Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.444,90 -1,42 -5,07 İş Bankası (C) 5,08 4,31 -25,21 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 -3,00 -16,32 İş Girişim 15,95 -1,85 -15,83 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,96 10,42 2,18 İş Yat. Ort. 2,84 0,00 -15,55 İşbir Holding 7.347,90 7,36 168,41 Işık Plastik 30,52 2,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 0,00 -11,40 İttifak Holding 1,90 5,56 -14,80 İz Hayvancılık Tarım 17,82 5,82 -1,00 İzmir Demir Çelik 2,23 0,45 -32,62 İzmir Fırça 8,53 -7,78 53,42 Jantsa Jant Sanayi 82,60 -12,13 99,29 Kafein Yazılım 28,22 8,96 32,24 Kaplamin 22,76 -6,57 -32,66 Kardemir (A) 7,31 16,22 22,86 Kardemir (B) 7,30 15,14 38,52 Kardemir (D) 8,48 18,44 46,71 Karel Elektronik 31,06 5,07 34,69 Karsan Otomotiv 3,92 16,67 20,62 Karsu Tekstil 10,04 -14,19 17,43 Kartonsan 60,20 18,16 -36,41 Katmerciler Ekipman 3,63 6,14 17,86 Kent Gıda 320,00 -8,57 -10,01 Kerevitaş Gıda 5,27 -1,50 -19,91 Kervan Gıda 17,08 4,40 29,20 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -2,78 -44,44 Kiler GMYO 1,92 5,49 -23,51 Klimasan Klima 24,18 -0,90 42,49 Koç Holding 18,89 3,17 -7,64 Konfrut Gıda 16,34 -2,21 -3,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,25 5,24 205,11 Konya Çimento 916,10 2,47 -18,93 Kordsa Teknik Tekstil 22,82 2,15 46,75 Koza Altın 129,20 14,34 33,61 Koza Madencilik 15,21 10,46 -1,81 Körfez GMYO 5,03 -1,76 -13,28 Kristal Kola 2,27 0,89 -42,09 Kron Telekomünikasyon 53,85 -3,84 46,17 Kuştur Kuşadası Turizm 333,80 14,32 112,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 3,67 -1,74 Kütahya Porselen 53,50 2,20 6,05 Lider Faktoring 2,76 -2,47 -19,06 Link Bilgisayar 37,16 2,37 16,58 Logo Yazılım 162,70 0,43 30,62 Lokman Hekim Sağlık 16,70 -0,65 55,32 Lüks Kadife 60,50 0,33 109,34 Makina Takım 3,30 -0,90 -3,23 Marka Yatırım Holding 5,20 -2,80 -19,13 Marmaris Altınyunus 226,90 -0,48 104,23 Marshall 329,00 33,20 7,27 Martı GMYO 1,64 -8,38 -40,36 Martı Otel 2,32 14,29 8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 39,84 7,85 Mavi Giyim 46,50 7,44 -10,92 Mazhar Zorlu Holding 30,00 -4,58 -4,70 Mega Polietilen 6,72 4,67 -12,27 Menderes Tekstil 2,51 5,91 -18,77 Merit Turizm 288,20 13,78 244,32 Merko Gıda 5,70 -6,56 -34,03 Metemtur Yatırım 27,96 1,67 26,52 Metro Holding 1,92 1,59 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 12,11 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,99 -12,02 Migros Ticaret 36,70 1,10 -14,25 Milpa 4,11 0,24 -10,65 Mistral GMYO 5,02 0,20 6,58 MLP Sağlık 23,32 -4,58 17,36 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 6,53 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,72 8,74 -11,58 Naturel Enerji 35,62 -3,73 0,32 Naturelgaz 9,37 -7,23 Net Holding 5,90 2,97 72,01 Netaş Telekom. 24,86 1,55 -11,47 Niğbaş Niğde Beton 13,75 -4,51 -73,56 Nuh Çimento 54,10 -4,50 12,64 Nurol GMYO 14,01 6,14 92,18 Odaş Elektrik 2,45 -0,81 -37,18 Olmuksan-IP 7,49 2,46 -36,79 Orge Enerji Elektrik 11,16 4,59 51,22 Orma Orman Mahsulleri 34,00 -8,11 130,98 Osmanlı Menkul 29,78 10,79 -3,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,90 -18,29 Otokar 332,00 -4,05 9,11 Oyak Çimento 7,17 4,22 -18,34 Oyak Yat. Ort. 7,94 2,06 14,24 Oylum Sınai Yatırımlar 4,07 -0,97 -13,59 Özak GMYO 4,41 -1,34 -13,53 Özbal Çelik Boru 7,40 1,37 12,98 Özderici GMYO 1,68 5,66 -24,32 Özerden Plastik 8,00 -0,62 -11,11 Pamukova Elektrik 29,12 -4,90 36,59 Panora GMYO 6,24 0,32 2,17 Papilon Savunma 17,51 0,34 -23,07 Park Elek.Madencilik 5,56 -1,24 3,54 Parsan 30,62 4,43 26,01 Pegasus 81,35 10,61 9,05 Peker GMYO 1,38 15,00 -47,13 Penguen Gıda 3,40 -3,68 -32,67 Pera GMYO 1,44 5,88 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 25,22 -2,78 37,60 Petkim 6,53 -2,68 31,12 Petrokent Turizm 2.497,00 -2,08 175,49 Pınar Et ve Un 21,06 -9,61 -3,76 Pınar Su 7,55 -2,96 1,62 Pınar Süt 19,60 -0,20 -13,08 Plastikkart 14,10 -0,70 -2,42 Polisan Holding 3,10 4,03 -19,37 Politeknik Metal 312,00 0,97 -23,10 Prizma Press Matbaacılık 5,28 4,55 -3,65 QNB Finans Fin. Kir. 97,00 -6,55 -22,59 QNB Finansbank 47,58 -2,78 -32,37 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,72 8,42 Ral Yatırım Holding 3,49 -8,88 -21,40 Ray Sigorta 12,11 -1,94 -21,62 Reysaş GMYO 4,28 -2,95 -21,47 Reysaş Lojistik 3,75 -6,25 -27,52 Rhea Girişim 2,56 15,84 -31,18 Rodrigo Tekstil 18,09 1,34 31,95 Royal Halı 3,78 9,88 9,88 RTA Laboratuvarları 23,40 -2,50 -22,72 Sabancı Holding 8,68 7,29 -21,28 Safkar Ege Soğutmacılık 8,61 1,65 -20,86 Sanel Mühendislik 3,92 -3,69 14,62 Sanifoam Sünger 14,64 -7,05 7,65 Sanko Pazarlama 10,94 -3,19 16,51 Saray Matbaacılık 4,03 -5,40 -54,05 Sarkuysan 15,56 5,43 78,90 Sasa Polyester 34,56 -3,46 130,64 Say Yenilenebilir Enerji 32,70 9,73 284,25 Sekuro Plastik 23,00 -18,27 64,76 Selçuk Ecza Deposu 9,80 -2,49 -27,04 Selçuk Gıda 3,38 -5,59 -32,13 Senkron Güvenlik 32,00 3,09 21,86 Serve Film Prodüksiyon 15,35 -4,66 -4,06 Servet GMYO 87,00 -3,55 10,97 Seyitler Kimya 24,56 -0,32 -2,12 Silverline Endüstri 5,93 9,01 -31,05 Sinpaş GMYO 3,79 -4,53 -9,33 Smartiks Yazılım 6,22 -0,16 -29,80 Sodaş Sodyum Sanayii 27,22 -10,64 3,36 Söktaş 4,00 -1,96 -21,41 Sönmez Filament 29,50 -11,94 -57,98 Sönmez Pamuklu 15,62 -7,52 -34,92 Sumaş Suni Tahta 67,75 -1,24 32,20 Şeker Fin. Kir. 7,03 -9,64 9,84 Şekerbank 1,18 8,26 -21,85 Şişe Cam 7,60 1,20 3,97 Şok Marketler Ticaret 12,18 0,66 -3,49 T. Halk Bankası 4,30 0,23 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,98 3,89 -26,01 T.S.K.B. 1,29 2,38 -26,14 T.Tuborg 18,50 5,71 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,20 3,42 158,31 Tat Gıda 9,41 -2,79 -18,61 TAV Havalimanları 23,08 7,25 8,36 Taze Kuru Gıda 270,50 -1,10 25,06 Tek-Art Turizm 1,80 14,65 -10,89 Tekfen Holding 16,09 0,00 -1,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 10,22 -12,82 Temapol Polimer Plastik 16,60 19,86 44,35 TGS Dış Ticaret 13,87 12,86 9,13 Tofaş Oto. Fab. 28,62 -4,09 -7,41 Torunlar GMYO 3,43 -3,92 -12,05 Trabzon Liman 31,40 9,79 -2,24 Trabzonspor Sportif 2,17 15,43 -11,07 Trend GMYO 6,60 9,09 -47,49 TSKB GMYO 4,45 6,46 -22,61 Tuğçelik 8,15 0,99 0,87 Tukaş 7,02 -2,90 -27,55 Turcas Petrol 3,74 5,35 -22,89 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,71 -6,72 Turkcell 15,17 2,22 -3,34 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 -1,46 44,28 Tüpraş 96,60 10,09 -10,56 Türk Hava Yolları 12,99 6,21 0,62 Türk İlaç Serum 41,32 -0,10 Türk Prysmian Kablo 9,70 6,24 -19,83 Türk Telekom 6,67 4,71 -19,79 Türk Traktör 207,60 -0,57 21,85 Türker Proje Gayrimenkul 130,70 0,54 15,77 Türkiye Sigorta 5,50 -2,48 -10,98 Ufuk Yatırım 17,20 -5,13 28,36 Ulaşlar Turizm Yat. 5,25 7,36 23,82 Ulusoy Elektrik 60,75 7,43 18,31 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -5,80 5,34 Umpaş Holding 1,56 -9,83 -40,23 Uşak Seramik 2,63 -2,23 12,39 Utopya Turizm 30,94 3,13 -20,26 Uzertaş Boya 49,60 9,78 -12,37 Ülker Bisküvi 22,46 2,09 -2,94 Vakıf Fin. Kir. 15,54 -40,87 264,79 Vakıf GMYO 2,41 -2,03 -27,64 Vakıf Yat. Ort. 6,62 -0,15 -10,05 Vakıflar Bankası 3,44 0,58 -26,96 Vakko Tekstil 12,06 -6,29 92,45 Vanet Gıda 5,93 -6,02 -23,29 Verusa Holding 56,30 3,11 24,83 Verusaturk Girisim 26,20 -9,66 100,31 Vestel 29,10 1,04 38,18 Vestel Beyaz Eşya 49,94 -7,09 22,16 Viking Kağıt 6,28 0,00 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,38 9,81 43,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 1,43 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 80,00 -7,14 10,52 Yataş 16,80 -0,41 16,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 4,98 -32,95 Yeni Gimat GMYO 12,71 0,39 9,64 Yeşil GMYO 1,24 10,71 -10,14 Yeşil Yapı 1,45 3,57 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 82,90 6,28 -13,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 8,38 -0,64 Yonga Mobilya 25,84 5,47 -13,26 Yükselen Çelik 5,53 -0,18 5,70 Yünsa 13,02 5,00 -6,27 Ziraat Gayrimenkul 1,60 Zorlu Enerji 2,06 3,52 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt