Yatırımcı rehberi (9)
06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:09
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,004,5513,12İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|4,55
|13,12
|İş Bankası (B)
|46.251,00
|19,36
|14,20
|İş Bankası (C)
|6,38
|3,91
|-8,86
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|9,90
|11,05
|İş Fin.Kir.
|4,15
|10,67
|7,51
|İş Girişim
|28,00
|20,38
|47,76
|İş GMYO
|2,63
|7,79
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|18,82
|6,33
|6,57
|İş Yat. Ort.
|4,33
|9,62
|23,01
|İşbir Holding
|4.800,00
|7,87
|75,18
|Işık Plastik Sanayi
|31,32
|60,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,48
|10,45
|29,82
|İttifak Holding
|2,67
|12,66
|19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|27,40
|14,17
|52,22
|İzmir Demir Çelik
|12,87
|4,13
|19,50
|İzmir Fırça
|6,66
|-7,24
|19,78
|Jantsa Jant Sanayi
|502,10
|0,62
|51,37
|Kafein Yazılım
|25,56
|18,66
|19,55
|Kaplamin
|31,74
|-12,51
|-6,09
|Kardemir (A)
|5,85
|1,74
|-1,68
|Kardemir (B)
|5,89
|2,79
|11,76
|Kardemir (D)
|6,94
|3,74
|20,07
|Karel Elektronik
|27,12
|6,77
|17,61
|Karsan Otomotiv
|5,09
|-2,30
|56,62
|Karsu Tekstil
|11,45
|6,51
|33,92
|Kartonsan
|85,90
|12,73
|-10,10
|Katmerciler Ekipman
|5,00
|15,21
|62,34
|Kent Gıda
|326,00
|-2,45
|-8,32
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|6,65
|2,43
|Kervan Gıda
|15,63
|3,44
|18,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,17
|-4,88
|-7,14
|Kiler GMYO
|2,74
|12,30
|9,16
|Klimasan Klima
|18,82
|5,38
|10,90
|Koç Holding
|21,26
|5,25
|0,66
|Konfrut Gıda
|19,05
|13,94
|12,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,90
|22,70
|203,63
|Konya Çimento
|1.551,60
|-5,87
|37,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|9,35
|50,48
|Koza Altın
|127,40
|10,40
|31,75
|Koza Madencilik
|16,08
|4,08
|3,81
|Körfez GMYO
|5,90
|3,15
|1,72
|Kristal Kola
|4,20
|2,19
|7,14
|Kron Telekomünikasyon
|63,20
|8,03
|71,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|-6,05
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|4,60
|8,70
|Kütahya Porselen
|48,50
|2,58
|-3,87
|Lider Faktoring
|3,79
|-0,26
|11,14
|Link Bilgisayar
|30,86
|9,43
|-3,18
|Logo Yazılım
|140,00
|0,72
|11,55
|Lokman Hekim Sağlık
|15,91
|3,31
|47,97
|Lüks Kadife
|47,38
|10,70
|63,94
|Makina Takım
|3,47
|3,58
|1,76
|Marka Yatırım Holding
|6,95
|-4,66
|8,09
|Marmaris Altınyunus
|250,50
|-10,60
|125,47
|Marshall
|332,20
|-2,29
|8,31
|Martı GMYO
|2,86
|1,06
|4,00
|Martı Otel
|2,25
|1,81
|5,63
|Mavi Giyim
|54,15
|2,17
|3,74
|Mazhar Zorlu Holding
|35,32
|-4,54
|12,20
|Mega Polietilen
|9,95
|-8,21
|29,90
|Menderes Tekstil
|3,44
|-3,91
|11,33
|Merit Turizm
|150,00
|7,14
|79,21
|Merko Gıda
|8,48
|12,62
|-1,85
|Metemtur Otelcilik
|26,50
|11,81
|19,91
|Metro Holding
|2,22
|0,91
|6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|4,42
|6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|3,38
|5,15
|Migros Ticaret
|46,12
|4,49
|7,76
|Milpa
|6,32
|18,57
|37,39
|Mistral GMYO
|5,18
|-2,63
|9,98
|MLP Sağlık
|23,94
|4,54
|20,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,79
|4,62
|47,61
|Mondi Tire Kutsan
|8,22
|8,16
|8,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,20
|9,72
|18,41
|Net Holding
|4,02
|3,61
|17,20
|Netaş Telekom.
|31,94
|8,27
|13,75
|Niğbaş Niğde Beton
|33,96
|-21,43
|-34,69
|Nuh Çimento
|50,30
|1,45
|2,15
|Nurol GMYO
|12,16
|27,20
|66,80
|Odaş Elektrik
|4,13
|8,97
|5,90
|Olmuksan-IP
|9,70
|19,02
|-18,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,61
|30,02
|43,77
|Orma Orman Mahsulleri
|23,40
|33,87
|58,97
|Osmanlı Menkul
|35,20
|-0,11
|13,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,17
|8,59
|2,21
|Otokar
|401,80
|2,50
|26,19
|Oyak Çimento
|8,67
|5,35
|-1,25
|Oyak Yat. Ort.
|10,86
|11,61
|56,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|5,00
|11,46
|Özak GMYO
|5,33
|7,03
|4,51
|Özbal Çelik Boru
|8,83
|4,13
|34,81
|Özderici GMYO
|2,47
|8,33
|11,26
|Özerden Plastik
|12,63
|-0,55
|40,33
|Pamukova Elektrik
|22,16
|-9,55
|3,94
|Panora GMYO
|7,05
|3,22
|13,89
|Papilon Savunma
|23,70
|3,04
|4,13
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|3,57
|13,59
|Parsan
|29,14
|2,53
|19,92
|Pegasus
|73,50
|4,11
|-1,47
|Peker GMYO
|2,46
|6,03
|-5,75
|Penguen Gıda
|5,19
|9,96
|2,77
|Pera GMYO
|2,40
|21,21
|37,01
|Pergamon Dış Ticaret
|33,10
|1,16
|73,43
|Petkim
|5,14
|2,80
|3,21
|Petrokent Turizm
|1.870,00
|22,66
|106,31
|Pınar Et ve Un
|24,44
|3,56
|4,98
|Pınar Su
|8,80
|2,44
|18,44
|Pınar Süt
|26,72
|4,46
|15,77
|Plastikkart
|18,25
|2,93
|26,30
|Polisan Holding
|4,13
|4,56
|6,99
|Politeknik Metal
|394,30
|2,31
|-3,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,11
|7,19
|11,50
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,40
|-1,19
|6,46
|QNB Finansbank
|67,80
|-0,29
|-3,62
|Ral Yatırım Holding
|4,61
|3,36
|3,83
|Ray Sigorta
|16,60
|1,28
|7,44
|Reysaş GMYO
|5,74
|7,89
|5,32
|Reysaş Lojistik
|8,74
|3,55
|-5,41
|Rhea Girişim
|3,78
|7,39
|1,61
|Rodrigo Tekstil
|21,12
|31,34
|54,05
|Royal Halı
|3,78
|12,84
|9,88
|RTA Laboratuvarları
|27,14
|-0,95
|-10,37
|Sabancı Holding
|11,19
|6,27
|-2,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,51
|14,14
|14,98
|Sanel Mühendislik
|4,37
|4,05
|27,78
|Sanifoam Sünger
|22,56
|18,74
|65,88
|Sanko Pazarlama
|9,88
|2,07
|5,22
|Saray Matbaacılık
|8,47
|-18,32
|-3,42
|Sarkuysan
|10,08
|5,77
|14,03
|Sasa Polyester
|27,80
|8,59
|37,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,65
|7,04
|25,15
|Sekuro Plastik
|34,22
|6,27
|145,13
|Selçuk Ecza Deposu
|13,64
|6,65
|-0,07
|Selçuk Gıda
|4,83
|8,78
|-3,01
|Senkron Güvenlik
|29,58
|11,71
|12,64
|Serve Film Prodüksiyon
|21,06
|44,74
|31,62
|Servet GMYO
|117,00
|-0,85
|49,23
|Seyitler Kimya
|41,02
|14,90
|63,49
|Silverline Endüstri
|7,12
|0,99
|-17,21
|Sinpaş GMYO
|4,80
|-5,70
|14,83
|Smartiks Yazılım
|8,95
|4,56
|1,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,00
|3,93
|38,71
|Sok Marketler Ticaret
|14,48
|9,20
|14,74
|Söktaş
|5,99
|20,77
|17,68
|Sönmez Filament
|80,90
|9,69
|15,24
|Sönmez Pamuklu
|27,90
|9,84
|16,25
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|11,43
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|8,97
|36,74
|40,16
|Şekerbank
|1,46
|0,00
|-3,31
|Şişe Cam
|7,65
|5,81
|4,65
|T. Halk Bankası
|5,33
|1,33
|-4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|-1,52
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,85
|2,21
|3,93
|T.Tuborg
|22,98
|11,34
|27,17
|Taç Tarım Ürünleri
|38,38
|31,62
|264,48
|Tat Gıda
|11,64
|7,18
|-1,85
|TAV Havalimanları
|21,80
|1,30
|2,35
|Taze Kuru Gıda
|330,00
|1,54
|52,57
|Tek-Art Turizm
|2,26
|2,73
|11,88
|Tekfen Holding
|17,81
|-1,66
|8,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,43
|6,69
|28,56
|Temapol Polimer Plastik
|16,06
|-2,31
|39,65
|TGS Dış Ticaret
|34,54
|10,71
|171,75
|Tofaş Oto. Fab.
|37,18
|2,71
|9,61
|Torunlar GMYO
|3,95
|4,22
|1,28
|Trabzon Liman
|36,06
|4,70
|12,27
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|6,10
|6,97
|Trend GMYO
|9,80
|4,93
|-22,04
|TSKB GMYO
|6,51
|20,78
|13,22
|Tuğçelik
|8,08
|2,02
|0,00
|Tukaş
|9,80
|4,59
|1,14
|Turcas Petrol
|5,40
|1,69
|11,34
|Turkcell
|16,72
|4,89
|3,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,30
|4,91
|22,96
|Tüpraş
|100,70
|1,31
|-6,76
|Türk Hava Yolları
|12,16
|0,41
|-5,81
|Türk Prysmian Kablo
|13,48
|10,31
|11,40
|Türk Telekom
|8,46
|7,09
|-0,94
|Türk Traktör
|178,50
|1,36
|-2,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|189,00
|2,16
|67,40
|Türkiye Sigorta
|7,49
|0,27
|13,48
|Ufuk Yatırım
|20,90
|-0,48
|55,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|1,96
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|48,86
|1,33
|-4,85
|Ulusoy Un Sanayi
|16,49
|-7,52
|43,39
|Umpaş Holding
|2,24
|-7,82
|-14,18
|Uşak Seramik
|2,45
|-0,41
|4,70
|Utopya Turizm
|42,00
|5,00
|8,25
|Uzertaş Boya
|81,00
|10,50
|43,11
|Ülker Bisküvi
|22,92
|1,06
|-0,95
|Vakıf Fin. Kir.
|9,00
|8,30
|111,27
|Vakıf GMYO
|3,79
|-0,52
|4,70
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|1,04
|5,98
|Vakıflar Bankası
|4,39
|1,39
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,60
|5,26
|1,23
|Vanet Gıda
|8,23
|6,74
|6,47
|Verusa Holding
|61,20
|12,92
|35,70
|Verusaturk Girisim
|28,50
|2,30
|117,89
|Vestel
|27,76
|5,95
|31,81
|Vestel Beyaz Eşya
|49,94
|3,57
|22,16
|Viking Kağıt
|8,22
|6,06
|-8,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,40
|16,13
|21,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|1,75
|-5,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|130,00
|15,66
|79,56
|Yataş
|15,60
|0,97
|7,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,21
|7,40
|-4,32
|Yeni Gimat GMYO
|15,57
|9,34
|25,26
|Yeşil GMYO
|2,01
|6,35
|45,65
|Yeşil Yapı
|2,48
|1,22
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|235,00
|28,28
|146,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.449,20
|15,35
|11,85
|Yonga Mobilya
|37,48
|1,76
|25,16
|Yükselen Çelik
|5,32
|4,11
|1,68
|Yünsa
|15,44
|5,39
|5,32
|Zorlu Enerji
|2,89
|3,21
|4,33
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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