Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.056,40 -7,44 -10,97 İş Bankası (C) 4,86 -1,02 -28,45 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 10,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,94 -6,37 -23,83 İş Girişim 16,00 -7,51 -15,57 İş GMYO 1,81 -6,22 -28,74 İş Y. Men. Değ. 14,20 -7,13 -14,44 İş Yat. Ort. 2,72 -5,88 -19,12 İşbir Holding 6.180,00 -15,92 125,55 Işık Plastik 28,36 -16,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -10,28 -15,79 İttifak Holding 1,80 -15,09 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 15,95 -7,38 -11,39 İzmir Demir Çelik 2,19 -9,88 -33,83 İzmir Fırça 7,89 3,68 41,91 Jantsa Jant Sanayi 720,00 1,07 118,50 Kafein Yazılım 23,94 -11,00 12,18 Kaplamin 20,58 -17,02 -39,11 Kardemir (A) 5,86 -6,54 -1,51 Kardemir (B) 5,82 -9,20 10,44 Kardemir (D) 6,97 -6,32 20,59 Karel Elektronik 27,00 -1,82 17,09 Karsan Otomotiv 3,35 -10,90 3,08 Karsu Tekstil 12,80 -2,81 49,71 Kartonsan 50,40 -17,85 -46,76 Katmerciler Ekipman 3,35 -10,90 8,77 Kent Gıda 355,00 -3,01 -0,17 Kerevitaş Gıda 5,03 -10,02 -23,56 Kervan Gıda 15,62 -10,33 18,15 Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03 Kiler GMYO 1,75 -11,62 -30,28 Klimasan Klima 21,12 -14,91 24,45 Koç Holding 17,21 -5,34 -15,85 Konfrut Gıda 14,80 -16,10 -12,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,80 -18,51 131,42 Konya Çimento 845,50 -13,02 -25,18 Kordsa Teknik Tekstil 21,30 -9,82 36,98 Koza Altın 107,80 -5,44 11,48 Koza Madencilik 13,50 -6,64 -12,85 Körfez GMYO 4,73 -12,08 -18,45 Kristal Kola 2,04 -17,74 -47,96 Kron Telekomünikasyon 53,50 -9,17 45,22 Kuştur Kuşadası Turizm 223,40 -9,44 42,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -3,14 -6,09 Kütahya Porselen 48,62 -13,87 -3,63 Lider Faktoring 2,66 -9,83 -21,99 Link Bilgisayar 34,20 -10,94 7,29 Logo Yazılım 148,30 -7,43 19,06 Lokman Hekim Sağlık 15,80 -7,17 46,95 Lüks Kadife 47,76 -28,07 65,26 Makina Takım 3,13 -11,83 -8,21 Marka Yatırım Holding 5,49 -2,49 -14,62 Marmaris Altınyunus 176,00 -8,33 58,42 Marshall 245,30 -4,89 -20,02 Martı GMYO 1,77 -11,94 -35,64 Martı Otel 1,68 -10,64 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 42,02 -10,67 Mavi Giyim 41,00 -6,26 -21,46 Mazhar Zorlu Holding 30,56 -7,17 -2,92 Mega Polietilen 5,99 -14,43 -21,80 Menderes Tekstil 2,23 -15,53 -27,83 Merit Turizm 168,40 -17,85 101,19 Merko Gıda 5,77 -17,69 -33,22 Metemtur Yatırım 25,10 -0,55 13,57 Metro Holding 1,85 -12,74 -11,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -12,88 -29,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,99 -12,02 Migros Ticaret 34,94 -7,62 -18,36 Milpa 4,03 -12,20 -12,39 Mistral GMYO 4,79 -0,83 1,70 MLP Sağlık 22,02 -0,27 10,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 6,60 22,83 Mondi Tire Kutsan 5,29 -10,94 -30,39 Naturel Enerji 35,46 -12,49 -0,14 Naturelgaz 10,45 -14,20 Net Holding 5,03 -12,37 46,65 Netaş Telekom. 22,62 -10,94 -19,44 Niğbaş Niğde Beton 13,94 -10,30 -73,19 Nuh Çimento 52,45 -6,92 9,21 Nurol GMYO 11,40 -26,02 56,38 Odaş Elektrik 2,60 -22,39 -33,33 Olmuksan-IP 7,29 0,00 -38,48 Orge Enerji Elektrik 10,73 -6,29 45,39 Orma Orman Mahsulleri 27,80 -16,21 88,86 Osmanlı Menkul 27,16 -13,78 -12,22 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -11,58 -16,84 Otokar 322,90 -7,03 6,12 Oyak Çimento 6,90 -4,83 -21,41 Oyak Yat. Ort. 7,63 -4,03 9,78 Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 -13,85 -27,39 Özak GMYO 4,44 -9,02 -12,94 Özbal Çelik Boru 6,98 -7,92 6,56 Özderici GMYO 1,52 -16,48 -31,53 Özerden Plastik 7,62 -4,75 -15,33 Pamukova Elektrik 30,50 -10,29 43,06 Panora GMYO 6,07 -12,03 -0,62 Papilon Savunma 15,85 -13,39 -30,36 Park Elek.Madencilik 5,01 -5,47 -6,70 Parsan 27,60 -10,21 13,58 Pegasus 63,10 -5,96 -15,42 Peker GMYO 1,36 -24,44 -47,89 Penguen Gıda 3,42 -13,42 -32,28 Pera GMYO 1,30 -18,24 -25,79 Pergamon Dış Ticaret 23,58 -2,88 28,65 Petkim 6,29 -0,63 26,31 Petrokent Turizm 2.250,00 -2,17 148,23 Pınar Et ve Un 22,50 -8,54 -3,35 Pınar Su 7,46 -8,01 0,40 Pınar Süt 19,14 -10,39 -17,07 Plastikkart 12,42 -10,90 -14,05 Polisan Holding 2,79 -8,52 -27,43 Politeknik Metal 294,00 -4,23 -27,54 Prizma Press Matbaacılık 4,91 -4,10 -10,40 QNB Finans Fin. Kir. 89,20 -10,35 -28,81 QNB Finansbank 41,52 -16,05 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,66 -18,75 Ral Yatırım Holding 3,07 -17,25 -30,86 Ray Sigorta 12,36 -0,32 -20,00 Reysaş GMYO 4,08 -8,93 -25,14 Reysaş Lojistik 3,05 -7,58 -41,05 Rhea Girişim 2,14 -6,55 -42,47 Rodrigo Tekstil 17,81 -9,13 29,91 Royal Halı 3,30 -4,07 -4,07 RTA Laboratuvarları 24,16 -1,79 -20,21 Sabancı Holding 7,88 -3,90 -28,53 Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 -10,23 -24,17 Sanel Mühendislik 4,22 -8,06 23,39 Sanifoam Sünger 15,48 -11,03 13,82 Sanko Pazarlama 10,61 -13,88 12,99 Saray Matbaacılık 3,84 -26,44 -56,21 Sarkuysan 14,33 -9,53 62,10 Sasa Polyester 44,52 -0,93 120,18 Say Yenilenebilir Enerji 24,56 -6,26 188,60 Sekuro Plastik 22,76 7,87 63,04 Selçuk Ecza Deposu 9,75 -9,84 -27,41 Selçuk Gıda 3,15 -18,60 -36,75 Senkron Güvenlik 34,00 -6,85 29,47 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -6,06 -3,13 Servet GMYO 79,00 -18,97 0,77 Seyitler Kimya 18,96 -31,45 -24,43 Silverline Endüstri 4,95 -14,66 -42,44 Sinpaş GMYO 3,84 -9,00 -8,13 Smartiks Yazılım 5,48 -15,69 -38,15 Sodaş Sodyum Sanayii 27,50 -15,07 4,42 Söktaş 4,05 -6,68 -20,43 Sönmez Filament 37,54 -5,44 -46,52 Sönmez Pamuklu 18,30 7,71 -23,75 Sumaş Suni Tahta 59,60 -19,57 16,29 Şeker Fin. Kir. 6,48 -16,60 1,25 Şekerbank 1,05 -7,08 -30,46 Şişe Cam 7,25 -1,36 -0,82 Şok Marketler Ticaret 12,29 -7,18 -2,61 T. Halk Bankası 4,20 -5,19 -24,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,86 -6,10 -29,62 T.S.K.B. 1,21 -6,92 -30,72 T.Tuborg 16,50 -6,52 -8,69 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -5,62 123,17 Tat Gıda 9,29 -4,03 -19,65 TAV Havalimanları 18,02 -9,90 -15,40 Taze Kuru Gıda 239,00 -10,99 10,49 Tek-Art Turizm 1,40 -12,50 -30,69 Tekfen Holding 15,38 -2,78 -6,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 -8,99 -16,04 Temapol Polimer Plastik 13,89 -12,64 20,78 TGS Dış Ticaret 12,51 -10,77 -1,57 Tofaş Oto. Fab. 28,62 -7,20 -7,41 Torunlar GMYO 3,47 -6,97 -11,03 Trabzon Liman 26,42 -9,46 -17,75 Trabzonspor Sportif 1,83 -6,15 -25,00 Trend GMYO 5,48 -13,02 -56,40 TSKB GMYO 4,15 -9,19 -27,83 Tuğçelik 6,42 -13,48 -20,54 Tukaş 7,01 -8,96 -27,66 Turcas Petrol 3,54 -13,66 -27,01 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,09 -29,14 Turkcell 15,00 -0,53 -6,83 Tümosan Motor ve Traktör 18,26 -14,99 29,78 Tüpraş 86,50 -3,08 -19,91 Türk Hava Yolları 11,27 -3,26 -12,70 Türk İlaç Serum 36,80 1,60 Türk Prysmian Kablo 9,27 -10,69 -23,39 Türk Telekom 6,15 -6,96 -26,04 Türk Traktör 205,40 -4,33 20,56 Türker Proje Gayrimenkul 132,50 -3,36 17,36 Türkiye Sigorta 5,47 -4,54 -11,46 Ufuk Yatırım 15,20 -11,88 13,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 -7,37 3,77 Ulusoy Elektrik 54,00 -8,78 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,46 -17,65 7,30 Umpaş Holding 1,75 7,36 -32,95 Uşak Seramik 2,47 9,29 5,56 Utopya Turizm 22,32 12,73 -42,47 Uzertaş Boya 34,32 -18,29 -39,36 Ülker Bisküvi 20,84 -5,27 -9,94 Vakıf Fin. Kir. 21,56 -1,91 406,10 Vakıf GMYO 2,72 -11,11 -24,86 Vakıf Yat. Ort. 6,17 -16,28 -16,17 Vakıflar Bankası 3,40 -2,30 -27,81 Vakko Tekstil 12,70 -9,29 94,79 Vanet Gıda 5,66 -14,11 -26,78 Verusa Holding 53,40 -9,26 18,40 Verusaturk Girisim 26,30 -0,75 101,07 Vestel 30,26 -7,46 43,68 Vestel Beyaz Eşya 53,50 -3,25 30,87 Viking Kağıt 6,20 -7,19 -31,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,59 -18,04 25,62 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -3,70 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,65 -20,30 21,09 Yataş 15,90 -8,04 10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,74 -21,04 -37,73 Yeni Gimat GMYO 12,35 -2,53 6,54 Yeşil GMYO 1,07 -7,76 -22,46 Yeşil Yapı 1,37 -12,74 -25,54 Yeşil Yatırım Holding 78,55 -13,73 -17,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.550,90 -9,54 -13,14 Yonga Mobilya 23,18 -7,35 -22,19 Yükselen Çelik 5,09 -3,23 -2,71 Yünsa 11,33 -13,38 -18,44 Zorlu Enerji 2,01 -4,29 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor