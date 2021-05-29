Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,60-0,4022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 -0,40 22,47 İş Bankası (B) 34.091,80 -8,23 -15,82 İş Bankası (C) 5,10 -0,97 -24,92 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 -0,01 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 -6,34 -19,69 İş Girişim 11,06 -31,09 -41,64 İş GMYO 1,84 -6,12 -27,56 İş Y. Men. Değ. 17,07 -3,34 2,85 İş Yat. Ort. 2,90 -5,84 -13,77 İşbir Holding 7.779,90 -10,72 184,19 Işık Plastik 30,20 -11,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -8,57 -15,79 İttifak Holding 1,69 -5,59 -24,22 İz Hayvancılık Tarım 22,46 11,63 24,78 İzmir Demir Çelik 2,26 -2,16 -31,71 İzmir Fırça 7,30 -9,43 31,29 Jantsa Jant Sanayi 88,20 0,23 112,80 Kafein Yazılım 24,52 -13,42 14,90 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,27 -10,03 Kaplamin 21,00 -5,91 -37,87 Kardemir (A) 7,16 -4,91 20,34 Kardemir (B) 7,04 -5,50 33,59 Kardemir (D) 7,89 -1,74 36,51 Karel Elektronik 33,00 -0,66 43,10 Karsan Otomotiv 4,67 -3,51 43,69 Karsu Tekstil 8,45 -15,58 -1,17 Kartonsan 57,70 -6,79 -39,05 Katmerciler Ekipman 3,38 -9,63 9,74 Kent Gıda 273,00 -10,34 -23,23 Kerevitaş Gıda 4,57 -7,49 -30,55 Kervan Gıda 15,95 -2,39 20,65 Kervansaray Yat. Holding 0,68 3,03 -46,03 Kiler GMYO 1,85 -6,57 -26,29 Klimasan Klima 22,76 -8,67 34,12 Koç Holding 18,58 -2,98 -9,16 Konfrut Gıda 15,32 -2,42 -9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,60 -5,53 181,25 Konya Çimento 885,80 -2,49 -21,61 Kordsa Teknik Tekstil 22,48 -8,02 44,57 Koza Altın 119,70 -6,78 23,78 Koza Madencilik 15,71 -9,35 1,42 Körfez GMYO 4,87 -4,88 -16,03 Kristal Kola 2,03 -12,12 -48,21 Kron Telekomünikasyon 48,80 -9,63 32,46 Kuştur Kuşadası Turizm 330,00 2,93 109,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 0,84 4,35 Kütahya Porselen 40,12 -40,87 -20,48 Lider Faktoring 2,70 -6,90 -20,82 Link Bilgisayar 33,30 -8,77 4,47 Logo Yazılım 145,80 -4,77 17,05 Lokman Hekim Sağlık 16,03 -5,82 49,08 Lüks Kadife 57,85 -5,40 100,17 Makina Takım 2,93 -8,15 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,06 -4,17 -21,31 Marmaris Altınyunus 214,00 -2,73 92,62 Marshall 280,00 -13,93 -8,71 Martı GMYO 1,43 -7,74 -48,00 Martı Otel 2,18 -3,54 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 33,70 -10,42 Mavi Giyim 48,92 -5,56 -6,28 Mazhar Zorlu Holding 29,00 -1,89 -7,88 Mega Polietilen 7,85 0,90 2,48 Menderes Tekstil 2,16 -15,62 -30,10 Mercan Kimya 9,52 Merit Turizm 236,00 -7,49 181,96 Merko Gıda 5,82 -6,28 -32,64 Metemtur Yatırım 25,00 -28,57 13,12 Metro Holding 1,76 -8,33 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -7,36 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 -7,92 -20,17 Migros Ticaret 35,18 -4,71 -17,80 Milpa 3,97 -6,37 -13,70 Mistral GMYO 4,87 -3,37 3,40 MLP Sağlık 22,96 -7,94 15,55 MMC San. ve Tic. Yat. 6,95 2,96 51,09 Mondi Tire Kutsan 7,28 1,96 -4,21 Naturel Enerji 33,44 -5,11 -5,82 Naturelgaz 9,08 -6,10 Net Holding 5,65 1,07 64,72 Netaş Telekom. 