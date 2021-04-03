Yatırımcı rehberi (9)
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Yatırımcı rehberi (9)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,72-7,4122,96İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72-7,4122,96
İş Bankası (B)42.250,00-0,334,32
İş Bankası (C)4,996,25-26,54
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,370,90-12,69
İş Girişim20,543,328,39
İş GMYO1,991,53-21,65
İş Y. Men. Değ.17,0511,432,73
İş Yat. Ort.3,24-3,11-3,66
İşbir Holding8.850,0014,94222,99
Işık Plastik Sanayi43,70-4,59

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,36-18,0719,30
İttifak Holding2,755,7723,32
İz Hayvancılık Tarım20,10-6,6011,67
İzmir Demir Çelik2,60-1,14-21,44
İzmir Fırça11,8121,38112,41
Jantsa Jant Sanayi827,0043,50149,32
Kafein Yazılım26,941,5826,01
Kaplamin30,282,37-10,41
Kardemir (A)6,1411,233,19
Kardemir (B)6,1511,0116,70
Kardemir (D)7,209,2624,57
Karel Elektronik29,46-1,8727,75
Karsan Otomotiv4,168,6228,00
Karsu Tekstil19,8824,25132,51
Kartonsan69,95-0,08-26,12
Katmerciler Ekipman3,71-1,5920,45
Kent Gıda347,00-1,84-2,42
Kerevitaş Gıda5,863,53-10,94
Kervan Gıda18,006,5136,16
Kervansaray Yat. Holding0,760,00-39,68
Kiler GMYO2,202,80-12,35
Klimasan Klima23,6613,2139,42
Koç Holding20,064,21-5,02
Konfrut Gıda20,5220,3521,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji80,407,92239,53
Konya Çimento1.157,006,642,39
Kordsa Teknik Tekstil24,900,8160,13
Koza Altın125,107,2929,37
Koza Madencilik15,0011,03-3,16
Körfez GMYO6,62-0,4514,14
Kristal Kola2,893,58-26,28
Kron Telekomünikasyon59,0018,2460,15
Kuştur Kuşadası Turizm300,00-11,7690,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,329,430,87
Kütahya Porselen53,550,666,14
Lider Faktoring3,381,50-0,88
Link Bilgisayar40,744,1927,81
Logo Yazılım171,0011,1836,25
Lokman Hekim Sağlık17,206,6359,97
Lüks Kadife78,8018,41172,66
Makina Takım4,15-2,1221,70
Marka Yatırım Holding5,773,59-10,26
Marmaris Altınyunus233,008,42109,72
Marshall277,00-2,46-9,68
Martı GMYO2,740,00-0,36
Martı Otel2,32-4,928,92
Mavi Giyim47,68-1,41-8,66
Mazhar Zorlu Holding37,36-6,6018,68
Mega Polietilen8,141,626,27
Menderes Tekstil3,051,33-1,29
Merit Turizm270,003,85222,58
Merko Gıda7,473,03-13,54
Metemtur Otelcilik27,96-5,1626,52
Metro Holding2,266,608,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,697,17-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,218,33-5,15
Migros Ticaret38,289,56-10,56
Milpa5,049,099,57
Mistral GMYO4,950,205,10
MLP Sağlık21,262,217,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,202,4834,78
Mondi Tire Kutsan6,561,71-13,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,280,6815,82
Naturelgaz Sanayi10,28

Net Holding4,49-12,8230,90
Netaş Telekom.28,46-0,491,35
Niğbaş Niğde Beton20,9415,24-59,73
Nuh Çimento59,906,6224,72
Nurol GMYO16,152,87121,54
Odaş Elektrik3,512,63-10,00
Olmuksan-IP7,35-3,42-37,97
Orge Enerji Elektrik12,8818,6074,53
Orma Orman Mahsulleri28,5039,8493,61
Osmanlı Menkul38,3618,5423,98
Ostim Endüstriyel Yat2,834,042,77
Otokar367,401,7420,74
Oyak Çimento7,171,85-18,34
Oyak Yat. Ort.9,00-1,6429,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,262,90-9,55
Özak GMYO5,13-0,580,59
Özbal Çelik Boru8,3415,9927,33
Özderici GMYO1,971,03-11,26
Özerden Plastik8,86-1,56-1,56
Pamukova Elektrik31,482,8847,65
Panora GMYO7,3214,5519,85
Papilon Savunma19,882,79-12,65
Park Elek.Madencilik5,9115,8810,06
Parsan34,004,8739,92
Pegasus73,75-1,54-1,14
Peker GMYO1,97-2,96-24,52
Penguen Gıda4,092,00-19,01
Pera GMYO1,89-3,087,89
Pergamon Dış Ticaret26,280,4637,69
Petkim5,9910,1120,28
Petrokent Turizm2.796,500,77208,53
Pınar Et ve Un23,509,400,95
Pınar Su8,049,098,21
Pınar Süt21,965,58-4,85
Plastikkart15,11-0,594,57
Polisan Holding3,282,50-15,03
Politeknik Metal358,0011,88-11,76
Prizma Press Matbaacılık5,8217,816,20
QNB Finans Fin. Kir.116,50-4,27-7,02
QNB Finansbank56,95-1,64-19,05
Ral Yatırım Holding3,890,78-12,39
Ray Sigorta14,1613,28-8,35
Reysaş GMYO4,781,49-12,29
Reysaş Lojistik6,973,11-24,57
Rhea Girişim3,00-5,66-19,35
Rodrigo Tekstil23,0014,4367,76
Royal Halı3,623,435,23
RTA Laboratuvarları30,5432,440,86
Sabancı Holding9,246,33-19,37
Safkar Ege Soğutmacılık10,641,62-2,21
Sanel Mühendislik4,61-23,0434,80
Sanifoam Sünger18,889,0138,82
Sanko Pazarlama13,102,0239,51
Saray Matbaacılık5,857,14-33,30
Sarkuysan13,224,3449,55
Sasa Polyester46,905,77131,95
Say Yenilenebilir Enerji31,8626,13274,38
Sekuro Plastik30,00-7,98114,90
Selçuk Ecza Deposu10,661,52-21,90
Selçuk Gıda4,45-12,23-10,64
Senkron Güvenlik35,00-2,8933,28
Serve Film Prodüksiyon17,304,858,13
Servet GMYO97,95-2,0524,94
Seyitler Kimya33,80-3,4834,71
Silverline Endüstri6,212,14-27,79
Sinpaş GMYO4,271,912,15
Smartiks Yazılım7,15-0,28-19,30
Sodaş Sodyum Sanayii37,54-5,4242,54
Söktaş4,405,77-13,56
Sönmez Filament59,80-8,14-14,81
Sönmez Pamuklu21,24-3,45-11,50
Sumaş Suni Tahta79,801,0155,71
Şeker Fin. Kir.10,295,5460,78
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam7,390,001,09
Şok Marketler Ticaret12,586,34-0,32
T. Halk Bankası4,43-0,45-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,74-2,76-13,91
T.S.K.B.1,381,19-20,98
T.Tuborg19,002,705,15
Taç Tarım Ürünleri26,0010,64146,91
Tat Gıda9,622,01-16,79
TAV Havalimanları21,06-5,31-1,13
Taze Kuru Gıda228,70-4,435,73
Tek-Art Turizm1,843,37-8,91
Tekfen Holding15,132,86-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,401,284,85
Temapol Polimer Plastik17,35-2,8650,87
TGS Dış Ticaret17,35-3,0736,51
Tofaş Oto. Fab.33,888,249,60
Torunlar GMYO3,343,73-14,36
Trabzon Liman32,4810,781,12
Trabzonspor Sportif2,224,23-9,02
Trend GMYO7,050,28-43,91
TSKB GMYO5,86-0,681,91
Tuğçelik7,847,40-2,97
Tukaş8,135,17-16,10
Turcas Petrol4,592,46-5,36
Turkcell15,132,37-6,02
Tümosan Motor ve Traktör23,98-2,3670,43
Tüpraş92,10-1,60-14,72
Türk Hava Yolları12,911,970,00
Türk İlaç Serum73,0059,32

Türk Prysmian Kablo12,404,472,48
Türk Telekom6,833,61-17,86
Türk Traktör211,101,1523,91
Türker Proje Gayrimenkul131,000,5416,03
Türkiye Sigorta6,639,230,45
Ufuk Yatırım20,28-3,9851,34
Ulaşlar Turizm Yat.5,808,6136,79
Ulusoy Elektrik56,905,5710,81
Ulusoy Un Sanayi16,581,1044,17
Umpaş Holding1,65-31,82-36,78
Uşak Seramik2,362,160,85
Utopya Turizm33,22-20,53-14,38
Uzertaş Boya47,78-16,18-15,58
Ülker Bisküvi21,903,30-5,36
Vakıf Fin. Kir.27,00-3,64533,80
Vakıf GMYO3,192,90-11,88
Vakıf Yat. Ort.7,890,387,20
Vakıflar Bankası3,633,12-22,93
Vakko Tekstil15,201,27133,13
Vanet Gıda7,6219,81-1,42
Verusa Holding61,456,5036,25
Verusaturk Girisim25,50-8,6094,95
Vestel36,800,5574,74
Vestel Beyaz Eşya62,5514,1453,01
Viking Kağıt7,24-1,90-19,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,67-5,7949,89
Yapı ve Kredi Bank.2,245,11-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.106,501,1447,10
Yataş15,150,334,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,106,22-6,82
Yeni Gimat GMYO13,20-9,2713,87
Yeşil GMYO1,33-0,75-3,62
Yeşil Yapı1,80-8,63-2,17
Yeşil Yatırım Holding103,80-20,158,86
Yibitaş İnşaat Malzeme16.000,000,012,56
Yonga Mobilya27,180,67-9,23
Yükselen Çelik4,862,10-7,11
Yünsa15,034,778,20
Zorlu Enerji2,30-1,29-16,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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