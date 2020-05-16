Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84
İş Bankası (B) 46.
16.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:22
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|343.000,00
|-9,83
|106,84
|İş Bankası (B)
|46.597,20
|18,57
|54,40
|İş Bankası (C)
|4,78
|-1,85
|-25,43
|İş Bankası (Kur.)
|471.900,00
|21,00
|124,72
|İş Fin.Kir.
|3,90
|9,86
|2,63
|İş Girişim
|5,84
|-3,95
|53,68
|İş GMYO
|1,61
|2,55
|-8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,50
|1,29
|36,59
|İş Yat. Ort.
|2,24
|0,00
|39,02
|İşbir Holding
|740,60
|29,93
|72,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|8,77
|0,00
|İttifak Holding
|2,79
|10,28
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|6,78
|7,79
|159,13
|İzmir Demir Çelik
|9,60
|1,59
|17,22
|İzmir Fırça
|2,56
|19,07
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|62,40
|19,54
|17,32
|Kafein Yazılım
|16,97
|0,35
|52,33
|Kapital Yat. Holding
|2,98
|5,30
|23,14
|Kaplamin
|7,50
|26,05
|35,14
|Kardemir (A)
|2,71
|-16,10
|2,26
|Kardemir (B)
|2,53
|-6,99
|-4,17
|Kardemir (D)
|2,50
|2,88
|-6,02
|Karel Elektronik
|15,49
|2,18
|6,61
|Karsan Otomotiv
|1,72
|-2,82
|8,86
|Karsu Tekstil
|3,36
|13,13
|3,70
|Kartonsan
|459,20
|5,32
|18,86
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|27,07
|3,91
|Kent Gıda
|371,80
|40,99
|111,49
|Kerevitaş Gıda
|3,98
|-1,49
|22,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|6,67
|-12,73
|Kiler GMYO
|2,73
|1,49
|-27,97
|Klimasan Klima
|16,82
|4,34
|-23,82
|Koç Holding
|14,90
|-0,47
|-25,53
|Konfrut Gıda
|10,66
|-0,19
|36,32
|Konya Çimento
|250,40
|2,62
|-7,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,77
|3,56
|-15,30
|Koza Altın
|74,90
|3,10
|1,15
|Koza Madencilik
|12,66
|10,57
|26,22
|Körfez GMYO
|2,52
|2,44
|5,44
|Kristal Kola
|1,85
|1,65
|22,52
|Kron Telekomünikasyon
|23,52
|2,98
|84,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|32,00
|-4,48
|35,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|4,49
|-1,21
|Kütahya Porselen
|20,68
|29,49
|212,39
|Lider Faktoring
|2,12
|-1,62
|15,53
|Link Bilgisayar
|26,90
|3,07
|48,21
|Logo Yazılım
|74,10
|2,92
|21,87
|Lokman Hekim Sağlık
|7,38
|8,85
|27,68
|Lüks Kadife
|11,27
|15,47
|30,44
|Makina Takım
|1,64
|4,46
|-12,77
|Mardin Çimento
|5,60
|0,18
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-1,50
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|70,45
|-0,77
|-0,77
|Marshall
|49,50
|5,14
|4,12
|Martı GMYO
|1,29
|7,50
|27,72
|Martı Otel
|0,94
|1,08
|3,30
|Mavi Giyim
|40,80
|2,00
|-29,53
|Mazhar Zorlu Holding
|16,83
|29,46
|39,21
|Mega Polietilen
|4,65
|34,01
|111,36
|Menderes Tekstil
|1,65
|10,74
|25,95
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,90
|-0,45
|2,37
|Merko Gıda
|1,35
|-1,46
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,30
|13,04
|42,86
|Metemtur Otelcilik
|1,97
|12,57
|10,67
|Metro Holding
|1,30
|0,00
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|13,22
|0,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|12,14
|-56,68
|Migros Ticaret
|32,74
|10,38
|35,18
|Milpa
|3,63
|26,48
|65,75
|Mistral GMYO
|2,08
|7,22
|10,05
|MLP Sağlık
|15,92
|3,58
|-0,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,85
|13,50
|62,28
|Mondi Tire Kutsan
|7,01
|5,10
|69,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|0,05
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,60
|2,42
|46,23
|Net Holding
|2,06
|7,29
|-20,77
|Netaş Telekom.
|13,45
|4,83
|2,99
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|8,11
|48,39
|Nuh Çimento
|12,32
|20,20
|12,15
|Nurol GMYO
|3,61
|5,56
|1,12
|Odaş Elektrik
|1,82
|2,82
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,59
|3,38
|79,23
|Orge Enerji Elektrik
|5,43
|5,64
|9,48
|Orma Orman Mahsulleri
|4,82
|12,88
|74,64
|Osmanlı Menkul
|7,85
|0,64
|87,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,12
|3,92
|26,19
|Otokar
|136,00
|10,57
|-7,51
|Oyak Yat. Ort.
|5,88
|6,72
|152,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|3,56
|3,60
|Özak GMYO
|2,84
|0,00
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|4,73
|9,81
|Özderici GMYO
|1,53
|2,68
|-2,55
|Özerden Plastik
|2,61
|12,99
|14,47
|Panora GMYO
|5,11
|-0,39
|-8,78
|Papilon Savunma
|15,30
|12,09
|98,54
|Park Elek.Madencilik
|3,28
|7,19
|7,54
|Parsan
|15,49
|5,45
|-8,56
|Pegasus
|50,90
|-0,68
|-41,09
|Peker GMYO
|5,02
|15,67
|60,38
|Penguen Gıda
|3,11
|-1,89
|50,24
|Pera GMYO
|0,94
|3,30
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|8,56
|6,73
|10,63
|Petkim
|3,46
|-5,46
|-9,19
|Petrokent Turizm
|162,00
|0,00
|26,46
|Pınar Et ve Un
|19,47
|-10,28
|112,32
|Pınar Su
|6,40
|-0,78
|175,86
|Pınar Süt
|17,09
|6,28
|34,89
|Plastikkart
|9,36
|-0,21
|0,97
|Polisan Holding
|2,47
|2,49
|-18,15
|Politeknik Metal
|130,00
|-0,69
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|2,14
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,20
|-0,19
|6,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,60
|-9,12
|-18,20
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|664,90
|-2,64
|16,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,52
|-1,34
|32,62
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,51
|1,39
|-16,02
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,77
|-3,62
|9,99
|QNB Finansbank
|49,10
|-3,44
|30,93
|Ral Yatırım Holding
|9,90
|10,00
|45,59
|Ray Sigorta
|6,85
|-3,39
|100,29
|Reysaş GMYO
|4,96
|1,22
|8,06
|Reysaş Lojistik
|6,50
|1,09
|48,40
|Rhea Girişim
|1,98
|1,54
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|3,24
|40,88
|Royal Halı
|2,19
|15,26
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|38,76
|7,73
|1570,69
|Sabancı Holding
|8,13
|1,50
|-10,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,38
|-0,45
|100,92
|Salix Yatırım Holding
|8,14
|9,56
|12,90
|Sanel Mühendislik
|5,47
|4,39
|35,06
|Sanifoam Sünger
|6,04
|-5,33
|20,80
|Sanko Pazarlama
|6,74
|0,60
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|2,04
|-1,45
|13,97
|Sarkuysan
|5,62
|5,05
|16,36
|Sasa Polyester
|10,14
|8,92
|31,18
|Say Reklamcılık
|3,11
|11,87
|38,84
|Sekuro Plastik
|5,33
|9,22
|-0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|30,01
|57,59
|Selçuk Gıda
|3,33
|7,77
|93,60
|Senkron Güvenlik
|2,86
|-0,35
|4,76
|Serve Film Prodüksiyon
|4,49
|-19,82
|182,39
|Servet GMYO
|16,67
|7,48
|96,12
|Seyitler Kimya
|9,45
|-26,23
|39,18
|Silverline Endüstri
|2,48
|5,98
|14,81
|Sinpaş GMYO
|1,04
|0,97
|-10,34
|Smartiks Yazılım
|10,02
|-0,20
|2,14
|Soda Sanayii
|5,64
|0,89
|-8,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,54
|7,95
|226,04
|Söktaş
|3,20
|6,67
|20,75
|Sönmez Filament
|6,46
|3,03
|32,38
|Sönmez Pamuklu
|6,45
|3,20
|31,10
|Sumaş Suni Tahta
|11,54
|3,04
|16,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|2,70
|3,35
|Şekerbank
|1,07
|3,88
|-18,32
|Şişe Cam
|4,79
|-0,21
|-9,11
|Şok Marketler
|11,03
|2,13
|2,51
|T. Halk Bankası
|5,37
|-1,29
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|0,10
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,04
|1,96
|-14,05
|T.Tuborg
|14,74
|3,88
|23,87
|Taç Tarım Ürünleri
|8,10
|7,86
|159,62
|Tat Gıda
|8,47
|17,31
|39,22
|TAV Havalimanları
|17,05
|-1,45
|-37,23
|Taze Kuru Gıda
|15,69
|7,84
|116,71
|Tek-Art Turizm
|1,30
|5,69
|3,17
|Tekfen Holding
|12,99
|0,39
|-29,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,30
|-0,82
|73,81
|Temapol Polimer Plastik
|6,20
|7,27
|18,77
|TGS Dış Ticaret
|4,51
|5,13
|-3,43
|Tofaş Oto. Fab.
|20,26
|3,26
|-13,06
|Torunlar GMYO
|2,32
|0,00
|-15,64
|Trabzon Liman
|12,07
|14,73
|13,23
|Trabzonspor Sportif
|5,05
|-5,78
|134,88
|Trakya Cam
|3,14
|-1,57
|-10,29
|Trend GMYO
|3,66
|22,00
|66,36
|TSKB GMYO
|2,00
|19,76
|49,25
|Tuğçelik
|4,68
|3,08
|18,48
|Tukaş
|17,42
|14,23
|41,05
|Turcas Petrol
|2,74
|4,58
|2,62
|Turkcell
|13,35
|-0,37
|-3,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,11
|10,49
|-4,68
|Tüpraş
|81,90
|-3,59
|-35,41
|Türk Hava Yolları
|10,58
|-0,19
|-26,83
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|12,25
|52,41
|Türk Telekom
|7,47
|8,58
|1,36
|Türk Traktör
|61,90
|10,04
|16,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,88
|4,24
|-7,43
|Ufuk Yatırım
|5,00
|8,70
|93,80
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|-10,32
|31,13
|Ulusoy Elektrik
|31,62
|1,22
|18,87
|Ulusoy Un Sanayi
|10,04
|-8,23
|162,83
|Umpaş Holding
|0,96
|57,38
|54,84
|Uşak Seramik
|1,67
|7,74
|-1,18
|Utopya Turizm
|5,60
|22,81
|13,82
|Uzertaş Boya
|5,28
|31,67
|137,84
|Ülker Bisküvi
|23,20
|3,48
|3,76
|Ünye Çimento
|5,21
|2,56
|-3,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|1,90
|-11,16
|Vakıf GMYO
|1,99
|2,58
|14,96
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|3,74
|-4,72
|Vakıflar Bankası
|4,59
|-1,08
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,68
|3,08
|3,08
|Vanet Gıda
|1,73
|0,00
|20,98
|Verusa Holding
|19,23
|-0,77
|3,61
|Verusaturk Girisim
|4,80
|1,27
|-8,72
|Vestel
|13,11
|2,66
|3,88
|Vestel Beyaz Eşya
|22,30
|22,46
|3,24
|Viking Kağıt
|4,36
|3,32
|133,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,86
|8,75
|18,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,86
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,99
|7,53
|59,33
|Yataş
|6,88
|3,30
|-6,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|-3,03
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|-0,49
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,62
|12,73
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,62
|14,81
|-6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|13,48
|5,64
|20,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.650,00
|41,34
|193,72
|Yonga Mobilya
|20,52
|7,83
|122,08
|Yükselen Çelik
|8,27
|2,61
|34,91
|Yünsa
|13,79
|7,73
|36,97
|Zorlu Enerji
|1,33
|2,31
|-18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA