Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.444,90
|-1,42
|-5,07
|İş Bankası (C)
|5,08
|4,31
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|-3,00
|-16,32
|İş Girişim
|15,95
|-1,85
|-15,83
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,96
|10,42
|2,18
|İş Yat. Ort.
|2,84
|0,00
|-15,55
|İşbir Holding
|7.347,90
|7,36
|168,41
|Işık Plastik
|30,52
|2,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|0,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,90
|5,56
|-14,80
|İz Hayvancılık Tarım
|17,82
|5,82
|-1,00
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|8,53
|-7,78
|53,42
|Jantsa Jant Sanayi
|82,60
|-12,13
|99,29
|Kafein Yazılım
|28,22
|8,96
|32,24
|Kaplamin
|22,76
|-6,57
|-32,66
|Kardemir (A)
|7,31
|16,22
|22,86
|Kardemir (B)
|7,30
|15,14
|38,52
|Kardemir (D)
|8,48
|18,44
|46,71
|Karel Elektronik
|31,06
|5,07
|34,69
|Karsan Otomotiv
|3,92
|16,67
|20,62
|Karsu Tekstil
|10,04
|-14,19
|17,43
|Kartonsan
|60,20
|18,16
|-36,41
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|6,14
|17,86
|Kent Gıda
|320,00
|-8,57
|-10,01
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-1,50
|-19,91
|Kervan Gıda
|17,08
|4,40
|29,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-2,78
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,92
|5,49
|-23,51
|Klimasan Klima
|24,18
|-0,90
|42,49
|Koç Holding
|18,89
|3,17
|-7,64
|Konfrut Gıda
|16,34
|-2,21
|-3,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,25
|5,24
|205,11
|Konya Çimento
|916,10
|2,47
|-18,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,82
|2,15
|46,75
|Koza Altın
|129,20
|14,34
|33,61
|Koza Madencilik
|15,21
|10,46
|-1,81
|Körfez GMYO
|5,03
|-1,76
|-13,28
|Kristal Kola
|2,27
|0,89
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|53,85
|-3,84
|46,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|333,80
|14,32
|112,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|3,67
|-1,74
|Kütahya Porselen
|53,50
|2,20
|6,05
|Lider Faktoring
|2,76
|-2,47
|-19,06
|Link Bilgisayar
|37,16
|2,37
|16,58
|Logo Yazılım
|162,70
|0,43
|30,62
|Lokman Hekim Sağlık
|16,70
|-0,65
|55,32
|Lüks Kadife
|60,50
|0,33
|109,34
|Makina Takım
|3,30
|-0,90
|-3,23
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|-2,80
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|226,90
|-0,48
|104,23
|Marshall
|329,00
|33,20
|7,27
|Martı GMYO
|1,64
|-8,38
|-40,36
|Martı Otel
|2,32
|14,29
|8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,84
|7,85
|Mavi Giyim
|46,50
|7,44
|-10,92
|Mazhar Zorlu Holding
|30,00
|-4,58
|-4,70
|Mega Polietilen
|6,72
|4,67
|-12,27
|Menderes Tekstil
|2,51
|5,91
|-18,77
|Merit Turizm
|288,20
|13,78
|244,32
|Merko Gıda
|5,70
|-6,56
|-34,03
|Metemtur Yatırım
|27,96
|1,67
|26,52
|Metro Holding
|1,92
|1,59
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|12,11
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,99
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,70
|1,10
|-14,25
|Milpa
|4,11
|0,24
|-10,65
|Mistral GMYO
|5,02
|0,20
|6,58
|MLP Sağlık
|23,32
|-4,58
|17,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|6,53
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|8,74
|-11,58
|Naturel Enerji
|35,62
|-3,73
|0,32
|Naturelgaz
|9,37
|-7,23
|Net Holding
|5,90
|2,97
|72,01
|Netaş Telekom.
|24,86
|1,55
|-11,47
|Niğbaş Niğde Beton
|13,75
|-4,51
|-73,56
|Nuh Çimento
|54,10
|-4,50
|12,64
|Nurol GMYO
|14,01
|6,14
|92,18
|Odaş Elektrik
|2,45
|-0,81
|-37,18
|Olmuksan-IP
|7,49
|2,46
|-36,79
|Orge Enerji Elektrik
|11,16
|4,59
|51,22
|Orma Orman Mahsulleri
|34,00
|-8,11
|130,98
|Osmanlı Menkul
|29,78
|10,79
|-3,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,90
|-18,29
|Otokar
|332,00
|-4,05
|9,11
|Oyak Çimento
|7,17
|4,22
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|7,94
|2,06
|14,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,07
|-0,97
|-13,59
|Özak GMYO
|4,41
|-1,34
|-13,53
|Özbal Çelik Boru
|7,40
|1,37
|12,98
|Özderici GMYO
|1,68
|5,66
|-24,32
|Özerden Plastik
|8,00
|-0,62
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|29,12
|-4,90
|36,59
|Panora GMYO
|6,24
|0,32
|2,17
|Papilon Savunma
|17,51
|0,34
|-23,07
|Park Elek.Madencilik
|5,56
|-1,24
|3,54
|Parsan
|30,62
|4,43
|26,01
|Pegasus
|81,35
|10,61
|9,05
|Peker GMYO
|1,38
|15,00
|-47,13
|Penguen Gıda
|3,40
|-3,68
|-32,67
|Pera GMYO
|1,44
|5,88
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|25,22
|-2,78
|37,60
|Petkim
|6,53
|-2,68
|31,12
|Petrokent Turizm
|2.497,00
|-2,08
|175,49
|Pınar Et ve Un
|21,06
|-9,61
|-3,76
|Pınar Su
|7,55
|-2,96
|1,62
|Pınar Süt
|19,60
|-0,20
|-13,08
|Plastikkart
|14,10
|-0,70
|-2,42
|Polisan Holding
|3,10
|4,03
|-19,37
|Politeknik Metal
|312,00
|0,97
|-23,10
|Prizma Press Matbaacılık
|5,28
|4,55
|-3,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,00
|-6,55
|-22,59
|QNB Finansbank
|47,58
|-2,78
|-32,37
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,72
|8,42
|Ral Yatırım Holding
|3,49
|-8,88
|-21,40
|Ray Sigorta
|12,11
|-1,94
|-21,62
|Reysaş GMYO
|4,28
|-2,95
|-21,47
|Reysaş Lojistik
|3,75
|-6,25
|-27,52
|Rhea Girişim
|2,56
|15,84
|-31,18
|Rodrigo Tekstil
|18,09
|1,34
|31,95
|Royal Halı
|3,78
|9,88
|9,88
|RTA Laboratuvarları
|23,40
|-2,50
|-22,72
|Sabancı Holding
|8,68
|7,29
|-21,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,61
|1,65
|-20,86
|Sanel Mühendislik
|3,92
|-3,69
|14,62
|Sanifoam Sünger
|14,64
|-7,05
|7,65
|Sanko Pazarlama
|10,94
|-3,19
|16,51
|Saray Matbaacılık
|4,03
|-5,40
|-54,05
|Sarkuysan
|15,56
|5,43
|78,90
|Sasa Polyester
|34,56
|-3,46
|130,64
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,70
|9,73
|284,25
|Sekuro Plastik
|23,00
|-18,27
|64,76
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|-2,49
|-27,04
|Selçuk Gıda
|3,38
|-5,59
|-32,13
|Senkron Güvenlik
|32,00
|3,09
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,35
|-4,66
|-4,06
|Servet GMYO
|87,00
|-3,55
|10,97
|Seyitler Kimya
|24,56
|-0,32
|-2,12
|Silverline Endüstri
|5,93
|9,01
|-31,05
|Sinpaş GMYO
|3,79
|-4,53
|-9,33
|Smartiks Yazılım
|6,22
|-0,16
|-29,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,22
|-10,64
|3,36
|Söktaş
|4,00
|-1,96
|-21,41
|Sönmez Filament
|29,50
|-11,94
|-57,98
|Sönmez Pamuklu
|15,62
|-7,52
|-34,92
|Sumaş Suni Tahta
|67,75
|-1,24
|32,20
|Şeker Fin. Kir.
|7,03
|-9,64
|9,84
|Şekerbank
|1,18
|8,26
|-21,85
|Şişe Cam
|7,60
|1,20
|3,97
|Şok Marketler Ticaret
|12,18
|0,66
|-3,49
|T. Halk Bankası
|4,30
|0,23
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,98
|3,89
|-26,01
|T.S.K.B.
|1,29
|2,38
|-26,14
|T.Tuborg
|18,50
|5,71
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,20
|3,42
|158,31
|Tat Gıda
|9,41
|-2,79
|-18,61
|TAV Havalimanları
|23,08
|7,25
|8,36
|Taze Kuru Gıda
|270,50
|-1,10
|25,06
|Tek-Art Turizm
|1,80
|14,65
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,09
|0,00
|-1,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|10,22
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|16,60
|19,86
|44,35
|TGS Dış Ticaret
|13,87
|12,86
|9,13
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|-4,09
|-7,41
|Torunlar GMYO
|3,43
|-3,92
|-12,05
|Trabzon Liman
|31,40
|9,79
|-2,24
|Trabzonspor Sportif
|2,17
|15,43
|-11,07
|Trend GMYO
|6,60
|9,09
|-47,49
|TSKB GMYO
|4,45
|6,46
|-22,61
|Tuğçelik
|8,15
|0,99
|0,87
|Tukaş
|7,02
|-2,90
|-27,55
|Turcas Petrol
|3,74
|5,35
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,71
|-6,72
|Turkcell
|15,17
|2,22
|-3,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|-1,46
|44,28
|Tüpraş
|96,60
|10,09
|-10,56
|Türk Hava Yolları
|12,99
|6,21
|0,62
|Türk İlaç Serum
|41,32
|-0,10
|Türk Prysmian Kablo
|9,70
|6,24
|-19,83
|Türk Telekom
|6,67
|4,71
|-19,79
|Türk Traktör
|207,60
|-0,57
|21,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,70
|0,54
|15,77
|Türkiye Sigorta
|5,50
|-2,48
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|17,20
|-5,13
|28,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,25
|7,36
|23,82
|Ulusoy Elektrik
|60,75
|7,43
|18,31
|Ulusoy Un Sanayi
|5,36
|-5,80
|5,34
|Umpaş Holding
|1,56
|-9,83
|-40,23
|Uşak Seramik
|2,63
|-2,23
|12,39
|Utopya Turizm
|30,94
|3,13
|-20,26
|Uzertaş Boya
|49,60
|9,78
|-12,37
|Ülker Bisküvi
|22,46
|2,09
|-2,94
|Vakıf Fin. Kir.
|15,54
|-40,87
|264,79
|Vakıf GMYO
|2,41
|-2,03
|-27,64
|Vakıf Yat. Ort.
|6,62
|-0,15
|-10,05
|Vakıflar Bankası
|3,44
|0,58
|-26,96
|Vakko Tekstil
|12,06
|-6,29
|92,45
|Vanet Gıda
|5,93
|-6,02
|-23,29
|Verusa Holding
|56,30
|3,11
|24,83
|Verusaturk Girisim
|26,20
|-9,66
|100,31
|Vestel
|29,10
|1,04
|38,18
|Vestel Beyaz Eşya
|49,94
|-7,09
|22,16
|Viking Kağıt
|6,28
|0,00
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,38
|9,81
|43,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|80,00
|-7,14
|10,52
|Yataş
|16,80
|-0,41
|16,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|4,98
|-32,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,71
|0,39
|9,64
|Yeşil GMYO
|1,24
|10,71
|-10,14
|Yeşil Yapı
|1,45
|3,57
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|82,90
|6,28
|-13,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|8,38
|-0,64
|Yonga Mobilya
|25,84
|5,47
|-13,26
|Yükselen Çelik
|5,53
|-0,18
|5,70
|Yünsa
|13,02
|5,00
|-6,27
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|Zorlu Enerji
|2,06
|3,52
|-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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