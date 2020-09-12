Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 279.988,00

68,84

İş Bankası (B) 40.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 40.000,00 0,98 32,54 İş Bankası (C) 5,06 1,20 -21,06 İş Bankası (Kur.) 362.500,00 8,86 72,62 İş Fin.Kir. 3,79 1,61 -0,26 İş Girişim 9,50 17,57 150,00 İş GMYO 1,74 4,82 -1,14 İş Y. Men. Değ. 8,01 2,56 98,92 İş Yat. Ort. 2,99 3,46 85,56 İşbir Holding 1.495,00 19,60 247,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 6,90 50,00 İttifak Holding 4,05 8,87 8,87 İz Hayvancılık Tarım 5,53 20,48 111,35 İzmir Demir Çelik 19,01 -15,96 132,11 İzmir Fırça 3,79 -0,26 110,56 Jantsa Jant Sanayi 156,00 33,56 193,30 Kafein Yazılım 16,49 4,43 48,48 Kaplamin 9,97 0,61 79,64 Kardemir (A) 4,59 8,00 73,21 Kardemir (B) 3,56 1,42 34,85 Kardemir (D) 3,07 1,66 15,41 Karel Elektronik 16,39 3,08 12,80 Karsan Otomotiv 3,01 0,33 90,51 Karsu Tekstil 6,73 8,55 107,72 Kartonsan 650,30 9,48 68,32 Katmerciler Ekipman 4,39 9,20 14,32 Kent Gıda 411,20 -11,57 1670,77 Kerevitaş Gıda 5,14 1,78 57,67 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91 Kiler GMYO 6,51 11,66 71,77 Klimasan Klima 14,18 6,70 -33,16 Koç Holding 14,88 0,74 -25,63 Konfrut Gıda 11,88 4,21 51,92 Konya Çimento 455,00 21,40 67,71 Kordsa Teknik Tekstil 11,26 4,65 -11,45 Koza Altın 77,10 0,52 4,12 Koza Madencilik 12,97 0,31 29,31 Körfez GMYO 4,71 -3,68 97,07 Kristal Kola 2,23 6,19 47,68 Kron Telekomünikasyon 25,48 1,43 100,31 Kuştur Kuşadası Turizm 137,90 60,72 487,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,94 9,29 78,18 Kütahya Porselen 27,90 2,57 321,45 Lider Faktoring 3,08 2,33 67,85 Link Bilgisayar 33,50 20,33 86,23 Logo Yazılım 89,85 1,13 47,78 Lokman Hekim Sağlık 11,78 48,55 103,81 Lüks Kadife 26,46 -11,86 206,25 Makina Takım 2,28 3,64 21,28 Marka Yatırım Holding 3,13 40,99 165,25 Marmaris Altınyunus 90,40 5,24 27,32 Marshall 274,30 60,88 476,99 Martı GMYO 1,94 -1,52 92,08 Martı Otel 1,13 -1,74 24,18 Mavi Giyim 39,94 5,72 -31,02 Mazhar Zorlu Holding 15,36 0,39 27,05 Mega Polietilen 7,70 26,23 507,04 Menderes Tekstil 3,26 -6,86 148,85 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 66,20 60,84 240,53 Merko Gıda 3,50 48,31 233,33 Metemtur Otelcilik 5,69 48,95 219,66 Metro Holding 2,11 4,46 52,90 Metro Petrol ve Tesisleri 3,80 3,83 93,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 4,61 -57,43 Migros Ticaret 37,76 -1,41 55,90 Milpa 4,20 4,22 91,78 Mistral GMYO 3,71 10,09 96,30 MLP Sağlık 17,42 7,07 8,88 MMC San. ve Tic. Yat. 4,40 60,00 285,96 Mondi Tire Kutsan 6,64 6,24 60,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 0,05 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,66 5,53 86,01 Net Holding 2,24 2,28 -13,85 Netaş Telekom. 15,95 2,90 22,13 Niğbaş Niğde Beton 17,00 8,01 174,19 Nuh Çimento 19,00 4,34 72,97 Nurol GMYO 8,66 4,09 142,58 Odaş Elektrik 2,64 5,18 82,61 Olmuksan-IP 6,35 6,72 147,95 Orge Enerji Elektrik 7,43 11,39 49,80 Orma Orman Mahsulleri 10,16 15,45 268,12 Osmanlı Menkul 15,08 -2,84 261,17 Ostim Endüstriyel Yat 3,07 1,99 82,74 Otokar 139,00 1,09 -5,47 Oyak Çimento 7,91 2,06 43,88 Oyak Yat. Ort. 6,31 0,00 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 3,38 2,42 9,43 Özak GMYO 3,83 2,96 49,03 Özbal Çelik Boru 6,06 -2,73 275,96 Özderici GMYO 2,15 6,44 36,94 Özerden Plastik 3,36 12,75 47,37 Panora GMYO 5,45 2,44 -2,71 Papilon Savunma 15,02 6,22 94,90 Park Elek.Madencilik 4,25 3,16 39,34 Parsan 19,28 8,56 13,81 Pegasus 48,38 7,51 -44,00 Peker GMYO 2,90 -21,46 220,67 Penguen Gıda 2,99 -0,33 226,64 Pera GMYO 1,55 -5,49 64,89 Pergamon Dış Ticaret 12,86 11,92 66,20 Petkim 4,25 8,42 11,55 Petrokent Turizm 1.207,30 -11,80 842,47 Pınar Et ve Un 19,60 1,50 113,74 Pınar Su 7,53 -10,46 224,57 Pınar Süt 17,45 -0,40 37,73 Plastikkart 11,03 2,60 18,99 Polisan Holding 2,92 -0,34 -3,23 Politeknik Metal 174,80 13,73 129,78 Prizma Press Matbaacılık 3,71 -0,80 -13,72 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,30 10,10 QNB Finans Fin. Kir. 129,90 -2,40 0,62 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 713,70 0,30 24,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,36 0,53 58,89 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,18 0,95 -11,83 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,29 -9,91 92,23 QNB Finansbank 68,75 -3,24 83,33 Ral Yatırım Holding 5,55 1,09 111,47 Ray Sigorta 11,59 14,87 238,89 Reysaş GMYO 5,04 -0,59 9,80 Reysaş Lojistik 6,55 3,15 49,54 Rhea Girişim 2,45 0,00 105,88 Rodrigo Tekstil 3,70 15,63 104,42 Royal Halı 2,83 23,04 106,57 RTA Laboratuvarları 56,20 -6,95 2322,41 Sabancı Holding 7,88 0,90 -13,59 Safkar Ege Soğutmacılık 4,80 7,87 120,18 Sanel Mühendislik 3,50 -2,78 19,29 Sanifoam Sünger 6,90 12,75 38,00 Sanko Pazarlama 7,45 4,93 2,25 Saray Matbaacılık 3,42 0,59 164,55 Sarkuysan 4,98 7,10 56,73 Sasa Polyester 15,70 3,84 103,10 Say Reklamcılık 6,16 7,69 175,00 Sekuro Plastik 9,08 0,33 69,40 Selçuk Ecza Deposu 8,71 10,25 46,02 Selçuk Gıda 2,75 10,00 155,17 Senkron Güvenlik 2,21 0,91 -19,05 Serve Film Prodüksiyon 12,57 31,62 690,57 Servet GMYO 24,28 4,66 185,65 Seyitler Kimya 12,07 4,05 77,76 Silverline Endüstri 3,85 3,77 78,24 Sinpaş GMYO 1,54 3,36 32,76 Smartiks Yazılım 8,07 3,46 -17,74 Soda Sanayii 7,04 0,86 18,78 Sodaş Sodyum Sanayii 15,07 28,15 291,82 Söktaş 4,13 5,90 142,87 Sönmez Filament 15,13 26,08 210,04 Sönmez Pamuklu 13,56 9,35 175,61 Sumaş Suni Tahta 24,98 33,65 152,32 Şeker Fin. Kir. 4,29 3,12 -10,25 Şekerbank 1,49 10,37 13,74 Şişe Cam 6,23 -0,48 21,64 Şok Marketler 12,33 0,49 14,59 T. Halk Bankası 5,10 0,39 -13,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,98 2,19 -1,42 T.S.K.B. 1,10 0,00 -9,09 T.Tuborg 14,70 1,38 23,53 Taç Tarım Ürünleri 6,91 43,06 121,47 Tat Gıda 10,63 2,41 74,73 TAV Havalimanları 16,22 7,42 -40,29 Taze Kuru Gıda 366,60 60,93 4963,54 Tek-Art Turizm 1,53 3,38 21,43 Tekfen Holding 15,37 2,26 -17,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,63 12,56 57,86 Temapol Polimer Plastik 7,65 -0,91 46,55 TGS Dış Ticaret 9,16 16,10 96,15 Tofaş Oto. Fab. 23,40 3,08 0,42 Torunlar GMYO 3,68 6,98 33,82 Trabzon Liman 16,09 9,16 50,94 Trabzonspor Sportif 5,81 6,02 170,23 Trakya Cam 4,10 0,99 20,91 Trend GMYO 7,15 -3,77 225,00 TSKB GMYO 2,37 8,72 148,17 Tuğçelik 5,90 -1,67 49,37 Tukaş 9,65 -2,23 -21,86 Turcas Petrol 3,47 4,83 29,96 Turkcell 14,32 -3,24 3,77 Tümosan Motor ve Traktör 7,43 0,54 15,91 Tüpraş 81,10 1,19 -36,04 Türk Hava Yolları 10,93 3,70 -24,41 Türk Prysmian Kablo 7,47 16,36 189,48 Türk Telekom 6,94 0,14 -3,82 Türk Traktör 100,70 9,52 90,32 Türker Proje Gayrimenkul 75,10 -7,05 78,81 Türkiye Sigorta 5,74 -3,53 163,57 Ufuk Yatırım 9,35 28,08 262,40 Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 -4,18 195,11 Ulusoy Elektrik 53,80 22,89 102,26 Ulusoy Un Sanayi 9,85 -1,20 157,85 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,69 4,32 39,27 Utopya Turizm 8,71 24,43 77,03 Uzertaş Boya 7,54 60,43 239,64 Ülker Bisküvi 22,40 1,36 0,18 Vakıf Fin. Kir. 4,59 4,08 89,67 Vakıf GMYO 3,22 7,69 86,02 Vakıf Yat. Ort. 9,28 21,31 409,57 Vakıflar Bankası 4,11 0,00 -25,41 Vakko Tekstil 5,63 3,68 24,01 Vanet Gıda 1,85 6,94 29,37 Verusa Holding 39,38 15,15 112,28 Verusaturk Girisim 7,13 13,72 35,58 Vestel 17,50 -4,37 38,67 Vestel Beyaz Eşya 26,92 3,54 27,59 Viking Kağıt 4,75 0,64 154,01 Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 2,06 63,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,49 -17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 19,78 40,28 216,17 Yataş 8,00 0,00 8,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,00 12,78 86,34 Yeni Gimat GMYO 12,09 -0,33 0,99 Yeşil GMYO 0,90 5,88 40,63 Yeşil Yapı 1,04 15,56 57,58 Yeşil Yatırım Holding 17,90 9,55 59,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.212,70 41,41 212,83 Yonga Mobilya 61,20 60,80 562,87 Yükselen Çelik 6,88 -1,85 124,47 Yünsa 13,00 4,08 29,12 Zorlu Enerji 2,72 5,02 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA