yonga Mobilya 21,70 -0,91 -27,15 Yükselen Çelik 5,23 6,52 -0,04 Yünsa 10,75 -1,19 -22,61 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 -3,78 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu