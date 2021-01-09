Yatırımcı rehberi (9)
09.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:13
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,107,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|-1,23
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,38
|5,43
|5,43
|İş Bankası (Kur.)
|351.000,00
|-7,63
|-7,63
|İş Fin.Kir.
|3,97
|2,85
|2,85
|İş Girişim
|19,52
|3,01
|3,01
|İş GMYO
|2,58
|1,57
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|17,89
|1,30
|1,30
|İş Yat. Ort.
|3,62
|2,84
|2,84
|İşbir Holding
|3.835,80
|39,99
|39,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|1,75
|1,75
|İttifak Holding
|2,25
|0,90
|0,90
|İz Hayvancılık Tarım
|17,72
|-1,56
|-1,56
|İzmir Demir Çelik
|10,75
|-0,19
|-0,19
|İzmir Fırça
|5,55
|-0,18
|-0,18
|Jantsa Jant Sanayi
|470,00
|41,69
|41,69
|Kafein Yazılım
|21,48
|0,47
|0,47
|Kaplamin
|38,82
|14,85
|14,85
|Kardemir (A)
|6,18
|3,87
|3,87
|Kardemir (B)
|5,68
|7,78
|7,78
|Kardemir (D)
|6,15
|6,40
|6,40
|Karel Elektronik
|24,28
|5,29
|5,29
|Karsan Otomotiv
|3,59
|10,46
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,11
|-5,15
|-5,15
|Kartonsan
|89,00
|-6,86
|-6,86
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|6,82
|6,82
|Kent Gıda
|343,40
|-3,43
|-3,43
|Kerevitaş Gıda
|6,86
|4,26
|4,26
|Kervan Gıda
|14,44
|9,23
|9,23
|Kervansaray Yat. Holding
|1,43
|13,49
|13,49
|Kiler GMYO
|2,54
|1,20
|1,20
|Klimasan Klima
|17,35
|2,24
|2,24
|Koç Holding
|21,52
|1,89
|1,89
|Konfrut Gıda
|16,89
|-0,06
|-0,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|31,50
|33,02
|33,02
|Konya Çimento
|1.204,00
|6,55
|6,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,72
|1,09
|1,09
|Koza Altın
|119,00
|23,06
|23,06
|Koza Madencilik
|16,38
|5,75
|5,75
|Körfez GMYO
|6,07
|4,66
|4,66
|Kristal Kola
|3,66
|-6,63
|-6,63
|Kron Telekomünikasyon
|42,60
|15,64
|15,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,80
|5,40
|5,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,46
|6,96
|6,96
|Kütahya Porselen
|56,75
|12,49
|12,49
|Lider Faktoring
|3,33
|-2,35
|-2,35
|Link Bilgisayar
|31,90
|0,08
|0,08
|Logo Yazılım
|133,10
|6,06
|6,06
|Lokman Hekim Sağlık
|12,83
|19,32
|19,32
|Lüks Kadife
|35,38
|22,42
|22,42
|Makina Takım
|3,16
|-7,33
|-7,33
|Marka Yatırım Holding
|6,43
|0,00
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|131,60
|18,45
|18,45
|Marshall
|339,50
|10,69
|10,69
|Martı GMYO
|2,97
|8,00
|8,00
|Martı Otel
|2,21
|3,76
|3,76
|Mavi Giyim
|54,65
|4,69
|4,69
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|19,12
|19,12
|Mega Polietilen
|8,23
|7,44
|7,44
|Menderes Tekstil
|3,13
|1,29
|1,29
|Merit Turizm
|96,95
|15,83
|15,83
|Merko Gıda
|8,80
|1,85
|1,85
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|4,07
|4,07
|Metro Holding
|2,14
|2,88
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,09
|6,92
|6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|3,86
|3,86
|Migros Ticaret
|44,50
|3,97
|3,97
|Milpa
|4,93
|7,17
|7,17
|Mistral GMYO
|5,50
|16,77
|16,77
|MLP Sağlık
|22,30
|12,23
|12,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|3,26
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,04
|5,79
|5,79
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,18
|-1,29
|-1,29
|Net Holding
|3,41
|-0,58
|-0,58
|Netaş Telekom.
|29,50
|5,06
|5,06
|Niğbaş Niğde Beton
|44,92
|-13,62
|-13,62
|Nuh Çimento
|49,94
|1,42
|1,42
|Nurol GMYO
|7,50
|2,88
|2,88
|Odaş Elektrik
|3,97
|1,79
|1,79
|Olmuksan-IP
|9,34
|-21,18
|-21,18
|Orge Enerji Elektrik
|7,57
|2,57
|2,57
|Orma Orman Mahsulleri
|19,32
|31,25
|31,25
|Osmanlı Menkul
|31,30
|0,97
|0,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,29
|5,15
|5,15
|Otokar
|421,00
|32,22
|32,22
|Oyak Çimento
|9,06
|3,19
|3,19
|Oyak Yat. Ort.
|8,23
|18,42
|18,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|3,40
|3,40
|Özak GMYO
|5,07
|-0,59
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,49
|-0,92
|-0,92
|Özderici GMYO
|2,54
|14,41
|14,41
|Özerden Plastik
|8,52
|-5,33
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|23,60
|10,69
|10,69
|Panora GMYO
|6,37
|2,91
|2,91
|Papilon Savunma
|22,24
|-2,28
|-2,28
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|0,00
|0,00
|Parsan
|25,80
|6,17
|6,17
|Pegasus
|72,75
|-2,48
|-2,48
|Peker GMYO
|2,65
|1,53
|1,53
|Penguen Gıda
|5,44
|7,72
|7,72
|Pera GMYO
|2,30
|4,55
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|25,98
|31,81
|31,81
|Petkim
|5,26
|5,62
|5,62
|Petrokent Turizm
|902,00
|-0,49
|-0,49
|Pınar Et ve Un
|22,92
|-1,55
|-1,55
|Pınar Su
|7,97
|7,27
|7,27
|Pınar Süt
|22,86
|-0,95
|-0,95
|Plastikkart
|17,30
|19,72
|19,72
|Polisan Holding
|3,97
|2,85
|2,85
|Politeknik Metal
|419,90
|2,92
|2,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|0,36
|0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,90
|-1,92
|-1,92
|QNB Finansbank
|68,50
|-2,63
|-2,63
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|2,48
|2,48
|Ray Sigorta
|14,85
|-3,88
|-3,88
|Reysaş GMYO
|5,37
|-1,47
|-1,47
|Reysaş Lojistik
|8,85
|-4,22
|-4,22
|Rhea Girişim
|3,65
|-1,88
|-1,88
|Rodrigo Tekstil
|14,38
|4,89
|4,89
|Royal Halı
|3,31
|-3,78
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|30,30
|0,07
|0,07
|Sabancı Holding
|11,69
|2,01
|2,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,06
|-7,54
|-7,54
|Sanel Mühendislik
|3,56
|4,09
|4,09
|Sanifoam Sünger
|16,31
|19,93
|19,93
|Sanko Pazarlama
|9,07
|-3,41
|-3,41
|Saray Matbaacılık
|9,60
|9,46
|9,46
|Sarkuysan
|9,08
|2,71
|2,71
|Sasa Polyester
|22,90
|13,25
|13,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,55
|0,47
|0,47
|Sekuro Plastik
|17,00
|21,78
|21,78
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|-1,83
|-1,83
|Selçuk Gıda
|5,10
|2,41
|2,41
|Senkron Güvenlik
|28,30
|7,77
|7,77
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-6,25
|-6,25
|Servet GMYO
|99,30
|26,66
|26,66
|Seyitler Kimya
|28,74
|14,54
|14,54
|Silverline Endüstri
|8,54
|-0,70
|-0,70
|Sinpaş GMYO
|4,73
|13,16
|13,16
|Smartiks Yazılım
|8,75
|-1,24
|-1,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,76
|4,07
|4,07
|Söktaş
|5,01
|-1,57
|-1,57
|Sönmez Filament
|72,90
|3,85
|3,85
|Sönmez Pamuklu
|30,50
|27,08
|27,08
|Sumaş Suni Tahta
|69,50
|35,61
|35,61
|Şeker Fin. Kir.
|6,82
|6,56
|6,56
|Şekerbank
|1,61
|6,62
|6,62
|Şişe Cam
|7,42
|1,50
|1,50
|Şok Marketler
|14,00
|10,94
|10,94
|T. Halk Bankası
|5,79
|4,14
|4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,48
|-8,31
|-8,31
|T.S.K.B.
|1,84
|3,37
|3,37
|T.Tuborg
|17,65
|-2,32
|-2,32
|Taç Tarım Ürünleri
|11,48
|9,02
|9,02
|Tat Gıda
|11,31
|-4,64
|-4,64
|TAV Havalimanları
|21,30
|0,00
|0,00
|Taze Kuru Gıda
|225,00
|4,02
|4,02
|Tek-Art Turizm
|2,33
|15,35
|15,35
|Tekfen Holding
|18,20
|10,98
|10,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,89
|8,69
|8,69
|Temapol Polimer Plastik
|11,41
|-0,78
|-0,78
|TGS Dış Ticaret
|19,35
|52,24
|52,24
|Tofaş Oto. Fab.
|35,84
|5,66
|5,66
|Torunlar GMYO
|4,05
|3,85
|3,85
|Trabzon Liman
|37,44
|16,56
|16,56
|Trabzonspor Sportif
|2,65
|8,61
|8,61
|Trend GMYO
|11,58
|-7,88
|-7,88
|TSKB GMYO
|5,36
|-6,78
|-6,78
|Tuğçelik
|7,90
|-2,23
|-2,23
|Tukaş
|9,72
|0,31
|0,31
|Turcas Petrol
|4,98
|2,68
|2,68
|Turkcell
|16,85
|4,66
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,59
|3,70
|3,70
|Tüpraş
|112,20
|3,89
|3,89
|Türk Hava Yolları
|12,82
|-0,70
|-0,70
|Türk Prysmian Kablo
|12,70
|4,96
|4,96
|Türk Telekom
|8,80
|3,04
|3,04
|Türk Traktör
|184,00
|0,71
|0,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,00
|17,80
|17,80
|Türkiye Sigorta
|7,16
|8,48
|8,48
|Ufuk Yatırım
|13,50
|0,75
|0,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-2,12
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|-1,07
|-1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|12,18
|5,91
|5,91
|Umpaş Holding
|3,33
|27,59
|27,59
|Uşak Seramik
|2,45
|4,70
|4,70
|Utopya Turizm
|43,80
|12,89
|12,89
|Uzertaş Boya
|72,80
|28,62
|28,62
|Ülker Bisküvi
|23,00
|-0,61
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,44
|4,23
|4,23
|Vakıf GMYO
|3,72
|2,76
|2,76
|Vakıf Yat. Ort.
|7,51
|2,04
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,97
|5,52
|5,52
|Vakko Tekstil
|6,53
|0,15
|0,15
|Vanet Gıda
|7,10
|-8,15
|-8,15
|Verusa Holding
|45,48
|0,84
|0,84
|Verusaturk Girisim
|12,78
|-2,29
|-2,29
|Vestel
|21,86
|3,80
|3,80
|Vestel Beyaz Eşya
|40,48
|-0,98
|-0,98
|Viking Kağıt
|7,51
|-16,56
|-16,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,54
|2,02
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,32
|7,79
|7,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|80,50
|11,19
|11,19
|Yataş
|14,34
|-0,76
|-0,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,57
|3,86
|3,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,89
|3,70
|3,70
|Yeşil GMYO
|1,85
|34,06
|34,06
|Yeşil Yapı
|2,48
|34,78
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|151,80
|59,20
|59,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.310,10
|-1,86
|-1,86
|Yonga Mobilya
|29,30
|-2,33
|-2,33
|Yükselen Çelik
|8,16
|8,08
|8,08
|Yünsa
|14,75
|0,61
|0,61
|Zorlu Enerji
|2,91
|5,05
|5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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