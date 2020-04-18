Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 380.383,00

129,38

İş Bankası (B) 39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 39.890,90 15,29 32,18 İş Bankası (C) 4,95 -2,75 -22,78 İş Bankası (Kur.) 398.000,00 6,42 89,52 İş Fin.Kir. 3,14 -0,32 -17,37 İş Girişim 5,01 18,44 31,84 İş GMYO 1,44 -0,69 -18,18 İş Y. Men. Değ. 4,89 15,88 21,44 İş Yat. Ort. 2,14 -2,73 32,81 İşbir Holding 490,00 11,36 13,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 1,82 -9,68 İttifak Holding 3,03 35,87 -18,55 İz Hayvancılık Tarım 3,01 -0,99 15,04 İzmir Demir Çelik 9,00 -6,25 9,89 İzmir Fırça 1,87 18,35 3,89 Jantsa Jant Sanayi 48,50 2,62 -8,81 Kafein Yazılım 13,53 -1,24 21,45 Kapital Yat. Holding 2,18 -4,80 -9,92 Kaplamin 5,34 3,09 -3,78 Kardemir (A) 2,23 7,73 -15,85 Kardemir (B) 2,14 4,39 -18,94 Kardemir (D) 2,13 2,40 -19,92 Karel Elektronik 14,02 -0,78 -3,51 Karsan Otomotiv 1,46 5,80 -7,59 Karsu Tekstil 2,31 0,43 -28,70 Kartonsan 355,10 0,91 -8,93 Katmerciler Ekipman 2,91 0,34 -24,22 Kent Gıda 187,10 -3,31 6,43 Kerevitaş Gıda 3,55 6,29 8,90 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55 Kiler GMYO 2,39 0,00 -36,94 Klimasan Klima 15,57 3,52 -29,48 Koç Holding 15,02 -1,18 -24,93 Konfrut Gıda 8,47 17,48 8,31 Konya Çimento 205,50 -0,05 -24,25 Kordsa Teknik Tekstil 10,27 2,09 -19,23 Koza Altın 70,60 6,97 -4,66 Koza Madencilik 11,41 4,39 13,76 Körfez GMYO 2,09 -2,79 -12,55 Kristal Kola 1,59 10,42 5,30 Kron Telekomünikasyon 18,84 3,74 48,11 Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -5,50 2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,59 11,19 -3,64 Kütahya Porselen 6,96 -0,43 5,14 Lider Faktoring 3,48 6,42 -5,18 Link Bilgisayar 27,28 2,56 50,30 Logo Yazılım 63,70 -4,21 4,77 Lokman Hekim Sağlık 6,12 8,90 5,88 Lüks Kadife 8,53 15,43 -1,27 Makina Takım 1,41 1,44 -25,00 Mardin Çimento 5,17 1,97 -12,67 Marka Yatırım Holding 1,39 16,81 17,80 Marmaris Altınyunus 66,10 4,67 -6,90 Marshall 46,74 0,30 -1,68 Martı GMYO 0,91 -4,21 -9,90 Martı Otel 0,79 -8,14 -13,19 Mavi Giyim 39,04 -0,71 -32,57 Mazhar Zorlu Holding 14,19 14,90 17,37 Mega Polietilen 2,04 18,60 -7,27 Menderes Tekstil 1,46 8,96 11,45 Mensa 0,28 0,00 -12,50 Merit Turizm 15,40 -5,98 -20,78 Merko Gıda 1,20 9,09 14,29 Metal Gayrimenkul 0,78 -16,13 -14,29 Metemtur Otelcilik 1,69 1,20 -5,06 Metro Holding 1,24 18,10 -10,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,72 16,22 -12,24 Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 19,24 -57,27 Migros Ticaret 29,16 21,40 20,40 Milpa 2,30 1,77 5,02 Mistral GMYO 1,81 5,85 -4,23 MLP Sağlık 12,95 -2,63 -19,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19 Mondi Tire Kutsan 7,14 3,18 72,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 0,01 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 -6,25 22,64 Net Holding 1,75 -1,69 -32,69 Netaş Telekom. 