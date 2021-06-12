Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.256,10 -1,52 -12,95 İş Bankası (C) 5,34 3,09 -21,39 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,34 -23,42 İş Fin.Kir. 3,18 2,58 -17,62 İş Girişim 9,93 4,53 -47,60 İş GMYO 2,02 8,02 -20,47 İş Y. Men. Değ. 15,55 -3,54 -6,31 İş Yat. Ort. 2,92 1,74 -13,18 İşbir Holding 6.450,00 -10,42 135,61 Işık Plastik 30,04 -1,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 1,09 -18,42 İttifak Holding 1,69 2,42 -24,22 İz Hayvancılık Tarım 19,90 -1,39 10,56 İzmir Demir Çelik 2,24 0,45 -32,32 İzmir Fırça 5,81 -10,48 4,50 Jantsa Jant Sanayi 89,00 2,77 114,73 Kafein Yazılım 25,28 -1,17 18,46 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,89 3,70 Kaplamin 20,00 -3,94 -40,83 Kardemir (A) 6,92 -1,28 16,30 Kardemir (B) 6,95 0,87 31,88 Kardemir (D) 7,66 -1,16 32,53 Karel Elektronik 32,62 5,77 41,46 Karsan Otomotiv 3,78 -3,32 16,31 Karsu Tekstil 8,69 -4,08 1,64 Kartonsan 56,15 -2,01 -40,69 Katmerciler Ekipman 3,60 6,19 16,88 Kent Gıda 254,90 -4,17 -28,32 Kerevitaş Gıda 4,68 0,86 -28,88 Kervan Gıda 16,07 2,75 21,56 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -2,78 -44,44 Kiler GMYO 1,95 4,28 -22,31 Klimasan Klima 23,22 -2,35 36,83 Koç Holding 19,35 2,27 -5,39 Konfrut Gıda 16,04 -4,18 -5,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,40 -0,93 193,07 Konya Çimento 825,00 -1,00 -26,99 Kordsa Teknik Tekstil 22,34 -0,45 43,67 Koza Altın 126,00 4,30 30,30 Koza Madencilik 16,09 -3,59 3,87 Körfez GMYO 4,96 -0,20 -14,48 Kristal Kola 2,08 2,46 -46,94 Kron Telekomünikasyon 53,15 7,50 44,27 Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 -6,08 87,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,43 2,17 Kütahya Porselen 32,18 0,00 -36,21 Lider Faktoring 2,90 0,69 -14,96 Link Bilgisayar 34,58 4,47 9,44 Logo Yazılım 145,00 1,05 16,41 Lokman Hekim Sağlık 10,30 -2,34 43,69 Lüks Kadife 52,15 -4,49 80,45 Makina Takım 2,91 -1,02 -14,66 Marka Yatırım Holding 5,30 9,73 -17,57 Marmaris Altınyunus 210,40 -1,73 89,38 Marshall 256,30 -7,41 -16,43 Martı GMYO 1,03 -10,55 -59,66 Martı Otel 2,16 -1,37 1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -0,51 Mavi Giyim 52,05 7,72 -0,29 Mazhar Zorlu Holding 50,10 22,02 59,15 Mega Polietilen 7,72 -1,03 0,78 Menderes Tekstil 2,24 1,36 -27,51 Mercan Kimya 10,08 8,97 Merit Turizm 166,00 -23,15 98,33 Merko Gıda 5,60 -2,95 -35,19 Metemtur Yatırım 6,31 -31,01 -21,96 Metro Holding 1,74 -3,33 -16,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,83 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 1,07 -18,88 Migros Ticaret 34,08 -0,70 -20,37 Milpa 4,16 0,73 -9,57 Mistral GMYO 4,75 -0,84 0,85 MLP Sağlık 21,50 -2,80 8,20 MMC San. ve Tic. Yat. 6,98 -6,93 51,74 Mondi Tire Kutsan 6,75 -3,98 -11,18 Naturel Enerji 38,70 1,63 8,99 Naturelgaz 8,90 -4,91 Net Holding 5,11 -6,41 48,98 Netaş Telekom. 21,66 1,69 -22,86 Niğbaş Niğde Beton 11,70 -5,65 -77,50 Nuh Çimento 45,90 -0,78 -4,43 Nurol GMYO 11,87 -11,15 62,83 Odaş Elektrik 2,06 -2,83 -47,18 Olmuksan-IP 7,48 -3,23 -36,88 Orge Enerji Elektrik 6,04 -4,51 30,95 Orma Orman Mahsulleri 32,80 -0,61 122,83 Osmanlı Menkul 26,14 4,98 -15,51 Ostim Endüstriyel Yat 2,40 -1,23 -12,85 Otokar 305,30 1,03 0,33 Oyak Çimento 7,30 1,39 -16,86 Oyak Yat. Ort. 7,75 -6,06 12,29 Oyak Yatırım Menkul Değerler 22,54 Oylum Sınai Yatırımlar 4,31 5,38 -8,49 Özak GMYO 4,21 1,45 -17,45 Özbal Çelik Boru 7,78 3,73 18,78 Özderici GMYO 1,77 6,63 -20,27 Özerden Plastik 8,90 -12,49 -1,11 Pamukova Elektrik 31,00 -6,63 45,40 Panora GMYO 6,24 -1,42 2,17 Papilon Savunma 15,30 -2,11 -32,78 Park Elek.Madencilik 5,10 -1,16 -5,03 Parsan 32,76 11,96 34,81 Pegasus 81,05 -0,80 8,65 Peker GMYO 1,03 0,98 -54,47 Penguen Gıda 3,27 -3,54 -35,25 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,86 -0,19 Pera GMYO 1,48 10,45 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 24,02 -0,83 31,05 Petkim 6,18 -2,22 24,10 Petrokent Turizm 2.601,60 -3,32 187,03 Pınar Et ve Un 19,30 0,57 -11,81 Pınar Su 7,54 -1,18 1,48 Pınar Süt 18,79 3,19 -16,67 Plastikkart 14,75 3,22 2,08 Polisan Holding 2,87 0,70 -25,35 Politeknik Metal 308,80 1,25 -23,89 Prizma Press Matbaacılık 4,55 -2,57 -16,97 QNB Finans Fin. Kir. 92,10 0,49 -26,50 QNB Finansbank 44,30 -0,49 -37,03 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,02 8,51 Ral Yatırım Holding 3,29 -1,50 -25,90 Ray Sigorta 9,98 -2,63 -35,40 Reysaş GMYO 3,85 4,34 -29,36 Reysaş Lojistik 4,15 6,68 -19,79 Rhea Girişim 2,21 3,76 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,00 9,25 24,00 Royal Halı 3,40 -0,87 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,42 -1,07 -32,56 Sabancı Holding 9,47 2,49 -14,11 Safkar Ege Soğutmacılık 8,24 5,10 -24,26 Sanel Mühendislik 4,07 5,44 19,01 Sanifoam Sünger 14,00 -6,79 2,94 Sanko Pazarlama 10,06 -4,55 8,55 Saray Matbaacılık 5,68 9,44 -35,23 Sarkuysan 13,65 -4,61 56,94 Sasa Polyester 34,02 2,10 127,04 Say Yenilenebilir Enerji 28,96 5,46 240,31 Sekuro Plastik 23,12 11,69 65,62 Selçuk Ecza Deposu 9,10 2,13 -32,25 Selçuk Gıda 3,88 0,26 -22,09 Senkron Güvenlik 31,34 -3,87 19,35 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25 Servet GMYO 87,25 -2,79 11,29 Seyitler Kimya 14,36 12,63 6,66 Silverline Endüstri 5,52 2,79 -35,81 Sinpaş GMYO 3,92 -5,31 -6,22 Smartiks Yazılım 5,72 0,88 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 24,14 -10,19 -8,34 Söktaş 4,53 -8,48 -11,00 Sönmez Filament 40,04 -0,05 -42,96 Sönmez Pamuklu 15,70 -3,68 -34,58 Sumaş Suni Tahta 59,20 -1,17 15,51 Şeker Fin. Kir. 6,28 -3,09 -1,88 Şekerbank 1,14 1,79 -24,50 Şişe Cam 8,12 0,62 13,42 Şok Marketler Ticaret 10,95 0,27 -13,23 T. Halk Bankası 5,02 4,15 -9,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,58 5,32 -27,30 T.S.K.B. 1,40 2,19 -19,84 T.Tuborg 17,59 -2,28 -2,66 Taç Tarım Ürünleri 23,80 3,48 126,02 Tat Gıda 8,76 -0,68 -24,23 TAV Havalimanları 26,66 2,70 25,16 Taze Kuru Gıda 157,70 -27,83 -27,09 Tek-Art Turizm 1,82 -1,62 -9,90 Tekfen Holding 15,33 0,99 -6,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -0,97 -17,09 Temapol Polimer Plastik 15,80 13,51 37,39 TGS Dış Ticaret 12,52 0,48 -1,49 Tofaş Oto. Fab. 31,48 4,03 1,84 Torunlar GMYO 3,38 -2,59 -13,33 Trabzon Liman 33,10 -2,93 3,05 Trabzonspor Sportif 2,63 3,54 7,79 Trend GMYO 7,05 -1,40 -43,91 TSKB GMYO 3,92 0,77 -31,83 Tuğçelik 12,36 8,23 52,97 Tukaş 7,01 2,64 -27,66 Turcas Petrol 3,87 -6,07 -20,21 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,24 -1,18 Turkcell 16,52 2,04 5,27 Tümosan Motor ve Traktör 17,06 -4,75 21,25 Tüpraş 103,70 0,68 -3,98 Türk Hava Yolları 14,59 3,92 13,01 Türk İlaç Serum 36,52 -5,97 Türk Prysmian Kablo 12,09 -1,06 0,23 Türk Telekom 7,25 2,40 -12,81 Türk Traktör 183,10 -0,44 7,47 Türker Proje Gayrimenkul 143,00 -2,12 26,66 Türkiye Sigorta 5,21 1,36 -15,67 Ufuk Yatırım 14,65 6,55 9,33 Ulaşlar Turizm Yat. 4,18 -6,49 -1,42 Ulusoy Elektrik 56,95 -1,21 10,91 Ulusoy Un Sanayi 5,16 -5,15 1,41 Umpaş Holding 1,26 -10,00 -51,72 Uşak Seramik 2,05 -1,91 -12,39 Utopya Turizm 26,98 1,81 -30,46 Uzertaş Boya 39,06 0,15 -30,99 Ülker Bisküvi 21,72 -0,82 -2,68 Ünlü Yatırım Holding 6,13 Vakıf Fin. Kir. 9,20 -9,36 115,96 Vakıf GMYO 1,53 -4,74 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 5,36 -5,47 -27,17 Vakıflar Bankası 3,71 2,77 -21,23 Vakko Tekstil 12,50 -10,14 99,48 Vanet Gıda 5,23 -2,79 -32,34 Verusa Holding 52,55 -0,47 16,52 Verusaturk Girisim 25,16 0,40 92,35 Vestel 30,36 -2,57 44,16 Vestel Beyaz Eşya 48,46 -1,42 21,91 Viking Kağıt 5,89 0,51 -34,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,37 -2,00 43,15 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 2,71 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,60 -7,55 -4,40 Yataş 13,83 -7,68 -4,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 -3,60 -2,73 Yeni Gimat GMYO 13,76 2,46 18,70 Yeşil GMYO 1,14 0,00 -17,39 Yeşil Yapı 1,33 -0,75 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 3,16 -8,49 -26,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.300,00 -1,71 -8,33 Yonga Mobilya 22,92 -6,45 -23,06 Yükselen Çelik 5,25 -3,49 0,35 Yünsa 13,48 -3,99 -2,96 Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62 Zorlu Enerji 1,99 -3,40 -28,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)