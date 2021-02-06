Yatırımcı rehberi (9)
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Yatırımcı rehberi (9)

06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,004,5513,12İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,004,5513,12
İş Bankası (B)46.251,0019,3614,20
İş Bankası (C)6,383,91-8,86
İş Bankası (Kur.)422.000,009,9011,05
İş Fin.Kir.4,1510,677,51
İş Girişim28,0020,3847,76
İş GMYO2,637,793,54
İş Y. Men. Değ.18,826,336,57
İş Yat. Ort.4,339,6223,01
İşbir Holding4.800,007,8775,18
Işık Plastik Sanayi31,3260,78

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,4810,4529,82
İttifak Holding2,6712,6619,73
İz Hayvancılık Tarım27,4014,1752,22
İzmir Demir Çelik12,874,1319,50
İzmir Fırça6,66-7,2419,78
Jantsa Jant Sanayi502,100,6251,37
Kafein Yazılım25,5618,6619,55
Kaplamin31,74-12,51-6,09
Kardemir (A)5,851,74-1,68
Kardemir (B)5,892,7911,76
Kardemir (D)6,943,7420,07
Karel Elektronik27,126,7717,61
Karsan Otomotiv5,09-2,3056,62
Karsu Tekstil11,456,5133,92
Kartonsan85,9012,73-10,10
Katmerciler Ekipman5,0015,2162,34
Kent Gıda326,00-2,45-8,32
Kerevitaş Gıda6,746,652,43
Kervan Gıda15,633,4418,23
Kervansaray Yat. Holding1,17-4,88-7,14
Kiler GMYO2,7412,309,16
Klimasan Klima18,825,3810,90
Koç Holding21,265,250,66
Konfrut Gıda19,0513,9412,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,9022,70203,63
Konya Çimento1.551,60-5,8737,31
Kordsa Teknik Tekstil23,409,3550,48
Koza Altın127,4010,4031,75
Koza Madencilik16,084,083,81
Körfez GMYO5,903,151,72
Kristal Kola4,202,197,14
Kron Telekomünikasyon63,208,0371,55
Kuştur Kuşadası Turizm202,00-6,0528,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,504,608,70
Kütahya Porselen48,502,58-3,87
Lider Faktoring3,79-0,2611,14
Link Bilgisayar30,869,43-3,18
Logo Yazılım140,000,7211,55
Lokman Hekim Sağlık15,913,3147,97
Lüks Kadife47,3810,7063,94
Makina Takım3,473,581,76
Marka Yatırım Holding6,95-4,668,09
Marmaris Altınyunus250,50-10,60125,47
Marshall332,20-2,298,31
Martı GMYO2,861,064,00
Martı Otel2,251,815,63
Mavi Giyim54,152,173,74
Mazhar Zorlu Holding35,32-4,5412,20
Mega Polietilen9,95-8,2129,90
Menderes Tekstil3,44-3,9111,33
Merit Turizm150,007,1479,21
Merko Gıda8,4812,62-1,85
Metemtur Otelcilik26,5011,8119,91
Metro Holding2,220,916,73
Metro Petrol ve Tesisleri3,074,426,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,453,385,15
Migros Ticaret46,124,497,76
Milpa6,3218,5737,39
Mistral GMYO5,18-2,639,98
MLP Sağlık23,944,5420,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,794,6247,61
Mondi Tire Kutsan8,228,168,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,209,7218,41
Net Holding4,023,6117,20
Netaş Telekom.31,948,2713,75
Niğbaş Niğde Beton33,96-21,43-34,69
Nuh Çimento50,301,452,15
Nurol GMYO12,1627,2066,80
Odaş Elektrik4,138,975,90
Olmuksan-IP9,7019,02-18,14
Orge Enerji Elektrik10,6130,0243,77
Orma Orman Mahsulleri23,4033,8758,97
Osmanlı Menkul35,20-0,1113,77
Ostim Endüstriyel Yat4,178,592,21
Otokar401,802,5026,19
Oyak Çimento8,675,35-1,25
Oyak Yat. Ort.10,8611,6156,26
Oylum Sınai Yatırımlar5,255,0011,46
Özak GMYO5,337,034,51
Özbal Çelik Boru8,834,1334,81
Özderici GMYO2,478,3311,26
Özerden Plastik12,63-0,5540,33
Pamukova Elektrik22,16-9,553,94
Panora GMYO7,053,2213,89
Papilon Savunma23,703,044,13
Park Elek.Madencilik6,103,5713,59
Parsan29,142,5319,92
Pegasus73,504,11-1,47
Peker GMYO2,466,03-5,75
Penguen Gıda5,199,962,77
Pera GMYO2,4021,2137,01
Pergamon Dış Ticaret33,101,1673,43
Petkim5,142,803,21
Petrokent Turizm1.870,0022,66106,31
Pınar Et ve Un24,443,564,98
Pınar Su8,802,4418,44
Pınar Süt26,724,4615,77
Plastikkart18,252,9326,30
Polisan Holding4,134,566,99
Politeknik Metal394,302,31-3,36
Prizma Press Matbaacılık6,117,1911,50
QNB Finans Fin. Kir.133,40-1,196,46
QNB Finansbank67,80-0,29-3,62
Ral Yatırım Holding4,613,363,83
Ray Sigorta16,601,287,44
Reysaş GMYO5,747,895,32
Reysaş Lojistik8,743,55-5,41
Rhea Girişim3,787,391,61
Rodrigo Tekstil21,1231,3454,05
Royal Halı3,7812,849,88
RTA Laboratuvarları27,14-0,95-10,37
Sabancı Holding11,196,27-2,36
Safkar Ege Soğutmacılık12,5114,1414,98
Sanel Mühendislik4,374,0527,78
Sanifoam Sünger22,5618,7465,88
Sanko Pazarlama9,882,075,22
Saray Matbaacılık8,47-18,32-3,42
Sarkuysan10,085,7714,03
Sasa Polyester27,808,5937,49
Say Yenilenebilir Enerji10,657,0425,15
Sekuro Plastik34,226,27145,13
Selçuk Ecza Deposu13,646,65-0,07
Selçuk Gıda4,838,78-3,01
Senkron Güvenlik29,5811,7112,64
Serve Film Prodüksiyon21,0644,7431,62
Servet GMYO117,00-0,8549,23
Seyitler Kimya41,0214,9063,49
Silverline Endüstri7,120,99-17,21
Sinpaş GMYO4,80-5,7014,83
Smartiks Yazılım8,954,561,02
Sodaş Sodyum Sanayii37,003,9338,71
Sok Marketler Ticaret14,489,2014,74
Söktaş5,9920,7717,68
Sönmez Filament80,909,6915,24
Sönmez Pamuklu27,909,8416,25
Sumaş Suni Tahta78,0011,4352,20
Şeker Fin. Kir.8,9736,7440,16
Şekerbank1,460,00-3,31
Şişe Cam7,655,814,65
T. Halk Bankası5,331,33-4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,00-1,52-0,19
T.S.K.B.1,852,213,93
T.Tuborg22,9811,3427,17
Taç Tarım Ürünleri38,3831,62264,48
Tat Gıda11,647,18-1,85
TAV Havalimanları21,801,302,35
Taze Kuru Gıda330,001,5452,57
Tek-Art Turizm2,262,7311,88
Tekfen Holding17,81-1,668,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,436,6928,56
Temapol Polimer Plastik16,06-2,3139,65
TGS Dış Ticaret34,5410,71171,75
Tofaş Oto. Fab.37,182,719,61
Torunlar GMYO3,954,221,28
Trabzon Liman36,064,7012,27
Trabzonspor Sportif2,616,106,97
Trend GMYO9,804,93-22,04
TSKB GMYO6,5120,7813,22
Tuğçelik8,082,020,00
Tukaş9,804,591,14
Turcas Petrol5,401,6911,34
Turkcell16,724,893,85
Tümosan Motor ve Traktör17,304,9122,96
Tüpraş100,701,31-6,76
Türk Hava Yolları12,160,41-5,81
Türk Prysmian Kablo13,4810,3111,40
Türk Telekom8,467,09-0,94
Türk Traktör178,501,36-2,30
Türker Proje Gayrimenkul189,002,1667,40
Türkiye Sigorta7,490,2713,48
Ufuk Yatırım20,90-0,4855,97
Ulaşlar Turizm Yat.4,171,96-1,65
Ulusoy Elektrik48,861,33-4,85
Ulusoy Un Sanayi16,49-7,5243,39
Umpaş Holding2,24-7,82-14,18
Uşak Seramik2,45-0,414,70
Utopya Turizm42,005,008,25
Uzertaş Boya81,0010,5043,11
Ülker Bisküvi22,921,06-0,95
Vakıf Fin. Kir.9,008,30111,27
Vakıf GMYO3,79-0,524,70
Vakıf Yat. Ort.7,801,045,98
Vakıflar Bankası4,391,39-6,79
Vakko Tekstil6,605,261,23
Vanet Gıda8,236,746,47
Verusa Holding61,2012,9235,70
Verusaturk Girisim28,502,30117,89
Vestel27,765,9531,81
Vestel Beyaz Eşya49,943,5722,16
Viking Kağıt8,226,06-8,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,4016,1321,35
Yapı ve Kredi Bank.2,901,75-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.130,0015,6679,56
Yataş15,600,977,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,217,40-4,32
Yeni Gimat GMYO15,579,3425,26
Yeşil GMYO2,016,3545,65
Yeşil Yapı2,481,2234,78
Yeşil Yatırım Holding235,0028,28146,46
Yibitaş İnşaat Malzeme17.449,2015,3511,85
Yonga Mobilya37,481,7625,16
Yükselen Çelik5,324,111,68
Yünsa15,445,395,32
Zorlu Enerji2,893,214,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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