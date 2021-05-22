Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 37.150,00 -2,58 -8,27 İş Bankası (C) 5,15 2,59 -24,18 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,31 3,44 -14,25 İş Girişim 16,05 -2,13 -15,30 İş GMYO 1,96 2,08 -22,83 İş Y. Men. Değ. 17,66 4,07 6,40 İş Yat. Ort. 3,08 7,69 -8,42 İşbir Holding 8.714,00 14,66 218,31 Işık Plastik 34,12 -4,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89 İttifak Holding 1,79 -1,65 -19,73 İz Hayvancılık Tarım 20,12 3,82 11,78 İzmir Demir Çelik 2,31 -8,33 -30,20 İzmir Fırça 8,06 -2,89 44,96 Jantsa Jant Sanayi 88,00 33,23 112,31 Kafein Yazılım 28,32 0,50 32,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,75 Kaplamin 22,32 -1,85 -33,96 Kardemir (A) 7,53 -4,20 26,55 Kardemir (B) 7,45 -5,82 41,37 Kardemir (D) 8,03 -4,52 38,93 Karel Elektronik 33,22 8,92 44,06 Karsan Otomotiv 4,84 11,01 48,92 Karsu Tekstil 10,01 -3,75 17,08 Kartonsan 61,90 -4,92 -34,62 Katmerciler Ekipman 3,74 5,06 21,43 Kent Gıda 304,50 -1,58 -14,37 Kerevitaş Gıda 4,94 -0,40 -24,92 Kervan Gıda 16,34 -3,26 23,60 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -4,35 -47,62 Kiler GMYO 1,98 2,59 -21,12 Klimasan Klima 24,92 4,62 46,85 Koç Holding 19,15 0,37 -6,37 Konfrut Gıda 15,70 -1,32 -7,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,50 -4,47 197,72 Konya Çimento 908,40 -0,69 -19,61 Kordsa Teknik Tekstil 24,44 6,35 57,17 Koza Altın 128,40 1,99 32,78 Koza Madencilik 17,33 13,05 11,88 Körfez GMYO 5,12 -2,29 -11,72 Kristal Kola 2,31 1,76 -41,07 Kron Telekomünikasyon 54,00 0,47 46,58 Kuştur Kuşadası Turizm 320,60 -4,27 103,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 3,03 3,48 Kütahya Porselen 67,85 15,10 34,49 Lider Faktoring 2,90 -3,01 -14,96 Link Bilgisayar 36,50 2,82 14,51 Logo Yazılım 153,10 -1,86 22,91 Lokman Hekim Sağlık 17,02 0,89 58,29 Lüks Kadife 61,15 -2,63 111,59 Makina Takım 3,19 -0,93 -6,45 Marka Yatırım Holding 5,28 1,73 -17,88 Marmaris Altınyunus 220,00 -5,17 98,02 Marshall 325,30 -2,90 6,06 Martı GMYO 1,55 -3,73 -43,64 Martı Otel 2,26 -3,42 6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 37,62 -5,67 Mavi Giyim 51,80 5,71 -0,77 Mazhar Zorlu Holding 29,56 -1,27 -6,10 Mega Polietilen 7,78 4,43 1,57 Menderes Tekstil 2,56 -3,03 -17,15 Merit Turizm 255,10 -12,40 204,78 Merko Gıda 6,21 4,90 -28,13 Metemtur Yatırım 35,00 2,94 58,37 Metro Holding 1,92 1,59 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 5,31 -10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 0,00 -13,30 Migros Ticaret 36,92 -0,43 -13,74 Milpa 4,24 2,91 -7,83 Mistral GMYO 5,04 0,00 7,01 MLP Sağlık 24,94 5,95 25,52 MMC San. ve Tic. Yat. 6,75 -15,63 46,74 Mondi Tire Kutsan 7,14 7,53 -6,05 Naturel Enerji 35,24 -3,29 -0,75 Naturelgaz 9,67 7,44 Net Holding 5,59 -1,93 62,97 Netaş Telekom. 23,04 0,17 -17,95 Niğbaş Niğde Beton 13,53 -0,51 -73,98 Nuh Çimento 52,50 -1,13 9,31 Nurol GMYO 13,49 -6,12 85,05 Odaş Elektrik 2,46 -3,91 -36,92 Olmuksan-IP 7,36 -1,74 -37,89 Orge Enerji Elektrik 10,41 -3,34 41,06 Orma Orman Mahsulleri 33,70 2,12 128,94 Osmanlı Menkul 26,74 -8,92 -13,58 Ostim Endüstriyel Yat 2,51 11,06 -8,85 Otokar 310,00 -3,52 1,88 Oyak Çimento 7,41 1,93 -15,60 Oyak Yat. Ort. 8,01 1,91 15,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,29 5,15 -8,92 Özak GMYO 4,42 1,38 -13,33 Özbal Çelik Boru 7,87 4,24 20,15 Özderici GMYO 1,87 7,47 -15,77 Özerden Plastik 8,66 -0,46 -3,78 Pamukova Elektrik 27,40 -4,20 28,52 Panora GMYO 6,29 -0,47 2,98 Papilon Savunma 17,71 2,07 -22,19 Park Elek.Madencilik 5,35 -0,93 -0,37 Parsan 31,58 4,22 29,96 Pegasus 81,65 -4,39 9,45 Peker GMYO 1,27 -0,78 -51,34 Penguen Gıda 3,43 -1,15 -32,08 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,96 Pera GMYO 1,47 4,26 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 25,06 -0,08 36,72 Petkim 6,46 0,78 29,72 Petrokent Turizm 2.300,10 -0,73 153,76 Pınar Et ve Un 20,54 -0,58 -6,14 Pınar Su 7,54 -1,82 1,48 Pınar Süt 19,34 0,89 -14,23 Plastikkart 14,40 1,05 -0,35 Polisan Holding 3,09 1,98 -19,63 Politeknik Metal 310,00 -4,62 -23,59 Prizma Press Matbaacılık 5,30 4,13 -3,28 QNB Finans Fin. Kir. 100,00 6,27 -20,19 QNB Finansbank 47,96 4,35 -31,83 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,50 -3,62 Ral Yatırım Holding 3,60 4,35 -18,92 Ray Sigorta 11,51 -3,11 -25,50 Reysaş GMYO 4,09 -0,97 -24,95 Reysaş Lojistik 3,64 -2,67 -29,65 Rhea Girişim 2,40 0,42 -35,48 Rodrigo Tekstil 18,13 -5,03 32,24 Royal Halı 3,64 0,55 5,81 RTA Laboratuvarları 22,94 3,99 -24,24 Sabancı Holding 8,53 2,03 -22,64 Safkar Ege Soğutmacılık 8,45 0,60 -22,33 Sanel Mühendislik 3,81 -4,75 11,40 Sanifoam Sünger 15,20 2,08 11,76 Sanko Pazarlama 11,04 -1,52 17,57 Saray Matbaacılık 4,39 4,52 -49,94 Sarkuysan 15,60 -2,26 79,36 Sasa Polyester 33,94 0,35 126,50 Say Yenilenebilir Enerji 30,84 -9,29 262,40 Sekuro Plastik 23,36 1,04 67,34 Selçuk Ecza Deposu 9,53 0,32 -29,05 Selçuk Gıda 4,09 23,19 -17,87 Senkron Güvenlik 31,00 -3,25 18,05 Serve Film Prodüksiyon 15,89 -11,23 -0,69 Servet GMYO 80,05 -10,61 2,10 Seyitler Kimya 22,68 -2,16 -9,61 Silverline Endüstri 5,82 -1,36 -32,33 Sinpaş GMYO 3,51 -7,87 -16,03 Smartiks Yazılım 6,15 -1,91 -30,59 Sodaş Sodyum Sanayii 26,58 -0,97 0,93 Söktaş 4,62 13,51 -9,23 Sönmez Filament 38,64 21,89 -44,96 Sönmez Pamuklu 18,74 16,40 -21,92 Sumaş Suni Tahta 61,90 -4,77 20,78 Şeker Fin. Kir. 7,01 -0,99 9,53 Şekerbank 1,17 0,86 -22,52 Şişe Cam 8,01 4,43 9,58 Şok Marketler Ticaret 11,88 -0,59 -5,86 T. Halk Bankası 4,39 2,57 -21,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,40 -1,67 -27,88 T.S.K.B. 1,37 6,20 -21,56 T.Tuborg 19,40 1,68 7,36 Taç Tarım Ürünleri 24,98 0,32 137,23 Tat Gıda 9,53 1,49 -17,57 TAV Havalimanları 23,62 -2,40 10,89 Taze Kuru Gıda 246,00 -2,46 13,73 Tek-Art Turizm 1,80 -1,64 -10,89 Tekfen Holding 16,08 2,36 -1,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,29 1,59 -4,27 Temapol Polimer Plastik 15,97 -2,68 38,87 TGS Dış Ticaret 14,21 -13,77 11,80 Tofaş Oto. Fab. 28,74 -2,77 -7,02 Torunlar GMYO 3,48 -2,25 -10,77 Trabzon Liman 30,94 -3,25 -3,67 Trabzonspor Sportif 2,44 14,02 0,00 Trend GMYO 6,52 0,93 -48,13 TSKB GMYO 4,07 -2,16 -29,22 Tuğçelik 8,65 2,25 7,05 Tukaş 7,67 9,57 -20,85 Turcas Petrol 4,14 0,98 -14,64 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,11 3,59 Turkcell 15,59 2,57 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 20,14 0,30 43,14 Tüpraş 102,90 4,36 -4,72 Türk Hava Yolları 13,49 0,75 4,49 Türk İlaç Serum 39,00 -2,60 Türk Prysmian Kablo 11,84 4,78 -2,15 Türk Telekom 6,86 1,48 -17,50 Türk Traktör 195,60 -4,16 14,81 Türker Proje Gayrimenkul 149,40 3,75 32,33 Türkiye Sigorta 5,65 0,36 -8,55 Ufuk Yatırım 15,96 0,95 19,10 Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 -5,84 14,15 Ulusoy Elektrik 58,60 -2,33 14,12 Ulusoy Un Sanayi 5,75 3,23 13,00 Umpaş Holding 1,53 -0,65 -41,38 Uşak Seramik 2,80 4,48 19,66 Utopya Turizm 30,00 -6,25 -22,68 Uzertaş Boya 45,94 -9,74 -18,83 Ülker Bisküvi 23,20 0,17 0,26 Vakıf Fin. Kir. 11,94 5,29 180,28 Vakıf GMYO 2,43 -1,22 -27,04 Vakıf Yat. Ort. 6,36 -0,31 -13,59 Vakıflar Bankası 3,53 2,62 -25,05 Vakko Tekstil 11,41 2,52 82,08 Vanet Gıda 5,90 1,20 -23,67 Verusa Holding 60,05 1,44 33,15 Verusaturk Girisim 26,50 -1,05 102,60 Vestel 32,38 8,88 53,75 Vestel Beyaz Eşya 52,40 4,38 28,18 Viking Kağıt 6,40 0,79 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,33 -1,09 42,25 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,37 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,00 -4,07 9,14 Yataş 17,58 2,21 21,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 -2,25 -30,91 Yeni Gimat GMYO 13,90 5,95 19,91 Yeşil GMYO 1,19 -1,65 -13,77 Yeşil Yapı 1,44 0,00 -21,74 Yeşil Yatırım Holding 82,40 2,11 -13,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.373,90 2,15 -1,45 Yonga Mobilya 24,76 -6,99 -16,88 Yükselen Çelik 5,63 0,36 7,61 Yünsa 13,15 -1,05 -5,34 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 2,16 2,86 -22,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı 15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi