Yatırımcı rehberi (9)
23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:05
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.300,00
|2,08
|-2,96
|İş Bankası (C)
|6,66
|-2,77
|-4,86
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|9,71
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,84
|2,40
|-0,52
|İş Girişim
|25,08
|18,98
|32,35
|İş GMYO
|2,57
|3,21
|1,18
|İş Y. Men. Değ.
|18,53
|3,81
|4,93
|İş Yat. Ort.
|3,79
|6,16
|7,67
|İşbir Holding
|4.100,10
|0,00
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,28
|10,34
|12,28
|İttifak Holding
|2,24
|2,75
|0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|23,48
|23,64
|30,44
|İzmir Demir Çelik
|11,25
|5,63
|4,46
|İzmir Fırça
|6,89
|7,66
|23,92
|Jantsa Jant Sanayi
|509,50
|-9,82
|53,60
|Kafein Yazılım
|21,98
|8,81
|2,81
|Kaplamin
|44,00
|27,17
|30,18
|Kardemir (A)
|6,23
|-0,95
|4,71
|Kardemir (B)
|6,23
|1,63
|18,22
|Kardemir (D)
|6,92
|4,69
|19,72
|Karel Elektronik
|26,10
|10,13
|13,18
|Karsan Otomotiv
|4,73
|26,81
|45,54
|Karsu Tekstil
|10,43
|16,02
|21,99
|Kartonsan
|77,90
|-12,72
|-18,47
|Katmerciler Ekipman
|3,51
|10,73
|13,96
|Kent Gıda
|350,00
|-1,33
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|6,54
|1,08
|-0,61
|Kervan Gıda
|14,21
|-7,97
|7,49
|Kervansaray Yat. Holding
|1,37
|0,00
|8,73
|Kiler GMYO
|2,64
|5,18
|5,18
|Klimasan Klima
|19,55
|7,12
|15,20
|Koç Holding
|22,02
|2,80
|4,26
|Konfrut Gıda
|18,19
|5,63
|7,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|41,84
|36,73
|76,69
|Konya Çimento
|1.560,00
|4,35
|38,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,24
|9,99
|36,59
|Koza Altın
|114,40
|-1,46
|18,30
|Koza Madencilik
|15,98
|-2,26
|3,16
|Körfez GMYO
|6,09
|2,01
|5,00
|Kristal Kola
|4,26
|20,34
|8,67
|Kron Telekomünikasyon
|64,50
|24,28
|75,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|3,96
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|0,82
|7,39
|Kütahya Porselen
|48,36
|-3,38
|-4,14
|Lider Faktoring
|3,50
|8,36
|2,64
|Link Bilgisayar
|29,56
|1,65
|-7,26
|Logo Yazılım
|136,10
|-1,02
|8,45
|Lokman Hekim Sağlık
|16,02
|9,95
|48,99
|Lüks Kadife
|36,40
|-1,52
|25,95
|Makina Takım
|3,53
|16,89
|3,52
|Marka Yatırım Holding
|6,47
|2,70
|0,62
|Marmaris Altınyunus
|210,10
|10,93
|89,11
|Marshall
|374,20
|14,79
|22,01
|Martı GMYO
|2,99
|0,34
|8,73
|Martı Otel
|2,41
|-1,63
|13,15
|Mavi Giyim
|55,55
|0,73
|6,42
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|7,76
|19,12
|Mega Polietilen
|9,83
|12,60
|28,33
|Menderes Tekstil
|3,29
|4,11
|6,47
|Merit Turizm
|179,90
|51,05
|114,93
|Merko Gıda
|7,43
|-14,00
|-14,00
|Metemtur Otelcilik
|25,50
|10,87
|15,38
|Metro Holding
|2,26
|7,11
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|3,59
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,70
|14,89
|15,88
|Migros Ticaret
|47,66
|9,71
|11,36
|Milpa
|5,36
|6,99
|16,52
|Mistral GMYO
|5,42
|-4,58
|15,07
|MLP Sağlık
|23,26
|1,57
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,23
|10,11
|13,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,61
|-0,13
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,80
|4,48
|6,06
|Net Holding
|4,08
|20,00
|18,95
|Netaş Telekom.
|32,66
|16,64
|16,31
|Niğbaş Niğde Beton
|41,18
|-8,49
|-20,81
|Nuh Çimento
|52,65
|10,15
|6,93
|Nurol GMYO
|9,25
|10,12
|26,89
|Odaş Elektrik
|3,81
|1,33
|-2,31
|Olmuksan-IP
|8,29
|3,75
|-30,04
|Orge Enerji Elektrik
|8,06
|6,90
|9,21
|Orma Orman Mahsulleri
|18,55
|-11,67
|26,02
|Osmanlı Menkul
|37,80
|18,57
|21,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,99
|1,01
|-2,21
|Otokar
|402,60
|0,02
|26,44
|Oyak Çimento
|8,74
|1,27
|-0,46
|Oyak Yat. Ort.
|10,47
|-1,41
|50,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|1,46
|3,61
|Özak GMYO
|5,45
|7,50
|6,86
|Özbal Çelik Boru
|7,65
|18,42
|16,79
|Özderici GMYO
|2,43
|5,19
|9,46
|Özerden Plastik
|12,87
|51,06
|43,00
|Pamukova Elektrik
|19,89
|-6,18
|-6,71
|Panora GMYO
|6,56
|4,79
|5,98
|Papilon Savunma
|22,56
|-0,79
|-0,88
|Park Elek.Madencilik
|5,43
|4,83
|1,12
|Parsan
|29,66
|20,67
|22,06
|Pegasus
|74,90
|-2,28
|0,40
|Peker GMYO
|2,44
|0,00
|-6,51
|Penguen Gıda
|4,95
|-3,13
|-1,98
|Pera GMYO
|1,68
|-3,66
|-4,09
|Pergamon Dış Ticaret
|36,08
|6,12
|83,05
|Petkim
|5,12
|0,99
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.569,90
|45,78
|73,20
|Pınar Et ve Un
|24,74
|5,73
|6,27
|Pınar Su
|8,25
|-7,20
|11,04
|Pınar Süt
|28,00
|14,85
|21,32
|Plastikkart
|19,30
|3,10
|33,56
|Polisan Holding
|4,02
|3,34
|4,15
|Politeknik Metal
|545,00
|13,28
|33,58
|Prizma Press Matbaacılık
|5,78
|3,21
|5,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,70
|0,58
|-3,67
|QNB Finansbank
|66,70
|0,15
|-5,19
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|-0,89
|0,00
|Ray Sigorta
|17,34
|7,84
|12,23
|Reysaş GMYO
|5,47
|1,86
|0,37
|Reysaş Lojistik
|8,41
|-1,18
|-8,98
|Rhea Girişim
|3,72
|3,05
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|15,05
|-0,92
|9,77
|Royal Halı
|3,35
|-5,63
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|26,00
|-9,41
|-14,13
|Sabancı Holding
|11,11
|-1,59
|-3,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,36
|3,56
|4,41
|Sanel Mühendislik
|3,69
|4,53
|7,89
|Sanifoam Sünger
|17,00
|-0,70
|25,00
|Sanko Pazarlama
|9,80
|9,50
|4,37
|Saray Matbaacılık
|10,20
|3,55
|16,31
|Sarkuysan
|10,05
|5,57
|13,69
|Sasa Polyester
|25,02
|5,13
|23,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,28
|21,51
|20,80
|Sekuro Plastik
|24,46
|59,97
|75,21
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|0,00
|-5,49
|Selçuk Gıda
|4,92
|0,20
|-1,20
|Senkron Güvenlik
|33,00
|23,32
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,33
|-3,13
|Servet GMYO
|102,80
|-4,55
|31,12
|Seyitler Kimya
|35,96
|8,71
|43,32
|Silverline Endüstri
|7,51
|-25,42
|-12,67
|Sinpaş GMYO
|4,82
|-8,54
|15,31
|Smartiks Yazılım
|8,65
|0,58
|-2,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,00
|22,16
|61,20
|Söktaş
|4,83
|3,87
|-5,11
|Sönmez Filament
|83,95
|6,81
|19,59
|Sönmez Pamuklu
|28,98
|0,69
|20,75
|Sumaş Suni Tahta
|78,50
|14,68
|53,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,69
|2,14
|4,53
|Şekerbank
|1,58
|-0,63
|4,64
|Şişe Cam
|7,81
|-0,13
|6,84
|Şok Marketler
|14,02
|4,16
|11,09
|T. Halk Bankası
|5,56
|-0,18
|0,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,60
|13,33
|-1,48
|T.S.K.B.
|2,03
|7,98
|14,04
|T.Tuborg
|19,15
|8,31
|5,98
|Taç Tarım Ürünleri
|18,14
|38,05
|72,27
|Tat Gıda
|11,23
|2,93
|-5,31
|TAV Havalimanları
|23,94
|6,88
|12,39
|Taze Kuru Gıda
|318,00
|-4,22
|47,02
|Tek-Art Turizm
|2,28
|3,17
|12,87
|Tekfen Holding
|18,68
|3,32
|13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,53
|7,47
|13,69
|Temapol Polimer Plastik
|16,81
|35,78
|46,17
|TGS Dış Ticaret
|31,08
|19,63
|144,53
|Tofaş Oto. Fab.
|37,70
|2,67
|11,14
|Torunlar GMYO
|4,19
|4,49
|7,44
|Trabzon Liman
|36,06
|-2,06
|12,27
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|-3,83
|2,87
|Trend GMYO
|10,43
|9,91
|-17,02
|TSKB GMYO
|5,06
|-1,36
|-12,00
|Tuğçelik
|8,40
|8,53
|3,96
|Tukaş
|9,42
|0,43
|-2,79
|Turcas Petrol
|4,81
|-0,41
|-0,82
|Turkcell
|16,56
|-0,12
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,96
|11,41
|27,65
|Tüpraş
|106,80
|0,47
|-1,11
|Türk Hava Yolları
|12,89
|-2,57
|-0,15
|Türk Prysmian Kablo
|13,33
|1,37
|10,17
|Türk Telekom
|8,41
|-0,71
|-1,52
|Türk Traktör
|188,70
|6,07
|3,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|191,70
|23,12
|69,80
|Türkiye Sigorta
|7,23
|6,17
|9,55
|Ufuk Yatırım
|19,75
|30,79
|47,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-0,48
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|49,60
|1,02
|-3,41
|Ulusoy Un Sanayi
|14,14
|14,68
|22,96
|Umpaş Holding
|2,47
|-17,67
|-5,36
|Uşak Seramik
|2,48
|8,30
|5,98
|Utopya Turizm
|44,74
|-3,78
|15,31
|Uzertaş Boya
|82,45
|-13,57
|45,67
|Ülker Bisküvi
|23,74
|3,58
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|6,83
|51,11
|60,33
|Vakıf GMYO
|3,66
|1,67
|1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|5,50
|6,93
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-3,59
|-3,18
|Vakko Tekstil
|6,53
|4,65
|0,15
|Vanet Gıda
|8,25
|9,13
|6,73
|Verusa Holding
|53,30
|11,79
|18,18
|Verusaturk Girisim
|21,18
|40,45
|61,93
|Vestel
|24,80
|1,31
|17,76
|Vestel Beyaz Eşya
|44,70
|12,59
|9,34
|Viking Kağıt
|8,42
|4,73
|-6,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,79
|5,04
|7,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|-0,96
|0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|124,50
|7,98
|71,96
|Yataş
|15,66
|4,61
|8,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,19
|-0,71
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,12
|18,40
|21,64
|Yeşil GMYO
|2,03
|12,78
|47,10
|Yeşil Yapı
|2,62
|12,45
|42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|210,00
|14,01
|120,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,00
|0,57
|3,84
|Yonga Mobilya
|35,90
|5,77
|19,67
|Yükselen Çelik
|5,24
|0,96
|0,16
|Yünsa
|16,08
|10,14
|9,69
|Zorlu Enerji
|3,03
|0,33
|9,39
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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