Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.391,10 -1,39 4,67 İş Bankası (C) 4,84 -15,53 -30,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 -10,70 -13,47 İş Girişim 19,88 3,38 4,91 İş GMYO 1,96 -5,77 -22,83 İş Y. Men. Değ. 16,28 -5,90 -7,81 İş Yat. Ort. 3,50 0,00 -0,57 İşbir Holding 7.700,00 -3,75 181,02 Işık Plastik Sanayi 45,80 9,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,66 -10,75 45,61 İttifak Holding 2,60 -1,52 16,59 İz Hayvancılık Tarım 21,52 -20,30 19,56 İzmir Demir Çelik 2,63 5,20 -20,53 İzmir Fırça 9,73 31,49 75,00 Jantsa Jant Sanayi 576,30 -1,47 73,74 Kafein Yazılım 26,52 -8,99 24,04 Kaplamin 29,58 -0,40 -12,49 Kardemir (A) 5,52 -7,85 -7,23 Kardemir (B) 5,54 -6,58 5,12 Kardemir (D) 6,59 -10,10 14,01 Karel Elektronik 30,02 -11,45 30,18 Karsan Otomotiv 3,83 -6,59 17,85 Karsu Tekstil 16,00 13,07 87,13 Kartonsan 70,65 -1,19 -26,06 Katmerciler Ekipman 3,77 -8,05 22,40 Kent Gıda 353,50 3,21 -0,59 Kerevitaş Gıda 5,66 -4,39 -13,98 Kervan Gıda 16,90 -2,20 27,84 Kervansaray Yat. Holding 0,76 -7,32 -39,68 Kiler GMYO 2,14 -6,96 -14,74 Klimasan Klima 20,90 -9,99 23,16 Koç Holding 19,25 -16,09 -8,85 Konfrut Gıda 17,05 -5,80 0,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,50 -13,87 214,61 Konya Çimento 1.085,00 -8,13 -3,98 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 0,24 58,84 Koza Altın 116,60 -4,43 20,58 Koza Madencilik 13,51 -7,21 -12,78 Körfez GMYO 6,65 -7,38 14,66 Kristal Kola 2,79 -5,10 -28,83 Kron Telekomünikasyon 49,90 -5,67 35,45 Kuştur Kuşadası Turizm 340,00 20,78 116,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 -5,36 -7,83 Kütahya Porselen 53,20 2,01 5,45 Lider Faktoring 3,33 -12,14 -2,35 Link Bilgisayar 39,10 -7,57 22,67 Logo Yazılım 153,80 -9,74 22,55 Lokman Hekim Sağlık 16,13 -11,71 50,01 Lüks Kadife 66,55 -18,59 130,28 Makina Takım 4,24 -3,42 24,34 Marka Yatırım Holding 5,57 6,91 -13,37 Marmaris Altınyunus 214,90 -12,64 93,43 Marshall 284,00 -3,99 -7,40 Martı GMYO 2,74 1,11 -0,36 Martı Otel 2,44 -1,61 14,55 Mavi Giyim 48,36 -16,19 -7,36 Mazhar Zorlu Holding 40,00 -0,10 27,06 Mega Polietilen 8,01 -0,50 4,57 Menderes Tekstil 3,01 -11,47 -2,59 Merit Turizm 260,00 -8,77 210,63 Merko Gıda 7,25 -1,76 -16,09 Metemtur Otelcilik 29,48 -9,01 33,39 Metro Holding 2,12 0,47 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 -10,04 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 -7,27 -12,45 Migros Ticaret 34,94 -10,09 -18,36 Milpa 4,62 -9,41 0,43 Mistral GMYO 4,94 -0,20 4,88 MLP Sağlık 20,80 -13,33 4,68 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 5,22 31,52 Mondi Tire Kutsan 6,45 -10,91 -15,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,00 -6,82 15,04 Net Holding 5,15 -11,05 50,15 Netaş Telekom. 28,60 -7,50 1,85 Niğbaş Niğde Beton 18,17 -13,39 -65,06 Nuh Çimento 57,60 -8,21 16,98 Nurol GMYO 15,70 -10,39 115,36 Odaş Elektrik 3,42 -9,04 -12,31 Olmuksan-IP 7,61 -2,19 -35,78 Orge Enerji Elektrik 10,86 1,21 47,15 Orma Orman Mahsulleri 20,38 8,98 38,45 Osmanlı Menkul 32,36 -5,98 4,59 Ostim Endüstriyel Yat 2,72 -1,81 -1,23 Otokar 361,10 -3,88 18,67 Oyak Çimento 7,04 -7,25 -19,82 Oyak Yat. Ort. 9,15 0,55 31,65 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 -5,48 -12,10 Özak GMYO 5,16 -2,46 1,18 Özbal Çelik Boru 7,19 -5,39 9,77 Özderici GMYO 1,95 -6,70 -12,16 Özerden Plastik 9,00 -10,00 0,00 Pamukova Elektrik 30,60 2,00 43,53 Panora GMYO 6,39 -4,20 4,62 Papilon Savunma 19,34 -9,88 -15,03 Park Elek.Madencilik 5,10 -10,68 -5,03 Parsan 32,42 -7,95 33,42 Pegasus 74,90 -8,10 0,40 Peker GMYO 2,03 -6,02 -22,22 Penguen Gıda 4,01 -3,37 -20,59 Pera GMYO 1,95 -3,94 11,32 Pergamon Dış Ticaret 26,16 -2,75 37,07 Petkim 5,44 -10,08 9,24 Petrokent Turizm 2.775,10 15,60 206,17 Pınar Et ve Un 21,48 -5,21 -7,73 Pınar Su 7,37 -4,04 -0,81 Pınar Süt 20,80 -8,37 -9,88 Plastikkart 15,20 -11,83 5,19 Polisan Holding 3,20 -9,60 -17,10 Politeknik Metal 320,00 -1,23 -21,13 Prizma Press Matbaacılık 4,94 -0,20 -9,85 QNB Finans Fin. Kir. 121,70 -1,70 -2,87 QNB Finansbank 57,90 -4,61 -17,70 Ral Yatırım Holding 3,86 -3,50 -13,06 Ray Sigorta 12,50 -10,01 -19,09 Reysaş GMYO 4,71 -11,96 -13,58 Reysaş Lojistik 6,76 -9,87 -26,84 Rhea Girişim 3,18 -5,92 -14,52 Rodrigo Tekstil 20,10 0,00 46,61 Royal Halı 3,50 -3,05 1,74 RTA Laboratuvarları 23,06 11,40 -23,84 Sabancı Holding 8,69 -13,01 -24,17 Safkar Ege Soğutmacılık 10,47 -10,05 -3,77 Sanel Mühendislik 5,99 0,34 75,15 Sanifoam Sünger 17,32 -7,58 27,35 Sanko Pazarlama 12,84 -3,39 36,74 Saray Matbaacılık 5,46 -9,00 -37,74 Sarkuysan 12,67 -3,65 43,33 Sasa Polyester 44,34 2,35 119,29 Say Yenilenebilir Enerji 25,26 27,77 196,83 Sekuro Plastik 32,60 4,15 133,52 Selçuk Ecza Deposu 10,50 -4,55 -23,08 Selçuk Gıda 5,07 11,92 1,81 Senkron Güvenlik 36,04 -7,59 37,24 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -7,04 3,13 Servet GMYO 100,00 -7,41 27,55 Seyitler Kimya 35,02 1,21 39,57 Silverline Endüstri 6,08 -7,03 -29,30 Sinpaş GMYO 4,19 -11,79 0,24 Smartiks Yazılım 7,17 -8,19 -19,07 Sodaş Sodyum Sanayii 40,20 -7,59 50,71 Söktaş 4,16 -21,80 -18,27 Sönmez Filament 65,10 -9,71 -7,26 Sönmez Pamuklu 22,00 -9,61 -8,33 Sumaş Suni Tahta 79,00 14,49 54,15 Şeker Fin. Kir. 9,75 -13,18 52,34 Şekerbank 1,19 -8,46 -21,19 Şişe Cam 7,39 -4,03 1,09 Şok Marketler Ticaret 11,83 -13,59 -6,26 T. Halk Bankası 4,45 -14,26 -19,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,50 -3,78 -11,46 T.S.K.B. 1,39 -14,72 -21,91 T.Tuborg 18,50 -8,78 2,38 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -5,24 123,17 Tat Gıda 9,43 -4,98 -18,44 TAV Havalimanları 22,24 -7,33 4,41 Taze Kuru Gıda 239,30 -5,23 10,63 Tek-Art Turizm 1,78 -5,32 -11,88 Tekfen Holding 14,71 -9,14 -10,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,23 -6,37 3,52 Temapol Polimer Plastik 17,86 -12,96 55,30 TGS Dış Ticaret 17,90 -1,76 40,83 Tofaş Oto. Fab. 31,30 -7,17 1,26 Torunlar GMYO 3,22 -15,04 -17,44 Trabzon Liman 29,32 -8,32 -8,72 Trabzonspor Sportif 2,13 -4,48 -12,70 Trend GMYO 7,03 -7,01 -44,07 TSKB GMYO 5,90 -4,22 2,61 Tuğçelik 7,30 -2,14 -9,65 Tukaş 7,73 -6,53 -20,23 Turcas Petrol 4,48 -9,86 -7,63 Turkcell 14,78 -6,75 -8,20 Tümosan Motor ve Traktör 24,56 6,41 74,56 Tüpraş 93,60 -6,96 -13,33 Türk Hava Yolları 12,66 -8,19 -1,94 Türk İlaç Serum 45,82 60,88 Türk Prysmian Kablo 11,87 -6,39 -1,90 Türk Telekom 6,77 -11,73 -20,73 Türk Traktör 208,70 -7,29 22,50 Türker Proje Gayrimenkul 130,30 -5,10 15,41 Türkiye Sigorta 6,07 -7,47 -8,03 Ufuk Yatırım 21,12 -6,88 57,61 Ulaşlar Turizm Yat. 5,34 -7,93 25,94 Ulusoy Elektrik 53,90 -6,18 4,97 Ulusoy Un Sanayi 16,40 -3,42 42,61 Umpaş Holding 2,42 32,97 -7,28 Uşak Seramik 2,31 -5,33 -1,28 Utopya Turizm 41,80 1,95 7,73 Uzertaş Boya 57,00 0,53 0,71 Ülker Bisküvi 21,20 -13,96 -8,38 Vakıf Fin. Kir. 28,02 -3,65 557,75 Vakıf GMYO 3,10 -7,19 -14,36 Vakıf Yat. Ort. 7,86 -12,67 6,79 Vakıflar Bankası 3,52 -13,51 -25,27 Vakko Tekstil 15,01 -8,75 130,21 Vanet Gıda 6,36 -7,42 -17,72 Verusa Holding 57,70 -10,40 27,94 Verusaturk Girisim 27,90 -4,32 113,30 Vestel 36,60 15,68 73,79 Vestel Beyaz Eşya 54,80 -0,90 34,05 Viking Kağıt 7,38 -5,38 -18,00 Yapı Kredi Koray GMYO 7,08 1,43 59,10 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -17,36 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 105,30 -3,39 45,44 Yataş 15,10 -13,17 4,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,86 -7,43 -12,27 Yeni Gimat GMYO 15,60 2,90 25,50 Yeşil GMYO 1,34 -4,29 -2,90 Yeşil Yapı 1,97 -4,37 7,07 Yeşil Yatırım Holding 130,00 23,46 36,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.999,10 -2,74 2,56 Yonga Mobilya 27,00 -7,85 -9,83 Yükselen Çelik 4,76 -5,93 -9,02 Yünsa 15,14 -12,23 3,27 Zorlu Enerji 2,33 -3,72 -15,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt