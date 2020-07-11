HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 47.

Yatırımcı rehberi (9)
11.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:11

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,00 -3,18 56,56
İş Bankası (C) 5,27 -2,04 -17,78
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 9,02 112,86
İş Fin.Kir. 3,82 -9,91 0,53
İş Girişim 7,53 1,76 98,16
İş GMYO 2,02 -1,46 14,77
İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,21 62,17
İş Yat. Ort. 2,52 -7,35 56,39
İşbir Holding 1.230,00 -11,83 186,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -8,65 53,23
İttifak Holding 3,33 -9,26 -10,48
İz Hayvancılık Tarım 5,18 -3,18 97,98
İzmir Demir Çelik 16,27 13,54 98,66
İzmir Fırça 2,89 21,43 60,56
Jantsa Jant Sanayi 74,20 1,78 39,51
Kafein Yazılım 18,20 -8,95 63,88
Kapital Yat. Holding 3,51 -10,00 45,04
Kaplamin 9,75 -8,45 75,68
Kardemir (A) 4,30 -10,42 62,26
Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89
Kardemir (D) 3,03 -4,11 13,91
Karel Elektronik 15,84 -7,96 9,02
Karsan Otomotiv 3,43 -0,29 117,09
Karsu Tekstil 4,89 25,71 50,93
Kartonsan 490,00 6,92 26,83
Katmerciler Ekipman 4,68 -10,86 21,87
Kent Gıda 938,00 49,72 433,56
Kerevitaş Gıda 4,87 -5,07 49,39
Kervansaray Yat. Holding 0,47 4,44 -14,55
Kiler GMYO 5,90 32,29 55,67
Klimasan Klima 15,65 -5,44 -26,23
Koç Holding 17,14 -1,78 -14,34
Konfrut Gıda 10,12 -6,73 29,41
Konya Çimento 293,60 2,73 8,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -4,98 -5,39
Koza Altın 81,10 -2,05 9,52
Koza Madencilik 12,90 -1,60 28,61
Körfez GMYO 2,99 -14,57 25,10
Kristal Kola 2,06 -10,43 36,42
Kron Telekomünikasyon 26,80 -6,75 110,69
Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -2,76 133,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 9,20 72,73
Kütahya Porselen 39,80 2,47 501,21
Lider Faktoring 3,24 20,45 76,57
Link Bilgisayar 24,42 -9,15 34,55
Logo Yazılım 88,05 6,73 44,82
Lokman Hekim Sağlık 9,23 20,18 59,69
Lüks Kadife 21,86 35,78 153,01
Makina Takım 2,30 -6,88 22,34
Marka Yatırım Holding 2,64 -0,75 123,73
Marmaris Altınyunus 103,40 20,37 45,63
Marshall 82,90 2,35 74,38
Martı GMYO 2,29 -2,14 126,73
Martı Otel 1,20 -10,45 31,87
Mavi Giyim 44,74 -9,32 -22,73
Mazhar Zorlu Holding 16,56 -0,24 36,97
Mega Polietilen 4,91 13,13 123,18
Menderes Tekstil 3,06 -5,56 133,59
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,38 -4,36 15,12
Merko Gıda 1,53 -7,27 45,71
Metemtur Otelcilik 2,37 -5,20 33,15
Metro Holding 1,78 -8,25 28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 4,57 86,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -6,67 -55,37
Migros Ticaret 41,88 5,86 72,91
Milpa 3,77 -10,87 72,15
Mistral GMYO 2,39 -13,72 26,46
MLP Sağlık 20,04 3,57 25,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 -2,25 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,50 -14,25 57,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 15,07 100,47
Net Holding 2,37 -9,54 -8,85
Netaş Telekom. 14,87 -5,23 13,86
Niğbaş Niğde Beton 14,01 16,75 125,97
Nuh Çimento 16,01 -1,29 45,75
Nurol GMYO 4,44 -4,93 24,37
Odaş Elektrik 2,69 2,67 86,07
Olmuksan-IP 5,29 2,52 106,56
Orge Enerji Elektrik 6,86 2,39 38,31
Orma Orman Mahsulleri 7,35 24,58 166,30
Osmanlı Menkul 13,00 20,59 210,94
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -2,97 75,00
Otokar 156,50 0,26 6,43
Oyak Çimento 8,45 0,48 53,70
Oyak Yat. Ort. 6,70 -7,33 190,21
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -7,02 2,95
Özak GMYO 4,23 -1,17 64,59
Özbal Çelik Boru 3,82 -4,98 136,99
Özderici GMYO 2,25 -8,16 43,31
Özerden Plastik 2,28 -2,56 0,00
Panora GMYO 5,48 -4,03 -2,17
Papilon Savunma 15,90 -9,81 106,32
Park Elek.Madencilik 3,94 -10,86 29,18
Parsan 18,60 -9,62 9,80
Pegasus 51,65 -2,46 -40,22
Peker GMYO 8,70 0,12 177,96
Penguen Gıda 4,14 -10,78 100,00
Pera GMYO 1,46 2,10 55,32
Pergamon Dış Ticaret 10,30 -4,54 33,11
Petkim 4,17 0,24 9,45
Petrokent Turizm 276,80 60,93 116,08
Pınar Et ve Un 18,38 -6,70 100,44
Pınar Su 5,51 -7,55 137,50
Pınar Süt 18,15 -4,47 43,25
Plastikkart 14,28 0,92 54,05
Polisan Holding 2,96 -8,64 -1,91
Politeknik Metal 137,00 4,98 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -9,43 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 -3,12 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 88,90 -5,38 -31,14
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,88 16,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,44 1,69 36,15
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,59 -1,44 -5,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 29,64 11,22 31,62
QNB Finansbank 43,32 -3,56 15,52
Ral Yatırım Holding 17,26 4,23 153,82
Ray Sigorta 5,82 -9,91 70,18
Reysaş GMYO 5,37 -4,79 16,99
Reysaş Lojistik 5,85 -5,65 33,56
Rhea Girişim 2,09 -14,69 75,63
Rodrigo Tekstil 2,55 -5,56 40,88
Royal Halı 2,10 -3,67 53,28
RTA Laboratuvarları 37,46 13,79 1514,66
Sabancı Holding 9,10 -0,11 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -8,12 97,25
Salix Yatırım Holding 9,97 -7,69 38,28
Sanel Mühendislik 3,79 -7,33 29,17
Sanifoam Sünger 5,58 -10,72 11,60
Sanko Pazarlama 7,55 -4,55 -2,45
Saray Matbaacılık 2,99 -4,47 131,28
Sarkuysan 7,15 2,88 48,03
Sasa Polyester 10,93 -3,36 41,40
Say Reklamcılık 3,94 -11,86 75,89
Sekuro Plastik 7,10 4,11 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -8,63 40,16
Selçuk Gıda 2,89 -3,99 68,02
Senkron Güvenlik 2,75 -15,64 0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,37 3,58 300,63
Servet GMYO 16,85 0,84 98,24
Seyitler Kimya 8,74 -5,62 28,72
Silverline Endüstri 4,19 -2,33 93,98
Sinpaş GMYO 1,44 -11,11 24,14
Smartiks Yazılım 8,21 -11,63 -16,31
Soda Sanayii 6,88 6,50 16,08
Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -2,54 198,74
Söktaş 2,82 -9,03 65,83
Sönmez Filament 8,19 0,49 67,83
Sönmez Pamuklu 8,69 -1,70 76,63
Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80
Şeker Fin. Kir. 4,43 -8,66 -7,32
Şekerbank 1,54 -3,75 17,56
Şişe Cam 6,12 6,62 19,49
Şok Marketler 13,03 -4,75 21,10
T. Halk Bankası 5,90 -3,12 -0,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,98 -7,20
T.S.K.B. 1,21 -6,20 0,00
T.Tuborg 15,06 -1,05 26,55
Taç Tarım Ürünleri 5,90 1,55 89,10
Tat Gıda 9,76 -1,31 60,43
TAV Havalimanları 17,05 -8,58 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 0,69 121,69
Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06
Tekfen Holding 17,10 1,66 -7,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -6,86 58,33
Temapol Polimer Plastik 7,42 -9,51 42,15
TGS Dış Ticaret 7,60 21,60 62,74
Tofaş Oto. Fab. 25,40 -2,76 9,00
Torunlar GMYO 3,63 -5,71 32,00
Trabzon Liman 13,51 -8,65 26,74
Trabzonspor Sportif 6,24 -7,42 190,23
Trakya Cam 4,51 20,91 33,00
Trend GMYO 4,91 16,63 123,18
TSKB GMYO 3,07 -10,76 129,10
Tuğçelik 5,32 -4,66 34,68
Tukaş 8,68 -2,47 -29,72
Turcas Petrol 3,55 -1,93 32,96
Turkcell 16,09 0,69 16,59
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -8,42 6,86
Tüpraş 85,45 -1,50 -32,61
Türk Hava Yolları 11,83 -0,76 -18,19
Türk Prysmian Kablo 5,65 -5,66 118,95
Türk Telekom 7,90 -3,19 7,19
Türk Traktör 89,65 9,33 69,44
Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -5,32 31,31
Ufuk Yatırım 5,30 -2,57 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -16,67 121,70
Ulusoy Elektrik 38,70 4,09 45,49
Ulusoy Un Sanayi 9,09 -8,55 137,96
Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97
Uşak Seramik 1,63 -9,44 34,33
Utopya Turizm 6,46 -8,63 31,30
Uzertaş Boya 4,98 -2,73 124,32
Ülker Bisküvi 25,34 2,26 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -12,93 14,05
Vakıf GMYO 2,85 -8,36 64,65
Vakıf Yat. Ort. 5,67 29,45 211,34
Vakıflar Bankası 4,87 -5,07 -11,62
Vakko Tekstil 5,05 -9,01 11,23
Vanet Gıda 1,71 1,79 19,58
Verusa Holding 27,50 -3,37 48,24
Verusaturk Girisim 5,42 -6,87 3,07
Vestel 16,36 -0,18 29,64
Vestel Beyaz Eşya 26,82 0,75 24,17
Viking Kağıt 4,60 -13,21 145,99
Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -6,60 52,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,55 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,89 65,55
Yataş 8,19 -5,65 11,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 2,05 85,71
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,08 -0,26
Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87
Yeşil Yapı 0,98 -5,77 48,48
Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,80 41,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -1,28 135,99
Yonga Mobilya 24,88 -4,67 169,26
Yükselen Çelik 11,40 -3,88 85,97
Yünsa 15,91 -1,36 58,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,83 1,66
Zorlu Enerji 2,54 13,90 55,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reynmen Seda Sayan Mabel Matiz
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Serdar Gürler Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:14:52. #1.14#
title