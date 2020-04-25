Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 380.383,00

129,38

İş Bankası (B) 42.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.999,90 7,79 42,48 İş Bankası (C) 4,84 -2,22 -24,49 İş Bankası (Kur.) 409.999,90 3,02 95,24 İş Fin.Kir. 3,29 4,78 -13,42 İş Girişim 5,53 10,38 45,53 İş GMYO 1,51 4,86 -14,20 İş Y. Men. Değ. 4,97 1,64 23,42 İş Yat. Ort. 2,30 7,48 42,74 İşbir Holding 519,00 5,92 20,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 1,79 -8,06 İttifak Holding 2,63 -13,20 -29,30 İz Hayvancılık Tarım 3,02 0,33 15,42 İzmir Demir Çelik 9,20 2,22 12,33 İzmir Fırça 2,02 8,02 12,22 Jantsa Jant Sanayi 51,45 6,08 -3,27 Kafein Yazılım 17,20 27,12 54,40 Kapital Yat. Holding 2,29 5,05 -5,37 Kaplamin 5,79 8,43 4,32 Kardemir (A) 2,25 0,90 -15,09 Kardemir (B) 2,25 5,14 -14,77 Kardemir (D) 2,18 2,35 -18,05 Karel Elektronik 16,00 14,12 10,12 Karsan Otomotiv 1,60 9,59 1,27 Karsu Tekstil 2,60 12,55 -19,75 Kartonsan 441,90 24,44 13,34 Katmerciler Ekipman 3,09 6,19 -19,53 Kent Gıda 233,50 24,80 32,82 Kerevitaş Gıda 4,24 19,44 30,06 Kervansaray Yat. Holding 0,39 8,33 -29,09 Kiler GMYO 2,79 16,74 -26,39 Klimasan Klima 16,07 3,21 -27,22 Koç Holding 14,66 -2,40 -26,73 Konfrut Gıda 12,38 46,16 58,31 Konya Çimento 224,00 9,00 -17,43 Kordsa Teknik Tekstil 11,12 8,28 -12,55 Koza Altın 71,60 1,42 -3,31 Koza Madencilik 11,74 2,89 17,05 Körfez GMYO 2,16 3,35 -9,62 Kristal Kola 1,75 10,06 15,89 Kron Telekomünikasyon 25,02 32,80 96,70 Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 -3,52 -0,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -3,77 -7,27 Kütahya Porselen 8,01 15,09 21,00 Lider Faktoring 3,66 5,17 -0,27 Link Bilgisayar 30,60 12,17 68,60 Logo Yazılım 75,30 18,21 23,85 Lokman Hekim Sağlık 6,40 4,58 10,73 Lüks Kadife 8,40 -1,52 -2,78 Makina Takım 1,45 2,84 -22,87 Mardin Çimento 5,22 0,97 -11,82 Marka Yatırım Holding 1,31 -5,76 11,02 Marmaris Altınyunus 63,40 -4,08 -10,70 Marshall 47,94 2,57 0,84 Martı GMYO 0,99 8,79 -1,98 Martı Otel 0,82 3,80 -9,89 Mavi Giyim 39,40 0,92 -31,95 Mazhar Zorlu Holding 13,80 -2,75 14,14 Mega Polietilen 2,40 17,65 9,09 Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21 Mensa 0,31 10,71 -3,13 Merit Turizm 15,00 -2,60 -22,84 Merko Gıda 1,30 8,33 23,81 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,76 4,14 -1,12 Metro Holding 1,21 -2,42 -12,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,68 -2,33 -14,29 Metro Yatırım Ortaklığı 3,24 -6,63 -60,10 Migros Ticaret 28,72 -1,51 18,58 Milpa 2,58 12,17 17,81 Mistral GMYO 1,80 -0,55 -4,76 MLP Sağlık 13,48 4,09 -15,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 8,43 -21,05 Mondi Tire Kutsan 7,57 6,02 82,85 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,35 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,47 5,58 29,48 Net Holding 1,79 2,29 -31,15 Netaş Telekom. 13,29 18,13 1,76 Niğbaş Niğde Beton 7,01 13,98 13,06 Nuh Çimento 9,62 0,52 -12,42 Nurol GMYO 3,57 18,60 0,00 Odaş Elektrik 1,61 9,52 11,36 Olmuksan-IP 4,04 -0,25 57,75 Orge Enerji Elektrik 4,65 8,39 -6,25 Orma Orman Mahsulleri 4,32 14,29 56,52 Osmanlı Menkul 8,91 16,62 112,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,91 3,80 13,69 Otokar 123,50 5,11 -16,01 Oyak Yat. Ort. 5,00 -3,66 114,59 Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 3,42 7,81 Özak GMYO 2,53 3,69 -1,56 Özbal Çelik Boru 1,65 2,48 2,37 Özderici GMYO 1,37 3,79 -12,74 Özerden Plastik 2,50 13,64 9,65 Panora GMYO 5,08 12,64 -9,31 Papilon Savunma 10,91 10,27 41,57 Park Elek.Madencilik 3,34 0,30 9,51 Parsan 13,82 2,29 -18,42 Pegasus 46,48 -10,44 -46,20 Peker GMYO 3,71 10,42 18,53 Penguen Gıda 3,53 -0,56 70,53 Pera GMYO 0,85 6,25 -9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,06 2,54 0,50 Petkim 3,46 1,47 -9,19 Petrokent Turizm 143,40 0,84 11,94 Pınar Et ve Un 23,02 46,16 151,04 Pınar Su 5,88 45,91 153,45 Pınar Süt 15,65 7,05 23,52 Plastikkart 10,40 4,10 12,19 Polisan Holding 2,33 6,39 -22,79 Politeknik Metal 84,70 20,91 11,34 Prizma Press Matbaacılık 3,81 -5,22 -11,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,98 7,06 QNB Finans Fin. Kir. 111,30 -9,88 -13,79 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 670,00 0,75 17,03 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,33 2,48 31,89 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,36 -1,01 -16,39 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,58 -0,16 13,59 QNB Finansbank 57,20 10,00 52,53 Ral Yatırım Holding 7,35 6,83 8,09 Ray Sigorta 6,01 45,87 75,73 Reysaş GMYO 6,02 -4,60 31,15 Reysaş Lojistik 7,60 5,70 73,52 Rhea Girişim 1,84 -5,15 54,62 Rodrigo Tekstil 2,07 44,76 14,36 Royal Halı 1,87 2,19 36,50 RTA Laboratuvarları 15,30 46,27 559,48 Sabancı Holding 7,81 0,39 -14,36 Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 12,35 66,97 Salix Yatırım Holding 5,54 7,57 -23,16 Sanel Mühendislik 4,59 -2,55 13,33 Sanifoam Sünger 6,79 -9,22 35,80 Sanko Pazarlama 6,37 7,60 -17,70 Saray Matbaacılık 1,89 12,50 5,59 Sarkuysan 5,25 5,42 8,70 Sasa Polyester 8,86 4,24 14,62 Say Reklamcılık 2,90 -1,36 29,46 Sekuro Plastik 4,74 13,13 -11,57 Selçuk Ecza Deposu 7,71 5,76 29,26 Selçuk Gıda 2,50 23,15 45,35 Senkron Güvenlik 2,61 19,18 -4,40 Serve Film Prodüksiyon 4,05 21,99 154,72 Servet GMYO 14,28 36,39 68,00 Seyitler Kimya 11,85 12,43 74,52 Silverline Endüstri 2,24 4,19 3,70 Sinpaş GMYO 0,96 -4,00 -17,24 Smartiks Yazılım 10,02 16,24 2,14 Soda Sanayii 6,18 8,23 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 3,78 137,95 Söktaş 2,91 -3,00 9,81 Sönmez Filament 5,09 4,30 4,30 Sönmez Pamuklu 5,34 8,98 8,54 Sumaş Suni Tahta 10,84 21,66 9,49 Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,85 -2,93 Şekerbank 0,96 2,13 -26,72 Şişe Cam 5,18 5,50 -1,71 Şok Marketler 11,69 20,89 8,64 T. Halk Bankası 5,15 -0,58 -12,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -1,20 -5,96 T.S.K.B. 1,02 3,03 -15,70 T.Tuborg 13,27 -0,38 11,51 Taç Tarım Ürünleri 3,21 -0,93 2,88 Tat Gıda 7,86 11,49 29,20 TAV Havalimanları 18,07 -10,10 -33,48 Taze Kuru Gıda 9,37 32,34 29,42 Tek-Art Turizm 1,19 11,21 -5,56 Tekfen Holding 14,50 2,11 -24,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 4,00 54,76 Temapol Polimer Plastik 4,87 4,96 -6,70 TGS Dış Ticaret 4,20 12,90 -10,06 Tofaş Oto. Fab. 20,10 -0,10 -13,74 Torunlar GMYO 2,30 0,88 -16,36 Trabzon Liman 10,26 3,95 -3,75 Trabzonspor Sportif 5,10 15,65 137,21 Trakya Cam 3,46 1,76 -1,14 Trend GMYO 2,84 21,37 29,09 TSKB GMYO 1,57 1,29 17,16 Tuğçelik 4,36 5,31 10,38 Tukaş 13,35 6,63 8,10 Turcas Petrol 2,56 2,81 -4,12 Turkcell 13,61 2,41 -1,38 Tümosan Motor ve Traktör 5,29 1,73 -17,47 Tüpraş 85,60 -1,83 -32,49 Türk Hava Yolları 10,27 -2,38 -28,98 Türk Prysmian Kablo 3,91 12,35 51,24 Türk Telekom 7,08 3,96 -3,93 Türk Traktör 54,45 8,14 2,91 Türker Proje Gayrimenkul 39,00 1,62 -7,14 Ufuk Yatırım 3,89 21,94 50,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 2,56 -5,66 Ulusoy Elektrik 32,38 0,43 21,73 Ulusoy Un Sanayi 10,61 45,94 177,75 Umpaş Holding 0,47 -2,08 -24,19 Uşak Seramik 1,47 4,26 -13,02 Utopya Turizm 4,42 0,45 -10,16 Uzertaş Boya 2,55 -10,53 14,86 Ülker Bisküvi 24,20 6,14 8,23 Ünye Çimento 4,75 6,26 -11,71 Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -20,25 Vakıf GMYO 1,78 6,27 2,83 Vakıf Yat. Ort. 2,03 4,10 -12,88 Vakıflar Bankası 4,45 -1,55 -19,24 Vakko Tekstil 4,50 2,27 -0,88 Vanet Gıda 1,54 27,27 7,69 Verusa Holding 18,55 1,09 -0,05 Verusaturk Girisim 4,62 3,59 -14,29 Vestel 11,68 3,36 -7,45 Vestel Beyaz Eşya 18,02 -1,15 -16,57 Viking Kağıt 4,37 -1,58 133,69 Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 4,38 8,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -2,04 30,30 Yataş 6,38 7,23 -13,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,94 7,78 20,50 Yeni Gimat GMYO 12,29 5,77 2,66 Yeşil GMYO 0,47 -4,08 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 -4,08 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 9,98 3,21 -11,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.192,50 5,46 144,23 Yonga Mobilya 10,50 0,96 13,64 Yükselen Çelik 7,15 -2,99 16,64 Yünsa 11,35 11,82 12,74 Zorlu Enerji 1,22 1,67 -25,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA