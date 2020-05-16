Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84

İş Bankası (B) 46.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84 İş Bankası (B) 46.597,20 18,57 54,40 İş Bankası (C) 4,78 -1,85 -25,43 İş Bankası (Kur.) 471.900,00 21,00 124,72 İş Fin.Kir. 3,90 9,86 2,63 İş Girişim 5,84 -3,95 53,68 İş GMYO 1,61 2,55 -8,52 İş Y. Men. Değ. 5,50 1,29 36,59 İş Yat. Ort. 2,24 0,00 39,02 İşbir Holding 740,60 29,93 72,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 8,77 0,00 İttifak Holding 2,79 10,28 -25,00 İz Hayvancılık Tarım 6,78 7,79 159,13 İzmir Demir Çelik 9,60 1,59 17,22 İzmir Fırça 2,56 19,07 42,22 Jantsa Jant Sanayi 62,40 19,54 17,32 Kafein Yazılım 16,97 0,35 52,33 Kapital Yat. Holding 2,98 5,30 23,14 Kaplamin 7,50 26,05 35,14 Kardemir (A) 2,71 -16,10 2,26 Kardemir (B) 2,53 -6,99 -4,17 Kardemir (D) 2,50 2,88 -6,02 Karel Elektronik 15,49 2,18 6,61 Karsan Otomotiv 1,72 -2,82 8,86 Karsu Tekstil 3,36 13,13 3,70 Kartonsan 459,20 5,32 18,86 Katmerciler Ekipman 3,99 27,07 3,91 Kent Gıda 371,80 40,99 111,49 Kerevitaş Gıda 3,98 -1,49 22,09 Kervansaray Yat. Holding 0,48 6,67 -12,73 Kiler GMYO 2,73 1,49 -27,97 Klimasan Klima 16,82 4,34 -23,82 Koç Holding 14,90 -0,47 -25,53 Konfrut Gıda 10,66 -0,19 36,32 Konya Çimento 250,40 2,62 -7,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,77 3,56 -15,30 Koza Altın 74,90 3,10 1,15 Koza Madencilik 12,66 10,57 26,22 Körfez GMYO 2,52 2,44 5,44 Kristal Kola 1,85 1,65 22,52 Kron Telekomünikasyon 23,52 2,98 84,91 Kuştur Kuşadası Turizm 32,00 -4,48 35,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 4,49 -1,21 Kütahya Porselen 20,68 29,49 212,39 Lider Faktoring 2,12 -1,62 15,53 Link Bilgisayar 26,90 3,07 48,21 Logo Yazılım 74,10 2,92 21,87 Lokman Hekim Sağlık 7,38 8,85 27,68 Lüks Kadife 11,27 15,47 30,44 Makina Takım 1,64 4,46 -12,77 Mardin Çimento 5,60 0,18 -5,41 Marka Yatırım Holding 1,31 -1,50 11,02 Marmaris Altınyunus 70,45 -0,77 -0,77 Marshall 49,50 5,14 4,12 Martı GMYO 1,29 7,50 27,72 Martı Otel 0,94 1,08 3,30 Mavi Giyim 40,80 2,00 -29,53 Mazhar Zorlu Holding 16,83 29,46 39,21 Mega Polietilen 4,65 34,01 111,36 Menderes Tekstil 1,65 10,74 25,95 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 19,90 -0,45 2,37 Merko Gıda 1,35 -1,46 28,57 Metal Gayrimenkul 1,30 13,04 42,86 Metemtur Otelcilik 1,97 12,57 10,67 Metro Holding 1,30 0,00 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 13,22 0,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 12,14 -56,68 Migros Ticaret 32,74 10,38 35,18 Milpa 3,63 26,48 65,75 Mistral GMYO 2,08 7,22 10,05 MLP Sağlık 15,92 3,58 -0,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 13,50 62,28 Mondi Tire Kutsan 7,01 5,10 69,32 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 0,05 2,12 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,60 2,42 46,23 Net Holding 2,06 7,29 -20,77 Netaş Telekom. 13,45 4,83 2,99 Niğbaş Niğde Beton 9,20 8,11 48,39 Nuh Çimento 12,32 20,20 12,15 Nurol GMYO 3,61 5,56 1,12 Odaş Elektrik 1,82 2,82 25,89 Olmuksan-IP 4,59 3,38 79,23 Orge Enerji Elektrik 5,43 5,64 9,48 Orma Orman Mahsulleri 4,82 12,88 74,64 Osmanlı Menkul 7,85 0,64 87,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,12 3,92 26,19 Otokar 136,00 10,57 -7,51 Oyak Yat. Ort. 5,88 6,72 152,36 Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 3,56 3,60 Özak GMYO 2,84 0,00 10,51 Özbal Çelik Boru 1,77 4,73 9,81 Özderici GMYO 1,53 2,68 -2,55 Özerden Plastik 2,61 12,99 14,47 Panora GMYO 5,11 -0,39 -8,78 Papilon Savunma 15,30 12,09 98,54 Park Elek.Madencilik 3,28 7,19 7,54 Parsan 15,49 5,45 -8,56 Pegasus 50,90 -0,68 -41,09 Peker GMYO 5,02 15,67 60,38 Penguen Gıda 3,11 -1,89 50,24 Pera GMYO 0,94 3,30 0,00 Pergamon Dış Ticaret 8,56 6,73 10,63 Petkim 3,46 -5,46 -9,19 Petrokent Turizm 162,00 0,00 26,46 Pınar Et ve Un 19,47 -10,28 112,32 Pınar Su 6,40 -0,78 175,86 Pınar Süt 17,09 6,28 34,89 Plastikkart 9,36 -0,21 0,97 Polisan Holding 2,47 2,49 -18,15 Politeknik Metal 130,00 -0,69 70,89 Prizma Press Matbaacılık 3,81 2,14 -11,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,20 -0,19 6,99 QNB Finans Fin. Kir. 105,60 -9,12 -18,20 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 664,90 -2,64 16,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,52 -1,34 32,62 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,51 1,39 -16,02 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,77 -3,62 9,99 QNB Finansbank 49,10 -3,44 30,93 Ral Yatırım Holding 9,90 10,00 45,59 Ray Sigorta 6,85 -3,39 100,29 Reysaş GMYO 4,96 1,22 8,06 Reysaş Lojistik 6,50 1,09 48,40 Rhea Girişim 1,98 1,54 66,39 Rodrigo Tekstil 2,55 3,24 40,88 Royal Halı 2,19 15,26 59,85 RTA Laboratuvarları 38,76 7,73 1570,69 Sabancı Holding 8,13 1,50 -10,85 Safkar Ege Soğutmacılık 4,38 -0,45 100,92 Salix Yatırım Holding 8,14 9,56 12,90 Sanel Mühendislik 5,47 4,39 35,06 Sanifoam Sünger 6,04 -5,33 20,80 Sanko Pazarlama 6,74 0,60 -12,92 Saray Matbaacılık 2,04 -1,45 13,97 Sarkuysan 5,62 5,05 16,36 Sasa Polyester 10,14 8,92 31,18 Say Reklamcılık 3,11 11,87 38,84 Sekuro Plastik 5,33 9,22 -0,56 Selçuk Ecza Deposu 9,40 30,01 57,59 Selçuk Gıda 3,33 7,77 93,60 Senkron Güvenlik 2,86 -0,35 4,76 Serve Film Prodüksiyon 4,49 -19,82 182,39 Servet GMYO 16,67 7,48 96,12 Seyitler Kimya 9,45 -26,23 39,18 Silverline Endüstri 2,48 5,98 14,81 Sinpaş GMYO 1,04 0,97 -10,34 Smartiks Yazılım 10,02 -0,20 2,14 Soda Sanayii 5,64 0,89 -8,74 Sodaş Sodyum Sanayii 12,54 7,95 226,04 Söktaş 3,20 6,67 20,75 Sönmez Filament 6,46 3,03 32,38 Sönmez Pamuklu 6,45 3,20 31,10 Sumaş Suni Tahta 11,54 3,04 16,57 Şeker Fin. Kir. 4,94 2,70 3,35 Şekerbank 1,07 3,88 -18,32 Şişe Cam 4,79 -0,21 -9,11 Şok Marketler 11,03 2,13 2,51 T. Halk Bankası 5,37 -1,29 -9,14 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 0,10 -3,67 T.S.K.B. 1,04 1,96 -14,05 T.Tuborg 14,74 3,88 23,87 Taç Tarım Ürünleri 8,10 7,86 159,62 Tat Gıda 8,47 17,31 39,22 TAV Havalimanları 17,05 -1,45 -37,23 Taze Kuru Gıda 15,69 7,84 116,71 Tek-Art Turizm 1,30 5,69 3,17 Tekfen Holding 12,99 0,39 -29,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 -0,82 73,81 Temapol Polimer Plastik 6,20 7,27 18,77 TGS Dış Ticaret 4,51 5,13 -3,43 Tofaş Oto. Fab. 20,26 3,26 -13,06 Torunlar GMYO 2,32 0,00 -15,64 Trabzon Liman 12,07 14,73 13,23 Trabzonspor Sportif 5,05 -5,78 134,88 Trakya Cam 3,14 -1,57 -10,29 Trend GMYO 3,66 22,00 66,36 TSKB GMYO 2,00 19,76 49,25 Tuğçelik 4,68 3,08 18,48 Tukaş 17,42 14,23 41,05 Turcas Petrol 2,74 4,58 2,62 Turkcell 13,35 -0,37 -3,26 Tümosan Motor ve Traktör 6,11 10,49 -4,68 Tüpraş 81,90 -3,59 -35,41 Türk Hava Yolları 10,58 -0,19 -26,83 Türk Prysmian Kablo 3,94 12,25 52,41 Türk Telekom 7,47 8,58 1,36 Türk Traktör 61,90 10,04 16,99 Türker Proje Gayrimenkul 38,88 4,24 -7,43 Ufuk Yatırım 5,00 8,70 93,80 Ulaşlar Turizm Yat. 2,78 -10,32 31,13 Ulusoy Elektrik 31,62 1,22 18,87 Ulusoy Un Sanayi 10,04 -8,23 162,83 Umpaş Holding 0,96 57,38 54,84 Uşak Seramik 1,67 7,74 -1,18 Utopya Turizm 5,60 22,81 13,82 Uzertaş Boya 5,28 31,67 137,84 Ülker Bisküvi 23,20 3,48 3,76 Ünye Çimento 5,21 2,56 -3,16 Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16 Vakıf GMYO 1,99 2,58 14,96 Vakıf Yat. Ort. 2,22 3,74 -4,72 Vakıflar Bankası 4,59 -1,08 -16,70 Vakko Tekstil 4,68 3,08 3,08 Vanet Gıda 1,73 0,00 20,98 Verusa Holding 19,23 -0,77 3,61 Verusaturk Girisim 4,80 1,27 -8,72 Vestel 13,11 2,66 3,88 Vestel Beyaz Eşya 22,30 22,46 3,24 Viking Kağıt 4,36 3,32 133,16 Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 8,75 18,18 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,86 -12,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,99 7,53 59,33 Yataş 6,88 3,30 -6,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 -3,03 19,25 Yeni Gimat GMYO 12,17 -0,49 1,66 Yeşil GMYO 0,62 12,73 -3,13 Yeşil Yapı 0,62 14,81 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 13,48 5,64 20,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 41,34 193,72 Yonga Mobilya 20,52 7,83 122,08 Yükselen Çelik 8,27 2,61 34,91 Yünsa 13,79 7,73 36,97 Zorlu Enerji 1,33 2,31 -18,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA