Yatırımcı rehberi (9)
10.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:11
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00
104,30
İş Bankası (B) 44.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.999,00
|-8,91
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,32
|-0,56
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,95
|3,40
|3,95
|İş Girişim
|10,30
|2,69
|171,05
|İş GMYO
|1,99
|10,56
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|9,19
|0,22
|128,22
|İş Yat. Ort.
|3,12
|2,63
|93,63
|İşbir Holding
|2.752,90
|-9,24
|540,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|19,57
|77,42
|İttifak Holding
|7,31
|40,58
|96,51
|İz Hayvancılık Tarım
|8,04
|1,77
|207,28
|İzmir Demir Çelik
|18,48
|-2,69
|125,64
|İzmir Fırça
|5,03
|21,20
|179,44
|Jantsa Jant Sanayi
|192,30
|-9,29
|261,55
|Kafein Yazılım
|17,47
|2,34
|57,30
|Kaplamin
|19,50
|0,36
|251,35
|Kardemir (A)
|5,87
|-1,34
|121,51
|Kardemir (B)
|3,84
|0,26
|45,45
|Kardemir (D)
|3,47
|0,87
|30,45
|Karel Elektronik
|19,10
|3,52
|31,45
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,00
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,85
|0,34
|80,56
|Kartonsan
|757,00
|8,61
|95,94
|Katmerciler Ekipman
|7,51
|39,07
|95,57
|Kent Gıda
|292,00
|-12,84
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|26,81
|114,72
|Kervansaray Yat. Holding
|1,82
|58,26
|230,91
|Kiler GMYO
|11,64
|60,55
|207,12
|Klimasan Klima
|17,41
|20,90
|-17,93
|Koç Holding
|14,71
|-0,68
|-26,48
|Konfrut Gıda
|17,39
|3,70
|122,38
|Konya Çimento
|513,50
|-6,30
|89,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,00
|2,65
|-5,63
|Koza Altın
|80,35
|0,44
|8,51
|Koza Madencilik
|13,57
|4,55
|35,29
|Körfez GMYO
|5,47
|8,32
|128,87
|Kristal Kola
|2,19
|4,78
|45,03
|Kron Telekomünikasyon
|27,24
|0,29
|114,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|157,30
|-11,98
|570,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|9,36
|97,98
|Kütahya Porselen
|28,82
|-7,33
|335,35
|Lider Faktoring
|3,11
|5,42
|69,48
|Link Bilgisayar
|40,96
|5,13
|127,70
|Logo Yazılım
|97,65
|2,36
|60,61
|Lokman Hekim Sağlık
|10,75
|-2,36
|87,43
|Lüks Kadife
|41,12
|47,07
|375,93
|Makina Takım
|2,72
|15,74
|44,68
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|0,68
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|86,20
|-6,15
|21,41
|Marshall
|375,80
|-8,41
|690,49
|Martı GMYO
|2,33
|7,37
|130,69
|Martı Otel
|1,42
|14,52
|56,04
|Mavi Giyim
|38,30
|-0,10
|-33,85
|Mazhar Zorlu Holding
|19,36
|-0,72
|60,13
|Mega Polietilen
|11,81
|3,60
|831,06
|Menderes Tekstil
|3,40
|5,26
|159,54
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|82,55
|-18,59
|324,64
|Merko Gıda
|23,36
|60,88
|2124,76
|Metemtur Otelcilik
|9,77
|2,95
|448,88
|Metro Holding
|2,41
|1,26
|74,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,02
|0,50
|105,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|10,48
|-52,56
|Migros Ticaret
|41,60
|-1,70
|71,76
|Milpa
|5,48
|8,51
|150,23
|Mistral GMYO
|3,88
|7,48
|105,29
|MLP Sağlık
|17,85
|3,06
|11,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,32
|14,92
|629,82
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|4,78
|74,64
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|0,06
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,00
|4,38
|214,47
|Net Holding
|2,64
|11,86
|1,54
|Netaş Telekom.
|20,96
|2,24
|60,49
|Niğbaş Niğde Beton
|37,00
|24,58
|496,77
|Nuh Çimento
|24,00
|5,73
|118,48
|Nurol GMYO
|7,50
|13,29
|110,08
|Odaş Elektrik
|3,18
|8,90
|119,96
|Olmuksan-IP
|11,26
|7,75
|339,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,79
|3,73
|57,06
|Orma Orman Mahsulleri
|15,49
|11,04
|461,23
|Osmanlı Menkul
|26,44
|2,32
|533,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,67
|15,77
|118,45
|Otokar
|145,50
|3,93
|-1,05
|Oyak Çimento
|8,01
|0,75
|45,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,41
|0,47
|177,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,10
|11,11
|65,11
|Özak GMYO
|4,42
|3,51
|71,98
|Özbal Çelik Boru
|6,17
|1,31
|282,79
|Özderici GMYO
|2,33
|8,88
|48,41
|Özerden Plastik
|9,36
|27,35
|310,53
|Panora GMYO
|6,26
|5,74
|11,75
|Papilon Savunma
|16,01
|8,91
|107,75
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|7,87
|66,23
|Parsan
|20,90
|-5,43
|23,38
|Pegasus
|47,02
|0,51
|-45,58
|Peker GMYO
|2,52
|0,80
|178,65
|Penguen Gıda
|6,84
|60,19
|647,22
|Pera GMYO
|1,77
|11,32
|88,30
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|8,00
|109,36
|Petkim
|4,61
|8,47
|21,00
|Petrokent Turizm
|690,00
|-4,70
|438,64
|Pınar Et ve Un
|25,10
|-1,10
|173,72
|Pınar Su
|8,03
|2,82
|246,12
|Pınar Süt
|22,50
|5,24
|77,58
|Plastikkart
|12,48
|5,05
|34,63
|Polisan Holding
|4,53
|42,01
|50,12
|Politeknik Metal
|268,00
|5,14
|252,30
|Prizma Press Matbaacılık
|6,65
|51,83
|54,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.236,50
|0,42
|11,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,80
|-4,01
|-7,20
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|753,00
|1,55
|31,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,94
|2,78
|64,96
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|36,93
|0,76
|-7,44
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,70
|1,27
|80,73
|QNB Finansbank
|64,95
|-2,99
|73,20
|Ral Yatırım Holding
|5,40
|9,76
|105,76
|Ray Sigorta
|14,74
|0,96
|330,99
|Reysaş GMYO
|5,01
|6,37
|9,15
|Reysaş Lojistik
|7,84
|20,25
|79,00
|Rhea Girişim
|2,62
|-1,87
|120,17
|Rodrigo Tekstil
|9,83
|-15,19
|443,09
|Royal Halı
|3,80
|-18,28
|177,37
|RTA Laboratuvarları
|43,00
|-5,29
|1753,45
|Sabancı Holding
|8,50
|1,43
|-6,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,85
|-0,34
|168,35
|Sanel Mühendislik
|3,64
|3,70
|24,06
|Sanifoam Sünger
|8,60
|-1,60
|72,00
|Sanko Pazarlama
|8,00
|-1,72
|9,80
|Saray Matbaacılık
|5,00
|31,58
|286,76
|Sarkuysan
|7,00
|6,06
|120,30
|Sasa Polyester
|16,78
|0,18
|117,08
|Say Reklamcılık
|8,93
|35,10
|298,66
|Sekuro Plastik
|11,74
|2,53
|119,03
|Selçuk Ecza Deposu
|9,37
|8,70
|57,09
|Selçuk Gıda
|5,24
|11,49
|386,21
|Senkron Güvenlik
|3,24
|8,36
|18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|15,49
|1,97
|874,21
|Servet GMYO
|36,80
|53,33
|332,94
|Seyitler Kimya
|12,20
|4,72
|79,68
|Silverline Endüstri
|4,35
|4,57
|101,39
|Sinpaş GMYO
|2,18
|8,46
|87,93
|Smartiks Yazılım
|8,63
|0,82
|-12,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|7,61
|598,87
|Söktaş
|4,59
|1,10
|169,92
|Sönmez Filament
|18,99
|21,65
|289,14
|Sönmez Pamuklu
|17,65
|20,64
|258,74
|Sumaş Suni Tahta
|42,00
|-9,25
|328,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,47
|-10,04
|Şekerbank
|1,66
|2,47
|26,72
|Şişe Cam
|6,91
|-1,85
|35,75
|Şok Marketler
|12,19
|-0,65
|13,29
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,39
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,84
|-2,10
|2,84
|T.S.K.B.
