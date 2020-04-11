Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 34.
11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.600,00
|11,43
|14,64
|İş Bankası (C)
|5,09
|11,38
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|20,65
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,15
|11,31
|-17,11
|İş Girişim
|4,23
|26,27
|11,32
|İş GMYO
|1,45
|9,85
|-17,61
|İş Y. Men. Değ.
|4,22
|9,61
|4,80
|İş Yat. Ort.
|2,20
|6,28
|36,53
|İşbir Holding
|440,00
|6,00
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|25,00
|-11,29
|İttifak Holding
|2,23
|0,00
|-40,05
|İz Hayvancılık Tarım
|3,04
|35,11
|16,19
|İzmir Demir Çelik
|9,60
|6,67
|17,22
|İzmir Fırça
|1,58
|9,72
|-12,22
|Jantsa Jant Sanayi
|47,26
|3,19
|-11,15
|Kafein Yazılım
|13,70
|19,13
|22,98
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,44
|-5,37
|Kaplamin
|5,18
|9,05
|-6,67
|Kardemir (A)
|2,07
|6,15
|-21,89
|Kardemir (B)
|2,05
|5,67
|-22,35
|Kardemir (D)
|2,08
|5,05
|-21,80
|Karel Elektronik
|14,13
|9,70
|-2,75
|Karsan Otomotiv
|1,38
|5,34
|-12,66
|Karsu Tekstil
|2,30
|0,88
|-29,01
|Kartonsan
|351,90
|8,78
|-9,75
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|14,17
|-24,48
|Kent Gıda
|193,50
|6,09
|10,07
|Kerevitaş Gıda
|3,34
|5,36
|2,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|22,58
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,39
|15,46
|-36,94
|Klimasan Klima
|15,04
|13,00
|-31,88
|Koç Holding
|15,20
|12,76
|-24,03
|Konfrut Gıda
|7,21
|4,34
|-7,80
|Konya Çimento
|205,60
|13,53
|-24,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,06
|9,71
|-20,89
|Koza Altın
|66,00
|10,83
|-10,87
|Koza Madencilik
|10,93
|19,72
|8,97
|Körfez GMYO
|2,15
|16,22
|-10,04
|Kristal Kola
|1,44
|18,03
|-4,64
|Kron Telekomünikasyon
|18,16
|17,54
|42,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,82
|18,77
|8,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|14,40
|-13,33
|Kütahya Porselen
|6,99
|10,95
|5,59
|Lider Faktoring
|3,27
|18,48
|-10,90
|Link Bilgisayar
|26,60
|27,76
|46,56
|Logo Yazılım
|66,50
|13,48
|9,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,62
|1,26
|-2,77
|Lüks Kadife
|7,39
|10,30
|-14,47
|Makina Takım
|1,39
|12,10
|-26,06
|Mardin Çimento
|5,07
|0,80
|-14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|20,20
|0,85
|Marmaris Altınyunus
|63,15
|-3,07
|-11,06
|Marshall
|46,60
|11,27
|-1,98
|Martı GMYO
|0,95
|20,25
|-5,94
|Martı Otel
|0,86
|45,76
|-5,49
|Mavi Giyim
|39,32
|15,72
|-32,09
|Mazhar Zorlu Holding
|12,35
|13,82
|2,15
|Mega Polietilen
|1,72
|-1,71
|-21,82
|Menderes Tekstil
|1,34
|14,53
|2,29
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|16,38
|26,00
|-15,74
|Merko Gıda
|1,10
|4,76
|4,76
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|27,40
|2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|23,70
|-6,18
|Metro Holding
|1,05
|11,70
|-23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,48
|7,25
|-24,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,91
|4,30
|-64,16
|Migros Ticaret
|24,02
|1,44
|-0,83
|Milpa
|2,26
|13,57
|3,20
|Mistral GMYO
|1,71
|4,91
|-9,52
|MLP Sağlık
|13,30
|1,92
|-16,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-6,82
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|3,28
|67,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|0,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,64
|2,91
|30,82
|Net Holding
|1,78
|30,88
|-31,54
|Netaş Telekom.
|11,35
|11,38
|-13,09
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|16,52
|8,06
|Nuh Çimento
|9,45
|3,39
|-13,97
|Nurol GMYO
|2,96
|14,73
|-17,09
|Odaş Elektrik
|1,43
|5,15
|-1,09
|Olmuksan-IP
|3,94
|3,68
|53,85
|Orge Enerji Elektrik
|4,35
|5,33
|-12,30
|Orma Orman Mahsulleri
|3,55
|10,94
|28,62
|Osmanlı Menkul
|7,34
|15,41
|74,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|18,00
|5,36
|Otokar
|118,30
|12,03
|-19,55
|Oyak Yat. Ort.
|5,30
|19,91
|127,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|3,24
|-7,08
|Özak GMYO
|2,39
|2,58
|-7,00
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|11,45
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,38
|25,45
|-12,10
|Özerden Plastik
|2,35
|-1,26
|3,07
|Panora GMYO
|4,53
|8,63
|-19,54
|Papilon Savunma
|9,76
|18,59
|25,94
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|15,67
|1,64
|Parsan
|13,51
|14,49
|-20,25
|Pegasus
|50,95
|53,00
|-41,03
|Peker GMYO
|3,04
|29,91
|-2,88
|Penguen Gıda
|3,54
|6,31
|71,01
|Pera GMYO
|0,81
|15,71
|-13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|12,50
|-0,12
|Petkim
|3,43
|0,59
|-9,97
|Petrokent Turizm
|132,10
|14,67
|3,12
|Pınar Et ve Un
|11,20
|12,56
|22,14
|Pınar Su
|2,95
|3,15
|27,16
|Pınar Süt
|11,73
|2,45
|-7,42
|Plastikkart
|8,96
|7,69
|-3,34
|Polisan Holding
|2,15
|11,86
|-28,75
|Politeknik Metal
|67,00
|6,35
|-11,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,83
|-6,40
|12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.172,80
|0,28
|5,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|6,90
|-14,79
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|641,10
|-0,54
|11,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,20
|3,87
|23,70
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,35
|7,86
|-16,42
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,17
|16,59
|7,33
|QNB Finansbank
|42,50
|16,44
|13,33
|Ral Yatırım Holding
|6,96
|-13,00
|2,35
|Ray Sigorta
|4,25
|41,20
|24,27
|Reysaş GMYO
|6,64
|9,39
|44,66
|Reysaş Lojistik
|7,32
|10,74
|67,12
|Rhea Girişim
|1,73
|0,58
|45,38
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|5,88
|-20,44
|Royal Halı
|1,85
|14,91
|35,04
|RTA Laboratuvarları
|6,51
|56,49
|180,60
|Sabancı Holding
|7,67
|3,79
|-15,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,65
|3,11
|21,56
|Salix Yatırım Holding
|5,03
|7,71
|-30,24
|Sanel Mühendislik
|4,80
|13,21
|18,52
|Sanifoam Sünger
|5,96
|11,19
|19,20
|Sanko Pazarlama
|5,60
|8,32
|-27,65
|Saray Matbaacılık
|1,75
|14,38
|-2,23
|Sarkuysan
|5,04
|3,07
|4,35
|Sasa Polyester
|8,89
|5,58
|15,01
|Say Reklamcılık
|2,60
|7,44
|16,07
|Sekuro Plastik
|4,23
|-0,47
|-21,08
|Selçuk Ecza Deposu
|7,18
|0,84
|17,70
|Selçuk Gıda
|1,90
|23,38
|10,47
|Senkron Güvenlik
|2,14
|9,18
|-21,61
|Serve Film Prodüksiyon
|2,19
|24,43
|37,74
|Servet GMYO
|10,60
|3,82
|24,71
|Seyitler Kimya
|10,45
|4,40
|53,90
|Silverline Endüstri
|2,19
|10,61
|1,39
|Sinpaş GMYO
|1,19
|17,82
|2,59
|Smartiks Yazılım
|8,97
|15,00
|-8,56
|Soda Sanayii
|5,35
|2,29
|-13,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|17,48
|18,91
|78,92
|Söktaş
|2,79
|12,50
|5,28
|Sönmez Filament
|4,67
|10,66
|-4,30
|Sönmez Pamuklu
|4,71
|12,95
|-4,27
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-2,98
|-17,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|-1,71
|-3,77
|Şekerbank
|0,94
|6,82
|-28,24
|Şişe Cam
|4,61
|10,29
|-12,52
|Şok Marketler
|9,06
|-4,63
|-15,80
|T. Halk Bankası
|5,30
|7,29
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,40
|60,83
|-7,34
|T.S.K.B.
|0,97
|6,59
|-19,83
|T.Tuborg
|13,32
|3,50
|11,93
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|39,92
|6,73
|Tat Gıda
|6,17
|2,66
|1,42
|TAV Havalimanları
|18,36
|13,90
|-32,41
|Taze Kuru Gıda
|6,35
|6,19
|-12,29
|Tek-Art Turizm
|1,14
|31,03
|-9,52
|Tekfen Holding
|13,87
|2,82
|-28,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|12,05
|55,00
|Temapol Polimer Plastik
|4,74
|1,07
|-9,20
|TGS Dış Ticaret
|4,10
|35,76
|-12,21
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|12,17
|-19,32
|Torunlar GMYO
|2,28
|13,43
|-17,09
|Trabzon Liman
|9,38
|9,45
|-12,01
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|50,88
|100,00
|Trakya Cam
|3,13
|4,68
|-10,57
|Trend GMYO
|2,48
|-8,15
|12,73
|TSKB GMYO
|1,52
|0,66
|13,43
|Tuğçelik
|3,86
|7,52
|-2,28
|Tukaş
|11,20
|31,46
|-9,31
|Turcas Petrol
|2,62
|8,26
|-1,87
|Turkcell
|13,06
|4,48
|-5,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|12,33
|-20,44
|Tüpraş
|92,90
|9,55
|-26,74
|Türk Hava Yolları
|9,80
|9,74
|-32,23
|Türk Prysmian Kablo
|3,46
|15,72
|33,08
|Türk Telekom
|7,04
|8,47
|-4,48
|Türk Traktör
|48,00
|14,29
|-9,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,56
|11,51
|-22,48
|Ufuk Yatırım
|3,20
|7,02
|24,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|3,70
|-20,75
|Ulusoy Elektrik
|30,20
|7,78
|13,53
|Ulusoy Un Sanayi
|4,95
|14,32
|29,58
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,38
|15,00
|-18,34
|Utopya Turizm
|4,43
|18,13
|-9,96
|Uzertaş Boya
|2,65
|-2,93
|19,37
|Ülker Bisküvi
|21,08
|3,33
|-5,72
|Ünye Çimento
|3,95
|2,86
|-26,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,88
|12,57
|-22,31
|Vakıf GMYO
|2,18
|10,10
|-11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|10,65
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,68
|4,93
|-15,06
|Vakko Tekstil
|4,19
|8,55
|-7,71
|Vanet Gıda
|1,19
|-4,03
|-16,78
|Verusa Holding
|18,27
|23,28
|-1,56
|Verusaturk Girisim
|4,17
|13,93
|-22,63
|Vestel
|11,00
|7,84
|-12,84
|Vestel Beyaz Eşya
|18,18
|16,54
|-15,83
|Viking Kağıt
|3,71
|0,27
|98,40
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|16,27
|0,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|13,19
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,04
|-1,59
|28,23
|Yataş
|6,12
|10,67
|-16,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|16,99
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|11,85
|0,22
|-1,01
|Yeşil GMYO
|0,46
|6,98
|-28,13
|Yeşil Yapı
|0,47
|17,50
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,60
|14,01
|-14,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.218,20
|8,81
|77,19
|Yonga Mobilya
|8,86
|-4,22
|-4,11
|Yükselen Çelik
|6,83
|17,35
|11,42
|Yünsa
|9,72
|14,76
|-3,67
|Zorlu Enerji
|1,18
|8,26
|-27,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA