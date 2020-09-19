Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 307.986,80 10,00 85,72

İş Bankası (B) 50.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 307.986,80 10,00 85,72 İş Bankası (B) 50.227,20 25,57 66,42 İş Bankası (C) 4,97 -1,78 -22,46 İş Bankası (Kur.) 513.999,00 41,79 144,76 İş Fin.Kir. 3,83 1,06 0,79 İş Girişim 8,77 -7,68 130,79 İş GMYO 1,74 0,00 -1,14 İş Y. Men. Değ. 8,22 2,62 104,13 İş Yat. Ort. 2,97 -0,67 84,32 İşbir Holding 1.771,00 18,46 311,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00 İttifak Holding 4,36 7,65 17,20 İz Hayvancılık Tarım 6,85 23,87 161,80 İzmir Demir Çelik 21,90 15,20 167,40 İzmir Fırça 3,94 3,96 118,89 Jantsa Jant Sanayi 182,10 16,73 242,37 Kafein Yazılım 17,00 3,09 53,07 Kaplamin 13,70 37,41 146,85 Kardemir (A) 5,55 20,92 109,43 Kardemir (B) 3,91 9,83 48,11 Kardemir (D) 3,24 5,54 21,80 Karel Elektronik 16,74 2,14 15,21 Karsan Otomotiv 2,98 -1,00 88,61 Karsu Tekstil 6,39 -5,05 97,22 Kartonsan 710,00 9,18 83,78 Katmerciler Ekipman 4,95 12,76 28,91 Kent Gıda 455,90 10,87 1863,26 Kerevitaş Gıda 5,19 0,97 59,20 Kervansaray Yat. Holding 0,47 23,68 -14,55 Kiler GMYO 7,17 10,14 89,18 Klimasan Klima 14,62 3,10 -31,08 Koç Holding 14,66 -1,48 -26,73 Konfrut Gıda 12,69 6,82 62,28 Konya Çimento 568,60 24,97 109,58 Kordsa Teknik Tekstil 11,24 -0,18 -11,61 Koza Altın 80,70 4,67 8,98 Koza Madencilik 13,12 1,16 30,81 Körfez GMYO 4,94 4,88 106,69 Kristal Kola 2,22 -0,45 47,02 Kron Telekomünikasyon 26,14 2,59 105,50 Kuştur Kuşadası Turizm 207,00 50,11 781,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 14,62 104,23 Kütahya Porselen 28,14 0,86 325,08 Lider Faktoring 3,07 -0,32 67,30 Link Bilgisayar 42,24 26,09 134,81 Logo Yazılım 95,00 5,73 56,25 Lokman Hekim Sağlık 11,50 -2,38 98,96 Lüks Kadife 27,44 3,70 217,59 Makina Takım 2,31 1,32 22,87 Marka Yatırım Holding 3,18 1,60 169,49 Marmaris Altınyunus 107,00 18,36 50,70 Marshall 343,50 25,23 622,55 Martı GMYO 1,97 1,55 95,05 Martı Otel 1,18 4,42 29,67 Mavi Giyim 38,38 -3,91 -33,71 Mazhar Zorlu Holding 15,98 4,04 32,18 Mega Polietilen 12,12 57,40 855,49 Menderes Tekstil 3,06 -6,13 133,59 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 93,95 41,92 383,28 Merko Gıda 5,62 60,57 435,24 Metemtur Otelcilik 6,02 5,80 238,20 Metro Holding 2,37 12,32 71,74 Metro Petrol ve Tesisleri 3,76 -1,05 91,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 2,64 -56,31 Migros Ticaret 39,34 4,18 62,43 Milpa 5,02 19,52 129,22 Mistral GMYO 3,58 -3,50 89,42 MLP Sağlık 17,07 -2,01 6,69 MMC San. ve Tic. Yat. 7,07 60,68 520,18 Mondi Tire Kutsan 6,65 0,15 60,63 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 0,06 3,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,56 8,03 100,94 Net Holding 2,40 7,14 -7,69 Netaş Telekom. 16,03 0,50 22,74 Niğbaş Niğde Beton 19,06 12,12 207,42 Nuh Çimento 19,95 5,00 81,61 Nurol GMYO 7,65 -11,66 114,29 Odaş Elektrik 2,59 -1,89 79,15 Olmuksan-IP 6,39 0,63 149,52 Orge Enerji Elektrik 7,25 -2,42 46,17 Orma Orman Mahsulleri 9,93 -2,26 259,78 Osmanlı Menkul 16,76 11,14 301,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,12 1,63 85,71 Otokar 142,00 2,16 -3,43 Oyak Çimento 8,08 2,15 46,97 Oyak Yat. Ort. 6,40 1,43 177,22 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 23,08 34,68 Özak GMYO 4,03 5,22 56,81 Özbal Çelik Boru 5,70 -5,94 253,63 Özderici GMYO 2,18 1,40 38,85 Özerden Plastik 5,32 58,33 133,33 Panora GMYO 5,61 2,94 0,15 Papilon Savunma 14,93 -0,60 93,74 Park Elek.Madencilik 4,37 2,82 43,28 Parsan 19,86 3,01 17,24 Pegasus 46,70 -3,47 -45,95 Peker GMYO 2,78 -4,14 207,40 Penguen Gıda 3,16 5,69 245,21 Pera GMYO 1,53 -1,29 62,77 Pergamon Dış Ticaret 14,25 10,81 84,16 Petkim 4,40 3,53 15,49 Petrokent Turizm 999,00 -17,25 679,86 Pınar Et ve Un 22,90 16,84 149,73 Pınar Su 7,77 3,19 234,91 Pınar Süt 18,40 5,44 45,22 Plastikkart 11,45 3,81 23,52 Polisan Holding 3,13 7,19 3,73 Politeknik Metal 226,20 29,41 197,35 Prizma Press Matbaacılık 3,82 2,96 -11,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.222,00 0,19 10,31 QNB Finans Fin. Kir. 134,00 3,16 3,80 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 724,50 1,51 26,55 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,92 1,35 61,04 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,24 0,17 -11,68 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,84 1,27 94,67 QNB Finansbank 70,80 2,98 88,80 Ral Yatırım Holding 5,28 -4,86 101,18 Ray Sigorta 15,83 36,58 362,87 Reysaş GMYO 4,93 -2,18 7,41 Reysaş Lojistik 6,62 1,07 51,14 Rhea Girişim 2,57 4,90 115,97 Rodrigo Tekstil 4,80 29,73 165,19 Royal Halı 3,72 31,45 171,53 RTA Laboratuvarları 50,80 -9,61 2089,66 Sabancı Holding 7,77 -1,40 -14,80 Safkar Ege Soğutmacılık 5,86 22,08 168,81 Sanel Mühendislik 3,43 -2,00 16,91 Sanifoam Sünger 8,04 16,52 60,80 Sanko Pazarlama 7,72 3,62 5,96 Saray Matbaacılık 3,42 0,00 164,55 Sarkuysan 5,98 20,08 88,20 Sasa Polyester 16,90 7,64 118,63 Say Reklamcılık 6,01 -2,44 168,30 Sekuro Plastik 13,39 47,47 149,81 Selçuk Ecza Deposu 8,49 -2,53 42,34 Selçuk Gıda 3,63 32,00 236,82 Senkron Güvenlik 2,77 25,34 1,47 Serve Film Prodüksiyon 16,61 32,14 944,65 Servet GMYO 24,90 2,55 192,94 Seyitler Kimya 11,73 -2,82 72,75 Silverline Endüstri 3,97 3,12 83,80 Sinpaş GMYO 1,59 3,25 37,07 Smartiks Yazılım 8,35 3,47 -14,88 Soda Sanayii 7,31 3,84 23,34 Sodaş Sodyum Sanayii 18,60 23,42 383,59 Söktaş 4,41 6,78 159,33 Sönmez Filament 18,65 23,27 282,17 Sönmez Pamuklu 15,75 16,15 220,12 Sumaş Suni Tahta 40,18 60,85 305,86 Şeker Fin. Kir. 4,32 0,70 -9,62 Şekerbank 1,53 2,68 16,79 Şişe Cam 6,39 2,57 24,76 Şok Marketler 12,50 1,38 16,17 T. Halk Bankası 5,12 0,39 -13,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,66 10,89 9,31 T.S.K.B. 1,08 -1,82 -10,74 T.Tuborg 15,18 3,27 27,56 Taç Tarım Ürünleri 8,10 17,22 159,62 Tat Gıda 10,60 -0,28 74,23 TAV Havalimanları 15,53 -4,25 -42,83 Taze Kuru Gıda 483,00 31,75 6571,27 Tek-Art Turizm 1,57 2,61 24,60 Tekfen Holding 15,49 0,78 -16,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 3,17 62,86 Temapol Polimer Plastik 8,40 9,80 60,92 TGS Dış Ticaret 9,59 4,69 105,35 Tofaş Oto. Fab. 23,36 -0,17 0,25 Torunlar GMYO 3,61 -1,90 31,27 Trabzon Liman 25,84 60,60 142,40 Trabzonspor Sportif 5,25 -9,64 144,19 Trakya Cam 4,25 3,66 25,33 Trend GMYO 6,19 -13,43 181,36 TSKB GMYO 2,47 4,22 158,64 Tuğçelik 5,87 -0,51 48,61 Tukaş 9,89 2,49 -19,92 Turcas Petrol 3,68 6,05 37,83 Turkcell 14,50 1,26 5,07 Tümosan Motor ve Traktör 7,70 3,63 20,12 Tüpraş 80,60 -0,62 -36,44 Türk Hava Yolları 10,65 -2,56 -26,35 Türk Prysmian Kablo 9,12 22,09 253,42 Türk Telekom 6,86 -1,15 -4,93 Türk Traktör 99,95 -0,74 88,90 Türker Proje Gayrimenkul 80,45 7,12 91,55 Türkiye Sigorta 5,78 0,70 165,41 Ufuk Yatırım 15,03 60,75 482,56 Ulaşlar Turizm Yat. 3,11 13,09 233,74 Ulusoy Elektrik 52,00 -3,35 95,49 Ulusoy Un Sanayi 10,23 3,86 167,80 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,72 1,78 41,74 Utopya Turizm 10,30 18,25 109,35 Uzertaş Boya 12,12 60,74 445,95 Ülker Bisküvi 22,68 1,25 1,43 Vakıf Fin. Kir. 3,90 -2,89 84,18 Vakıf GMYO 3,39 5,28 95,84 Vakıf Yat. Ort. 8,90 -4,09 388,70 Vakıflar Bankası 3,98 -3,16 -27,77 Vakko Tekstil 5,90 4,80 29,96 Vanet Gıda 2,95 59,46 106,29 Verusa Holding 40,86 3,76 120,26 Verusaturk Girisim 7,12 -0,14 35,39 Vestel 17,43 -0,40 38,11 Vestel Beyaz Eşya 27,98 3,94 32,62 Viking Kağıt 5,04 6,11 169,52 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 16,92 91,32 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -0,98 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 27,42 38,62 338,29 Yataş 8,46 5,75 15,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,89 -3,67 79,50 Yeni Gimat GMYO 12,18 0,74 1,74 Yeşil GMYO 0,89 -1,11 39,06 Yeşil Yapı 1,01 -2,88 53,03 Yeşil Yatırım Holding 17,70 -1,12 57,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.805,10 49,85 368,76 Yonga Mobilya 66,00 7,84 614,86 Yükselen Çelik 6,84 -0,58 123,16 Yünsa 13,06 0,46 29,72 Zorlu Enerji 2,69 -1,10 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA Elif Ferhan Yeşilyurt AA Editörü