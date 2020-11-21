Yatırımcı rehberi (9)
21.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:03
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.499,80
|-1,66
|37,51
|İş Bankası (C)
|6,82
|-1,59
|6,40
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,79
|1,05
|İş Girişim
|16,19
|7,93
|326,05
|İş GMYO
|2,00
|0,50
|13,64
|İş Y. Men. Değ.
|13,08
|0,54
|224,83
|İş Yat. Ort.
|3,22
|-1,23
|99,83
|İşbir Holding
|3.134,80
|14,00
|629,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-2,48
|90,32
|İttifak Holding
|2,27
|0,00
|78,76
|İz Hayvancılık Tarım
|14,03
|39,74
|436,22
|İzmir Demir Çelik
|19,20
|-3,90
|134,43
|İzmir Fırça
|6,60
|-6,38
|266,67
|Jantsa Jant Sanayi
|210,70
|2,08
|296,14
|Kafein Yazılım
|17,81
|0,06
|60,36
|Kaplamin
|28,50
|32,93
|413,51
|Kardemir (A)
|4,78
|2,80
|80,38
|Kardemir (B)
|4,02
|4,42
|52,27
|Kardemir (D)
|4,81
|10,32
|80,83
|Karel Elektronik
|17,30
|1,41
|19,06
|Karsan Otomotiv
|2,98
|-1,00
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,91
|10,74
|113,27
|Kartonsan
|2.724,50
|27,02
|605,21
|Katmerciler Ekipman
|3,30
|0,61
|115,87
|Kent Gıda
|471,60
|59,86
|1930,87
|Kerevitaş Gıda
|7,15
|8,01
|119,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,89
|4,71
|61,82
|Kiler GMYO
|2,36
|-7,45
|120,77
|Klimasan Klima
|18,75
|30,12
|-11,61
|Koç Holding
|19,50
|3,07
|-2,54
|Konfrut Gıda
|16,44
|7,31
|110,23
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,80
|-2,25
|Konya Çimento
|980,40
|26,36
|261,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|2,90
|0,50
|Koza Altın
|79,75
|5,49
|7,70
|Koza Madencilik
|13,69
|9,61
|36,49
|Körfez GMYO
|6,70
|-1,47
|180,33
|Kristal Kola
|2,36
|-0,42
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|26,08
|0,15
|105,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|177,80
|-5,22
|657,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|2,19
|107,79
|Kütahya Porselen
|40,04
|5,15
|504,83
|Lider Faktoring
|3,30
|-3,51
|79,84
|Link Bilgisayar
|49,52
|9,51
|175,28
|Logo Yazılım
|98,85
|0,61
|62,58
|Lokman Hekim Sağlık
|11,23
|-1,49
|95,80
|Lüks Kadife
|28,66
|-4,72
|231,71
|Makina Takım
|2,88
|3,60
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|7,99
|7,83
|577,12
|Marmaris Altınyunus
|88,30
|3,58
|24,37
|Marshall
|360,30
|19,58
|657,89
|Martı GMYO
|3,31
|1,85
|227,72
|Martı Otel
|2,60
|-22,39
|185,71
|Mavi Giyim
|46,32
|-2,48
|-20,00
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|11,00
|-16,92
|767,20
|Menderes Tekstil
|3,29
|4,78
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,50
|-5,05
|262,65
|Merko Gıda
|12,00
|-1,56
|1042,86
|Metemtur Otelcilik
|12,00
|7,14
|574,16
|Metro Holding
|2,17
|7,43
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,26
|-4,68
|66,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|1,73
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,68
|4,52
|67,96
|Milpa
|5,15
|-6,53
|135,16
|Mistral GMYO
|4,41
|1,15
|135,00
|MLP Sağlık
|19,18
|5,67
|19,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,17
|7,30
|441,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,61
|2,01
|59,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,34
|-5,40
|169,97
|Net Holding
|3,23
|0,00
|24,23
|Netaş Telekom.
|20,40
|1,59
|56,20
|Niğbaş Niğde Beton
|66,00
|13,99
|964,52
|Nuh Çimento
|37,16
|1,36
|238,28
|Nurol GMYO
|6,92
|3,59
|93,84
|Odaş Elektrik
|3,53
|1,73
|144,17
|Olmuksan-IP
|7,15
|-2,46
|179,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|-4,95
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|13,14
|20,88
|376,09
|Osmanlı Menkul
|21,46
|-12,55
|414,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,30
|1,65
|155,95
|Otokar
|204,10
|1,29
|38,80
|Oyak Çimento
|8,06
|0,50
|46,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,50
|3,34
|181,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|6,39
|72,56
|Özak GMYO
|4,24
|-3,20
|64,98
|Özbal Çelik Boru
|7,15
|1,56
|343,59
|Özderici GMYO
|2,33
|1,30
|48,41
|Özerden Plastik
|9,29
|-6,07
|307,46
|Panora GMYO
|6,61
|3,44
|18,00
|Papilon Savunma
|23,24
|2,38
|201,57
|Park Elek.Madencilik
|5,21
|1,36
|70,82
|Parsan
|20,18
|0,10
|19,13
|Pegasus
|55,70
|1,55
|-35,53
|Peker GMYO
|2,50
|-6,37
|176,44
|Penguen Gıda
|5,66
|14,11
|518,31
|Pera GMYO
|2,56
|-4,48
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|-2,41
|109,36
|Petkim
|4,04
|2,06
|27,24
|Petrokent Turizm
|847,00
|4,57
|561,20
|Pınar Et ve Un
|23,56
|1,38
|159,20
|Pınar Su
|7,62
|-0,39
|228,45
|Pınar Süt
|20,36
|3,35
|61,46
|Plastikkart
|11,59
|3,02
|25,03
|Polisan Holding
|3,90
|-1,02
|29,24
|Politeknik Metal
|320,00
|5,61
|320,65
|Prizma Press Matbaacılık
|6,01
|-4,60
|39,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|0,63
|-0,85
|QNB Finansbank
|68,55
|-0,15
|82,80
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|-0,40
|88,61
|Ray Sigorta
|23,34
|16,47
|582,46
|Reysaş GMYO
|4,81
|2,78
|4,79
|Reysaş Lojistik
|8,55
|13,40
|95,21
|Rhea Girişim
|3,19
|4,59
|168,07
|Rodrigo Tekstil
|10,59
|-7,91
|485,08
|Royal Halı
|3,99
|9,92
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|43,58
|3,22
|1778,45
|Sabancı Holding
|10,81
|1,03
|18,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|60,76
|383,03
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|22,70
|Sanifoam Sünger
|16,87
|16,75
|237,40
|Sanko Pazarlama
|7,49
|-1,06
|2,80
|Saray Matbaacılık
|7,51
|4,89
|480,92
|Sarkuysan
|6,97
|0,14
|119,36
|Sasa Polyester
|17,19
|0,41
|122,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,50
|-2,97
|279,46
|Sekuro Plastik
|12,80
|5,79
|138,81
|Selçuk Ecza Deposu
|9,48
|1,94
|58,93
|Selçuk Gıda
|4,09
|3,28
|279,50
|Senkron Güvenlik
|4,16
|10,93
|52,38
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|-5,71
|937,74
|Servet GMYO
|59,00
|25,53
|594,12
|Seyitler Kimya
|17,00
|21,69
|150,37
|Silverline Endüstri
|4,29
|0,23
|98,61
|Sinpaş GMYO
|4,01
|8,97
|245,69
|Smartiks Yazılım
|7,63
|-1,55
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,92
|-0,33
|521,91
|Söktaş
|5,36
|1,32
|215,20
|Sönmez Filament
|34,58
|8,33
|608,61
|Sönmez Pamuklu
|15,99
|0,44
|225,00
|Sumaş Suni Tahta
|35,20
|6,73
|258,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-1,62
|-10,88
|Şekerbank
|1,51
|0,00
|38,50
|Şişe Cam
|7,02
|3,08
|37,91
|Şok Marketler
|12,08
|4,77
|12,27
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,00
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,40
|-4,88
|45,41
|T.S.K.B.
|2,22
|-3,48
|83,47
|T.Tuborg
|17,78
|-0,95
|49,41
|Taç Tarım Ürünleri
|12,04
|16,33
|285,90
|Tat Gıda
|11,18
|1,18
|83,77
|TAV Havalimanları
|18,44
|6,96
|-32,12
|Taze Kuru Gıda
|310,80
|-27,80
|4192,82
|Tek-Art Turizm
|1,77
|2,31
|40,48
|Tekfen Holding
|14,91
|1,02
|-17,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,19
|1,10
|118,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,30
|3,41
|97,32
|TGS Dış Ticaret
|9,19
|-0,97
|96,79
|Tofaş Oto. Fab.
|29,22
|9,03
|25,39
|Torunlar GMYO
|3,60
|-0,28
|30,91
|Trabzon Liman
|32,40
|-12,57
|209,34
|Trabzonspor Sportif
|4,52
|2,03
|110,23
|Trend GMYO
|13,25
|7,03
|502,27
|TSKB GMYO
|3,56
|-3,78
|272,78
|Tuğçelik
|7,51
|3,73
|90,13
|Tukaş
|10,87
|2,26
|-11,98
|Turcas Petrol
|4,95
|2,91
|85,39
|Turkcell
|16,10
|-0,56
|16,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,36
|11,05
|77,22
|Tüpraş
|89,10
|0,45
|-29,73
|Türk Hava Yolları
|11,88
|3,30
|-17,84
|Türk Prysmian Kablo
|13,09
|2,19
|407,27
|Türk Telekom
|8,10
|1,12
|12,26
|Türk Traktör
|144,30
|11,09
|172,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,15
|0,42
|97,98
|Türkiye Sigorta
|6,02
|5,24
|176,43
|Ufuk Yatırım
|11,89
|3,39
|360,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,82
|4,09
|309,93
|Ulusoy Elektrik
|49,56
|-3,67
|86,32
|Ulusoy Un Sanayi
|11,93
|2,40
|212,30
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,52
|2,86
|107,67
|Utopya Turizm
|23,20
|-3,65
|371,54
|Uzertaş Boya
|28,98
|-10,67
|1205,41
|Ülker Bisküvi
|22,50
|3,12
|0,63
|Vakıf Fin. Kir.
|4,03
|4,13
|90,32
|Vakıf GMYO
|3,85
|3,77
|122,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|0,90
|332,14
|Vakıflar Bankası
|4,86
|2,53
|-11,80
|Vakko Tekstil
|6,31
|6,41
|38,99
|Vanet Gıda
|9,09
|-7,24
|535,66
|Verusa Holding
|45,78
|-1,51
|146,78
|Verusaturk Girisim
|9,33
|7,61
|77,42
|Vestel
|20,00
|-0,30
|58,48
|Vestel Beyaz Eşya
|33,94
|2,54
|60,87
|Viking Kağıt
|6,23
|-4,01
|233,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,80
|9,34
|98,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|6,55
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|-2,56
|507,41
|Yataş
|11,19
|4,78
|52,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,91
|-2,25
|142,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,71
|-1,70
|6,17
|Yeşil GMYO
|1,12
|8,74
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,39
|12,10
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|58,55
|34,91
|421,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|-14,57
|477,25
|Yonga Mobilya
|31,98
|5,89
|246,38
|Yükselen Çelik
|7,04
|0,86
|129,69
|Yünsa
|13,65
|-0,07
|35,58
|Zorlu Enerji
|2,71
|1,50
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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