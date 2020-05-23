Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 414.914,10 20,97 150,20
İş Bankası (B) 59.
23.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:09
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|414.914,10
|20,97
|150,20
|İş Bankası (B)
|59.499,90
|27,69
|97,15
|İş Bankası (C)
|4,80
|0,42
|-25,12
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|21,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,96
|1,54
|4,21
|İş Girişim
|6,71
|14,90
|76,58
|İş GMYO
|1,65
|2,48
|-6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,92
|7,64
|47,02
|İş Yat. Ort.
|2,54
|13,39
|57,63
|İşbir Holding
|810,00
|9,37
|88,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|3,23
|3,23
|İttifak Holding
|2,84
|1,79
|-23,66
|İz Hayvancılık Tarım
|5,65
|-16,67
|115,94
|İzmir Demir Çelik
|12,20
|27,08
|48,96
|İzmir Fırça
|2,38
|-7,03
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|70,05
|12,26
|31,70
|Kafein Yazılım
|16,67
|-1,77
|49,64
|Kapital Yat. Holding
|3,44
|15,44
|42,15
|Kaplamin
|7,30
|-2,67
|31,53
|Kardemir (A)
|2,68
|-1,11
|1,13
|Kardemir (B)
|2,49
|-1,58
|-5,68
|Kardemir (D)
|2,46
|-1,60
|-7,52
|Karel Elektronik
|15,99
|3,23
|10,05
|Karsan Otomotiv
|1,81
|5,23
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,39
|0,89
|4,63
|Kartonsan
|454,00
|-1,13
|17,51
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|-3,76
|0,00
|Kent Gıda
|430,60
|15,81
|144,94
|Kerevitaş Gıda
|4,00
|0,50
|22,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|4,17
|-9,09
|Kiler GMYO
|2,89
|5,86
|-23,75
|Klimasan Klima
|17,40
|3,45
|-21,20
|Koç Holding
|15,25
|2,35
|-23,78
|Konfrut Gıda
|10,70
|0,38
|36,83
|Konya Çimento
|259,00
|3,43
|-4,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|2,51
|-13,18
|Koza Altın
|73,60
|-1,74
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,46
|-1,58
|24,23
|Körfez GMYO
|2,98
|18,25
|24,69
|Kristal Kola
|1,88
|1,62
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|23,34
|-0,77
|83,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,98
|15,56
|56,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,68
|3,07
|1,82
|Kütahya Porselen
|25,14
|21,57
|279,76
|Lider Faktoring
|2,27
|7,08
|23,71
|Link Bilgisayar
|27,66
|2,83
|52,40
|Logo Yazılım
|76,60
|3,37
|25,99
|Lokman Hekim Sağlık
|7,16
|-2,98
|23,88
|Lüks Kadife
|13,14
|16,59
|52,08
|Makina Takım
|1,69
|3,05
|-10,11
|Marka Yatırım Holding
|1,37
|4,58
|16,10
|Marmaris Altınyunus
|74,65
|5,96
|5,14
|Marshall
|60,85
|22,93
|28,00
|Martı GMYO
|1,27
|-1,55
|25,74
|Martı Otel
|1,00
|6,38
|9,89
|Mavi Giyim
|40,90
|0,25
|-29,36
|Mazhar Zorlu Holding
|16,27
|-3,33
|34,57
|Mega Polietilen
|4,08
|-12,26
|85,45
|Menderes Tekstil
|1,77
|7,27
|35,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,16
|6,33
|8,85
|Merko Gıda
|1,36
|0,74
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,34
|3,08
|47,25
|Metemtur Otelcilik
|1,96
|-0,51
|10,11
|Metro Holding
|1,35
|3,85
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,01
|2,03
|2,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|-3,90
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,20
|4,46
|41,21
|Milpa
|4,29
|18,18
|95,89
|Mistral GMYO
|2,13
|2,40
|12,70
|MLP Sağlık
|16,32
|2,51
|2,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,95
|5,41
|71,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,89
|-1,71
|66,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|0,06
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,94
|-3,55
|41,04
|Net Holding
|2,29
|11,17
|-11,92
|Netaş Telekom.
