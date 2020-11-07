Yatırımcı rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.488,80 3,50 40,78 İş Bankası (C) 5,44 6,46 -15,13 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,66 5,48 -3,68 İş Girişim 15,05 -10,20 296,05 İş GMYO 1,98 4,21 12,50 İş Y. Men. Değ. 11,10 5,82 175,66 İş Yat. Ort. 3,01 0,67 86,80 İşbir Holding 2.760,00 2,22 541,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 1,75 87,10 İttifak Holding 2,46 -15,75 93,73 İz Hayvancılık Tarım 8,19 -2,50 213,02 İzmir Demir Çelik 20,98 -11,70 156,17 İzmir Fırça 6,95 3,12 286,11 Jantsa Jant Sanayi 183,50 -3,32 245,00 Kafein Yazılım 17,28 8,20 55,59 Kaplamin 21,00 -2,60 278,38 Kardemir (A) 4,59 -11,73 73,21 Kardemir (B) 3,47 4,83 31,44 Kardemir (D) 3,45 11,29 29,70 Karel Elektronik 17,35 6,31 19,41 Karsan Otomotiv 2,93 6,93 85,44 Karsu Tekstil 6,20 11,11 91,36 Kartonsan 2.168,50 19,62 461,29 Katmerciler Ekipman 3,27 5,14 113,91 Kent Gıda 292,00 -2,37 1157,45 Kerevitaş Gıda 6,62 2,95 103,07 Kervansaray Yat. Holding 0,95 -11,21 72,73 Kiler GMYO 11,95 2,14 215,30 Klimasan Klima 14,93 8,11 -29,62 Koç Holding 15,52 9,60 -22,44 Konfrut Gıda 15,31 -0,65 95,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,57 20,88 Konya Çimento 705,00 4,14 159,86 Kordsa Teknik Tekstil 12,01 10,39 -5,55 Koza Altın 81,20 10,33 9,66 Koza Madencilik 13,10 8,62 30,61 Körfez GMYO 6,72 13,51 181,17 Kristal Kola 2,42 -2,02 60,26 Kron Telekomünikasyon 26,52 3,84 108,49 Kuştur Kuşadası Turizm 174,00 51,17 641,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 5,58 102,44 Kütahya Porselen 28,64 3,77 332,63 Lider Faktoring 3,48 5,78 89,65 Link Bilgisayar 45,50 -7,14 152,94 Logo Yazılım 99,20 6,84 63,16 Lokman Hekim Sağlık 11,34 -0,26 97,71 Lüks Kadife 29,56 5,27 242,13 Makina Takım 2,82 -2,08 50,00 Marka Yatırım Holding 4,62 40,43 291,53 Marmaris Altınyunus 85,65 11,96 20,63 Marshall 298,00 -10,91 526,84 Martı GMYO 3,05 0,00 201,98 Martı Otel 2,40 7,14 163,74 Mavi Giyim 38,76 2,81 -33,06 Mazhar Zorlu Holding 17,50 -1,69 44,75 Mega Polietilen 13,41 23,48 957,19 Menderes Tekstil 3,41 12,91 160,31 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 69,50 0,72 257,51 Merko Gıda 13,02 -11,73 1140,00 Metemtur Otelcilik 9,67 -2,03 443,26 Metro Holding 2,32 11,00 68,12 Metro Petrol ve Tesisleri 3,63 15,61 85,20 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -0,42 -55,93 Migros Ticaret 38,74 3,42 59,95 Milpa 5,52 14,29 152,05 Mistral GMYO 4,41 17,29 135,00 MLP Sağlık 17,55 9,69 9,69 MMC San. ve Tic. Yat. 5,67 -7,50 397,37 Mondi Tire Kutsan 6,52 2,84 57,49 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.111,60 0,06 3,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,26 16,88 192,92 Net Holding 3,14 0,96 20,77 Netaş Telekom. 