Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.056,40
|-7,44
|-10,97
|İş Bankası (C)
|4,86
|-1,02
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|10,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,94
|-6,37
|-23,83
|İş Girişim
|16,00
|-7,51
|-15,57
|İş GMYO
|1,81
|-6,22
|-28,74
|İş Y. Men. Değ.
|14,20
|-7,13
|-14,44
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-5,88
|-19,12
|İşbir Holding
|6.180,00
|-15,92
|125,55
|Işık Plastik
|28,36
|-16,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-10,28
|-15,79
|İttifak Holding
|1,80
|-15,09
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|15,95
|-7,38
|-11,39
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|-9,88
|-33,83
|İzmir Fırça
|7,89
|3,68
|41,91
|Jantsa Jant Sanayi
|720,00
|1,07
|118,50
|Kafein Yazılım
|23,94
|-11,00
|12,18
|Kaplamin
|20,58
|-17,02
|-39,11
|Kardemir (A)
|5,86
|-6,54
|-1,51
|Kardemir (B)
|5,82
|-9,20
|10,44
|Kardemir (D)
|6,97
|-6,32
|20,59
|Karel Elektronik
|27,00
|-1,82
|17,09
|Karsan Otomotiv
|3,35
|-10,90
|3,08
|Karsu Tekstil
|12,80
|-2,81
|49,71
|Kartonsan
|50,40
|-17,85
|-46,76
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|-10,90
|8,77
|Kent Gıda
|355,00
|-3,01
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|5,03
|-10,02
|-23,56
|Kervan Gıda
|15,62
|-10,33
|18,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|9,68
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,75
|-11,62
|-30,28
|Klimasan Klima
|21,12
|-14,91
|24,45
|Koç Holding
|17,21
|-5,34
|-15,85
|Konfrut Gıda
|14,80
|-16,10
|-12,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|54,80
|-18,51
|131,42
|Konya Çimento
|845,50
|-13,02
|-25,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,30
|-9,82
|36,98
|Koza Altın
|107,80
|-5,44
|11,48
|Koza Madencilik
|13,50
|-6,64
|-12,85
|Körfez GMYO
|4,73
|-12,08
|-18,45
|Kristal Kola
|2,04
|-17,74
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|53,50
|-9,17
|45,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|223,40
|-9,44
|42,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|-3,14
|-6,09
|Kütahya Porselen
|48,62
|-13,87
|-3,63
|Lider Faktoring
|2,66
|-9,83
|-21,99
|Link Bilgisayar
|34,20
|-10,94
|7,29
|Logo Yazılım
|148,30
|-7,43
|19,06
|Lokman Hekim Sağlık
|15,80
|-7,17
|46,95
|Lüks Kadife
|47,76
|-28,07
|65,26
|Makina Takım
|3,13
|-11,83
|-8,21
|Marka Yatırım Holding
|5,49
|-2,49
|-14,62
|Marmaris Altınyunus
|176,00
|-8,33
|58,42
|Marshall
|245,30
|-4,89
|-20,02
|Martı GMYO
|1,77
|-11,94
|-35,64
|Martı Otel
|1,68
|-10,64
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,02
|-10,67
|Mavi Giyim
|41,00
|-6,26
|-21,46
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|-7,17
|-2,92
|Mega Polietilen
|5,99
|-14,43
|-21,80
|Menderes Tekstil
|2,23
|-15,53
|-27,83
|Merit Turizm
|168,40
|-17,85
|101,19
|Merko Gıda
|5,77
|-17,69
|-33,22
|Metemtur Yatırım
|25,10
|-0,55
|13,57
|Metro Holding
|1,85
|-12,74
|-11,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|-12,88
|-29,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,99
|-12,02
|Migros Ticaret
|34,94
|-7,62
|-18,36
|Milpa
|4,03
|-12,20
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,79
|-0,83
|1,70
|MLP Sağlık
|22,02
|-0,27
|10,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|6,60
|22,83
|Mondi Tire Kutsan
|5,29
|-10,94
|-30,39
|Naturel Enerji
|35,46
|-12,49
|-0,14
|Naturelgaz
|10,45
|-14,20
|Net Holding
|5,03
|-12,37
|46,65
|Netaş Telekom.
|22,62
|-10,94
|-19,44
|Niğbaş Niğde Beton
|13,94
|-10,30
|-73,19
|Nuh Çimento
|52,45
|-6,92
|9,21
|Nurol GMYO
|11,40
|-26,02
|56,38
|Odaş Elektrik
|2,60
|-22,39
|-33,33
|Olmuksan-IP
|7,29
|0,00
|-38,48
|Orge Enerji Elektrik
|10,73
|-6,29
|45,39
|Orma Orman Mahsulleri
|27,80
|-16,21
|88,86
|Osmanlı Menkul
|27,16
|-13,78
|-12,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-11,58
|-16,84
|Otokar
|322,90
|-7,03
|6,12
|Oyak Çimento
|6,90
|-4,83
|-21,41
|Oyak Yat. Ort.
|7,63
|-4,03
|9,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|-13,85
|-27,39
|Özak GMYO
|4,44
|-9,02
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|6,98
|-7,92
|6,56
|Özderici GMYO
|1,52
|-16,48
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,62
|-4,75
|-15,33
|Pamukova Elektrik
|30,50
|-10,29
|43,06
|Panora GMYO
|6,07
|-12,03
|-0,62
|Papilon Savunma
|15,85
|-13,39
|-30,36
|Park Elek.Madencilik
|5,01
|-5,47
|-6,70
|Parsan
|27,60
|-10,21
|13,58
|Pegasus
|63,10
|-5,96
|-15,42
|Peker GMYO
|1,36
|-24,44
|-47,89
|Penguen Gıda
|3,42
|-13,42
|-32,28
|Pera GMYO
|1,30
|-18,24
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|-2,88
|28,65
|Petkim
|6,29
|-0,63
|26,31
|Petrokent Turizm
|2.250,00
|-2,17
|148,23
|Pınar Et ve Un
|22,50
|-8,54
|-3,35
|Pınar Su
|7,46
|-8,01
|0,40
|Pınar Süt
|19,14
|-10,39
|-17,07
|Plastikkart
|12,42
|-10,90
|-14,05
|Polisan Holding
|2,79
|-8,52
|-27,43
|Politeknik Metal
|294,00
|-4,23
|-27,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,91
|-4,10
|-10,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,20
|-10,35
|-28,81
|QNB Finansbank
|41,52
|-16,05
|-40,98
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,66
|-18,75
|Ral Yatırım Holding
|3,07
|-17,25
|-30,86
|Ray Sigorta
|12,36
|-0,32
|-20,00
|Reysaş GMYO
|4,08
|-8,93
|-25,14
|Reysaş Lojistik
|3,05
|-7,58
|-41,05
|Rhea Girişim
|2,14
|-6,55
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|17,81
|-9,13
|29,91
|Royal Halı
|3,30
|-4,07
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|-1,79
|-20,21
|Sabancı Holding
|7,88
|-3,90
|-28,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,25
|-10,23
|-24,17
|Sanel Mühendislik
|4,22
|-8,06
|23,39
|Sanifoam Sünger
|15,48
|-11,03
|13,82
|Sanko Pazarlama
|10,61
|-13,88
|12,99
|Saray Matbaacılık
|3,84
|-26,44
|-56,21
|Sarkuysan
|14,33
|-9,53
|62,10
|Sasa Polyester
|44,52
|-0,93
|120,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,56
|-6,26
|188,60
|Sekuro Plastik
|22,76
|7,87
|63,04
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|-9,84
|-27,41
|Selçuk Gıda
|3,15
|-18,60
|-36,75
|Senkron Güvenlik
|34,00
|-6,85
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-6,06
|-3,13
|Servet GMYO
|79,00
|-18,97
|0,77
|Seyitler Kimya
|18,96
|-31,45
|-24,43
|Silverline Endüstri
|4,95
|-14,66
|-42,44
|Sinpaş GMYO
|3,84
|-9,00
|-8,13
|Smartiks Yazılım
|5,48
|-15,69
|-38,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,50
|-15,07
|4,42
|Söktaş
|4,05
|-6,68
|-20,43
|Sönmez Filament
|37,54
|-5,44
|-46,52
|Sönmez Pamuklu
|18,30
|7,71
|-23,75
|Sumaş Suni Tahta
|59,60
|-19,57
|16,29
|Şeker Fin. Kir.
|6,48
|-16,60
|1,25
|Şekerbank
|1,05
|-7,08
|-30,46
|Şişe Cam
|7,25
|-1,36
|-0,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,29
|-7,18
|-2,61
|T. Halk Bankası
|4,20
|-5,19
|-24,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,86
|-6,10
|-29,62
|T.S.K.B.
|1,21
|-6,92
|-30,72
|T.Tuborg
|16,50
|-6,52
|-8,69
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-5,62
|123,17
|Tat Gıda
|9,29
|-4,03
|-19,65
|TAV Havalimanları
|18,02
|-9,90
|-15,40
|Taze Kuru Gıda
|239,00
|-10,99
|10,49
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-12,50
|-30,69
|Tekfen Holding
|15,38
|-2,78
|-6,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,73
|-8,99
|-16,04
|Temapol Polimer Plastik
|13,89
|-12,64
|20,78
|TGS Dış Ticaret
|12,51
|-10,77
|-1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|-7,20
|-7,41
|Torunlar GMYO
|3,47
|-6,97
|-11,03
|Trabzon Liman
|26,42
|-9,46
|-17,75
|Trabzonspor Sportif
|1,83
|-6,15
|-25,00
|Trend GMYO
|5,48
|-13,02
|-56,40
|TSKB GMYO
|4,15
|-9,19
|-27,83
|Tuğçelik
|6,42
|-13,48
|-20,54
|Tukaş
|7,01
|-8,96
|-27,66
|Turcas Petrol
|3,54
|-13,66
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,09
|-29,14
|Turkcell
|15,00
|-0,53
|-6,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,26
|-14,99
|29,78
|Tüpraş
|86,50
|-3,08
|-19,91
|Türk Hava Yolları
|11,27
|-3,26
|-12,70
|Türk İlaç Serum
|36,80
|1,60
|Türk Prysmian Kablo
|9,27
|-10,69
|-23,39
|Türk Telekom
|6,15
|-6,96
|-26,04
|Türk Traktör
|205,40
|-4,33
|20,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,50
|-3,36
|17,36
|Türkiye Sigorta
|5,47
|-4,54
|-11,46
|Ufuk Yatırım
|15,20
|-11,88
|13,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|-7,37
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|-8,78
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,46
|-17,65
|7,30
|Umpaş Holding
|1,75
|7,36
|-32,95
|Uşak Seramik
|2,47
|9,29
|5,56
|Utopya Turizm
|22,32
|12,73
|-42,47
|Uzertaş Boya
|34,32
|-18,29
|-39,36
|Ülker Bisküvi
|20,84
|-5,27
|-9,94
|Vakıf Fin. Kir.
|21,56
|-1,91
|406,10
|Vakıf GMYO
|2,72
|-11,11
|-24,86
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|-16,28
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|3,40
|-2,30
|-27,81
|Vakko Tekstil
|12,70
|-9,29
|94,79
|Vanet Gıda
|5,66
|-14,11
|-26,78
|Verusa Holding
|53,40
|-9,26
|18,40
|Verusaturk Girisim
|26,30
|-0,75
|101,07
|Vestel
|30,26
|-7,46
|43,68
|Vestel Beyaz Eşya
|53,50
|-3,25
|30,87
|Viking Kağıt
|6,20
|-7,19
|-31,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,59
|-18,04
|25,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-3,70
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|87,65
|-20,30
|21,09
|Yataş
|15,90
|-8,04
|10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,74
|-21,04
|-37,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|-2,53
|6,54
|Yeşil GMYO
|1,07
|-7,76
|-22,46
|Yeşil Yapı
|1,37
|-12,74
|-25,54
|Yeşil Yatırım Holding
|78,55
|-13,73
|-17,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.550,90
|-9,54
|-13,14
|Yonga Mobilya
|23,18
|-7,35
|-22,19
|Yükselen Çelik
|5,09
|-3,23
|-2,71
|Yünsa
|11,33
|-13,38
|-18,44
|Zorlu Enerji
|2,01
|-4,29
|-27,44
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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