|14,29
|6,25
|9,42
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|-1,09
|46,77
|Nuh Çimento
|13,04
|5,84
|18,71
|Nurol GMYO
|3,85
|6,65
|7,84
|Odaş Elektrik
|1,87
|2,75
|29,35
|Olmuksan-IP
|4,55
|-0,87
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|0,55
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|0,62
|75,72
|Osmanlı Menkul
|7,50
|-4,46
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|2,83
|29,76
|Otokar
|138,50
|1,84
|-5,81
|Oyak Çimento
|5,65
|8,64
|2,77
|Oyak Yat. Ort.
|5,90
|0,34
|153,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|-1,56
|1,98
|Özak GMYO
|3,01
|5,99
|17,12
|Özbal Çelik Boru
|1,89
|6,78
|17,26
|Özderici GMYO
|1,60
|4,58
|1,91
|Özerden Plastik
|2,50
|-4,21
|9,65
|Panora GMYO
|5,35
|4,70
|-4,49
|Papilon Savunma
|17,23
|12,61
|123,58
|Park Elek.Madencilik
|3,38
|3,05
|10,82
|Parsan
|15,41
|-0,52
|-9,03
|Pegasus
|53,75
|5,60
|-37,79
|Peker GMYO
|5,90
|17,53
|88,50
|Penguen Gıda
|3,17
|1,93
|53,14
|Pera GMYO
|0,97
|3,19
|3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,76
|2,34
|13,21
|Petkim
|3,48
|0,58
|-8,66
|Petrokent Turizm
|181,80
|12,22
|41,92
|Pınar Et ve Un
|20,92
|7,45
|128,14
|Pınar Su
|6,63
|3,59
|185,78
|Pınar Süt
|19,14
|12,00
|51,07
|Plastikkart
|9,62
|2,78
|3,78
|Polisan Holding
|2,59
|4,86
|-14,17
|Politeknik Metal
|134,00
|3,08
|76,15
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,52
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.182,00
|-0,27
|6,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,00
|1,33
|-17,12
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|654,90
|-1,50
|14,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,87
|-1,88
|30,12
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,50
|2,95
|-13,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,55
|3,15
|13,45
|QNB Finansbank
|48,98
|-0,24
|30,61
|Ral Yatırım Holding
|13,71
|38,48
|101,62
|Ray Sigorta
|6,91
|0,88
|102,05
|Reysaş GMYO
|4,91
|-1,01
|6,97
|Reysaş Lojistik
|6,62
|1,85
|51,14
|Rhea Girişim
|1,97
|-0,51
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,40
|-5,88
|32,60
|Royal Halı
|2,13
|-2,74
|55,47
|RTA Laboratuvarları
|31,12
|-19,71
|1241,38
|Sabancı Holding
|8,44
|3,81
|-7,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,69
|7,08
|115,14
|Salix Yatırım Holding
|8,15
|0,12
|13,04
|Sanel Mühendislik
|5,39
|-1,46
|33,09
|Sanifoam Sünger
|5,99
|-0,83
|19,80
|Sanko Pazarlama
|7,62
|13,06
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,16
|5,88
|20,67
|Sarkuysan
|5,68
|1,07
|17,60
|Sasa Polyester
|10,02
|-1,18
|29,62
|Say Reklamcılık
|3,47
|11,58
|54,91
|Sekuro Plastik
|5,47
|2,63
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|-3,30
|52,39
|Selçuk Gıda
|3,48
|4,50
|102,33
|Senkron Güvenlik
|3,02
|5,59
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|4,60
|2,45
|189,31
|Servet GMYO
|16,40
|-1,62
|92,94
|Seyitler Kimya
|9,46
|0,11
|39,32
|Silverline Endüstri
|2,61
|5,24
|20,83
|Sinpaş GMYO
|1,14
|9,62
|-1,72
|Smartiks Yazılım
|9,80
|-2,20
|-0,10
|Soda Sanayii
|5,90
|4,61
|-4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,99
|19,54
|289,74
|Söktaş
|3,47
|8,44
|30,94
|Sönmez Filament
|6,58
|1,86
|34,84
|Sönmez Pamuklu
|6,54
|1,40
|32,93
|Sumaş Suni Tahta
|11,75
|1,82
|18,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|-0,20
|3,14
|Şekerbank
|1,10
|2,80
|-16,03
|Şişe Cam
|5,03
|5,01
|-4,55
|Şok Marketler
|11,86
|7,52
|10,22
|T. Halk Bankası
|5,25
|-2,23
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,36
|-3,90
|-7,43
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,76
|0,14
|24,03
|Taç Tarım Ürünleri
|6,49
|-19,88
|108,01
|Tat Gıda
|9,33
|10,15
|53,36
|TAV Havalimanları
|18,71
|9,74
|-31,12
|Taze Kuru Gıda
|18,78
|19,69
|159,39
|Tek-Art Turizm
|1,36
|4,62
|7,94
|Tekfen Holding
|13,93
|7,24
|-24,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|-1,10
|71,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,63
|6,94
|27,01
|TGS Dış Ticaret
|4,82
|6,87
|3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|6,12
|-7,73
|Torunlar GMYO
|2,43
|4,74
|-11,64
|Trabzon Liman
|14,02
|16,16
|31,52
|Trabzonspor Sportif
|5,18
|2,57
|140,93
|Trakya Cam
|3,31
|5,41
|-5,43
|Trend GMYO
|3,87
|5,74
|75,91
|TSKB GMYO
|2,73
|36,50
|103,73
|Tuğçelik
|4,78
|2,14
|21,01
|Tukaş
|11,55
|-33,70
|-6,48
|Turcas Petrol
|2,80
|2,19
|4,87
|Turkcell
|14,15
|5,99
|2,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,02
|-1,47
|-6,08
|Tüpraş
|80,15
|-2,14
|-36,79
|Türk Hava Yolları
|11,21
|5,95
|-22,48
|Türk Prysmian Kablo
|3,93
|-0,25
|52,02
|Türk Telekom
|7,58
|1,47
|2,85
|Türk Traktör
|60,90
|-1,62
|15,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,12
|8,33
|0,29
|Ufuk Yatırım
|4,72
|-5,60
|82,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|-1,08
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|32,12
|1,58
|20,75
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|-1,00
|160,21
|Umpaş Holding
|0,75
|-21,87
|20,97
|Uşak Seramik
|1,68
|0,60
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,98
|6,79
|21,54
|Uzertaş Boya
|4,48
|-15,15
|101,80
|Ülker Bisküvi
|23,66
|1,98
|5,81
|Vakıf Fin. Kir.
|2,29
|6,51
|-5,37
|Vakıf GMYO
|2,06
|3,52
|19,01
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|6,31
|1,29
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-1,31
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,90
|4,70
|7,93
|Vanet Gıda
|1,71
|-1,16
|19,58
|Verusa Holding
|19,16
|-0,36
|3,23
|Verusaturk Girisim
|4,80
|0,00
|-8,72
|Vestel
|13,62
|3,89
|7,92
|Vestel Beyaz Eşya
|23,00
|3,14
|6,48
|Viking Kağıt
|4,75
|8,94
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,97
|3,85
|22,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,39
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,15
|11,61
|77,83
|Yataş
|7,36
|6,98
|0,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,00
|4,17
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,06
|-0,90
|0,74
|Yeşil GMYO
|0,63
|1,61
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,64
|3,23
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,89
|3,04
|23,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.398,50
|-2,91
|185,18
|Yonga Mobilya
|19,50
|-4,97
|111,04
|Yükselen Çelik
|8,65
|4,59
|41,11
|Yünsa
|13,00
|-5,73
|29,12
|Zorlu Enerji
|1,34
|0,75
|-17,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA