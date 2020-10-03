Yatırımcı rehberi (9)
03.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:09
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00
104,30
İş Bankası (B) 49.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.400,10
|-0,20
|63,68
|İş Bankası (C)
|5,35
|2,29
|-16,54
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,82
|1,33
|0,53
|İş Girişim
|10,03
|15,15
|163,95
|İş GMYO
|1,80
|3,45
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|9,17
|6,01
|127,73
|İş Yat. Ort.
|3,04
|2,70
|88,66
|İşbir Holding
|3.033,00
|6,35
|605,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|48,39
|İttifak Holding
|5,20
|-9,25
|39,78
|İz Hayvancılık Tarım
|7,90
|8,67
|201,93
|İzmir Demir Çelik
|18,99
|-2,62
|131,87
|İzmir Fırça
|4,15
|-4,16
|130,56
|Jantsa Jant Sanayi
|212,00
|7,07
|298,59
|Kafein Yazılım
|17,07
|1,73
|53,70
|Kaplamin
|19,43
|50,62
|250,09
|Kardemir (A)
|5,95
|7,40
|124,53
|Kardemir (B)
|3,83
|0,26
|45,08
|Kardemir (D)
|3,44
|4,24
|29,32
|Karel Elektronik
|18,45
|2,79
|26,98
|Karsan Otomotiv
|3,05
|2,01
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,83
|-10,03
|79,94
|Kartonsan
|697,00
|2,17
|80,41
|Katmerciler Ekipman
|5,40
|0,00
|40,63
|Kent Gıda
|335,00
|-10,67
|1342,63
|Kerevitaş Gıda
|5,52
|2,22
|69,33
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|57,53
|109,09
|Kiler GMYO
|7,25
|4,32
|91,29
|Klimasan Klima
|14,40
|1,48
|-32,12
|Koç Holding
|14,81
|1,86
|-25,98
|Konfrut Gıda
|16,77
|16,54
|114,45
|Konya Çimento
|548,00
|-0,99
|101,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,69
|3,73
|-8,07
|Koza Altın
|80,00
|4,85
|8,04
|Koza Madencilik
|12,98
|2,29
|29,41
|Körfez GMYO
|5,05
|-1,56
|111,30
|Kristal Kola
|2,09
|-7,93
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|27,16
|4,30
|113,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,70
|-14,37
|661,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|-2,40
|81,04
|Kütahya Porselen
|31,10
|10,05
|369,79
|Lider Faktoring
|2,95
|-2,96
|60,76
|Link Bilgisayar
|38,96
|-8,93
|116,58
|Logo Yazılım
|95,40
|1,27
|56,91
|Lokman Hekim Sağlık
|11,01
|3,60
|91,96
|Lüks Kadife
|27,96
|2,49
|223,61
|Makina Takım
|2,35
|2,17
|25,00
|Marka Yatırım Holding
|2,95
|-7,23
|150,00
|Marmaris Altınyunus
|91,85
|-9,24
|29,37
|Marshall
|410,30
|7,80
|763,06
|Martı GMYO
|2,17
|5,34
|114,85
|Martı Otel
|1,24
|-2,36
|36,26
|Mavi Giyim
|38,34
|1,43
|-33,78
|Mazhar Zorlu Holding
|19,50
|2,74
|61,29
|Mega Polietilen
|11,40
|-8,58
|798,73
|Menderes Tekstil
|3,23
|4,87
|146,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|101,40
|7,70
|421,60
|Merko Gıda
|14,52
|60,98
|1282,86
|Metemtur Otelcilik
|9,49
|9,58
|433,15
|Metro Holding
|2,38
|-3,64
|72,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,00
|6,67
|104,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-5,76
|-57,06
|Migros Ticaret
|42,32
|3,67
|74,73
|Milpa
|5,05
|-4,90
|130,59
|Mistral GMYO
|3,61
|1,69
|91,01
|MLP Sağlık
|17,32
|4,91
|8,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,24
|-4,99
|535,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|5,02
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|0,05
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,32
|24,90
|201,26
|Net Holding
|2,36
|-1,26
|-9,23
|Netaş Telekom.
|20,50
|21,45
|56,97
|Niğbaş Niğde Beton
|29,70
|36,24
|379,03
|Nuh Çimento
|22,70
|9,87
|106,65
|Nurol GMYO
|6,62
|-2,36
|85,43
|Odaş Elektrik
|2,92
|8,55
|101,98
|Olmuksan-IP
|10,45
|56,44
|308,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,51
|-1,70
|51,41
|Orma Orman Mahsulleri
|13,95
|30,37
|405,43
|Osmanlı Menkul
|25,84
|20,30
|518,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,17
|2,92
|88,69
|Otokar
|140,00
|0,14
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,95
|2,71
|44,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,00
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,59
|-16,09
|48,60
|Özak GMYO
|4,27
|8,10
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|6,09
|1,67
|277,82
|Özderici GMYO
|2,14
|0,94
|36,31
|Özerden Plastik
|7,35
|-13,83
|222,37
|Panora GMYO
|5,92
|-4,82
|5,68
|Papilon Savunma
|14,70
|0,62
|90,75
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|1,29
|54,10
|Parsan
|22,10
|-5,56
|30,46
|Pegasus
|46,78
|1,92
|-45,86
|Peker GMYO
|2,50
|-9,09
|176,44
|Penguen Gıda
|4,27
|18,94
|366,47
|Pera GMYO
|1,59
|0,63
|69,15
|Pergamon Dış Ticaret
|15,00
|5,56
|93,86
|Petkim
|4,25
|0,71
|11,55
|Petrokent Turizm
|724,00
|-9,50
|465,18
|Pınar Et ve Un
|25,38
|-2,91
|176,77
|Pınar Su
|7,81
|-4,76
|236,64
|Pınar Süt
|21,38
|9,19
|68,75
|Plastikkart
|11,88
|2,50
|28,16
|Polisan Holding
|3,19
|3,91
|5,71
|Politeknik Metal
|254,90
|-1,58
|235,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,38
|5,29
|1,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.231,30
|0,36
|11,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,80
|-4,59
|-3,33
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|741,50
|1,58
|29,52
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,78
|2,96
|60,51
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|36,65
|2,00
|-8,15
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,19
|0,12
|78,46
|QNB Finansbank
|66,95
|-3,18
|78,53
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|0,00
|87,47
|Ray Sigorta
|14,60
|-0,48
|326,90
|Reysaş GMYO
|4,71
|-1,67
|2,61
|Reysaş Lojistik
|6,52
|-0,91
|48,86
|Rhea Girişim
|2,67
|3,49
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|11,59
|50,32
|540,33
|Royal Halı
|4,65
|11,51
|239,42
|RTA Laboratuvarları
|45,40
|-8,28
|1856,90
|Sabancı Holding
|8,38
|5,28
|-8,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,87
|-4,40
|169,27
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-2,50
|19,63
|Sanifoam Sünger
|8,74
|8,30
|74,80
|Sanko Pazarlama
|8,14
|-0,49
|11,72
|Saray Matbaacılık
|3,80
|4,40
|193,94
|Sarkuysan
|6,60
|0,00
|107,71
|Sasa Polyester
|16,75
|-1,18
|116,69
|Say Reklamcılık
|6,61
|13,38
|195,09
|Sekuro Plastik
|11,45
|-13,19
|113,62
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|4,23
|44,51
|Selçuk Gıda
|4,70
|13,53
|336,11
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-2,92
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|15,19
|-10,65
|855,35
|Servet GMYO
|24,00
|-3,46
|182,35
|Seyitler Kimya
|11,65
|-8,05
|71,58
|Silverline Endüstri
|4,16
|3,74
|92,59
|Sinpaş GMYO
|2,01
|16,18
|73,28
|Smartiks Yazılım
|8,56
|1,06
|-12,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|23,91
|549,47
|Söktaş
|4,54
|0,44
|166,98
|Sönmez Filament
|15,61
|-7,58
|219,88
|Sönmez Pamuklu
|14,63
|-4,94
|197,36
|Sumaş Suni Tahta
|46,28
|7,78
|371,62
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-1,15
|-10,46
|Şekerbank
|1,62
|3,85
|23,66
|Şişe Cam
|7,04
|0,19
|38,30
|Şok Marketler
|12,27
|0,33
|14,03
|T. Halk Bankası
|5,07
|-1,74
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,80
|0,22
|5,05
|T.S.K.B.
|1,10
|-1,79
|-9,09
|T.Tuborg
|17,59
|6,74
|47,82
|Taç Tarım Ürünleri
|13,96
|7,72
|347,44
|Tat Gıda
|11,21
|1,26
|84,26
|TAV Havalimanları
|15,27
|1,33
|-43,79
|Taze Kuru Gıda
|838,40
|7,81
|11480,11
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-3,09
|24,60
|Tekfen Holding
|14,87
|-2,17
|-17,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|0,41
|74,52
|Temapol Polimer Plastik
|9,43
|1,73
|80,65
|TGS Dış Ticaret
|8,54
|3,14
|82,87
|Tofaş Oto. Fab.
|25,16
|8,17
|7,97
|Torunlar GMYO
|3,59
|-1,64
|30,55
|Trabzon Liman
|36,68
|7,82
|244,09
|Trabzonspor Sportif
|4,97
|-3,12
|131,16
|Trend GMYO
|5,74
|-10,31
|160,91
|TSKB GMYO
|2,30
|-12,88
|140,84
|Tuğçelik
|7,05
|17,70
|78,48
|Tukaş
|9,80
|-1,51
|-20,65
|Turcas Petrol
|3,81
|3,25
|42,70
|Turkcell
|15,26
|0,73
|10,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,72
|7,26
|36,04
|Tüpraş
|79,55
|-1,00
|-37,26
|Türk Hava Yolları
|10,62
|1,53
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|10,94
|9,40
|323,95
|Türk Telekom
|7,17
|0,70
|-0,63
|Türk Traktör
|100,60
|3,18
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|-0,54
|96,43
|Türkiye Sigorta
|5,94
|4,03
|172,75
|Ufuk Yatırım
|14,26
|-11,70
|452,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,84
|-1,73
|204,76
|Ulusoy Elektrik
|49,66
|-2,63
|86,69
|Ulusoy Un Sanayi
|10,57
|0,28
|176,70
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,79
|4,68
|47,51
|Utopya Turizm
|16,99
|52,79
|245,33
|Uzertaş Boya
|31,34
|60,72
|1311,71
|Ülker Bisküvi
|23,20
|1,40
|3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|3,85
|0,26
|81,82
|Vakıf GMYO
|3,87
|10,57
|123,57
|Vakıf Yat. Ort.
|8,21
|-6,60
|350,81
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-1,91
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,16
|-2,84
|35,68
|Vanet Gıda
|7,60
|60,68
|431,47
|Verusa Holding
|39,18
|-4,90
|111,21
|Verusaturk Girisim
|7,24
|-0,14
|37,67
|Vestel
|17,14
|2,27
|35,82
|Vestel Beyaz Eşya
|28,80
|9,51
|36,50
|Viking Kağıt
|6,03
|-10,67
|222,46
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|-4,80
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,95
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|70,95
|60,88
|1034,10
|Yataş
|8,80
|2,44
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|0,33
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|1,20
|5,84
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,00
|-2,91
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|27,38
|23,78
|143,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.342,60
|-13,13
|454,93
|Yonga Mobilya
|44,00
|-7,68
|376,57
|Yükselen Çelik
|6,62
|-0,60
|115,99
|Yünsa
|13,76
|0,88
|36,67
|Zorlu Enerji
|2,58
|-2,27
|58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500