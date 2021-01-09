Yatırımcı rehberi (9)
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Yatırımcı rehberi (9)

09.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,107,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,007,107,10
İş Bankası (B)39.999,90-1,23-1,23
İş Bankası (C)7,385,435,43
İş Bankası (Kur.)351.000,00-7,63-7,63
İş Fin.Kir.3,972,852,85
İş Girişim19,523,013,01
İş GMYO2,581,571,57
İş Y. Men. Değ.17,891,301,30
İş Yat. Ort.3,622,842,84
İşbir Holding3.835,8039,9939,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,161,751,75
İttifak Holding2,250,900,90
İz Hayvancılık Tarım17,72-1,56-1,56
İzmir Demir Çelik10,75-0,19-0,19
İzmir Fırça5,55-0,18-0,18
Jantsa Jant Sanayi470,0041,6941,69
Kafein Yazılım21,480,470,47
Kaplamin38,8214,8514,85
Kardemir (A)6,183,873,87
Kardemir (B)5,687,787,78
Kardemir (D)6,156,406,40
Karel Elektronik24,285,295,29
Karsan Otomotiv3,5910,4610,46
Karsu Tekstil8,11-5,15-5,15
Kartonsan89,00-6,86-6,86
Katmerciler Ekipman3,296,826,82
Kent Gıda343,40-3,43-3,43
Kerevitaş Gıda6,864,264,26
Kervan Gıda14,449,239,23
Kervansaray Yat. Holding1,4313,4913,49
Kiler GMYO2,541,201,20
Klimasan Klima17,352,242,24
Koç Holding21,521,891,89
Konfrut Gıda16,89-0,06-0,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,5033,0233,02
Konya Çimento1.204,006,556,55
Kordsa Teknik Tekstil15,721,091,09
Koza Altın119,0023,0623,06
Koza Madencilik16,385,755,75
Körfez GMYO6,074,664,66
Kristal Kola3,66-6,63-6,63
Kron Telekomünikasyon42,6015,6415,64
Kuştur Kuşadası Turizm165,805,405,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,466,966,96
Kütahya Porselen56,7512,4912,49
Lider Faktoring3,33-2,35-2,35
Link Bilgisayar31,900,080,08
Logo Yazılım133,106,066,06
Lokman Hekim Sağlık12,8319,3219,32
Lüks Kadife35,3822,4222,42
Makina Takım3,16-7,33-7,33
Marka Yatırım Holding6,430,000,00
Marmaris Altınyunus131,6018,4518,45
Marshall339,5010,6910,69
Martı GMYO2,978,008,00
Martı Otel2,213,763,76
Mavi Giyim54,654,694,69
Mazhar Zorlu Holding37,5019,1219,12
Mega Polietilen8,237,447,44
Menderes Tekstil3,131,291,29
Merit Turizm96,9515,8315,83
Merko Gıda8,801,851,85
Metemtur Otelcilik23,004,074,07
Metro Holding2,142,882,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,096,926,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,423,863,86
Migros Ticaret44,503,973,97
Milpa4,937,177,17
Mistral GMYO5,5016,7716,77
MLP Sağlık22,3012,2312,23
MMC San. ve Tic. Yat.4,753,263,26
Mondi Tire Kutsan8,045,795,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,18-1,29-1,29
Net Holding3,41-0,58-0,58
Netaş Telekom.29,505,065,06
Niğbaş Niğde Beton44,92-13,62-13,62
Nuh Çimento49,941,421,42
Nurol GMYO7,502,882,88
Odaş Elektrik3,971,791,79
Olmuksan-IP9,34-21,18-21,18
Orge Enerji Elektrik7,572,572,57
Orma Orman Mahsulleri19,3231,2531,25
Osmanlı Menkul31,300,970,97
Ostim Endüstriyel Yat4,295,155,15
Otokar421,0032,2232,22
Oyak Çimento9,063,193,19
Oyak Yat. Ort.8,2318,4218,42
Oylum Sınai Yatırımlar4,873,403,40
Özak GMYO5,07-0,59-0,59
Özbal Çelik Boru6,49-0,92-0,92
Özderici GMYO2,5414,4114,41
Özerden Plastik8,52-5,33-5,33
Pamukova Elektrik23,6010,6910,69
Panora GMYO6,372,912,91
Papilon Savunma22,24-2,28-2,28
Park Elek.Madencilik5,370,000,00
Parsan25,806,176,17
Pegasus72,75-2,48-2,48
Peker GMYO2,651,531,53
Penguen Gıda5,447,727,72
Pera GMYO2,304,554,55
Pergamon Dış Ticaret25,9831,8131,81
Petkim5,265,625,62
Petrokent Turizm902,00-0,49-0,49
Pınar Et ve Un22,92-1,55-1,55
Pınar Su7,977,277,27
Pınar Süt22,86-0,95-0,95
Plastikkart17,3019,7219,72
Polisan Holding3,972,852,85
Politeknik Metal419,902,922,92
Prizma Press Matbaacılık5,500,360,36
QNB Finans Fin. Kir.122,90-1,92-1,92
QNB Finansbank68,50-2,63-2,63
Ral Yatırım Holding4,552,482,48
Ray Sigorta14,85-3,88-3,88
Reysaş GMYO5,37-1,47-1,47
Reysaş Lojistik8,85-4,22-4,22
Rhea Girişim3,65-1,88-1,88
Rodrigo Tekstil14,384,894,89
Royal Halı3,31-3,78-3,78
RTA Laboratuvarları30,300,070,07
Sabancı Holding11,692,012,01
Safkar Ege Soğutmacılık10,06-7,54-7,54
Sanel Mühendislik3,564,094,09
Sanifoam Sünger16,3119,9319,93
Sanko Pazarlama9,07-3,41-3,41
Saray Matbaacılık9,609,469,46
Sarkuysan9,082,712,71
Sasa Polyester22,9013,2513,25
Say Yenilenebilir Enerji8,550,470,47
Sekuro Plastik17,0021,7821,78
Selçuk Ecza Deposu13,40-1,83-1,83
Selçuk Gıda5,102,412,41
Senkron Güvenlik28,307,777,77
Serve Film Prodüksiyon15,00-6,25-6,25
Servet GMYO99,3026,6626,66
Seyitler Kimya28,7414,5414,54
Silverline Endüstri8,54-0,70-0,70
Sinpaş GMYO4,7313,1613,16
Smartiks Yazılım8,75-1,24-1,24
Sodaş Sodyum Sanayii27,764,074,07
Söktaş5,01-1,57-1,57
Sönmez Filament72,903,853,85
Sönmez Pamuklu30,5027,0827,08
Sumaş Suni Tahta69,5035,6135,61
Şeker Fin. Kir.6,826,566,56
Şekerbank1,616,626,62
Şişe Cam7,421,501,50
Şok Marketler14,0010,9410,94
T. Halk Bankası5,794,144,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,48-8,31-8,31
T.S.K.B.1,843,373,37
T.Tuborg17,65-2,32-2,32
Taç Tarım Ürünleri11,489,029,02
Tat Gıda11,31-4,64-4,64
TAV Havalimanları21,300,000,00
Taze Kuru Gıda225,004,024,02
Tek-Art Turizm2,3315,3515,35
Tekfen Holding18,2010,9810,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,898,698,69
Temapol Polimer Plastik11,41-0,78-0,78
TGS Dış Ticaret19,3552,2452,24
Tofaş Oto. Fab.35,845,665,66
Torunlar GMYO4,053,853,85
Trabzon Liman37,4416,5616,56
Trabzonspor Sportif2,658,618,61
Trend GMYO11,58-7,88-7,88
TSKB GMYO5,36-6,78-6,78
Tuğçelik7,90-2,23-2,23
Tukaş9,720,310,31
Turcas Petrol4,982,682,68
Turkcell16,854,664,66
Tümosan Motor ve Traktör14,593,703,70
Tüpraş112,203,893,89
Türk Hava Yolları12,82-0,70-0,70
Türk Prysmian Kablo12,704,964,96
Türk Telekom8,803,043,04
Türk Traktör184,000,710,71
Türker Proje Gayrimenkul133,0017,8017,80
Türkiye Sigorta7,168,488,48
Ufuk Yatırım13,500,750,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-2,12-2,12
Ulusoy Elektrik50,80-1,07-1,07
Ulusoy Un Sanayi12,185,915,91
Umpaş Holding3,3327,5927,59
Uşak Seramik2,454,704,70
Utopya Turizm43,8012,8912,89
Uzertaş Boya72,8028,6228,62
Ülker Bisküvi23,00-0,61-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,444,234,23
Vakıf GMYO3,722,762,76
Vakıf Yat. Ort.7,512,042,04
Vakıflar Bankası4,975,525,52
Vakko Tekstil6,530,150,15
Vanet Gıda7,10-8,15-8,15
Verusa Holding45,480,840,84
Verusaturk Girisim12,78-2,29-2,29
Vestel21,863,803,80
Vestel Beyaz Eşya40,48-0,98-0,98
Viking Kağıt7,51-16,56-16,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,542,022,02
Yapı ve Kredi Bank.3,327,797,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.80,5011,1911,19
Yataş14,34-0,76-0,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,573,863,86
Yeni Gimat GMYO12,893,703,70
Yeşil GMYO1,8534,0634,06
Yeşil Yapı2,4834,7834,78
Yeşil Yatırım Holding151,8059,2059,20
Yibitaş İnşaat Malzeme15.310,10-1,86-1,86
Yonga Mobilya29,30-2,33-2,33
Yükselen Çelik8,168,088,08
Yünsa14,750,610,61
Zorlu Enerji2,915,055,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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