|1,12
|1,82
|-7,44
|T.Tuborg
|16,99
|-3,41
|42,77
|Taç Tarım Ürünleri
|15,06
|7,88
|382,69
|Tat Gıda
|12,25
|9,28
|101,36
|TAV Havalimanları
|15,48
|1,38
|-43,01
|Taze Kuru Gıda
|495,20
|-40,94
|6739,78
|Tek-Art Turizm
|1,71
|8,92
|35,71
|Tekfen Holding
|15,09
|1,48
|-16,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,35
|27,56
|122,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,25
|8,70
|96,36
|TGS Dış Ticaret
|9,08
|6,32
|94,43
|Tofaş Oto. Fab.
|25,46
|1,19
|9,26
|Torunlar GMYO
|4,10
|14,21
|49,09
|Trabzon Liman
|32,26
|-12,05
|202,63
|Trabzonspor Sportif
|4,99
|0,40
|132,09
|Trend GMYO
|6,86
|19,51
|211,82
|TSKB GMYO
|3,05
|32,61
|219,38
|Tuğçelik
|7,44
|5,53
|88,35
|Tukaş
|10,86
|10,82
|-12,06
|Turcas Petrol
|4,93
|29,40
|84,64
|Turkcell
|16,01
|4,91
|16,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,66
|10,78
|50,70
|Tüpraş
|83,05
|4,40
|-34,50
|Türk Hava Yolları
|10,76
|1,32
|-25,59
|Türk Prysmian Kablo
|14,47
|32,27
|460,74
|Türk Telekom
|7,26
|1,26
|0,62
|Türk Traktör
|106,90
|6,26
|102,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|96,70
|17,21
|130,24
|Türkiye Sigorta
|6,11
|2,86
|180,56
|Ufuk Yatırım
|14,74
|3,37
|471,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|2,82
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|52,80
|6,32
|98,50
|Ulusoy Un Sanayi
|10,38
|-1,80
|171,73
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,12
|18,44
|74,71
|Utopya Turizm
|20,20
|18,89
|310,57
|Uzertaş Boya
|41,26
|31,65
|1758,56
|Ülker Bisküvi
|23,52
|1,38
|5,19
|Vakıf Fin. Kir.
|4,14
|7,53
|95,51
|Vakıf GMYO
|3,88
|0,26
|124,15
|Vakıf Yat. Ort.
|8,07
|-1,71
|343,13
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-0,73
|-26,13
|Vakko Tekstil
|6,27
|1,79
|38,11
|Vanet Gıda
|12,22
|60,79
|754,55
|Verusa Holding
|41,76
|6,58
|125,11
|Verusaturk Girisim
|8,63
|19,20
|64,11
|Vestel
|17,47
|1,93
|38,43
|Vestel Beyaz Eşya
|31,58
|9,65
|49,68
|Viking Kağıt
|7,64
|26,70
|308,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,81
|10,32
|98,76
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|93,35
|31,57
|1392,15
|Yataş
|9,10
|3,41
|23,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,39
|43,46
|172,67
|Yeni Gimat GMYO
|13,25
|4,58
|10,68
|Yeşil GMYO
|1,06
|19,10
|65,63
|Yeşil Yapı
|1,16
|16,00
|75,76
|Yeşil Yatırım Holding
|30,32
|10,74
|169,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.068,00
|-1,68
|445,60
|Yonga Mobilya
|35,68
|-18,91
|286,46
|Yükselen Çelik
|6,96
|5,14
|127,08
|Yünsa
|14,00
|1,74
|39,06
|Zorlu Enerji
|2,76
|6,98
|69,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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