11,25 -0,88 -13,86 Niğbaş Niğde Beton 6,15 -8,21 -0,81 Nuh Çimento 9,57 1,27 -12,88 Nurol GMYO 3,01 1,69 -15,69 Odaş Elektrik 1,47 2,80 1,68 Olmuksan-IP 4,05 2,79 58,14 Orge Enerji Elektrik 4,29 -1,38 -13,51 Orma Orman Mahsulleri 3,78 6,48 36,96 Osmanlı Menkul 7,64 4,09 81,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,84 3,95 9,52 Otokar 117,50 -0,68 -20,09 Oyak Yat. Ort. 5,19 -2,08 122,75 Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 12,20 4,25 Özak GMYO 2,44 2,09 -5,06 Özbal Çelik Boru 1,61 10,27 -0,12 Özderici GMYO 1,32 -4,35 -15,92 Özerden Plastik 2,20 -6,38 -3,51 Panora GMYO 4,51 0,07 -19,49 Papilon Savunma 9,95 1,95 28,39 Park Elek.Madencilik 3,33 7,42 9,18 Parsan 13,51 0,00 -20,25 Pegasus 51,90 1,86 -39,93 Peker GMYO 3,36 10,53 7,35 Penguen Gıda 3,55 0,28 71,50 Pera GMYO 0,80 -1,23 -14,89 Pergamon Dış Ticaret 7,86 -1,87 -2,00 Petkim 3,41 -0,58 -10,50 Petrokent Turizm 142,20 7,65 11,01 Pınar Et ve Un 15,75 40,63 71,76 Pınar Su 4,03 36,61 73,71 Pınar Süt 14,62 24,64 15,39 Plastikkart 9,99 11,50 7,77 Polisan Holding 2,19 1,86 -27,43 Politeknik Metal 70,05 4,55 -7,92 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -16,77 -6,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.174,50 0,14 6,02 QNB Finans Fin. Kir. 123,50 12,27 -4,34 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,00 3,73 16,16 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,50 4,04 28,70 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,70 1,05 -15,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,62 6,00 13,77 QNB Finansbank 52,00 22,35 38,67 Ral Yatırım Holding 6,88 -1,15 1,18 Ray Sigorta 4,12 -3,06 20,47 Reysaş GMYO 6,31 -4,97 37,47 Reysaş Lojistik 7,19 -1,78 64,16 Rhea Girişim 1,94 12,14 63,03 Rodrigo Tekstil 1,43 -0,69 -20,99 Royal Halı 1,83 -1,08 33,58 RTA Laboratuvarları 10,46 60,68 350,86 Sabancı Holding 7,78 1,43 -14,69 Safkar Ege Soğutmacılık 3,24 22,26 48,62 Salix Yatırım Holding 5,15 2,39 -28,57 Sanel Mühendislik 4,71 -1,87 16,30 Sanifoam Sünger 7,48 25,50 49,60 Sanko Pazarlama 5,92 5,71 -23,51 Saray Matbaacılık 1,68 -4,00 -6,15 Sarkuysan 4,98 -1,19 3,11 Sasa Polyester 8,50 -4,39 9,96 Say Reklamcılık 2,94 13,08 31,25 Sekuro Plastik 4,19 -0,95 -21,83 Selçuk Ecza Deposu 7,29 3,83 22,22 Selçuk Gıda 2,03 6,84 18,02 Senkron Güvenlik 2,19 2,34 -19,78 Serve Film Prodüksiyon 3,32 51,60 108,81 Servet GMYO 10,47 -1,23 23,18 Seyitler Kimya 10,54 0,86 55,23 Silverline Endüstri 2,15 -1,83 -0,46 Sinpaş GMYO 1,00 -15,97 -13,79 