21,32 -7,47 -24,07 Niğbaş Niğde Beton 12,24 -9,53 -76,46 Nuh Çimento 47,66 -9,22 -0,77 Nurol GMYO 13,53 0,30 85,60 Odaş Elektrik 2,32 -5,69 -40,51 Olmuksan-IP 7,59 3,12 -35,95 Orge Enerji Elektrik 9,52 -8,55 29,00 Orma Orman Mahsulleri 33,30 -1,19 126,22 Osmanlı Menkul 26,96 0,82 -12,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -9,56 -17,57 Otokar 298,90 -3,58 -1,77 Oyak Çimento 7,21 -2,70 -17,88 Oyak Yat. Ort. 7,69 -4,00 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -8,16 -16,35 Özak GMYO 4,11 -7,01 -19,41 Özbal Çelik Boru 7,52 -4,45 14,81 Özderici GMYO 1,63 -12,83 -26,58 Özerden Plastik 8,94 3,23 -0,67 Pamukova Elektrik 28,02 2,26 31,43 Panora GMYO 6,10 -3,02 -0,13 Papilon Savunma 15,90 -10,22 -30,14 Park Elek.Madencilik 5,08 -5,05 -5,40 Parsan 28,76 -8,93 18,35 Pegasus 81,35 -0,37 9,05 Peker GMYO 1,19 -6,30 -54,41 Penguen Gıda 3,28 -4,37 -35,05 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,90 -0,19 Pera GMYO 1,32 -10,20 -24,65 Pergamon Dış Ticaret 24,90 -0,64 35,85 Petkim 6,26 -3,10 25,70 Petrokent Turizm 2.345,00 1,95 158,72 Pınar Et ve Un 19,19 -6,57 -12,31 Pınar Su 7,60 0,80 2,29 Pınar Süt 18,15 -6,15 -19,51 Plastikkart 13,81 -4,10 -4,43 Polisan Holding 2,84 -8,09 -26,13 Politeknik Metal 294,80 -4,90 -27,34 Prizma Press Matbaacılık 4,63 -12,64 -15,51 QNB Finans Fin. Kir. 95,40 -4,60 -23,86 QNB Finansbank 43,16 -10,01 -38,65 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,60 -3,67 Ral Yatırım Holding 3,37 -6,39 -24,10 Ray Sigorta 10,33 -10,25 -33,14 Reysaş GMYO 3,84 -6,11 -29,54 Reysaş Lojistik 3,64 0,00 -29,65 Rhea Girişim 2,21 -7,92 -40,59 Rodrigo Tekstil 16,06 -11,42 17,14 Royal Halı 3,45 -5,22 0,29 RTA Laboratuvarları 21,70 -5,41 -28,34 Sabancı Holding 8,63 1,17 -21,73 Safkar Ege Soğutmacılık 7,57 -10,41 -30,42 Sanel Mühendislik 3,75 -1,57 9,65 Sanifoam Sünger 16,50 8,55 21,32 Sanko Pazarlama 10,49 -3,73 13,19 Saray Matbaacılık 4,85 10,48 -44,70 Sarkuysan 14,86 -4,74 70,86 Sasa Polyester 31,84 -6,19 112,49 Say Yenilenebilir Enerji 28,80 -6,61 238,43 Sekuro Plastik 20,48 -12,33 46,70 Selçuk Ecza Deposu 8,88 -6,82 -33,89 Selçuk Gıda 4,09 0,00 -17,87 Senkron Güvenlik 30,50 -1,61 16,15 Serve Film Prodüksiyon 15,54 -2,20 -2,88 Servet GMYO 88,00 9,93 12,24 Seyitler Kimya 24,86 9,61 -0,92 Silverline Endüstri 5,29 -9,11 -38,49 Sinpaş GMYO 3,66 4,27 -12,44 Smartiks Yazılım 5,80 -5,69 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 27,14 2,11 3,05 Söktaş 4,79 3,68 -5,89 Sönmez Filament 42,54 10,09 -39,40 Sönmez Pamuklu 16,20 -13,55 -32,50 Sumaş Suni Tahta 61,85 -0,08 20,68 Şeker Fin. Kir. 6,71 -4,28 4,84 Şekerbank 1,10 -5,98 -27,15 Şişe Cam 7,93 -1,00 8,48 Şok Marketler Ticaret 11,36 -4,38 -9,98 T. Halk Bankası 4,59 4,56 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,14 -5,62 -31,94 T.S.K.B. 1,32 -3,65 -24,42 T.Tuborg 18,40 -5,15 1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,34 -6,57 121,65 Tat Gıda 8,98 -5,77 -22,33 TAV Havalimanları 23,42 -0,85 9,95 Taze Kuru Gıda 229,80 -6,59 6,24 Tek-Art Turizm 1,72 -4,44 -14,85 Tekfen Holding 15,22 -5,35 -7,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,35 -11,34 -15,13 Temapol Polimer Plastik 14,80 -7,33 28,70 TGS Dış Ticaret 12,65 -10,98 -0,47 Tofaş Oto. Fab. 28,90 0,56 -6,51 Torunlar GMYO 3,33 -4,31 -14,62 Trabzon Liman 34,36 11,05 6,97 Trabzonspor Sportif 2,55 4,51 4,51 Trend GMYO 7,16 9,82 -43,04 TSKB GMYO 3,72 -8,60 -35,30 Tuğçelik 10,81 24,97 33,79 Tukaş 6,90 -10,04 -28,79 Turcas Petrol 4,00 -3,38 -17,53 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,46 -6,43 Turkcell 15,78 1,22 0,55 Tümosan Motor ve Traktör 18,68 -7,25 32,76 Tüpraş 97,60 -5,15 -9,63 Türk Hava Yolları 12,98 -3,78 0,54 Türk İlaç Serum 42,28 8,41 Türk Prysmian Kablo 12,30 4,21 1,97 Türk Telekom 6,90 0,58 -17,02 Türk Traktör 184,50 -5,67 8,29 Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -7,56 22,32 Türkiye Sigorta 5,23 -7,43 -15,35 Ufuk Yatırım 13,07 -18,11 -2,46 Ulaşlar Turizm Yat. 4,69 -3,10 10,61 Ulusoy Elektrik 56,00 -4,44 9,06 Ulusoy Un Sanayi 5,27 -8,35 3,57 Umpaş Holding 1,48 -3,27 -43,30 Uşak Seramik 2,34 -16,43 0,00 Utopya Turizm 28,30 -5,67 -27,06 Uzertaş Boya 43,00 -6,40 -24,03 Ülker Bisküvi 22,06 -1,41 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 10,50 -12,06 146,48 Vakıf GMYO 2,25 -7,41 -32,44 Vakıf Yat. Ort. 5,79 -8,96 -21,33 Vakıflar Bankası 3,56 0,85 -24,42 Vakko Tekstil 10,72 -6,05 71,07 Vanet Gıda 5,47 -7,29 -29,24 Verusa Holding 56,40 -6,08 25,06 Verusaturk Girisim 25,50 -3,77 94,95 Vestel 31,62 -2,35 50,14 Vestel Beyaz Eşya 50,75 -3,15 24,14 Viking Kağıt 6,36 -0,63 -29,33 Yapı Kredi Koray GMYO 5,82 -8,06 30,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,40 0,51 9,70 Yataş 16,50 -6,14 14,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,50 15,13 -20,45 Yeni Gimat GMYO 13,64 -1,87 17,67 Yeşil GMYO 1,10 -7,56 -20,29 Yeşil Yapı 1,35 -6,25 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 82,25 -0,18 -13,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.950,00 -2,76 -4,17 Yonga Mobilya 24,26 -2,02 -18,56 Yükselen Çelik 5,17 -8,17 -1,18 Yünsa 13,47 2,43 -3,03 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,01 -6,94 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Fatih gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı