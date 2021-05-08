Yatırımcı rehberi (9)
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Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.444,90-1,42-5,07
İş Bankası (C)5,084,31-25,21
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,23-3,00-16,32
İş Girişim15,95-1,85-15,83
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,9610,422,18
İş Yat. Ort.2,840,00-15,55
İşbir Holding7.347,907,36168,41
Işık Plastik30,522,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,010,00-11,40
İttifak Holding1,905,56-14,80
İz Hayvancılık Tarım17,825,82-1,00
İzmir Demir Çelik2,230,45-32,62
İzmir Fırça8,53-7,7853,42
Jantsa Jant Sanayi82,60-12,1399,29
Kafein Yazılım28,228,9632,24
Kaplamin22,76-6,57-32,66
Kardemir (A)7,3116,2222,86
Kardemir (B)7,3015,1438,52
Kardemir (D)8,4818,4446,71
Karel Elektronik31,065,0734,69
Karsan Otomotiv3,9216,6720,62
Karsu Tekstil10,04-14,1917,43
Kartonsan60,2018,16-36,41
Katmerciler Ekipman3,636,1417,86
Kent Gıda320,00-8,57-10,01
Kerevitaş Gıda5,27-1,50-19,91
Kervan Gıda17,084,4029,20
Kervansaray Yat. Holding0,70-2,78-44,44
Kiler GMYO1,925,49-23,51
Klimasan Klima24,18-0,9042,49
Koç Holding18,893,17-7,64
Konfrut Gıda16,34-2,21-3,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,255,24205,11
Konya Çimento916,102,47-18,93
Kordsa Teknik Tekstil22,822,1546,75
Koza Altın129,2014,3433,61
Koza Madencilik15,2110,46-1,81
Körfez GMYO5,03-1,76-13,28
Kristal Kola2,270,89-42,09
Kron Telekomünikasyon53,85-3,8446,17
Kuştur Kuşadası Turizm333,8014,32112,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,263,67-1,74
Kütahya Porselen53,502,206,05
Lider Faktoring2,76-2,47-19,06
Link Bilgisayar37,162,3716,58
Logo Yazılım162,700,4330,62
Lokman Hekim Sağlık16,70-0,6555,32
Lüks Kadife60,500,33109,34
Makina Takım3,30-0,90-3,23
Marka Yatırım Holding5,20-2,80-19,13
Marmaris Altınyunus226,90-0,48104,23
Marshall329,0033,207,27
Martı GMYO1,64-8,38-40,36
Martı Otel2,3214,298,92
Matriks Bilgi Dağıtım39,847,85

Mavi Giyim46,507,44-10,92
Mazhar Zorlu Holding30,00-4,58-4,70
Mega Polietilen6,724,67-12,27
Menderes Tekstil2,515,91-18,77
Merit Turizm288,2013,78244,32
Merko Gıda5,70-6,56-34,03
Metemtur Yatırım27,961,6726,52
Metro Holding1,921,59-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,5012,11-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,99-12,02
Migros Ticaret36,701,10-14,25
Milpa4,110,24-10,65
Mistral GMYO5,020,206,58
MLP Sağlık23,32-4,5817,36
MMC San. ve Tic. Yat.7,506,5363,04
Mondi Tire Kutsan6,728,74-11,58
Naturel Enerji35,62-3,730,32
Naturelgaz9,37-7,23

Net Holding5,902,9772,01
Netaş Telekom.24,861,55-11,47
Niğbaş Niğde Beton13,75-4,51-73,56
Nuh Çimento54,10-4,5012,64
Nurol GMYO14,016,1492,18
Odaş Elektrik2,45-0,81-37,18
Olmuksan-IP7,492,46-36,79
Orge Enerji Elektrik11,164,5951,22
Orma Orman Mahsulleri34,00-8,11130,98
Osmanlı Menkul29,7810,79-3,75
Ostim Endüstriyel Yat2,250,90-18,29
Otokar332,00-4,059,11
Oyak Çimento7,174,22-18,34
Oyak Yat. Ort.7,942,0614,24
Oylum Sınai Yatırımlar4,07-0,97-13,59
Özak GMYO4,41-1,34-13,53
Özbal Çelik Boru7,401,3712,98
Özderici GMYO1,685,66-24,32
Özerden Plastik8,00-0,62-11,11
Pamukova Elektrik29,12-4,9036,59
Panora GMYO6,240,322,17
Papilon Savunma17,510,34-23,07
Park Elek.Madencilik5,56-1,243,54
Parsan30,624,4326,01
Pegasus81,3510,619,05
Peker GMYO1,3815,00-47,13
Penguen Gıda3,40-3,68-32,67
Pera GMYO1,445,88-17,79
Pergamon Dış Ticaret25,22-2,7837,60
Petkim6,53-2,6831,12
Petrokent Turizm2.497,00-2,08175,49
Pınar Et ve Un21,06-9,61-3,76
Pınar Su7,55-2,961,62
Pınar Süt19,60-0,20-13,08
Plastikkart14,10-0,70-2,42
Polisan Holding3,104,03-19,37
Politeknik Metal312,000,97-23,10
Prizma Press Matbaacılık5,284,55-3,65
QNB Finans Fin. Kir.97,00-6,55-22,59
QNB Finansbank47,58-2,78-32,37
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,728,42

Ral Yatırım Holding3,49-8,88-21,40
Ray Sigorta12,11-1,94-21,62
Reysaş GMYO4,28-2,95-21,47
Reysaş Lojistik3,75-6,25-27,52
Rhea Girişim2,5615,84-31,18
Rodrigo Tekstil18,091,3431,95
Royal Halı3,789,889,88
RTA Laboratuvarları23,40-2,50-22,72
Sabancı Holding8,687,29-21,28
Safkar Ege Soğutmacılık8,611,65-20,86
Sanel Mühendislik3,92-3,6914,62
Sanifoam Sünger14,64-7,057,65
Sanko Pazarlama10,94-3,1916,51
Saray Matbaacılık4,03-5,40-54,05
Sarkuysan15,565,4378,90
Sasa Polyester34,56-3,46130,64
Say Yenilenebilir Enerji32,709,73284,25
Sekuro Plastik23,00-18,2764,76
Selçuk Ecza Deposu9,80-2,49-27,04
Selçuk Gıda3,38-5,59-32,13
Senkron Güvenlik32,003,0921,86
Serve Film Prodüksiyon15,35-4,66-4,06
Servet GMYO87,00-3,5510,97
Seyitler Kimya24,56-0,32-2,12
Silverline Endüstri5,939,01-31,05
Sinpaş GMYO3,79-4,53-9,33
Smartiks Yazılım6,22-0,16-29,80
Sodaş Sodyum Sanayii27,22-10,643,36
Söktaş4,00-1,96-21,41
Sönmez Filament29,50-11,94-57,98
Sönmez Pamuklu15,62-7,52-34,92
Sumaş Suni Tahta67,75-1,2432,20
Şeker Fin. Kir.7,03-9,649,84
Şekerbank1,188,26-21,85
Şişe Cam7,601,203,97
Şok Marketler Ticaret12,180,66-3,49
T. Halk Bankası4,300,23-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,983,89-26,01
T.S.K.B.1,292,38-26,14
T.Tuborg18,505,712,38
Taç Tarım Ürünleri27,203,42158,31
Tat Gıda9,41-2,79-18,61
TAV Havalimanları23,087,258,36
Taze Kuru Gıda270,50-1,1025,06
Tek-Art Turizm1,8014,65-10,89
Tekfen Holding16,090,00-1,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,5510,22-12,82
Temapol Polimer Plastik16,6019,8644,35
TGS Dış Ticaret13,8712,869,13
Tofaş Oto. Fab.28,62-4,09-7,41
Torunlar GMYO3,43-3,92-12,05
Trabzon Liman31,409,79-2,24
Trabzonspor Sportif2,1715,43-11,07
Trend GMYO6,609,09-47,49
TSKB GMYO4,456,46-22,61
Tuğçelik8,150,990,87
Tukaş7,02-2,90-27,55
Turcas Petrol3,745,35-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,71-6,72

Turkcell15,172,22-3,34
Tümosan Motor ve Traktör20,30-1,4644,28
Tüpraş96,6010,09-10,56
Türk Hava Yolları12,996,210,62
Türk İlaç Serum41,32-0,10

Türk Prysmian Kablo9,706,24-19,83
Türk Telekom6,674,71-19,79
Türk Traktör207,60-0,5721,85
Türker Proje Gayrimenkul130,700,5415,77
Türkiye Sigorta5,50-2,48-10,98
Ufuk Yatırım17,20-5,1328,36
Ulaşlar Turizm Yat.5,257,3623,82
Ulusoy Elektrik60,757,4318,31
Ulusoy Un Sanayi5,36-5,805,34
Umpaş Holding1,56-9,83-40,23
Uşak Seramik2,63-2,2312,39
Utopya Turizm30,943,13-20,26
Uzertaş Boya49,609,78-12,37
Ülker Bisküvi22,462,09-2,94
Vakıf Fin. Kir.15,54-40,87264,79
Vakıf GMYO2,41-2,03-27,64
Vakıf Yat. Ort.6,62-0,15-10,05
Vakıflar Bankası3,440,58-26,96
Vakko Tekstil12,06-6,2992,45
Vanet Gıda5,93-6,02-23,29
Verusa Holding56,303,1124,83
Verusaturk Girisim26,20-9,66100,31
Vestel29,101,0438,18
Vestel Beyaz Eşya49,94-7,0922,16
Viking Kağıt6,280,00-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,389,8143,37
Yapı ve Kredi Bank.2,131,43-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.80,00-7,1410,52
Yataş16,80-0,4116,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,954,98-32,95
Yeni Gimat GMYO12,710,399,64
Yeşil GMYO1,2410,71-10,14
Yeşil Yapı1,453,57-21,20
Yeşil Yatırım Holding82,906,28-13,06
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,008,38-0,64
Yonga Mobilya25,845,47-13,26
Yükselen Çelik5,53-0,185,70
Yünsa13,025,00-6,27
Ziraat Gayrimenkul1,60

Zorlu Enerji2,063,52-25,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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