Smartiks Yazılım 8,62 -3,90 -12,13 Soda Sanayii 5,71 6,73 -7,61 Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 28,15 129,27 Söktaş 3,00 7,53 13,21 Sönmez Filament 4,88 4,50 0,00 Sönmez Pamuklu 4,90 4,03 -0,41 Sumaş Suni Tahta 8,91 9,33 -10,00 Şeker Fin. Kir. 4,68 1,74 -2,09 Şekerbank 0,94 0,00 -28,24 Şişe Cam 4,91 6,51 -6,83 Şok Marketler 9,67 6,73 -10,13 T. Halk Bankası 5,18 -2,26 -12,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,50 2,72 -4,82 T.S.K.B. 0,99 2,06 -18,18 T.Tuborg 13,32 0,00 11,93 Taç Tarım Ürünleri 3,24 -2,70 3,85 Tat Gıda 7,05 14,26 15,88 TAV Havalimanları 20,10 9,48 -26,01 Taze Kuru Gıda 7,08 11,50 -2,21 Tek-Art Turizm 1,07 -6,14 -15,08 Tekfen Holding 14,20 2,38 -26,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,25 -3,99 48,81 Temapol Polimer Plastik 4,64 -2,11 -11,11 TGS Dış Ticaret 3,72 -9,27 -20,34 Tofaş Oto. Fab. 20,12 7,02 -13,66 Torunlar GMYO 2,28 0,00 -17,09 Trabzon Liman 9,87 5,22 -7,41 Trabzonspor Sportif 4,41 2,56 105,12 Trakya Cam 3,40 8,63 -2,86 Trend GMYO 2,34 -5,65 6,36 TSKB GMYO 1,55 1,97 15,67 Tuğçelik 4,14 7,25 4,81 Tukaş 12,52 11,79 1,38 Turcas Petrol 2,49 -4,96 -6,74 Turkcell 13,29 1,76 -3,70 Tümosan Motor ve Traktör 5,20 1,96 -18,88 Tüpraş 87,20 -6,14 -31,23 Türk Hava Yolları 10,52 7,35 -27,25 Türk Prysmian Kablo 3,50 1,16 34,62 Türk Telekom 6,81 -3,27 -7,60 Türk Traktör 50,35 4,90 -4,84 Türker Proje Gayrimenkul 38,38 17,87 -8,62 Ufuk Yatırım 3,19 -0,31 23,64 Ulaşlar Turizm Yat. 1,95 16,07 -8,02 Ulusoy Elektrik 32,24 6,75 21,20 Ulusoy Un Sanayi 7,27 46,87 90,31 Umpaş Holding 0,48 6,67 -22,58 Uşak Seramik 1,41 2,17 -16,57 Utopya Turizm 4,40 -0,68 -10,57 Uzertaş Boya 2,85 7,55 28,38 Ülker Bisküvi 22,80 8,16 1,97 Ünye Çimento 4,47 13,16 -16,91 Vakıf Fin. Kir. 1,94 3,19 -19,83 Vakıf GMYO 2,39 9,63 -3,24 Vakıf Yat. Ort. 1,95 4,28 -16,31 Vakıflar Bankası 4,52 -3,42 -17,97 Vakko Tekstil 4,40 5,01 -3,08 Vanet Gıda 1,21 1,68 -15,38 Verusa Holding 18,35 0,44 -1,13 Verusaturk Girisim 4,46 6,95 -17,25 Vestel 11,30 2,73 -10,46 Vestel Beyaz Eşya 18,23 0,28 -15,60 Viking Kağıt 4,44 19,68 137,43 Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 3,29 3,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 -2,43 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 3,73 33,01 Yataş 5,95 -2,78 -18,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 0,56 11,80 Yeni Gimat GMYO 11,62 -1,94 -2,93 Yeşil GMYO 0,49 6,52 -23,44 Yeşil Yapı 0,49 4,26 -25,76 Yeşil Yatırım Holding 9,67 0,73 -13,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.820,10 30,70 131,58 Yonga Mobilya 10,40 17,38 12,55 Yükselen Çelik 7,37 7,91 20,23 Yünsa 10,15 4,65 0,82 Zorlu Enerji 1,20 1,69 -26,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA