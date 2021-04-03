Yatırımcı rehberi (9)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,72-7,4122,96İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|-7,41
|22,96
|İş Bankası (B)
|42.250,00
|-0,33
|4,32
|İş Bankası (C)
|4,99
|6,25
|-26,54
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,37
|0,90
|-12,69
|İş Girişim
|20,54
|3,32
|8,39
|İş GMYO
|1,99
|1,53
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|17,05
|11,43
|2,73
|İş Yat. Ort.
|3,24
|-3,11
|-3,66
|İşbir Holding
|8.850,00
|14,94
|222,99
|Işık Plastik Sanayi
|43,70
|-4,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,36
|-18,07
|19,30
|İttifak Holding
|2,75
|5,77
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|20,10
|-6,60
|11,67
|İzmir Demir Çelik
|2,60
|-1,14
|-21,44
|İzmir Fırça
|11,81
|21,38
|112,41
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|43,50
|149,32
|Kafein Yazılım
|26,94
|1,58
|26,01
|Kaplamin
|30,28
|2,37
|-10,41
|Kardemir (A)
|6,14
|11,23
|3,19
|Kardemir (B)
|6,15
|11,01
|16,70
|Kardemir (D)
|7,20
|9,26
|24,57
|Karel Elektronik
|29,46
|-1,87
|27,75
|Karsan Otomotiv
|4,16
|8,62
|28,00
|Karsu Tekstil
|19,88
|24,25
|132,51
|Kartonsan
|69,95
|-0,08
|-26,12
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|-1,59
|20,45
|Kent Gıda
|347,00
|-1,84
|-2,42
|Kerevitaş Gıda
|5,86
|3,53
|-10,94
|Kervan Gıda
|18,00
|6,51
|36,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|0,00
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,20
|2,80
|-12,35
|Klimasan Klima
|23,66
|13,21
|39,42
|Koç Holding
|20,06
|4,21
|-5,02
|Konfrut Gıda
|20,52
|20,35
|21,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|80,40
|7,92
|239,53
|Konya Çimento
|1.157,00
|6,64
|2,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,90
|0,81
|60,13
|Koza Altın
|125,10
|7,29
|29,37
|Koza Madencilik
|15,00
|11,03
|-3,16
|Körfez GMYO
|6,62
|-0,45
|14,14
|Kristal Kola
|2,89
|3,58
|-26,28
|Kron Telekomünikasyon
|59,00
|18,24
|60,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|-11,76
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|9,43
|0,87
|Kütahya Porselen
|53,55
|0,66
|6,14
|Lider Faktoring
|3,38
|1,50
|-0,88
|Link Bilgisayar
|40,74
|4,19
|27,81
|Logo Yazılım
|171,00
|11,18
|36,25
|Lokman Hekim Sağlık
|17,20
|6,63
|59,97
|Lüks Kadife
|78,80
|18,41
|172,66
|Makina Takım
|4,15
|-2,12
|21,70
|Marka Yatırım Holding
|5,77
|3,59
|-10,26
|Marmaris Altınyunus
|233,00
|8,42
|109,72
|Marshall
|277,00
|-2,46
|-9,68
|Martı GMYO
|2,74
|0,00
|-0,36
|Martı Otel
|2,32
|-4,92
|8,92
|Mavi Giyim
|47,68
|-1,41
|-8,66
|Mazhar Zorlu Holding
|37,36
|-6,60
|18,68
|Mega Polietilen
|8,14
|1,62
|6,27
|Menderes Tekstil
|3,05
|1,33
|-1,29
|Merit Turizm
|270,00
|3,85
|222,58
|Merko Gıda
|7,47
|3,03
|-13,54
|Metemtur Otelcilik
|27,96
|-5,16
|26,52
|Metro Holding
|2,26
|6,60
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|7,17
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|8,33
|-5,15
|Migros Ticaret
|38,28
|9,56
|-10,56
|Milpa
|5,04
|9,09
|9,57
|Mistral GMYO
|4,95
|0,20
|5,10
|MLP Sağlık
|21,26
|2,21
|7,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|2,48
|34,78
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|1,71
|-13,68
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,28
|0,68
|15,82
|Naturelgaz Sanayi
|10,28
|Net Holding
|4,49
|-12,82
|30,90
|Netaş Telekom.
|28,46
|-0,49
|1,35
|Niğbaş Niğde Beton
|20,94
|15,24
|-59,73
|Nuh Çimento
|59,90
|6,62
|24,72
|Nurol GMYO
|16,15
|2,87
|121,54
|Odaş Elektrik
|3,51
|2,63
|-10,00
|Olmuksan-IP
|7,35
|-3,42
|-37,97
|Orge Enerji Elektrik
|12,88
|18,60
|74,53
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|39,84
|93,61
|Osmanlı Menkul
|38,36
|18,54
|23,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|4,04
|2,77
|Otokar
|367,40
|1,74
|20,74
|Oyak Çimento
|7,17
|1,85
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|9,00
|-1,64
|29,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,26
|2,90
|-9,55
|Özak GMYO
|5,13
|-0,58
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|8,34
|15,99
|27,33
|Özderici GMYO
|1,97
|1,03
|-11,26
|Özerden Plastik
|8,86
|-1,56
|-1,56
|Pamukova Elektrik
|31,48
|2,88
|47,65
|Panora GMYO
|7,32
|14,55
|19,85
|Papilon Savunma
|19,88
|2,79
|-12,65
|Park Elek.Madencilik
|5,91
|15,88
|10,06
|Parsan
|34,00
|4,87
|39,92
|Pegasus
|73,75
|-1,54
|-1,14
|Peker GMYO
|1,97
|-2,96
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,09
|2,00
|-19,01
|Pera GMYO
|1,89
|-3,08
|7,89
|Pergamon Dış Ticaret
|26,28
|0,46
|37,69
|Petkim
|5,99
|10,11
|20,28
|Petrokent Turizm
|2.796,50
|0,77
|208,53
|Pınar Et ve Un
|23,50
|9,40
|0,95
|Pınar Su
|8,04
|9,09
|8,21
|Pınar Süt
|21,96
|5,58
|-4,85
|Plastikkart
|15,11
|-0,59
|4,57
|Polisan Holding
|3,28
|2,50
|-15,03
|Politeknik Metal
|358,00
|11,88
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|5,82
|17,81
|6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,50
|-4,27
|-7,02
|QNB Finansbank
|56,95
|-1,64
|-19,05
|Ral Yatırım Holding
|3,89
|0,78
|-12,39
|Ray Sigorta
|14,16
|13,28
|-8,35
|Reysaş GMYO
|4,78
|1,49
|-12,29
|Reysaş Lojistik
|6,97
|3,11
|-24,57
|Rhea Girişim
|3,00
|-5,66
|-19,35
|Rodrigo Tekstil
|23,00
|14,43
|67,76
|Royal Halı
|3,62
|3,43
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|30,54
|32,44
|0,86
|Sabancı Holding
|9,24
|6,33
|-19,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,64
|1,62
|-2,21
|Sanel Mühendislik
|4,61
|-23,04
|34,80
|Sanifoam Sünger
|18,88
|9,01
|38,82
|Sanko Pazarlama
|13,10
|2,02
|39,51
|Saray Matbaacılık
|5,85
|7,14
|-33,30
|Sarkuysan
|13,22
|4,34
|49,55
|Sasa Polyester
|46,90
|5,77
|131,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,86
|26,13
|274,38
|Sekuro Plastik
|30,00
|-7,98
|114,90
|Selçuk Ecza Deposu
|10,66
|1,52
|-21,90
|Selçuk Gıda
|4,45
|-12,23
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|35,00
|-2,89
|33,28
|Serve Film Prodüksiyon
|17,30
|4,85
|8,13
|Servet GMYO
|97,95
|-2,05
|24,94
|Seyitler Kimya
|33,80
|-3,48
|34,71
|Silverline Endüstri
|6,21
|2,14
|-27,79
|Sinpaş GMYO
|4,27
|1,91
|2,15
|Smartiks Yazılım
|7,15
|-0,28
|-19,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,54
|-5,42
|42,54
|Söktaş
|4,40
|5,77
|-13,56
|Sönmez Filament
|59,80
|-8,14
|-14,81
|Sönmez Pamuklu
|21,24
|-3,45
|-11,50
|Sumaş Suni Tahta
|79,80
|1,01
|55,71
|Şeker Fin. Kir.
|10,29
|5,54
|60,78
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|-19,87
|Şişe Cam
|7,39
|0,00
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,58
|6,34
|-0,32
|T. Halk Bankası
|4,43
|-0,45
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,74
|-2,76
|-13,91
|T.S.K.B.
|1,38
|1,19
|-20,98
|T.Tuborg
|19,00
|2,70
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|10,64
|146,91
|Tat Gıda
|9,62
|2,01
|-16,79
|TAV Havalimanları
|21,06
|-5,31
|-1,13
|Taze Kuru Gıda
|228,70
|-4,43
|5,73
|Tek-Art Turizm
|1,84
|3,37
|-8,91
|Tekfen Holding
|15,13
|2,86
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,40
|1,28
|4,85
|Temapol Polimer Plastik
|17,35
|-2,86
|50,87
|TGS Dış Ticaret
|17,35
|-3,07
|36,51
|Tofaş Oto. Fab.
|33,88
|8,24
|9,60
|Torunlar GMYO
|3,34
|3,73
|-14,36
|Trabzon Liman
|32,48
|10,78
|1,12
|Trabzonspor Sportif
|2,22
|4,23
|-9,02
|Trend GMYO
|7,05
|0,28
|-43,91
|TSKB GMYO
|5,86
|-0,68
|1,91
|Tuğçelik
|7,84
|7,40
|-2,97
|Tukaş
|8,13
|5,17
|-16,10
|Turcas Petrol
|4,59
|2,46
|-5,36
|Turkcell
|15,13
|2,37
|-6,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,98
|-2,36
|70,43
|Tüpraş
|92,10
|-1,60
|-14,72
|Türk Hava Yolları
|12,91
|1,97
|0,00
|Türk İlaç Serum
|73,00
|59,32
|Türk Prysmian Kablo
|12,40
|4,47
|2,48
|Türk Telekom
|6,83
|3,61
|-17,86
|Türk Traktör
|211,10
|1,15
|23,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|0,54
|16,03
|Türkiye Sigorta
|6,63
|9,23
|0,45
|Ufuk Yatırım
|20,28
|-3,98
|51,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,80
|8,61
|36,79
|Ulusoy Elektrik
|56,90
|5,57
|10,81
|Ulusoy Un Sanayi
|16,58
|1,10
|44,17
|Umpaş Holding
|1,65
|-31,82
|-36,78
|Uşak Seramik
|2,36
|2,16
|0,85
|Utopya Turizm
|33,22
|-20,53
|-14,38
|Uzertaş Boya
|47,78
|-16,18
|-15,58
|Ülker Bisküvi
|21,90
|3,30
|-5,36
|Vakıf Fin. Kir.
|27,00
|-3,64
|533,80
|Vakıf GMYO
|3,19
|2,90
|-11,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,89
|0,38
|7,20
|Vakıflar Bankası
|3,63
|3,12
|-22,93
|Vakko Tekstil
|15,20
|1,27
|133,13
|Vanet Gıda
|7,62
|19,81
|-1,42
|Verusa Holding
|61,45
|6,50
|36,25
|Verusaturk Girisim
|25,50
|-8,60
|94,95
|Vestel
|36,80
|0,55
|74,74
|Vestel Beyaz Eşya
|62,55
|14,14
|53,01
|Viking Kağıt
|7,24
|-1,90
|-19,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,67
|-5,79
|49,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|5,11
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|106,50
|1,14
|47,10
|Yataş
|15,15
|0,33
|4,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,10
|6,22
|-6,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,20
|-9,27
|13,87
|Yeşil GMYO
|1,33
|-0,75
|-3,62
|Yeşil Yapı
|1,80
|-8,63
|-2,17
|Yeşil Yatırım Holding
|103,80
|-20,15
|8,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,00
|0,01
|2,56
|Yonga Mobilya
|27,18
|0,67
|-9,23
|Yükselen Çelik
|4,86
|2,10
|-7,11
|Yünsa
|15,03
|4,77
|8,20
|Zorlu Enerji
|2,30
|-1,29
|-16,97
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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