21,62 7,99 65,54 Niğbaş Niğde Beton 46,48 9,36 649,68 Nuh Çimento 35,96 19,23 227,36 Nurol GMYO 6,69 15,34 87,39 Odaş Elektrik 3,60 15,76 149,01 Olmuksan-IP 7,30 -6,65 185,05 Orge Enerji Elektrik 7,51 9,16 51,41 Orma Orman Mahsulleri 11,55 -11,15 318,48 Osmanlı Menkul 19,49 1,46 367,24 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 9,12 142,26 Otokar 204,20 12,76 38,87 Oyak Çimento 7,65 4,22 39,15 Oyak Yat. Ort. 6,17 0,98 167,26 Oylum Sınai Yatırımlar 4,86 1,04 57,34 Özak GMYO 4,29 9,44 66,93 Özbal Çelik Boru 6,77 6,28 320,01 Özderici GMYO 2,26 6,60 43,95 Özerden Plastik 8,94 9,83 292,11 Panora GMYO 6,31 13,08 12,65 Papilon Savunma 20,50 14,27 166,01 Park Elek.Madencilik 5,25 17,98 72,13 Parsan 19,47 8,77 14,94 Pegasus 44,18 11,85 -48,87 Peker GMYO 2,70 0,00 198,55 Penguen Gıda 5,24 -0,38 472,43 Pera GMYO 2,87 10,38 205,32 Pergamon Dış Ticaret 15,80 9,87 104,19 Petkim 4,29 4,38 12,60 Petrokent Turizm 697,50 7,31 444,50 Pınar Et ve Un 24,20 -1,22 166,24 Pınar Su 7,61 0,66 228,02 Pınar Süt 20,00 3,63 58,61 Plastikkart 11,72 15,92 26,43 Polisan Holding 3,86 2,66 27,92 Politeknik Metal 300,00 -16,67 294,36 Prizma Press Matbaacılık 7,11 16,56 65,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.238,60 0,78 11,81 QNB Finans Fin. Kir. 125,50 -1,10 -2,79 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 816,50 1,96 42,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 47,18 5,90 81,25 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 36,99 6,81 -7,29 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,40 8,95 101,60 QNB Finansbank 67,90 -0,80 81,07 Ral Yatırım Holding 5,16 6,17 96,61 Ray Sigorta 20,04 -2,24 485,96 Reysaş GMYO 4,65 5,68 1,31 Reysaş Lojistik 7,08 8,09 61,64 Rhea Girişim 2,96 5,71 148,74 Rodrigo Tekstil 11,18 24,50 517,68 Royal Halı 3,65 -3,69 166,42 RTA Laboratuvarları 47,94 -5,07 1966,38 Sabancı Holding 8,93 8,51 -2,08 Safkar Ege Soğutmacılık 5,63 12,60 158,26 Sanel Mühendislik 3,31 -0,30 12,82 Sanifoam Sünger 14,83 26,75 196,60 Sanko Pazarlama 7,68 1,32 5,41 Saray Matbaacılık 5,95 12,90 360,25 Sarkuysan 7,10 7,74 123,45 Sasa Polyester 16,28 6,41 110,61 Say Yenilenebilir Enerji 8,85 18,00 295,09 Sekuro Plastik 10,21 2,20 90,49 Selçuk Ecza Deposu 9,79 7,82 64,13 Selçuk Gıda 3,96 -5,04 267,44 Senkron Güvenlik 3,35 0,00 22,71 Serve Film Prodüksiyon 18,90 18,12 1088,68 Servet GMYO 41,96 17,21 393,65 Seyitler Kimya 13,19 9,83 94,26 Silverline Endüstri 4,23 5,22 95,83 Sinpaş GMYO 3,11 18,70 168,10 Smartiks Yazılım 7,76 1,57 -20,90 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -8,16 484,99 Söktaş 4,94 2,28 190,50 Sönmez Filament 30,00 23,46 514,75 Sönmez Pamuklu 16,39 13,90 233,13 Sumaş Suni Tahta 33,90 9,71 245,46 Şeker Fin. Kir. 4,36 1,87 -8,79 Şekerbank 1,80 -0,55 37,40 Şişe Cam 6,60 7,67 29,66 Şok Marketler 11,83 4,32 9,94 T. Halk Bankası 4,92 4,68 -16,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 64,15 -8,36 47,13 T.S.K.B. 2,13 -16,47 76,03 T.Tuborg 17,44 3,07 46,55 Taç Tarım Ürünleri 10,60 -15,06 239,74 Tat Gıda 10,94 6,73 79,82 TAV Havalimanları 14,50 5,15 -46,62 Taze Kuru Gıda 267,50 -3,39 3594,75 Tek-Art Turizm 1,71 8,23 35,71 Tekfen Holding 13,88 4,60 -23,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,14 11,33 117,62 Temapol Polimer Plastik 9,82 6,97 88,12 TGS Dış Ticaret 9,39 -1,57 101,07 Tofaş Oto. Fab. 28,20 5,54 21,02 Torunlar GMYO 3,55 5,03 29,09 Trabzon Liman 30,88 4,39 194,83 Trabzonspor Sportif 4,10 1,99 90,70 Trend GMYO 10,55 17,61 379,55 TSKB GMYO 3,88 13,78 306,29 Tuğçelik 7,29 -0,27 84,56 Tukaş 11,11 10,77 -10,04 Turcas Petrol 4,63 8,94 73,41 Turkcell 16,12 10,41 16,81 Tümosan Motor ve Traktör 10,54 11,30 64,43 Tüpraş 77,35 3,48 -39,00 Türk Hava Yolları 9,71 7,65 -32,85 Türk Prysmian Kablo 13,99 17,37 442,14 Türk Telekom 6,79 5,60 -5,90 Türk Traktör 130,00 15,25 145,70 Türker Proje Gayrimenkul 82,50 -2,25 96,43 Türkiye Sigorta 5,66 0,71 159,90 Ufuk Yatırım 12,44 4,63 382,17 Ulaşlar Turizm Yat. 3,79 3,55 306,71 Ulusoy Elektrik 52,40 3,66 96,99 Ulusoy Un Sanayi 12,03 1,52 214,92 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,29 7,01 88,72 Utopya Turizm 22,60 -9,53 359,35 Uzertaş Boya 26,66 -27,91 1100,90 Ülker Bisküvi 21,64 7,02 -3,22 Vakıf Fin. Kir. 3,80 12,09 79,46 Vakıf GMYO 3,53 5,06 103,93 Vakıf Yat. Ort. 7,75 4,03 325,56 Vakıflar Bankası 4,00 4,99 -27,40 Vakko Tekstil 5,88 13,08 29,52 Vanet Gıda 9,98 23,21 597,90 Verusa Holding 43,28 15,05 133,31 Verusaturk Girisim 8,54 5,82 62,39 Vestel 19,19 15,81 52,06 Vestel Beyaz Eşya 33,10 10,85 56,88 Viking Kağıt 6,70 2,13 258,29 Yapı Kredi Koray GMYO 4,07 8,53 68,18 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 8,37 -6,05 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,90 -18,68 393,92 Yataş 9,47 8,23 29,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 5,59 146,58 Yeni Gimat GMYO 12,99 -1,22 8,51 Yeşil GMYO 1,07 1,90 67,19 Yeşil Yapı 1,33 7,26 101,52 Yeşil Yatırım Holding 44,88 -7,00 299,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.898,80 10,46 473,81 Yonga Mobilya 30,54 -2,74 230,79 Yükselen Çelik 6,84 8,74 123,16 Yünsa 12,76 6,42 26,74 Zorlu Enerji 2,69 8,47 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt İlgili Haberler Avustralyalı yatırımcı Ammar Issa'dan Adana'ya saç ve güzellik merkezi Türkiye, 9 ayda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırladı Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı