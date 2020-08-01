HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)293.500,00 76,99İş Bankası (B)45.

Yatırımcı rehberi (9)
01.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:11

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)293.500,00 76,99
İş Bankası (B)45.000,00-3,2349,10
İş Bankası (C)4,80-9,26-25,12
İş Bankası (Kur.)403.000,00 91,91
İş Fin.Kir.4,04-4,496,32
İş Girişim8,33-7,24119,21
İş GMYO2,02-5,6114,77
İş Y. Men. Değ.7,904,5096,19
İş Yat. Ort.2,9210,1981,22
İşbir Holding1.450,007,46237,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-3,1648,39
İttifak Holding3,56-19,64-4,30
İz Hayvancılık Tarım4,92-1,0188,04
İzmir Demir Çelik18,180,44121,98
İzmir Fırça2,70-2,8850,00
Jantsa Jant Sanayi111,107,66108,88
Kafein Yazılım18,74-1,0068,74
Kaplamin9,730,1075,32
Kardemir (A)4,402,3366,04
Kardemir (B)3,42-3,6629,55
Kardemir (D)2,99-3,5512,41
Karel Elektronik17,403,0219,75
Karsan Otomotiv2,94-4,8586,08
Karsu Tekstil5,74-4,8177,16
Kartonsan675,90-3,9674,95
Katmerciler Ekipman5,161,5734,38
Kent Gıda2.167,20-1,991132,76
Kerevitaş Gıda5,38-0,5565,03
Kervansaray Yat. Holding0,46-4,17-16,36
Kiler GMYO6,5510,0872,82
Klimasan Klima15,82-6,11-25,43
Koç Holding16,17-7,34-19,19
Konfrut Gıda12,4511,3659,21
Konya Çimento471,0013,8273,61
Kordsa Teknik Tekstil11,91-3,64-6,34
Koza Altın86,45-0,8016,75
Koza Madencilik14,24-1,7941,97
Körfez GMYO6,6546,15178,24
Kristal Kola2,15-9,6642,38
Kron Telekomünikasyon29,96-3,35135,53
Kuştur Kuşadası Turizm93,1533,07296,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,82-1,0570,91
Kütahya Porselen32,60-2,92392,45
Lider Faktoring3,081,3267,85
Link Bilgisayar25,64-7,5041,27
Logo Yazılım90,15-2,3348,27
Lokman Hekim Sağlık8,31-4,1543,77
Lüks Kadife19,25-3,17122,80
Makina Takım2,361,7225,53
Marka Yatırım Holding2,58-5,49118,64
Marmaris Altınyunus125,90-4,3377,32
Marshall146,7046,26208,58
Martı GMYO2,12-5,78109,90
Martı Otel1,20-8,4031,87
Mavi Giyim41,44-8,84-28,43
Mazhar Zorlu Holding15,782,5330,52
Mega Polietilen4,07-0,73220,86
Menderes Tekstil3,041,33132,06
Mensa0,31 -3,13
Merit Turizm36,46-0,4487,55
Merko Gıda1,91-1,5581,90
Metemtur Otelcilik2,30-4,9629,21
Metro Holding1,98-3,4143,48
Metro Petrol ve Tesisleri3,70-3,9088,78
Metro Yatırım Ortaklığı2,47-0,80-53,68
Migros Ticaret44,764,1984,81
Milpa3,85-0,7775,80
Mistral GMYO2,68-2,9041,80
MLP Sağlık17,41-4,768,81
MMC San. ve Tic. Yat.1,740,0052,63
Mondi Tire Kutsan6,20-5,4949,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.102,800,052,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret23,96-4,0188,36
Net Holding2,52-1,56-3,08
Netaş Telekom.16,63-6,7327,34
Niğbaş Niğde Beton16,01-14,70158,23
Nuh Çimento17,772,1961,77
Nurol GMYO7,5611,18111,76
Odaş Elektrik2,52-7,0174,31
Olmuksan-IP5,12-1,5499,92
Orge Enerji Elektrik7,27-3,0746,57
Orma Orman Mahsulleri12,2513,95343,84
Osmanlı Menkul12,51-17,37199,62
Ostim Endüstriyel Yat2,82-4,0867,86
Otokar168,10-0,4714,32
Oyak Çimento8,31-5,5751,16
Oyak Yat. Ort.6,48-3,71180,68
Oylum Sınai Yatırımlar3,41-10,5010,40
Özak GMYO4,63-3,3480,16
Özbal Çelik Boru3,30-8,08104,73
Özderici GMYO2,37-4,4450,96
Özerden Plastik2,06-4,19-9,65
Panora GMYO5,54-3,82-1,10
Papilon Savunma16,01-5,88107,75
Park Elek.Madencilik4,26-5,9639,67
Parsan19,15-2,5413,05
Pegasus47,82-7,06-44,65
Peker GMYO11,1522,39256,23
Penguen Gıda3,0210,62229,91
Pera GMYO1,63-9,9473,40
Pergamon Dış Ticaret11,94-5,2454,31
Petkim3,91-7,352,62
Petrokent Turizm954,6046,39645,20
Pınar Et ve Un19,35-3,01111,01
Pınar Su5,45-4,39134,91
Pınar Süt19,82-0,6556,43
Plastikkart12,27-7,1932,36
Polisan Holding3,292,179,03
Politeknik Metal161,1017,59111,77
Prizma Press Matbaacılık3,93-4,15-8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.194,500,197,83
QNB Finans Fin. Kir.179,6046,2539,12
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF680,102,5518,79
QNB Finans Portföy Altın BYF38,904,5449,44
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF36,20-5,90-9,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,4016,4197,16
QNB Finansbank88,9546,18137,20
Ral Yatırım Holding22,0010,22223,53
Ray Sigorta6,18-7,2180,70
Reysaş GMYO5,00-6,028,93
Reysaş Lojistik5,10-7,2716,44
Rhea Girişim2,830,35137,82
Rodrigo Tekstil2,65-1,1246,41
Royal Halı2,11-1,8654,01
RTA Laboratuvarları37,468,521514,66
Sabancı Holding8,38-8,21-8,11
Safkar Ege Soğutmacılık4,13-7,1989,45
Sanel Mühendislik3,64-2,6724,06
Sanifoam Sünger5,78-4,3015,60
Sanko Pazarlama7,79-2,261,83
Saray Matbaacılık3,633,42180,79
Sarkuysan6,81-5,1542,88
Sasa Polyester13,53-1,2475,03
Say Reklamcılık4,31-4,6592,41
Sekuro Plastik7,70-0,7743,66
Selçuk Ecza Deposu8,49-2,1942,34
Selçuk Gıda3,538,95105,23
Senkron Güvenlik2,39-7,72-12,45
Serve Film Prodüksiyon6,02-4,44278,62
Servet GMYO22,888,95169,18
Seyitler Kimya8,84-1,8930,19
Silverline Endüstri3,86-0,5278,70
Sinpaş GMYO1,52-2,5631,03
Smartiks Yazılım7,88-6,19-19,67
Soda Sanayii6,52-11,0510,01
Sodaş Sodyum Sanayii12,00-0,58212,00
Söktaş4,2520,40149,92
Sönmez Filament10,066,68106,15
Sönmez Pamuklu9,974,07102,64
Sumaş Suni Tahta18,2018,9583,84
Şeker Fin. Kir.4,997,084,39
Şekerbank1,48-8,6412,98
Şişe Cam5,77-10,6812,65
Şok Marketler13,43-5,4224,81
T. Halk Bankası5,52-5,64-6,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,40-13,036,42
T.S.K.B.1,13-9,60-6,61
T.Tuborg14,73-3,0923,78
Taç Tarım Ürünleri5,09-6,7863,14
Tat Gıda11,413,0787,55
TAV Havalimanları16,60-7,37-38,89
Taze Kuru Gıda51,9540,71617,54
Tek-Art Turizm1,72-7,0336,51
Tekfen Holding15,30-7,55-17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,411,5852,62
Temapol Polimer Plastik7,98-4,0952,87
TGS Dış Ticaret8,554,9183,08
Tofaş Oto. Fab.25,42-0,789,09
Torunlar GMYO4,35-8,8158,18
Trabzon Liman13,76-5,9529,08
Trabzonspor Sportif4,01-4,3086,51
Trakya Cam3,78-12,3011,47
Trend GMYO5,4313,60146,82
TSKB GMYO3,460,87158,21
Tuğçelik6,12-2,5554,94
Tukaş8,851,72-28,34
Turcas Petrol3,60-4,5134,83
Turkcell14,86-7,477,68
Tümosan Motor ve Traktör7,81-5,7921,84
Tüpraş82,55-5,50-34,90
Türk Hava Yolları10,69-8,94-26,07
Türk Prysmian Kablo5,60-1,75117,01
Türk Telekom7,24-8,020,34
Türk Traktör108,007,04104,12
Türker Proje Gayrimenkul60,350,4243,69
Ufuk Yatırım6,85-7,93165,50
Ulaşlar Turizm Yat.5,00-0,20135,85
Ulusoy Elektrik43,300,0562,78
Ulusoy Un Sanayi9,941,22160,21
Umpaş Holding0,69-9,2111,29
Uşak Seramik1,74-4,9243,39
Utopya Turizm7,21-1,5046,54
Uzertaş Boya4,36-5,2296,40
Ülker Bisküvi26,06-1,9616,55
Vakıf Fin. Kir.4,7445,8595,87
Vakıf GMYO3,4211,4097,58
Vakıf Yat. Ort.13,0646,25617,13
Vakıflar Bankası4,50-7,79-18,33
Vakko Tekstil5,15-3,0113,44
Vanet Gıda1,68-4,0017,48
Verusa Holding28,72-1,7854,82
Verusaturk Girisim5,890,1712,00
Vestel17,52-2,6138,83
Vestel Beyaz Eşya27,60-4,3030,82
Viking Kağıt4,81-7,68157,22
Yapı Kredi Koray GMYO3,94-2,4862,81
Yapı ve Kredi Bank.2,14-9,32-13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.13,82-2,88120,91
Yataş9,021,4622,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,83-2,7575,78
Yeni Gimat GMYO11,90-1,41-0,59
Yeşil GMYO0,91-7,1442,19
Yeşil Yapı0,95-5,0043,94
Yeşil Yatırım Holding18,500,1664,74
Yibitaş İnşaat Malzeme7.517,006,62155,25
Yonga Mobilya27,80-5,30201,11
Yükselen Çelik16,0019,85161,01
Yünsa14,06-8,8839,65
Zorlu Enerji2,42-8,3348,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı Sağlık
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kerem Bursin Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bayram Gaziantep Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:06:36. #1.14#
title